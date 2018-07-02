Выпуск OpenBSD 7.0

2.11 , FSA ( ?? ), 11:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Боюсь этот кейс сейчас может закрыть любая операционная система, а любой Linux и подавно.

3.16 , Аноним ( 16 ), 12:12, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ка где там патченый как в OpenBSD Chromium в песочнице? Ты ведь не изучал вопрос, а уже пердишь.

4.28 , Аноним ( 27 ), 12:56, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не поверишь - в линуксе, макоси и вантузе - хромой и все его клоны живут в песочнице. Не позорься больше так.

3.22 , Аноним ( 8 ), 12:28, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты не бойся! Проведи сравнительный анализ. В том числе в части трудозатрат на поддержание дырявого пингвина а так же необходимых под это дело ресурсов впски.

А в опенке все это кроме хмпп в базе. А в базе всего два ремоут хоул.

Скушна, девочки!

4.46 , Аноним ( 46 ), 13:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому-что не искал никто. Потому и дыр нет. Потому-что неинтересно никому. Была пара случаев, когда вяло копнули-тут же обнаружили кучу дыр. Что там дальше-никто и не смотрел. Потому-что кроме полторы фантиков, живущих на мамкину пенсию, эта openbsd никому не впёрлась. Предложи любому админу (любому) поднять openbsd-на смех поднимут, и тебя, и openbsd.

2.17 , nelson ( ?? ), 12:14, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лучший выбор для прямоиукого человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске NetBSD в этой роли будет, как минимум, не хуже.

3.18 , Минона ( ok ), 12:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – там нет хромого в песочнице 😃

3.23 , Аноним ( 8 ), 12:29, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А новость про нетбсд?

И в чем киллер фича нетбсд? Она тояно востребована в впске под описанную задачу?

3.32 , Аноньимъ ( ok ), 13:20, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нетке ковидобесы сидят.

4.34 , Аноним ( 8 ), 13:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как? И кто это такие?

5.43 , Аноньимъ ( ok ), 13:45, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы зомбиапокалипсис проспали?

4.39 , Аноним ( 27 ), 13:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да их вроде на вантузо-макакосях большинство. Хотя и в бздах, и в линуксах - тоже ковидобесов хватает. Сам Торваалц лично, например.

5.42 , Аноньимъ ( ok ), 13:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот за Торвальцом и повторяют ети. Ну, одно дело когда это личное дело участников, другое когда они это лепят в свой проект. Опять таки, в малом мире BSD систем такие вещи значат куда больше.

2.19 , ыы ( ? ), 12:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске. и человек этот безработный гик.. Потому что помимо "днс шифрованный, впн, почта и хмпп" нужно обычно еще много чего... 3.24 , Аноним ( 8 ), 12:32, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что тебе еще нужно для того чтобы полноценно использовать скажем рф интернет? Расскажи.

Да и любой другой. +- много где уже не все свободно, а тем более приватно.

3.35 , Аноним ( 8 ), 13:24, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >и человек этот безработный гик.. Как безработный гик впску оплатил? Что вообще Вы такое говорите?

4.40 , Аноним ( 27 ), 13:37, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ему парень оплатил. Или мать.

4.41 , Аноним ( 27 ), 13:38, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, знаю парочку идейных безработных, так у них есть не только проплаченные впски, но и время ими заниматься.

5.45 , Аноним ( 8 ), 13:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И деньги! Только можно ли их безрабоьными назвать? Например та же биржа - это тяжелый труд. И интеллектуально и эмоционально. Сдача в аренду уомерч недыижимости тоже труд. Итд итп. Но для ударников офисного труда от звонка до звонка - это безработные, лол.

6.50 , Аноним ( 46 ), 13:59, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Например та же биржа - это тяжелый труд Осторожней, мамкину зарплату на фьючерсы спустить как нефиг неделать

2.44 , RomanCh ( ok ), 13:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, это ОС полноценна, для полноценных индустрий А можно несколько примеров? Просто для расширения кругозора. > это лучший выбор для прямоиукого человека Который своими прямыми руками даже в кнопки попадать не всегда может и проверки орфографии в радикально правильном браузере видимо не имеет. Я конечно придираюсь тут, но выглядит очень смешно. > Ну, здравы бум бояре:) Бояре в треде... Батюшки. Кстати, а почему именно мужчин? Женщинам запрещено?

3.48 , Аноним ( 8 ), 13:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А можно несколько примеров? Просто для расширения кругозора. Можно Машку за филейную часть и козу на возу...

Гуглите чем отличается монолитная разработка от набора тулз отдельно и ядра отдельно. >Который своими прямыми руками даже в кнопки попадать не всегда может и проверки орфографии в радикально правильном браузере видимо не имеет. Я конечно придираюсь тут, но выглядит очень смешно. Пишу Вам на со зрением -6 и -8 после ковида с мобилки. Паралельно разруливая бизнес процессы. Спелл чекеров не имею принципиально по многим причинам. Недавно вон скандал с клавиатурами этими обсуждали.

Смешно? Ну смех без причины, признак известно чего.

Мне Вас жаль. >Бояре в треде... Батюшки. Кстати, а почему именно мужчин? Женщинам запрещено? Потому что пиво, сиськи, рок н ролл. Это Вам не смуззи с друзьями по несчастью в коротеньких штаниках гонять.

