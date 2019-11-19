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В Firefox для OpenBSD реализована поддержка unveil

19.11.2019 03:32

В Firefox для OpenBSD реализована поддержка изоляции файловой системы при помощи системного вызова unveil(). Необходимые патчи уже приняты в апстрим firefox и войдут в состав Firefox 72.

Firefox в OpenBSD был и ранее защищён, используя pledge для ограничения доступа каждого типа процессов (main, content и GPU) к системным вызовам, теперь для них также будет ограничен доступ к файловой системе при помощи unveil(). По умолчанию, доступ ограничен директориями ~/Downloads и /tmp; и при загрузке файлов из сети, и при просмотре файлов с диска. Настройки pledge() и unveil() хранятся в файлах в /usr/local/lib/firefox/browser/defaults/preferences/, содержимое которых может переопределяться в файлах из /etc/firefox/. Преимущество второго варианта в том, что только root может редактировать эти файлы.

Ранее аналогичные возможности были добавлены в браузеры Chromium и Iridium.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?t=157325352...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  3. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  4. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  5. OpenNews: В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС
  6. OpenNews: OpenBSD развивает Pledge, новый механизм изоляции приложений
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Ключевые слова: unveil, pledge
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  • 1.1, Аноним (1), 08:09, 19/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ранее аналогичные возможности были добавлены в браузеры Chromium и Iridium.

    Гугловцы тоже ничего, потихоньку догоняют файрфокс. Молодцы.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:08, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто кого догоняет?
     
     
  • 3.7, ryoken (ok), 10:40, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Кто на ком стоял?" (Простите, не удержался :D )
     

  • 1.3, йййй (ok), 09:26, 19/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    А в линуксе как с этим? Есть что-то подобное?
     
     
  • 2.4, Serge (??), 09:33, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AppArmor
     
  • 2.5, б.б. (?), 09:36, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в Linux нет единой системы, где всё от ядра до библиотек контролируется и собирается единым способом, поэтому в Linux - только внешние утилиты, изнутри это сделать принципиально невозможно.
     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 10:41, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. А Вы Gentoo видели?
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:50, 19/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Если на уровне приложения, то seccomp() позволяет на зайчаточном уровне ограничивать видимость. Если на уровне дистрибутива, то apparmor/selinux, но тут уж кто во что горазд.
     
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