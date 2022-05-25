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Релиз Chrome 102

25.05.2022 12:09

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 102. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 103 запланирован на 21 июня.

Основные изменения в Chrome 102:

  • Для блокирования эксплуатации уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым блокам памяти (use-after-free), вместо обычных указателей началось применение типа MiraclePtr (raw_ptr). MiraclePtr предоставляет обвязку над указателями, выполняющую дополнительные проверки обращения к освобождённым областям памяти и аварийно завершающую работу в случае обнаружения подобных обращений. Влияние нового метода защиты на производительность и потребление памяти оценивается как незначительное. Механизм MiraclePtr применим не во всех процессах, в частности не используется в процессах отрисовки, но может существенно усилить безопасность. Например, в текущем выпуске из 32 исправленных уязвимостей, 12 было вызвано проблемами класса use-after-free.
  • Изменено оформление интерфейса с информацией о загрузках. Вместо нижней строки с данными о ходе загрузки в панель с адресной строкой добавлен новый индикатор, при клике на который показывается прогресс загрузки файлов и история со списком уже загруженных файлов. В отличие от нижней панели, кнопка постоянно показывается на панели и позволяет быстро обратиться к истории загрузок. Новый интерфейс пока предложен по умолчанию только части пользователей и будет распространён на всех в случае отсутствия проблем. Для возвращения старого интерфейса или включения нового предусмотрена настройка "chrome://flags#download-bubble".
  • При поиске изображений через контекстное меню ("Search image with Google Lens" или "Найти через Google Объектив") результаты теперь показываются не на отдельной странице, а в боковой панели рядом с содержимым исходной страницы (в одном окне одновременно можно видеть как содержимое страницы, так и результат обращения к поисковой системе).
  • В настройках в секции "Конфиденциальность и безопасность" добавлен раздел "Руководство по конфиденциальности" ("Privacy Guide"), в котором предложен общий обзор основных настроек, влияющих на конфиденциальность с подробными пояснениями о влиянии каждой настройки. Например, в секции можно определить политику отправки данных в сервисы Google, управлять синхронизацией, обработкой Cookie и сохранением истории. Функция предложена части пользователей, для активации можно использовать настройку "chrome://flags#privacy-guide".
  • Обеспечено структурирование истории поиска и просмотренных страниц. При попытке повторного поиска в адресной строке выводится подсказка "Продолжить поиск в истории" ("Resume your journey"), позволяющая продолжить поиск с места, на котором он был прерван в прошлый раз.
  • В каталоге Chrome Web Store предложена страница "Extensions Starter Kit" с начальной подборкой рекомендуемых дополнений.
  • В тестовом режиме включена отправка на сервер основного сайта запроса подтверждения полномочий CORS (Cross-Origin Resource Sharing) с заголовком "Access-Control-Request-Private-Network: true", в случае обращения со страницы к ресурсу во внутренней сети (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16.x.x) или к localhost (128.x.x.x). При подтверждении операции в ответ на данный запрос сервер должен вернуть заголовок "Access-Control-Allow-Private-Network: true". В версии Chrome 102 результат подтверждения ещё не влияет на обработку запроса - в случае отсутствия подтверждения в web-консоли отображается предупреждение, но сам запрос субресурса не блокируется. Включение блокировки при отсутствии подтверждения от сервера ожидается не раньше, чем в выпуске Chrome 105. Для включения блокировки в более ранних выпусках можно активировать настройку "chrome://flags/#private-network-access-respect-preflight-results".

    Подтверждение полномочий сервером введено для усиления защиты от атак, связанных с обращением к ресурсам в локальной сети или на компьютере пользователя (localhost) из скриптов, загружаемых при открытии сайта. Подобные запросы используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Для защиты от подобных атак в случае обращения к любым субресурсам во внутренней сети, браузер будет отправлять явный запрос полномочия загрузки этих субресурсов.

  • При открытии ссылок в режиме инкогнито через контекстное меню обеспечено автоматическое удаление из URL некоторых параметров, влияющих на конфиденциальность.
  • Изменена стратегия доставки обновлений для Windows и Android. Для более полного сравнения поведения нового и старого выпуска для загрузки теперь формируется несколько сборок новой версии.
  • Стабилизирована технология сегментирования сети для защиты от методов отслеживания перемещений пользователя между сайтами, основанных на хранении идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"). Так как ресурсы в кэше хранятся в общем пространстве имён, независимо от исходного домена, один сайт может определить загрузку ресурсов с другого сайта через проверку наличия этого ресурса в кэше. Защита основана на применении сегментирования сети (Network Partitioning), суть которого в добавлении в совместно используемые кэши дополнительной привязки записей к домену, с которого открыта основная страница, что ограничивает область охвата кэша для скриптов отслеживания перемещений только текущим сайтом (скрипт из iframe не сможет проверить загружался ли ресурс с другого сайта). Разделение состояния охватывает сетевые соединения (HTTP/1, HTTP/2, HTTP/3, websocket), кэш DNS, данные ALPN/HTTP2, TLS/HTTP3, конфигурацию, загрузки и информацию в заголовке Expect-CT.


  • Для устанавливаемых обособленных web-приложений (PWA, Progressive Web App) предоставлена возможность изменения оформления области заголовка окна при помощи компонентов Window Controls Overlay, расширяющих экранную область web-приложения на всё окно. Web-приложение может управлять отрисовкой и обработкой ввода во всём окне, за исключением наложенного блока со штатными кнопками управления окном (закрытие, сворачивание, развёртывание), для придания web-приложению формы обычного настольного приложения.
  • В системе автозаполения форм добавлена поддержка генерации виртуальных номеров кредитных карт в полях с реквизитами оплаты товара в интернет-магазинах. Использование виртуальной карты, номер которой генерируется для каждой оплаты, позволяет не передавать данные о реальной кредитной карте, но требует предоставление необходимого сервиса банком. В настоящее время функция может использоваться лишь клиентами некоторых банков из США. Для управления включением функции предложена настройка "chrome://flags/#autofill-enable-virtual-card".
  • Активирован по умолчанию механизм "Capture Handle", позволяющий передавать информацию приложениям, осуществляющим захват видео. API даёт возможность организовать взаимодействие приложений, чьё содержимое записывается, и приложений, которые осуществляют запись. Например, приложение для ведения видеоконференций, осуществляющее захват видео для трансляции презентации, может получить сведения об элементах управления презентацией и вывести их в окне с видео.
  • Включена по умолчанию поддержка спекулятивных правил (Speculation rules), предоставляющих гибкий синтаксис для определения возможности упреждающей загрузки связанных со ссылкой данных, производимой на этапе до перехода пользователя по ссылке.
  • Стабилизирован механизм упаковки ресурсов в пакеты в формате Web Bundle, позволяющий увеличить эффективность загрузки большого числа сопутствующих файлов (CSS-стили, JavaScript, изображения, iframe). В отличие от пакетов в формате Webpack, формат Web Bundle обладает следующими достоинствами: в HTTP-кэше оседает не сам пакет, а его составные части; компиляция и выполнение JavaScript начинается не дожидаясь полной загрузки пакета; допускается включение дополнительных ресурсов, таких как CSS и изображения, которые в webpack должны были кодироваться в форме JavaScript-строк.
  • Предоставлена возможность определения PWA-приложения в качестве обработчика определённых MIME-типов и расширений файлов. После определения привязки через поле file_handlers в манифесте, приложение получит специальное событие при попытке пользователя открыть файл, ассоциированный с приложением.
  • Добавлен новый атрибут inert, позволяющий пометить часть дерева DOM как "бездействующую". Для узлов DOM в данном состоянии отключаются обработчики выделения текста и наведения указателя, т.е. CSS-свойства pointer-events и user-select всегда выставлены в значение 'none'. Если узел допускал редактирование, то в режиме inert он становится нередактируемым.
  • Добавлен API Navigation, позволяющий web-приложениям перехватывать операции навигации в окне, инициировать переход и анализировать историю действий с приложением. API предоставляет альтернативу свойствам window.history и window.location, оптимизированную для одностраничных web-приложений.
  • Для атрибута "hidden" предложен новый флаг "until-found", который делает элемент доступным для поиска на странице и прокрутки по текстовой маске. Например, можно добавить на страницу скрытый текст, содержимое которого будет находиться при локальном поиске.
  • В API WebHID, предназначенный для низкоуровневого доступа к HID-устройствам (Human interface device, клавиатуры, мыши, геймпады, сенсорные панели) и организации работы без наличия в системе специфичных драйверов, в объект requestDevice() добавлено свойство exclusionFilters, позволяющее исключать определённые устройства при показе браузером списка доступных устройств. Например, можно исключить идентификаторы устройств, в которых имеются известные проблемы.
  • Запрещён вывод формы платежа через вызов PaymentRequest.show() без явного действия пользователя, например, клика на элементе, связанном с обработчиком.
  • Прекращена поддержка альтернативной реализации протокола SDP (Session Description Protocol), применяющегося для установки сеанса в WebRTC. В Chrome предлагалось два варианта SDP - унифицированный с другими браузерами и специфичный для Chrome. Отныне оставлен только переносимый вариант.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панели Styles добавлены кнопки для симуляции применения тёмной и светлой темы оформления. Усилена защита вкладки Preview в режиме инспектирования сети (включено применение Content Security Policy). В отладчике реализовано завершение выполнения скрипта для перезагрузке точек останова. Предложена предварительная реализация новой панели "Performance insights", позволяющей проанализировать производительность выполнения определённых операций на странице.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 32 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одной из проблем (CVE-2022-1853) присвоен критический уровень опасности, который подразумевает возможность обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали по данной уязвимости пока не разглашаются, известно только, что она вызвана обращением к освобождённому блоку памяти (use-after-free) в реализации API Indexed DB.

В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 24 премии на сумму 65600 долларов США (одна премия $10000, одна премия $7500, две премии $7000, три премии $5000, четыре премии $3000, две премии $2000, две премии $1000 и две премии $500). Размер 7 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 101
  3. OpenNews: В Chrome тестируют встроенный редактор скриншотов
  4. OpenNews: Релиз Chrome 100
  5. OpenNews: Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Для Chromium развивается возможность использования Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57247-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший, годный браузер. Приятный интерфейс, работает шустро, поддерживает самые последние веб-стандарты. Ничего из этого у фф нет и не будет.
     
     
  • 2.14, user90 (?), 12:58, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поддерживает самые последние веб-стандарты

    Но в нынешней веб-помойке в первую очередь нужен uBlock Origin ;)

     
  • 2.20, sss (??), 13:03, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего такой токсицизм к фурифоксу?
     
     
  • 3.22, Аноним (6), 13:05, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    неприятный интерфейс, работает не шустро, не поддерживает самые последние веб-стандарты
     
  • 3.23, иммя (?), 13:07, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c того что он уже даже вкладки разделить не может, сливая всё в одну полосу, зато с повесточкой.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:27, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подскажите, почему дополнения вроде yomichan не работают нормально в хроме? Адово лагает, и выделение непойми где происходит, в rikaikun тоже. В фф ни в rikaichan (XUL), ни в rikaichamp (порт хромового rikaikun) такого никогда не было. Из-за этого невозможно пользоваться такими аддонами.
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 12:55, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, стоит добавить, это только на deepl.com проявляется. Сайт такой себе, надо контролировать, чтобы не врал. У ФФ всё нормально, как я уже сказал.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:28, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Изменено оформление интерфейса с информацией о загрузках. Вместо нижней строки с данными о ходе загрузки в панель с адресной строкой добавлен новый индикатор, при клике на который показывается прогресс загрузки файлов и история со списком уже загруженных файлов

    Копируют Firefox.

     
     
  • 2.11, Rev (?), 12:41, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стабилизирована технология сегментирования сети для защиты от методов отслеживания перемещений пользователя между сайтами, основанных на хранении идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies").

    Вот это тоже скопировано из Firefox.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:34, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новое в chrome://gpu "WebGPU: Hardware accelerated"
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:00, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У ляліксі не працює.
     
     
  • 3.21, Аноним (7), 13:05, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еу правильно, линукс всегда более защищён от такого.
     

  • 1.10, Rev (?), 12:37, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В каталоге Chrome Web Store предложена страница "Extensions Starter Kit" с начальной подборкой рекомендуемых дополнений.

    И ни одного расширения для блокировки рекламы или повышения приватности!
    А в Mozilla Addons Starter Pack (https://addons.mozilla.org/blog/extension-starter-pack/) куча всего на эту тему.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:43, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исход был немного предсказуем.
     

  • 1.15, Аноним (16), 12:59, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Браузер должен лишь отображать ДОКУМЕНТЫ HTML а не "приложения". Поэтому не нужно. R.I.P. Web 1.0
     
     
  • 2.17, Самый Лучший Гусь (?), 13:03, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Почему в документе HTML не может быть встроен видеоплеер или порт Quake III: Arena? Это же цифровой документ, а не эти ваши пыльные бумажки.
     
  • 2.19, Аноним (7), 13:03, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XHTML-файлы были документами, а HTML это мусор. Лишняя причина нездорового жора и миллиона уязвимостей.
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 13:07, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Один фиг как называть это, если причина тормозов современных браузеров в JS, который вообще не нужен в документах, и CSS, который вырос из каскадной таблицы описания стилей в полноценный язык программирования 🤦‍♂️
     
  • 2.25, Аноним (6), 13:11, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Браузер должен лишь отображать ДОКУМЕНТЫ HTML а не "приложения".

    Нет, для "отображения документов html" специально для тебя изобрели mshelp.exe и какой-нибудь /usr/bin/devhelp. А хром — это больше WM для веб-приложух, так с самого начала и задумывался: In the long term, we think of Chromium as a tabbed window manager or shell for the web rather than a browser application — https://www.chromium.org/user-experience/

     
     
  • 3.27, Аноним (16), 13:13, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с самого начала

    Был IE4 и моментальное открытие HTML страниц даже на 486DX2 с использованием памяти в несколько КИЛОбайт. Так что садись, два.

     
     
  • 4.28, Аноним (6), 13:15, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Был IE4 и моментальное открытие HTML страниц даже на 486DX2 с использованием памяти в несколько КИЛОбайт. Так что садись, два.

    Никак не опровергает вышесказанное. Садись, кол.

     

  • 1.18, а вы в курсе (?), 13:03, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ... что в переводе с суахили, "chrome" означает "везде будет телевидение"?
     
  • 1.26, timur.davletshin (ok), 13:12, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В маркете его можно скачать или всё так же ошибку выдаёт?
     
  • 1.29, nebularia (ok), 13:17, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изменено оформление интерфейса с информацией о загрузках. Вместо нижней строки с данными о ходе загрузки в панель с адресной строкой добавлен новый индикатор, при клике на который показывается прогресс загрузки файлов и история со списком уже загруженных файлов. В отличие от нижней панели, кнопка постоянно показывается на панели и позволяет быстро обратиться к истории загрузок. Новый интерфейс пока предложен по умолчанию только части пользователей и будет распространён на всех в случае отсутствия проблем. Для возвращения старого интерфейса или включения нового предусмотрена настройка "chrome://flags#download-bubble".

    Chrome и Firefox всё более похоже друг на друга выглядят

     

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