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Выпуск Electron 19.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

26.05.2022 10:04

Подготовлен релиз платформы Electron 19.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 102, платформы Node.js 16.14.2 и JavaScript-движка V8 10.2.

В среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен метод BrowserWindow, через который можно изменить цвет кнопок, цвет символов и высоту окна с включённым WCO (Window Controls Overlay).
  • Добавлен API nativeTheme.inForcedColorsMode для определения включения принудительного цветового режима.
  • Добавлен API ses.setCodeCachePath() для выставления каталога для кэширования кода.
  • Предоставлена возможность закрытия окна в случае закрытия родительского окна.
  • В setBackgroundColor добавлена поддержка дополнительных форматов цветов.
  • Добавлено предупреждение об изоляции по умолчанию скриптов упреждающей загрузки (preload), начиная с ветки Electron 20.
  • В конструкторе BrowserWindow на платформе Linux прекращена поддержка опции skipTaskbar, из-за которой Window.is_skip_taskbar требовал работы в режиме unsafe при том, что скрытие из панели задач не поддерживалось в окружениях на базе Wayland.

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 775 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  3. OpenNews: Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux
  4. OpenNews: Опубликован инструмент для выявления проблем с безопасностью в приложениях Electron
  5. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  6. OpenNews: Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57252-electron
Ключевые слова: electron
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 26/05/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Всем же уже давно понятно что Электрон это единственная нормальная платформа для создания десктопных приложений.  
     
     
  • 2.2, Корец (?), 10:18, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что угодно придумают, лишь бы тикль не использовать...
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:21, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот даже ты сейчас пишешь про тикль и все равно думаешь что электрон это лучшее что есть на данный момент.  
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:22, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё бы. Как будто у корпораций есть другие причины использовать Electron.
     
  • 2.7, trdm (ok), 10:32, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всем же уже давно понятно что Электрон это единственная нормальная платформа для создания десктопных приложений.  

    Уж пошутил так пошутил, выдать этому чуваку медаль Петросяна.

     

  • 1.5, Аноним (-), 10:27, 26/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    >а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack
    >Slack

    Точно, этот троян надо было стереть за ненадобностью, спасибо за напоминание. Больше гигабайт отжирать не будет.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:30, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Воображаемый отжираемый гигабайт.
     

  • 1.8, Дмитрий (??), 10:36, 26/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Гори в аду тормозное поделие, и жрущие по 500 Мб на блокнотик и тормозящая на относительно новом железе...

    Когда уже опять в моде будет ОПТИМИЗАЦИЯ ПО????

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:40, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут оптимизировать, чтобы не больше 5 ГБ требовало.
     
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