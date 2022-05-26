Выпуск Electron 19.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 19.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 102, платформы Node.js 16.14.2 и JavaScript-движка V8 10.2. В среди изменений в новом выпуске: Добавлен метод BrowserWindow, через который можно изменить цвет кнопок, цвет символов и высоту окна с включённым WCO (Window Controls Overlay).

Добавлен API nativeTheme.inForcedColorsMode для определения включения принудительного цветового режима.

Добавлен API ses.setCodeCachePath() для выставления каталога для кэширования кода.

Предоставлена возможность закрытия окна в случае закрытия родительского окна.

В setBackgroundColor добавлена поддержка дополнительных форматов цветов.

Добавлено предупреждение об изоляции по умолчанию скриптов упреждающей загрузки (preload), начиная с ветки Electron 20.

В конструкторе BrowserWindow на платформе Linux прекращена поддержка опции skipTaskbar, из-за которой Window.is_skip_taskbar требовал работы в режиме unsafe при том, что скрытие из панели задач не поддерживалось в окружениях на базе Wayland. Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 775 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.









