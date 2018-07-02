Выпуск OpenBSD 7.0

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|1.1, QwertyReg (ok), 11:03, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> Для архитектуры AMD64 отключён по умолчанию компилятор GCC
Удивительно. Вроде бы *BSD менее популярен, чем даже Linux, но при этом на километр дальше в прогрессе, чем он. За регулярное выкидывание легаси - респект вам.
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|2.3, Аноним (3), 11:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В чем именно тут прогресс?
В том, что довели до ума компилер с более угодной лицензией?
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|4.30, Аноним (30), 13:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что прогресс для владельцев корпораций является регрессом для пользователей.
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|2.27, Аноним (27), 12:52, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У тебя тупо всё в черепе перевёрнуто. Но ты вантузятник и это не удивительно.
Добавлю ещё, что перетаскивание дров с линукса - это прогресс! Не то что использование своих в линуксе.
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|4.38, Аноним (27), 13:34, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где там перетаскивание?
Видео, вайфай. Прочитай зачем linux-kpi - подсистема используется. Это кернелспейс.
По юзерспейсу же - epoll-shim для упрощения портирования прикладного софта. К сожалению, бзды сегодня вторичны.
> Клоун ла-чтый.
Неуважаемый поциент, веди себя как-то по культурней.
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|1.6, ryoken (ok), 11:22, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>передачи информации о серере DNS
О чём..? Поправьте плз.
Вопрос. Как там насчёт ppc64 (PowerMac G5 в 64-битном виде)?
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|2.37, Аноним (-), 13:31, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос. Как там насчёт ppc64 (PowerMac G5 в 64-битном виде)?
Готовы принять и перенаправить в ближайший музей.
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|1.8, Аноним (8), 11:40, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну наконец-то! Благодарю запостившего новость!
Да, это ОС полноценна, для полноценных индустрий, где эти ваши докеры/шмокеры использовать = лечить головную боль гильотиной.
Приятно осознавать, что еще не весь мир пьет смуззи и считает, что жд - это пережиток колониальных систем и ничего вокруг себя не развивает. И вообще не нужно.
Да и сейчас в реалих рф интернета - это лучший выбор для прямоиукого человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске.
Поздравляю всех адекватных и пряморуких мужчин! Ну, здравы бум бояре:)
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|2.11, FSA (??), 11:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Боюсь этот кейс сейчас может закрыть любая операционная система, а любой Linux и подавно.
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|3.16, Аноним (16), 12:12, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ка где там патченый как в OpenBSD Chromium в песочнице? Ты ведь не изучал вопрос, а уже пердишь.
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|4.28, Аноним (27), 12:56, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не поверишь - в линуксе, макоси и вантузе - хромой и все его клоны живут в песочнице. Не позорься больше так.
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|3.22, Аноним (8), 12:28, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты не бойся! Проведи сравнительный анализ. В том числе в части трудозатрат на поддержание дырявого пингвина а так же необходимых под это дело ресурсов впски.
А в опенке все это кроме хмпп в базе. А в базе всего два ремоут хоул.
Скушна, девочки!
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|4.46, Аноним (46), 13:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому-что не искал никто. Потому и дыр нет. Потому-что неинтересно никому. Была пара случаев, когда вяло копнули-тут же обнаружили кучу дыр. Что там дальше-никто и не смотрел. Потому-что кроме полторы фантиков, живущих на мамкину пенсию, эта openbsd никому не впёрлась. Предложи любому админу (любому) поднять openbsd-на смех поднимут, и тебя, и openbsd.
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|2.17, nelson (??), 12:14, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лучший выбор для прямоиукого человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске
NetBSD в этой роли будет, как минимум, не хуже.
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|3.23, Аноним (8), 12:29, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А новость про нетбсд?
И в чем киллер фича нетбсд? Она тояно востребована в впске под описанную задачу?
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|4.39, Аноним (27), 13:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да их вроде на вантузо-макакосях большинство. Хотя и в бздах, и в линуксах - тоже ковидобесов хватает. Сам Торваалц лично, например.
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|5.42, Аноньимъ (ok), 13:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот за Торвальцом и повторяют ети.
Ну, одно дело когда это личное дело участников, другое когда они это лепят в свой проект.
Опять таки, в малом мире BSD систем такие вещи значат куда больше.
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|2.19, ыы (?), 12:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске.
и человек этот безработный гик..
Потому что помимо "днс шифрованный, впн, почта и хмпп" нужно обычно еще много чего...
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|3.24, Аноним (8), 12:32, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тебе еще нужно для того чтобы полноценно использовать скажем рф интернет? Расскажи.
Да и любой другой. +- много где уже не все свободно, а тем более приватно.
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|3.35, Аноним (8), 13:24, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и человек этот безработный гик..
Как безработный гик впску оплатил? Что вообще Вы такое говорите?
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|4.41, Аноним (27), 13:38, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, знаю парочку идейных безработных, так у них есть не только проплаченные впски, но и время ими заниматься.
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|5.45, Аноним (8), 13:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И деньги! Только можно ли их безрабоьными назвать? Например та же биржа - это тяжелый труд. И интеллектуально и эмоционально. Сдача в аренду уомерч недыижимости тоже труд. Итд итп. Но для ударников офисного труда от звонка до звонка - это безработные, лол.
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|6.50, Аноним (46), 13:59, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Например та же биржа - это тяжелый труд
Осторожней, мамкину зарплату на фьючерсы спустить как нефиг неделать
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|2.44, RomanCh (ok), 13:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, это ОС полноценна, для полноценных индустрий
А можно несколько примеров? Просто для расширения кругозора.
> это лучший выбор для прямоиукого человека
Который своими прямыми руками даже в кнопки попадать не всегда может и проверки орфографии в радикально правильном браузере видимо не имеет. Я конечно придираюсь тут, но выглядит очень смешно.
> Ну, здравы бум бояре:)
Бояре в треде... Батюшки. Кстати, а почему именно мужчин? Женщинам запрещено?
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|3.48, Аноним (8), 13:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А можно несколько примеров? Просто для расширения кругозора.
Можно Машку за филейную часть и козу на возу...
Гуглите чем отличается монолитная разработка от набора тулз отдельно и ядра отдельно.
>Который своими прямыми руками даже в кнопки попадать не всегда может и проверки орфографии в радикально правильном браузере видимо не имеет. Я конечно придираюсь тут, но выглядит очень смешно.
Пишу Вам на со зрением -6 и -8 после ковида с мобилки. Паралельно разруливая бизнес процессы. Спелл чекеров не имею принципиально по многим причинам. Недавно вон скандал с клавиатурами этими обсуждали.
Смешно? Ну смех без причины, признак известно чего.
Мне Вас жаль.
>Бояре в треде... Батюшки. Кстати, а почему именно мужчин? Женщинам запрещено?
Потому что пиво, сиськи, рок н ролл.
Это Вам не смуззи с друзьями по несчастью в коротеньких штаниках гонять.
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|2.12, Аноним (8), 11:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Намана! Заимпрувили же доработки.
Хотя для его задач смп не особо то и требуется.
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|2.33, Аноним (33), 13:21, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по умолчанию да, как и весь софт, хотя были сторонние репы с обновляемым фф.
но вообще учитывая, что они релизятся часто - это не так критично.
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|2.47, Аноним (47), 13:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понимаю firefox в packages-stable обновляют только если есть серьезные секьюрити фиксы
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