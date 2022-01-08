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Компания Canonical анонсировала переработку инструментария Snapcraft

08.01.2022 15:15

Компания Canonical раскрыла планы по предстоящей значительной переработке инструментария Snapcraft, применяемого для формирования, распространения и обновления самодостаточных пакетов в формате Snap. Отмечается, что текущая кодовая база Snapcraft признана устаревшей (legacy) и будет применяться при необходимости использования старых технологий. Развиваемые радикальные изменения не повлияют на текущую модель использования - в проектах, связанных с Ubuntu Core 18 и 20, продолжит использоваться старый монолитный Snapcraft, а новый модульный Snapcraft начнёт применяться начиная с ветки Ubuntu Core 22.

На смену старому Snapcraft придёт новый более компактный и модульный вариант, который упростит создание snap-пакетов разработчиками и избавит от трудностей, связанных с созданием переносимых пакетов, пригодных для работы в разных дистрибутивах. Основой для нового Snapcraft выступает механизм Craft Parts, позволяющий при сборке пакетов получать данных из разных источников, обрабатывать их разными путями и формировать иерархию каталогов в ФС, пригодную для развёртывания пакетов. Craft Parts подразумевает использование в проекте переносимых компонентов, который могут быть независимо друг от друга загружены, собраны и установлены.

Выбор новой или старой реализации Snapcraft будет осуществляться через специальный fallback-механизм, интегрированный в сборочный процесс. Таким образом, существующие проекты смогут собирать snap-пакеты без изменений и потребуют модификации только при переводе пакетов на новую версию базой системы Ubuntu Core.

  1. Главная ссылка к новости (https://snapcraft.io/blog/the-...)
  2. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  4. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  5. OpenNews: Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56471-snapcraft
Ключевые слова: snapcraft, snap
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Оно больше не будет тянуть с собой образ убунты?
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:05, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стоит ли бояться ли Snap?
     
  • 1.3, zloykakpes (ok), 16:06, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пришло время всё переписать на rust.
     
     
  • 2.5, leap42 (ok), 16:09, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пришло время всё переписать на rust.

    Ну если время пришло - берите, переписывайте. Программисты такой ерундой заниматься не будут, вся надеджа на вас. Пользоваться этим правда потом всё равно не будут, зато перепишите!

     
     
  • 3.8, Kusb (?), 16:22, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если напишут годно, то будут пользоваться, а почему нет?
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:16, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты в прошлом топике походу не понял. Но есть одна веская причина не переписывать ничего не раст. А именно то что раст → гoвнo!
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:06, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Они изобрели Flatpak, да?
     
     
  • 2.10, Анонус (?), 16:34, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Причем раньше, чем гномеры.
     
     
  • 3.16, VZ (??), 17:07, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако популярность получил только flathub.
     

  • 1.6, Аноним (7), 16:14, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они добавили опцию отмены автообновления пакетов.  
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 16:25, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каг? Не хотите всё время свеженьким обмазываться?
     

  • 1.11, Судья из Калифорнии с опытом программирования (?), 16:42, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите, а статически линковаться нельзя?
     
     
  • 2.14, Судья Дредд (?), 17:05, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступ открыт. Статическая линковка разрешена.
     

  • 1.12, Судья из Калифорнии с опытом программирования (?), 16:42, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите, а статически линковаться нельзя?
     
     
  • 2.15, Судья Дредд (?), 17:06, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доступ открыт. Статическая линковка рaзрешaна.
     

  • 1.13, th3m3 (ok), 16:46, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Удалил Snap, т.к. пакеты со временем весили гигабайты. Внутри обнаружилось, что хранилось несколько версий каждого пакета со всеми прелестями. Вот ради чего хранить всё это? Хорошо, что репозитарии тоже имели эти пакеты. И жить стало лучше, жить стало веселее.
     
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