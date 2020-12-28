Доступен первый выпуск проекта Cosmopolitan, развивающего стандартную Си-библиотеку и универсальный формат исполняемых файлов, который можно использовать для распространения программ для разных операционных систем. Получаемый при статическом связывании с предложенными libc и runtime файл пригоден для исполнения в любом дистрибутиве Linux, macOS, Windows, FreeBSD и OpenBSD. Код проекта распространяется под лицензией ISC (упрощённый вариант MIT/BSD).

Контейнер для формирования универсальных исполняемых файлов основан на совмещении специфичных для разных операционных систем сегментов и заголовков (PE, ELF, MACHO, OPENBSD) в одном файле. Для обеспечения запуска одного исполняемого файла в Windows и Unix-системах применяется трюк, суть которого в кодировании файлов Windows PE в виде shell-скрипта, пользуясь тем, что Thompson Shell не использует маркер скриптов "#!". В итоге создаётся исполняемый файл, в котором скомбинировано несколько разных форматов, используемых в Unix, Windows и macOS. Схема предложенного формата (пример приложения hello.com):

MZqFpD=' BIOS BOOT SECTOR' exec 7<> $(command -v $0) printf '\177ELF...LINKER-ENCODED-FREEBSD-HEADER' >&7 exec "$0" "$@" exec qemu-x86_64 "$0" "$@" exit 1 REAL MODE... ELF SEGMENTS... OPENBSD NOTE... MACHO HEADERS... CODE AND DATA... ZIP DIRECTORY...

Вначале файле указывается метка "MZqFpD", которая воспринимается как заголовок формата Windows PE. Данная последовательность также декодируется в инструкции "pop %r10 ; jno 0x4a ; jo 0x4a", а строка "\177ELF" в инструкцию "jg 0x47", которые применяются для проброса на точку входа. В Unix-системах выполняется shell-код, в котором используется команда exec с передачей исполняемого кода через неименованный канал. Ограничением предложенного метода является возможность запуска в Unix-подобных ОС только с использованием оболочек, поддерживающих режим совместимости с Thompson Shell. Прямой запуск при помощи системного вызова exec не сработает.





Вызов qemu-x86_64 предусмотрен для реализации дополнительной переносимости и позволяет выполнить скомпилированный для архитектуры x86_64 код на платформах, отличных от x86, например, на платах Raspberry Pi и устройствах Apple, укомплектованных процессорами ARM. Проект также может использоваться для создания самодостаточных приложений, работающих без операционной системы (bare metal). В таких приложениях к исполняемому файлу прикрепляется загрузчик, а программа выступает в роли загружаемой операционной системы.

В развиваемой проектом стандартной Си-библиотеке libc предложено около 1400 функций, позволяющих создавать консольные приложения. По производительности Cosmopolitan работает также быстро как и glibc и заметно опережает Musl и Newlib, при том, что Cosmopolitan по размеру кода на порядок меньше glibc и примерно соответствует Musl и Newlib. Для оптимизации часто вызываемых функций таких как memcpy и strlen, дополнительно используется техника "trickle-down performance", при которой для вызова функции применяется макрос-обвязка, в котором компилятор информируется о задействованных в процессе выполнения кода регистрах CPU, что позволяет экономить ресурсы при сохранении состояния CPU за счёт сохранения только изменяемых регистров.

Для создания программ, включающих несколько файлов (компоновки всех ресурсов в один файл), поддерживается формирование универсального исполняемого файла в виде специально оформленного ZIP-архива (содержимое можно посмотреть командой "unzip -v", но файл при этом остаётся доступным для прямого запуска).



