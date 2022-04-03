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Для FreeBSD развивается механизм изоляции, похожий на plegde и unveil

03.04.2022 10:26

Для FreeBSD предложена реализация механизма изоляции приложений, напоминающего развиваемые проектом OpenBSD системные вызовы plegde и unveil. Изоляция в plegde осуществляется через запрет обращения к неиспользуемым в приложении системным вызовам, а в unveil через выборочное открытие доступа только для отдельных файловых путей, с которыми может работать приложение. Для приложения формируется подобие белого списка системных вызовов и файловых путей, а все остальные вызовы и пути запрещаются.

Отличие развиваемого для FreeBSD аналога plegde и unveil сводится к предоставлению дополнительной прослойки, позволяющей изолировать приложения без внесения изменений в их код или при минимальных изменениях. Напомним, что в OpenBSD plegde и unveil нацелены на тесную интеграцию с базовым окружением и применяются через добавление специальных аннотаций в код каждого приложения. Для упрощения организации защиты фильтры позволяют обойтись без детализации на уровне отдельных системных вызовов и манипулировать классами системных вызовов (ввод/вывод, чтение файлов, запись файлов, сокеты, ioctl, sysctl, запуск процессов и т.п.). Функции ограничения доступа могут вызываться в коде приложения по мере выполнения тех или иных действий, например, доступ к сокетам и файлам может закрываться после открытия нужных файлов и установки сетевого соединения.

Автор порта plegde и unveil для FreeBSD намерен предоставить возможность изоляции произвольных приложений, для чего предложена утилита curtain, позволяющая применять к приложениям правила, определённые в отдельном файле. Предложенная конфигурация включает файл с базовыми настройками, определяющими классы системных вызовов и типовые файловые пути, специфичные для определённых применений (работа со звуком, сетевое взаимодействие, вывод в лог и т.п.), а также файл с правилами доступа конкретных приложений.

Утилита curtain может применяться для изоляции большинства немодифицированных утилит, серверных процессов, графических приложений и даже целых сеансов рабочего стола. Поддерживается совместное использование curtain с механизмами изоляции, предоставляемыми подсистемами Jail и Capsicum. Также возможна организация вложенной изоляции, когда запускаемые приложения наследуют выставленные родительскому приложению правила, дополняя их отдельными ограничениями. Некоторые операции ядра (средства отладки, POSIX/SysV IPC, PTYs) дополнительно защищаются при помощи механизма барьеров, не позволяющего обращаться к объектам ядра, созданным не текущим или родительским процессом.

Процесс может самостоятельно настроить собственную изоляцию при помощи вызова curtainctl или используя предоставляемые библиотекой libcurtain функции plegde() и unveil(), аналогичные подобным функциям из OpenBSD. Для отслеживания блокировок в процессе работы приложения предусмотрен sysctl 'security.curtain.log_level'. Доступ к протоколам X11 и Wayland включается отдельно через указание при запуске curtain опций "-X"/"-Y" и "-W", но поддержка графических приложений ещё не достаточно стабилизирована и имеет ряд нерешённых проблем (проблемы в основном проявляются при использовании X11, а поддержка Wayland реализована значительно лучше). Пользователи могут добавить дополнительные ограничения через создание локальных файлов с правилами (~/.curtain.conf). Например, для разрешения записи из Firfox только в каталог ~/Downloads/ можно добавить секцию "[firefox]" с правилом "~/Downloads/ : rw +".

Реализация включает в себя модуль ядра mac_curtain для мандатного контроля доступа (MAC, Mandatory Access Control), набор патчей для ядра FreeBSD с реализацией необходимых обработчиков и фильтров, библиотеку libcurtain для использования функций plegde и unveil в приложениях, утилиту curtain, примеры файлов конфигурации, набор тестов и патчи для некоторых программ в пространстве пользователя (например, для использования $TMPDIR с целью унификации работы с временными файлами). По возможности автор намерен свести к минимуму число изменений, для которых требуется применение патчей к ядру и приложениям.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/arch...)
  2. OpenNews: OpenBSD развивает Pledge, новый механизм изоляции приложений
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложена система изоляции приложений Capsicum, изначально созданная для FreeBSD
  4. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
  5. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  6. OpenNews: В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56958-pledge
Ключевые слова: pledge, unveil, freebsd
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато не apparmor/selinux, воть!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:47, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там было в «Хоббите»... Ножи — не вилки, а скалы — не опилки.
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 11:53, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ножи^W Орлы
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:02, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> It can be broken up in 4 parts: 1) A [b]MAC[/b] module that implements most of the functionality.  2) The userland library, sandboxing utility, configs and tests.  3) Various kernel changes needed to support it (including new MAC handlers and extended syscall filtering).  4) Small changes/fixes to the base userland

    ...
    >> About the kernel-side parts:
    >> Most of the implementation is in a separate mac_curtain module, but it also needed some changes spread out in the kernel to support it.

    ...
    man mac
    >> HISTORY
    >>     The TrustedBSD MAC Framework first appeared in FreeBSD 5.0 (2003)

    ...

    > Зато не apparmor/selinux, воть!

    Зато очередной лапчато-опеннетный онализ на основе знакомых слов из заголовка!


     

  • 1.2, _kusb (ok), 11:26, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Очень глупый вопрос - но чем это отличается от chroot? Ещё вспомнил про контрольные группы, какие слова знаю - офигеть.
     
     
  • 2.4, qew (?), 11:44, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистый chroot не предел для взлома еще с 90-х. Зная невероятный дебилизм ядра, скорее всего до сих пор осталось дыркой. Но в его исходниках каждый день не роюсь, это к диванным экспертам.
    Представляешь ютуб в чруте? )

    chroot средствами cgroups - то же самое извращение, но поговаривают вполне можно уже даже полагаться в НЕкритичных ситуациях. Группы ресурсов вообще для другого делали, но они неплохое продолжение получили в виде докера - просто и чаще всего таки удобно.

    Для серьёзных вещей, что-то более крутое чем selinux или apparmor представить сложно. Но для школьников то докеризацию придумают и они свято верят в непогрешимость то еще чего. Больше подходит вайновое приложение или игрушку туда пихнуть или на сервере юзать. Большие как юзали SE таки будут юзать - своими, со знанием дела, с самого начала, для своих, и по взрослому.

     
     
  • 3.5, йцу (?), 11:45, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут чрут подкреплённый хуками к ядру. Ну типа стопудовее, пластичнее может даже и безопаснее.
    Чистый чрут - это крайне примитивная конструкция.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:37, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Capsicum'a должно быть всем достаточно.
     
  • 1.8, В.Ж. (?), 11:59, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть вот это «для немодифицированных программ» рубит основную идею, лежащую в основе pledge: многим приложениям повышенные привилегии требуются только на начальном этапе работы, когда происходит инициализация. И извне этот момент не узнать, поэтому при внешнем ограничении привилегий приходится давать максимум из возможно требуемых привилегий.

    Пользу сабжа вижу только в возможности большего распространения API pledge/unveil, что в итоге может побудить большее количество разработчиков ПО обратить на него внимание... а может и не побудить.

     
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