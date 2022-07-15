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Проект по портированию механизма изоляции pledge для Linux

15.07.2022 14:30

Автор стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan и платформы Redbean объявил о реализации механизма изоляции pledge() для Linux. Изначально pledge разработан проектом OpenBSD и позволяет выборочно запретить приложениям обращения к неиспользуемым системным вызовам (для приложения формируется подобие белого списка системных вызовов, а остальные вызовы запрещаются). В отличие от доступных в Linux механизмов ограничения доступа к системным вызовам, таких как seccomp, механизм pledge изначально разработан с оглядкой на максимальное упрощение применения.

Завершившаяся неудачей инициатива изоляции приложений базового окружения OpenBSD с использованием механизма systrace показала, что изоляция на уровне отдельных системных вызовов слишком сложна и трудоёмка. В качестве альтернативы был предложен pledge, который позволял создавать правила изоляции не вникая в детали и манипулируя готовыми классами доступа. Например, предлагаются классы stdio (ввод/вывод), rpath (только чтение файлов), wpath (запись файлов), cpath (создание файлов), tmppath (работа со временными файлами), inet (сетевые сокеты), unix (unix-сокеты), dns (резолвинг в DNS), getpw (доступ на чтение к базе пользователей), ioctl (вызов ioctl), proc (управление процессами), exec (запуск процессов) и id (управление правами доступа).

Правила работы с системными вызовами задаются в форме аннотаций, включающих список разрешённых классов системных вызовов и массив файловых путей, куда разрешён доступ. После сборки и запуска модифицированного приложения, ядро берёт на себя работу по контролю соблюдения заданных правил.

Отдельно развивается реализация pledge для FreeBSD, которая отличается возможностью изоляции приложений без внесения изменений в их код, в то время как в OpenBSD вызов pledge нацелен на тесную интеграцию с базовым окружением и добавление аннотаций в код каждого приложения.

Разработчики порта pledge для Linux воспользовались примером FreeBSD и вместо внесения изменений в код подготовили утилиту-надстройку pledge.com, позволяющую применить ограничения без изменения кода приложения. Например, для запуска утилиты curl с открытиям доступа только к классам системных вызовов stdio, rpath, inet и threadstdio достаточно выполнить "./pledge.com -p 'stdio rpath inet thread' curl http://example.com".

Утилита pledge работает во всех дистрибутивах Linux, начиная с RHEL6, и не требует root-доступа. Дополнительно на базе библиотеки cosmopolitan предоставляется API для управления ограничениями в коде программ на языке Си, позволяющий в том числе создавать анклавы для выборочного ограничения доступа в привязке к определённым функциям приложения.

Реализация не требует внесения изменений в ядро - ограничения pledge транслируются в правила SECCOMP BPF и обрабатываются при помощи родного для Linux механизма изоляции системных вызовов. Например, вызов pledge("stdio rpath", 0) будет преобразован в BPF-фильтр 


   static const struct sock_filter kFilter[] = {
       /* L0*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, syscall, 0, 14 - 1),
       /* L1*/ BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, OFF(args[0])),
       /* L2*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 2, 4 - 3, 0),
       /* L3*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 10, 0, 13 - 4),
       /* L4*/ BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, OFF(args[1])),
       /* L5*/ BPF_STMT(BPF_ALU | BPF_AND | BPF_K, ~0x80800),
       /* L6*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 1, 8 - 7, 0),
       /* L7*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 2, 0, 13 - 8),
       /* L8*/ BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, OFF(args[2])),
       /* L9*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 0, 12 - 10, 0),
       /*L10*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 6, 12 - 11, 0),
       /*L11*/ BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, 17, 0, 13 - 11),
       /*L12*/ BPF_STMT(BPF_RET | BPF_K, SECCOMP_RET_ALLOW),
      /*L13*/ BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, OFF(nr)),
       /*L14*/ /* next filter */
   };


  1. Главная ссылка к новости (https://justine.lol/pledge/...)
  2. OpenNews: Для FreeBSD развивается механизм изоляции, похожий на pledge и unveil
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.0
  4. OpenNews: В Firefox для OpenBSD реализована поддержка unveil
  5. OpenNews: OpenBSD развивает Pledge, новый механизм изоляции приложений
  6. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57505-pledge
Ключевые слова: pledge, linux, chroot, syscall, limit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:33, 15/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 14:35, 15/07/2022 Скрыто модератором
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  • 3.5, Аноним (1), 14:41, 15/07/2022 Скрыто модератором
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  • 2.3, Аноним (3), 14:36, 15/07/2022 Скрыто модератором
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  • 2.11, Жироватт (ok), 15:03, 15/07/2022 Скрыто модератором
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  • 2.13, myhand (ok), 15:17, 15/07/2022 Скрыто модератором
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  • 2.14, Аноним (-), 15:20, 15/07/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.4, Аноним (4), 14:39, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    FreeBSD обгадили pledge(), хотя работа там уже большая проделана, думаю этот проект тоже не взлетит, никто ревьювить не будет, как и во фре. Время впустую.

    // b.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:42, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    ты // b. обгадил весь опеннет.  
     
     
  • 3.22, Kusb (?), 18:08, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EOF
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:42, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно не будет адски тормозить со всеми этими проверками?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:43, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет но что ты называешь адски? Это зависит от твоего самоощущения.  
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 15:04, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего лишь до уровня первопня на i9-11xxx
     

  • 1.9, 1 (??), 14:56, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Назвали бы pledge.exe чтоль
     
     
  • 2.15, Kusb (?), 16:25, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Http:pledge.com
     

  • 1.16, кофейник (?), 16:37, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чой-та не понял...

    можно ли этой штуковиной скрыть для приложения системный файл и запретить приложению выход в интернет?

    а то не могу песочницу найти простенькую...

     
  • 1.17, Аноним (17), 16:41, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. ещё нужно активировать BPF в котором будет работать вирусня имеющая привилегии выше root? Спасиб.
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:45, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень интересная штука. Это полезно в systemd интегрировать
     
  • 1.19, Аноним (19), 17:24, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для разнообразия.

    У вас только после операции Исус сколь прошло. А нот-то только 7. Пони бегает по кругу.

     
  • 1.20, Аноним (-), 17:43, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо отметить, что утилита-обёртка не может полностью заменить явный вызов pledge в коде, поскольку не позволяет последовательно сужать доступ к классам системных вызовов согласно логике программы.
     
  • 1.21, Аноним (21), 18:07, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему, проблема в том, что тому же браузеру, самой уязвимой программе на моём ПК, нужны все возможные разрешения. Да, с каждым днём мы всё дальше от unix-пути
     

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