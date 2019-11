В Firefox для OpenBSD реализована поддержка unveil

1.1 , Аноним ( 1 ), 08:09, 19/11/2019 [ответить] +1 + / – > Ранее аналогичные возможности были добавлены в браузеры Chromium и Iridium. Гугловцы тоже ничего, потихоньку догоняют файрфокс. Молодцы.

Аноним: Кто кого догоняет?

ryoken: "Кто на ком стоял?" (Простите, не удержался :D )



йййй: А в линуксе как с этим? Есть что-то подобное?

Serge: AppArmor

б.б.: в Linux нет единой системы, где всё от ядра до библиотек контролируется и собирается единым способом, поэтому в Linux - только внешние утилиты, изнутри это сделать принципиально невозможно.

ryoken: Хм.. А Вы Gentoo видели?



Аноним: Если на уровне приложения, то seccomp() позволяет на зайчаточном уровне ограничивать видимость. Если на уровне дистрибутива, то apparmor/selinux, но тут уж кто во что горазд.