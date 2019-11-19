В Firefox для OpenBSD реализована поддержка unveil

В Firefox для OpenBSD реализована поддержка изоляции файловой системы при помощи системного вызова unveil(). Необходимые патчи уже приняты в апстрим firefox и войдут в состав Firefox 72.

Firefox в OpenBSD был и ранее защищён, используя pledge для ограничения доступа каждого типа процессов (main, content и GPU) к системным вызовам, теперь для них также будет ограничен доступ к файловой системе при помощи unveil(). По умолчанию, доступ ограничен директориями ~/Downloads и /tmp; и при загрузке файлов из сети, и при просмотре файлов с диска. Настройки pledge() и unveil() хранятся в файлах в /usr/local/lib/firefox/browser/defaults/preferences/, содержимое которых может переопределяться в файлах из /etc/firefox/. Преимущество второго варианта в том, что только root может редактировать эти файлы.

Ранее аналогичные возможности были добавлены в браузеры Chromium и Iridium.



