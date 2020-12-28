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|3.47, Дон Ягон (ok), 12:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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О, поехавший тут как тут. Там уже свежее дыры нашли, дурик, обнови методичку)
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|4.56, Аноним (1), 13:04, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В отличие от тебя, тот аноним подкрепил свой аргумент хоть чем-то, а ты пустослов.
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|5.57, Дон Ягон (ok), 13:18, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В отличии от тебя я не семён)
В отличии от тебя я знаю, где можно посмотреть список известных уязвимостей в openbsd и по-умолчанию считаю, что читающий эти строки тоже способен это найти. Если нет - тратить на него время тем более не стоит.
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|6.63, Аноним (63), 13:30, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я другой аноним. А затмевающее самомнение не позволяет тебе в это поверить. И да, я не знаю где посмотреть. А теперь не тратьте своё время на меня, раз вы сами это написали. А по мне, если человек что-то утверждает, то должен быть готовым привести аргументы. А всякие отговорки про трату времени – детский лепет.
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|7.74, Дон Ягон (ok), 13:51, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Честно - мне всё равно. Тратить время на тебя и не собираюсь, за то время что ты тут обижаешься, уже мог бы нагуглить всё, что хотел.
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|9.93, Аноним (-), 15:39, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Т е хрень от балды можно писать только анонимам, а опровергать их можно только ... текст свёрнут, показать
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|8.84, Аноним (1), 15:14, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Конечно, так всё равно, что снова комментарий написал И время совсем не потрати... текст свёрнут, показать
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|5.66, Аноним (66), 13:42, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В отличие от тебя, тот аноним подкрепил свой аргумент хоть чем-то, а ты пустослов.
>> Вот тебе и ку-ка-ре-ку самая безопасная в мире ОС OpenBSD ку-ка-ре-ку.
Крутые аргументы, че.
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|7.91, Аноним (-), 15:29, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> По ссылкам переходить не умеем?
Это цитата оттуда, о "совершенно другой аноним, у которого совсем-совсем не бомбит!"
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|3.65, Аноним (66), 13:39, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всё-таки в нетке прогеры крутые. и за себя пишут и детские баги или нубство
Пакетник, спотыкающийся на пробелах - оказывается взрослый, профессиональный баг. Яснопонятно.
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|2.48, Дон Ягон (ok), 12:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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По-моему невозможность запустить это нечто (я не про netbsd ;)) - это плюс, а не минус. Очень надеюсь, что возможность сломать запуск слинкованных с этим приложений будет. Не нужна мне ваша кросплатформенная malware, запускаемая силами cosmopolitan.
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|1.3, хацкер (ok), 10:40, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Для создания программ, включающих несколько файлов (компоновки всех ресурсов в один файл), поддерживается формирование универсального исполняемого файла в виде специально оформленного ZIP-архива
прям голанг какой-то
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|1.5, Anonymou (?), 10:44, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чувствую что крадётся ппц с такими проектами... Если раньше была надежда что код в другой системе не запускается, то с этой либой мы эту безопасность потеряем...
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|2.64, Аноним (64), 13:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если ты надеялся на такую «безопасность», у меня для тебя плохие новости…
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|3.108, Аноним (1), 17:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы придерживаетесь практики "всё или ничего"? Если дверь без замка, то лучше вообще без двери, да?
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|1.7, A.Stahl (ok), 10:45, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Эти наши линуксоиды чуть не в обморок падают даже от предложения таскать с собой все so-шки, чтобы программа через 10 лет не превращалась в тыкву, а от такого предложения они же джихад объявят...
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|2.8, анонэ (?), 10:47, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чтобы программа не превращалась в тыкву, к ней прилагают исходники. Вендовый подход не нужен.
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|3.12, A.Stahl (ok), 11:02, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Исходники это хорошо, но проблему не отменяют. Большинству людей нужно запускать программы, а не колупаться в выхлопе древних систем сборок. Вот скачаешь ты исходники на каком-то там Эрланге или, прости Ктулху, Форте. Что ты с ними делать будешь? Тут сишную программу редко с пол-пинка соберёшь...
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|4.23, хацкер (ok), 11:21, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Большинству людей нужно запускать АКТУАЛЬНЫЕ программы. Если человеку кровь из носу нужно что-то давешнее, то он должен быть готов к увлекательнейшему времяпрепровождению (:
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|5.39, Аноним (39), 12:13, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в том, что, актуальные программы превращаются в тыкву очень быстро, т.к. обновление зависимостей программы происходит быстрее чем обновление самой программы, если вообще происходит
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|6.49, хацкер (ok), 12:44, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этот вопрос на самом деле сложный. В Debian он разрешается полной заморозкой пакетной базы, в иных «нероллинговых» дистрибутивах для стабильности каждый пакет собирается с оглядкой на поддерживаемые версии зависимостей. Увы, но таковы реалии. Зато связанный с поломкой и последующей починкой unixporn помогает иногда скрасить пару холодных зимних вечеров.
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|6.52, Аноним (64), 12:55, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> обновление зависимостей программы происходит быстрее чем обновление самой программы
Не везде культура разработки такая же, как в ноде. Как правило, обратную совместимость всё же сохраняют, на бинарном уровне в том числе. Вот openssl без конца обновляют, а программы, слинкованные с версией 1.1.0древней, продолжают работать и с 1.1.1крайней.
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|7.90, Lex (??), 15:25, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так у ноды и ее пакетного менеджера есть возможность норм разруливать в т.ч старые зависимости - они с некоторых пор никуда с npmjs не деваются если вирусная не обнаружилась.
Тем более, ничто не мешает использовать локальные пакеты с любой кастомизацией.
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|5.43, zzz (??), 12:26, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, он абсолютно не должен ни к чему готовиться. Под десяткой я могу спокойно поставить 2007-ой офис. Это называется "обратная совместимость" - штука, которую в линуксе никто не нюхал, предпочитая вести разработку в стиле божественной десяточки.
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|6.46, хацкер (ok), 12:36, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Под десяткой я могу спокойно ... предпочитая вести разработку в стиле божественной десяточки
у Вас тут явное противоречие: так божественна (в кавычках) она или всё же 2007 офис взлетит на ней без танцев с бубном?
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|7.55, zzz (??), 13:03, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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2007 офис взлетит на ней без танцев с бубном. Под линуксом ты или вынужден обновлять вообще всё вне зависимости от желания, или идешь на три веселых
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|9.98, zzz (??), 16:17, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Одной рукой ломать backward-compatibility каждый релиз, другой писать прослойку,... текст свёрнут, показать
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|6.58, 1 (??), 13:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну запусти в десяточке первую civilization
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|5.50, Sgt. Gram (?), 12:50, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что-то давешнее
Не давешнее, а давнишнее. Давешнее — от «давеча», недавно.
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|5.86, Аноним (86), 15:15, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если именно актуальная не нужна? Я вот смотрю на одну такую актуальную версии 1.4.3 и понимаю, что ставить ее - плохая идея, ибо именно тот функционал, ради которого ей пользовался автор выкинул в 0.9.15 полтора года назад. Компилять самому - не факт что соберется на свежем QT и прочей шняге. В винде, само собой, никаких проблем: качай нужный экзешник с гитхаба и будет работать на всем от Win7 до Win10 20H2
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|4.24, Аноним (24), 11:22, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Большинству людей нужно запускать программы, а не колупаться в выхлопе древних систем сборок
Для этого люди придумали ебылды.
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|4.30, user90 (?), 11:48, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вот скачаешь ты исходники на каком-то там Эрланге или, прости Ктулху, Форте. Что ты с ними делать будешь?
GCC!
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|3.45, ixrws (??), 12:33, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Брехня, не компиляются исходники многих программ через 10 лет, потому что окружение сильно меняется и мелких изменений на средних размеров программу будет достаточно. Да, поправить зачастую не сложно, но кто будет править?
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|4.60, 1 (??), 13:21, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто надо брать компилятор того же времени.
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|4.107, Урри (ok), 17:35, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что надо писать на С, а не расте, го или другом каждые две недели меняющем синтаксис поделии.
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|3.61, Аноним (61), 13:29, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> к ней прилагают исходники
Эй суровый кулхацкер - Ты не нужен :)
Иногда пользователи просто пользователи не программисты и не админы - они обновляют программы и желают дальше продолжать работать. Тратить время на скачивание кучи зависимых либ, разбираться как часто бывает с самописной системой сборки, деньги за это не платят.
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|4.78, Вася (??), 14:22, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эта категория товарищей вполне себе может позволить взять в ручки, покрутить и обломавшись пойти дальше крутить средним колёсиком в ленточке новостей о том, кто где покакал. ничего в жизни при этом не потеряв, даже чувства собственного профессионального достоинства, даже завидно.
хороший, настоящий профи себе этого позволить не может - моё имхо. сейчас в индустрии много случайных людей, процентов 90. подобные задачи отличный показатель профпригодности отдельных личностей. технология - стопроцентный концепт, но очень и очень интересный. кому нет - ну, я всё про вас сказал, что думаю, добавить нечего ;)
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|3.29, Гэндальф (?), 11:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ах ты ж мой космополитичный пони! Хватит строчить камменты своими копытцами (к слову, как ты это делаешь? магия этого чёрта Сарумана, не иначе!), иди-ка вози хоббитов по Ширу.
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|2.80, funny.falcon (?), 14:29, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Угу... и потому придумали docker, чтобы таскать с собою вообще всё пользовательское окружение.
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|2.19, wrubfom (?), 11:16, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было бы очень удобно кроссплатформенные вирусы писать, если бы не ограничение про неработающий exec
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|1.21, Урри (ok), 11:17, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К сожалению, не юзабельно.
При подключении стандартных хедеров ругается на переопределение стандартных типов. А если хедеры не подключать - то многих стандартных типов и констант не хватает.
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|3.105, Урри (ok), 17:30, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, <dlfcn.h>. Если включить <dlfcn.h>, то ругается
./cosmopolitan.h:25534:34: error: ‘RTLD_DI_LINKMAP’ redeclared as different kind of symbol
25534 | #define RTLD_DI_LINKMAP SYMBOLIC(RTLD_DI_LINKMAP)
А если не включать, то нету dlopen и dlsym.
Нету inet_addr, gethostbyname, struct hostent, struct sockaddr_storage, prctl, SECCOMP_MODE_STRICT.
Это из того, что я попробовал у себя быстро собрать.
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|2.100, Аноним (99), 16:27, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На линуксе где в каждом дистре свои либы свои правила. Без потанцуй с бубном установи зависимости вирус запустить не получится.
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|2.31, Аноним (31), 11:52, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Держи.
> в любом дистрибутиве ... macOS
Скомпилированная для macOS программа не запустится в ЛЮБОЙ версии macOS.
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|1.33, InuYasha (??), 11:54, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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+1 как минимум за элегантный хак!
А вообще - я всегда мечтал об универсальном формате исполняемых файлов.
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|1.37, Аноним (-), 12:06, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А зачем так усложнять-то? Надо просто не покупать OS Windows и macOS. И тогда проблема решится сама собой.
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|3.89, Аноним (-), 15:22, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>кряк-кряк! ;)
Капец ты дядя! А ха-ха-ха! Кошмар на дворе 2020 год, а ты как в лохматые девяностые варезом пользуешся. Ну что, как там поживают васянские сборки Zver... ещё... как там их, тфу ты, забыл.
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|4.103, Аноним (86), 16:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На кой? Берешь самую что ни на есть лицуху, ставишь с нужным серийником, пользуешься.
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|1.51, Аноним (51), 12:51, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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- Я прекрасно знаком с компьютерной технологией «сто одна позиция».
- Поподробней, пожалуйста.
- Ну, для этого нужен 486-й, хотя бы. Хотя лучше Пентиум. Ах, да, вот ещё что хотел сказать.
У меня, как у всякого знатока компьютерных технологий, есть свои принципы и свои симпатии и антипатии. Мне дорог IBM. Дорог своим подлинным демократизмом. Своим всемирным охватом, и, я не побоюсь этого слова, своим космополитизмом. Как омерзительны снобистские амбиции Макинтоша, этого убогого фетиша женоподобных слюнтяев из Гарварда и Йеля.
Вот, собственно и всё, что я хотел сообщить вам на эту тему.
«Пан или пропал», 2003 г., 5 серя, 4-6 минута
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|1.54, Аноним (64), 13:01, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тема не раскрыта. Как они решили проблему несовпадающих системных вызовов?
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|2.94, n00by (ok), 15:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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The Cosmopolitan Library exports only the most stable canonical system calls for all supported operating systems, regardless of which platform is used for compilation. We polyfill many of the APIs, e.g. read(), write() so they work consistently everywhere while other apis, e.g. CreateWindowEx(), might only work on one platform, in which case they become no-op functions on others.
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|1.76, Аноним (76), 13:56, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Получаемый при статическом связывании
Сразу на ***. Динамическое связывание не для того придумали и реализовали, чтобы всякие ****** продолжали пользоваться статическим, жря память и плодя не просто vulnerable dependency hell, а ещё и recompilation hell.
А ведь взлетит: смузихлёбы такое дерьмо очень любят. А работать - не любят.
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|2.104, Аноним (86), 16:45, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Динамическое связывание не нужно. Статическое дает хоть какие-то шансы запускать прогу под любым кocтылинупcoм простым копированием бинарей в /opt не заморачиваясь опакечиванием в rpm, deb, txz и прочие ебилды. Даже если собирал ты ее дома на последней федоре, а запускать придется еще и на работе в каком-нибудь SLES 5летней давности.
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|1.77, Аноним (77), 14:17, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Охренительные просторы для размножения вирусов, парсеров паролей и прочей хренотени.
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|2.96, ыы (?), 15:53, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такое впечатление что вы только сейчас открыли мир гетерогенных сетей.
Различие платформ не является препятствием для вируса или червя. Если есть эксплуатируемая уязвимость- то вирусу не трудно иметь в своем теле все возможные комбинации платформ, иметь исходник, или скачать по сети нужную версию кода под нужную платформу.
Тот же первый в истории червяк Морриса - распространял себя в исходнике, и перекомпилировал себя под атакуемую систему. Это было еще в на заре компьютерных сетей... Гетерогенность для вирусов- не препятствие.
Сейчас реальность в вирусосреде крутится на кросплатформенных сущностях в принципе - например на жабаскрипте, на жабе... им глубоко пофигу что там на низком уровне. При необходимости вирус притащит с собой свою виртуальную машину :)
к том уже что делать вирусу эесплуатирующему виндовый SMB в среде linux серверов - хз. со всей его кросплатформенностью... Вы не знаете?
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