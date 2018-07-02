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Выпуск OpenBSD 7.0

15.10.2021 10:59

Представлен выпуск свободной кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.0. Отмечается, что это 51 выпуск проекта, которому 18 октября исполнится 26 лет. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.0 составляет 554 МБ.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

Основные улучшения:

  • Добавлен порт для 64-разрядных систем на базе архитектуры RISC-V. В настоящее время поддерживается работа на платах HiFive Unmatched и частично на PolarFire SoC Icicle Kit.
  • В порте для платформ ARM64 улучшена, но пока всё ещё не доведена до конца, поддержка устройств Apple с процессором M1. В текущем виде поддерживается установка OpenBSD на диск с GPT и имеются драйверы для USB 3, NVME, GPIO и SPMI. Помимо M1 в порте ARM64 также расширена поддержка Raspberry Pi 3 Model B+ и плат на базе SoC Rockchip RK3399.
  • Для архитектуры AMD64 отключён по умолчанию компилятор GCC (оставлен только Clang). Ранее GCC был отключён для архитектур armv7 и i386.
  • Прекращено сопровождение платформы SGI.
  • Для платформ amd64, arm64, i386, sparc64 и powerpc64 по умолчанию включена сборка ядра с поддержкой системы динамической трассировки dt. Добавлен провайдер kprobes для сбора информации о событиях на уровне ядра.
  • В btrace реализована поддержка операторов "<" и ">" в фильтрах и обеспечен вывод времени нахождения в пространстве пользователя при анализе стека ядра.
  • Добавлен конфигурационный файл /etc/bsd.re-config, который можно использовать для настройки ядра во время загрузки и включения/отключения определённых устройств.
  • Обеспечено определение наличия устройств TPM 2.0 и корректное выполнение команд для перехода в спящий режим (решает проблему с пробуждением ноутбуков ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Nano).
  • Реализация kqueue переведена на использование mutex-ов.
  • Реализована возможность настройки через sysctl размера буфера для сокетов PF_UNIX. Размер буфера по умолчанию увеличен до 8 КБ.
  • Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Переведён в разряд mp-safe вызов pmap_extract() на системах hppa и amd64. Из общей блокировки ядра выведен код для подсчёта ссылок на анонимные объекты, часть обработчика исключений и функции lseek, connect и setrtable. Реализованы отдельного для каждого ядра CPU буферы сообщений при крахе (panic).
  • Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 5.10.65. В драйвере inteldrm улучшена поддержка чипов Intel на базе микроархитектуры Tiger Lake. В драйвере amdgpu реализована поддержка GPU Navi 12, Navi 21 "Sienna Cichlid", Arcturus и APU Cezanne "Green Sardine" Ryzen 5000.
  • Добавлена поддержка нового оборудования, в том числе Aquantia AQC111U/AQC112U USB Ethernet, Aquantia 1/2.5/5/10Gb/s PCIe Ethernet, Cadence GEM, Broadcom BCM5725, RTL8168FP/RTL8111FP/RTL8117 Улучшена поддержка платформ Intel на базе микроархитектуры Tiger Lake. Добавлен драйвер ucc для клавиатур с интерфейсом USB HID Consumer Control, в которых используются кнопки вызова приложений, управления воспроизведением звука и изменения громкости.
  • Внесены улучшения в гипервизор VMM. Добавлен лимит в 512 VCPU на виртуальную машину. Решены проблемы с блокировками VCPU. В бэкенде для управления виртуальными машинами vmd появилась поддержка защиты от гостевых систем с вредоносными драйверами virtio.
  • Из NetBSD перенесена утилита timeout, позволяющая ограничить время выполнения команд.
  • В утилите синхронизации файлов openrsync реализованы опции "include" и "exclude".
  • В утилите ps обеспечен вывод сведений о сопутствующих группах.
  • В текстовый редактор mg добавлена команда "dired-jump".
  • В утилитах fdisk и newfs улучшена поддержка дисков с размером сектора 4K. В fdisk переделан код инициализации MBR/GPT и добавлено распознавание GPT-разделов "BIOS Boot", "APFS", "APFS ISC", "APFS Recovry" (sic), "HiFive FSBL" и "HiFive BBL". Добавлена опция "-A" для инициализации GPT без удаления загрузочных разделов.
  • В утилите traceroute для ускорения работы реализована обработка проверочных пакетов и запросов DNS в асинхронном режиме.
  • В утилите doas предоставлено три попытки ввода пароля.
  • В xterm обеспечена изоляция доступа к файловой системе при помощи системного вызова unveil(). Процессы ftpd защищены при помощи вызов pledge.
  • Реализован вывод в лог сведений о некорректном использовании параметра форматирования "%n" в функции printf.
  • В реализации IPsec в iked добавлена поддержка настройки DNS на стороне клиента.
  • В snmpd по умолчанию отключена поддержка протоколов SNMPv1 и SNMPv2c в пользу применения SNMPv3.
  • По умолчанию включены процессы dhcpleased и resolvd, предоставляющие возможность настройки адресов IPv4 через DHCP. Утилита dhclient оставлена в системе в качестве опции. В утилиту route добавлена команда "nameserver" для передачи информации о сервере DNS в resolvd.
  • В LibreSSL добавлена поддержка TLSv3 API OpenSSL 1.1.1 и активирован новый валидатор X.509, поддерживающий корректную проверку перекрёстно подписанных сертификатов.
  • В OpenSMTPD добавлена поддержка опций TLS "cafile=(path)", "nosni", "noverify" и "servername=(name)". В smtp разрешено выбирать параметры шифров и протоколов TLS.
  • Обновлён пакет OpenSSH. Подробный обзор улучшений можно посмотреть здесь: OpenSSH 8.7, OpenSSH 8.8. Отключена поддержка цифровых подписей rsa-sha.
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 11325, для aarch64 - 11034, для i386 - 10248. Среди версий приложений в портах: 
    
    FFmpeg 4.4
    GCC 8.4.0 и 11.2.0
    GNOME 40.4
    Go 1.17
    JDK 8u302, 11.0.12 и 16.0.2
    KDE Applications 21.08.1
    KDE Frameworks 5.85.0
    LLVM/Clang 11.1.0
    LibreOffice 7.2.1.2
    Lua 5.1.5, 5.2.4 и 5.3.6
    MariaDB 10.6.4
    Node.js 12.22.6
    PHP 7.3.30, 7.4.23 и 8.0.10
    Postfix 3.5.12
    PostgreSQL 13.4
    Python 2.7.18, 3.8.12 и 3.9.7
    Qt 5.15.2 и 6.0.4
    Ruby 2.6.8, 2.7.4 и 3.0.2
    Rust 1.55.0
    SQLite 3.35.5
    Xfce 4.16
  • Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.0:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 1.20.13 + патчи, freetype 2.10.4, fontconfig 2.12.4, Mesa 21.1.8, xterm 367, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.2.
    • LLVM/Clang 11.1.0 (+ патчи)
    • GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи)
    • Perl 5.32.1 (+ патчи)
    • NSD 4.3.7
    • Unbound 1.13.3
    • Ncurses 5.7
    • Binutils 2.17 (+ патчи)
    • Gdb 6.3 (+ патч )
    • Awk 18.12.2020
    • Expat 2.4.1


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  3. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  4. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.9
  5. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55971-openbsd
Ключевые слова: openbsd
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 11:03, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Для архитектуры AMD64 отключён по умолчанию компилятор GCC

    Удивительно. Вроде бы *BSD менее популярен, чем даже Linux, но при этом на километр дальше в прогрессе, чем он. За регулярное выкидывание легаси - респект вам.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В чем именно тут прогресс?
    В том, что довели до ума компилер с более угодной лицензией?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А почему бы и нет?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что прогресс для владельцев корпораций является регрессом для пользователей.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:52, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя тупо всё в черепе перевёрнуто. Но ты вантузятник и это не удивительно.
    Добавлю ещё, что перетаскивание дров с линукса - это прогресс! Не то что использование своих в линуксе.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 13:29, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром
    > Добавлю ещё, что перетаскивание дров с линукса - это прогресс!

    Где там перетаскивание?

    > Не то что использование своих в линуксе.

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/drm_atomic_helpe
    > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

    Да-да, исконно-посконные пингвинячьи дрова под пермиссивом ...

    Клоун ла-чтый.


     
     
  • 4.38, Аноним (27), 13:34, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где там перетаскивание?

    Видео, вайфай. Прочитай зачем linux-kpi - подсистема используется. Это кернелспейс.

    По юзерспейсу же - epoll-shim для упрощения портирования прикладного софта. К сожалению, бзды сегодня вторичны.

    > Клоун ла-чтый.

    Неуважаемый поциент, веди себя как-то по культурней.

     

  • 1.2, sergeyb (ok), 11:03, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ура!
     
  • 1.6, ryoken (ok), 11:22, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>передачи информации о серере DNS

    О чём..? Поправьте плз.

    Вопрос. Как там насчёт ppc64 (PowerMac G5 в 64-битном виде)?

     
     
  • 2.37, Аноним (-), 13:31, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос. Как там насчёт ppc64 (PowerMac G5 в 64-битном виде)?

    Готовы принять и перенаправить в ближайший музей.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:40, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну наконец-то! Благодарю запостившего новость!

    Да, это ОС полноценна, для полноценных индустрий, где эти ваши докеры/шмокеры использовать = лечить головную боль гильотиной.
    Приятно осознавать, что еще не весь мир пьет смуззи и считает, что жд - это пережиток колониальных систем и ничего вокруг себя не развивает. И вообще не нужно.
    Да и сейчас в реалих рф интернета - это лучший выбор для прямоиукого человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске.

    Поздравляю всех адекватных и пряморуких мужчин! Ну, здравы бум бояре:)

     
     
  • 2.11, FSA (??), 11:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боюсь этот кейс сейчас может закрыть любая операционная система, а любой Linux и подавно.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:12, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ка где там патченый как в OpenBSD Chromium в песочнице? Ты ведь не изучал вопрос, а уже пердишь.
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 12:56, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не поверишь - в линуксе, макоси и вантузе - хромой и все его клоны живут в песочнице. Не позорься больше так.
     
  • 3.22, Аноним (8), 12:28, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты не бойся! Проведи сравнительный анализ. В том числе в части трудозатрат на поддержание дырявого пингвина а так же необходимых под это дело ресурсов впски.
    А в опенке все это кроме хмпп в базе. А в базе всего два ремоут хоул.
    Скушна, девочки!
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что не искал никто. Потому и дыр нет. Потому-что неинтересно никому. Была пара случаев, когда вяло копнули-тут же обнаружили кучу дыр. Что там дальше-никто и не смотрел. Потому-что кроме полторы фантиков, живущих на мамкину пенсию, эта openbsd никому не впёрлась. Предложи любому админу (любому) поднять openbsd-на смех поднимут, и тебя, и openbsd.
     
  • 2.17, nelson (??), 12:14, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучший выбор для прямоиукого человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске

    NetBSD в этой роли будет, как минимум, не хуже.

     
     
  • 3.18, Минона (ok), 12:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там нет хромого в песочнице 😃
     
  • 3.23, Аноним (8), 12:29, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А новость про нетбсд?
    И в чем киллер фича нетбсд? Она тояно востребована в впске под описанную задачу?
     
  • 3.32, Аноньимъ (ok), 13:20, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нетке ковидобесы сидят.
     
     
  • 4.34, Аноним (8), 13:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как? И кто это такие?
     
     
  • 5.43, Аноньимъ (ok), 13:45, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы зомбиапокалипсис проспали?
     
  • 4.39, Аноним (27), 13:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да их вроде на вантузо-макакосях большинство. Хотя и в бздах, и в линуксах - тоже ковидобесов хватает. Сам Торваалц лично, например.
     
     
  • 5.42, Аноньимъ (ok), 13:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот за Торвальцом и повторяют ети.

    Ну, одно дело когда это личное дело участников, другое когда они это лепят в свой проект.

    Опять таки, в малом мире BSD систем такие вещи значат куда больше.

     
  • 2.19, ыы (?), 12:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >человека которому нужен днс шифрованный, впн, почта и хмпп на одной нормальной впске.

    и человек этот безработный гик..

    Потому что помимо "днс шифрованный, впн, почта и хмпп" нужно обычно еще много чего...

     
     
  • 3.24, Аноним (8), 12:32, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе еще нужно для того чтобы полноценно использовать скажем рф интернет? Расскажи.
    Да и любой другой. +- много где уже не все свободно, а тем более приватно.
     
  • 3.35, Аноним (8), 13:24, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и человек этот безработный гик..

    Как безработный гик впску оплатил? Что вообще Вы такое говорите?

     
     
  • 4.40, Аноним (27), 13:37, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему парень оплатил. Или мать.
     
  • 4.41, Аноним (27), 13:38, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, знаю парочку идейных безработных, так у них есть не только проплаченные впски, но и время ими заниматься.
     
     
  • 5.45, Аноним (8), 13:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И деньги! Только можно ли их безрабоьными назвать? Например та же биржа - это тяжелый труд. И интеллектуально и эмоционально. Сдача в аренду уомерч недыижимости тоже труд. Итд итп. Но для ударников офисного труда от звонка до звонка - это безработные, лол.
     
     
  • 6.50, Аноним (46), 13:59, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Например та же биржа - это тяжелый труд

    Осторожней, мамкину зарплату на фьючерсы спустить как нефиг неделать

     
  • 2.44, RomanCh (ok), 13:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, это ОС полноценна, для полноценных индустрий

    А можно несколько примеров? Просто для расширения кругозора.

    >  это лучший выбор для прямоиукого человека

    Который своими прямыми руками даже в кнопки попадать не всегда может и проверки орфографии в радикально правильном браузере видимо не имеет. Я конечно придираюсь тут, но выглядит очень смешно.

    >  Ну, здравы бум бояре:)

    Бояре в треде... Батюшки. Кстати, а почему именно мужчин? Женщинам запрещено?

     
     
  • 3.48, Аноним (8), 13:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А можно несколько примеров? Просто для расширения кругозора.

    Можно Машку за филейную часть и козу на возу...
    Гуглите чем отличается монолитная разработка от набора тулз отдельно и ядра отдельно.

    >Который своими прямыми руками даже в кнопки попадать не всегда может и проверки орфографии в радикально правильном браузере видимо не имеет. Я конечно придираюсь тут, но выглядит очень смешно.

    Пишу Вам на со зрением -6 и -8 после ковида с мобилки. Паралельно разруливая бизнес процессы. Спелл чекеров не имею принципиально по многим причинам. Недавно вон скандал с клавиатурами этими обсуждали.
    Смешно? Ну смех без причины, признак известно чего.
    Мне Вас жаль.

    >Бояре в треде... Батюшки. Кстати, а почему именно мужчин? Женщинам запрещено?

    Потому что пиво, сиськи, рок н ролл.

    Это Вам не смуззи с друзьями по несчастью в коротеньких штаниках гонять.

     

  • 1.9, Какаянахренразница (ok), 11:43, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с SMP?
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 11:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намана! Заимпрувили же доработки.
    Хотя для его задач смп не особо то и требуется.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:44, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unbound 1.13.3 ?!
     
  • 1.14, Аноним (-), 12:11, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Буратино песни есть?
     
  • 1.15, Аноним (-), 12:12, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тео - вождь!
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:27, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где songs?
     
     
  • 2.25, Аноним (8), 12:33, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На оф сайте.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:05, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там chromium/firefox обновляются? Один раз в выпуск?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:21, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по умолчанию да, как и весь софт, хотя были сторонние репы с обновляемым фф.
    но вообще учитывая, что они релизятся часто - это не так критично.
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понимаю firefox в packages-stable обновляют только если есть серьезные секьюрити фиксы
     

  • 1.49, Аноним (49), 13:59, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тео велик!
    Жду когда можно будет накатит опенок на мой гейбук с м1
     

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