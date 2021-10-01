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Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust

01.10.2021 13:30

Прекращение действия корневого сертификата компании IdenTrust (DST Root CA X3), используемого для кросс-подписи корневого сертификата удостоверяющего центра Let's Encrypt, привело к возникновению проблем с проверкой сертификатов Let's Encrypt в проектах, использующих старые версии OpenSSL и GnuTLS. Проблемы также затронули библиотеку LibreSSL, разработчики которой не учли прошлый опыт, связанный со сбоями, возникшими после устаревания корневого сертификата AddTrust удостоверяющего центра Sectigo (Comodo).

Напомним, что в выпусках OpenSSL до ветки 1.0.2 включительно и в GnuTLS до выпуска 3.6.14, присутствовала ошибка, не позволявшая корректно обработать перекрёстно-подписанные сертификаты, в случае устаревания одного из корневых сертификатов, задействованных при подписи, даже если сохранялись другие действующие цепочки доверия (в случае Let's Encrypt устаревание корневого сертификата IdenTrust не позволяет выполнить проверку, даже если в системе имеется поддержка собственного корневого сертификата Let's Encrypt, действующего до 2030 года). Суть ошибки в том, что старые версии OpenSSL и GnuTLS разбирали сертификат как линейную цепочку, в то время как в соответствии с RFC 4158 сертификат может представлять ориентированный распределённый циклический граф с несколькими якорями доверия, которые нужно учитывать.

В качестве обходного пути устранения сбоя предлагается удалить из системного хранилища (/etc/ca-certificates.conf и /etc/ssl/certs) сертификат "DST Root CA X3", после чего запустить команду "update-ca-certificates -f -v"). В CentOS и RHEL можно добавить сертификат "DST Root CA X3" в чёрный список: 


   trust dump --filter "pkcs11:id=%c4%a7%b1%a4%7b%2c%71%fa%db%e1%4b%90%75%ff%c4%15%60%85%89%10" | openssl x509 | sudo tee /etc/pki/ca-trust/source/blacklist/DST-Root-CA-X3.pem
   sudo update-ca-trust extract

Некоторые из попавшихся на глаза сбоев, возникших после прекращения действия корневого сертификата IdenTrust:

  • В OpenBSD перестала работать утилита syspatch, применяемая для установки бинарных обновлений системы. Проект OpenBSD выпустил патчи для веток 6.8 и 6.9, устраняющие в LibreSSL проблемы с проверкой перекрёстно подписанных сертификатов, один из корневых сертификатов в цепочке доверия у которых просрочен. В качестве обходного решения проблемы рекомендовано в /etc/installurl переключиться с HTTPS на HTTP (безопасности это не угрожает, так как обновления дополнительно верифицируются по цифровой подписи) или выбрать альтернативное зеркало (ftp.usa.openbsd.org, ftp.hostserver.de, cdn.openbsd.org). Также можно удалить просроченный корневой сертификат DST Root CA X3 из файла /etc/ssl/cert.pem.
  • В DragonFly BSD аналогичные проблемы наблюдаются при работе с DPorts. При запуске пакетного менеджера pkg выдаётся ошибка проверки сертификата. Исправление добавлено в ветки master, DragonFly_RELEASE_6_0 и DragonFly_RELEASE_5_8. В качестве обходного пути можно удалить сертификат DST Root CA X3.
  • Нарушен процесс проверки сертификатов Let's Encrypt в приложениях на базе платформы Electron. Проблема устранена в обновлениях 12.2.1, 13.5.1, 14.1.0, 15.1.0.
  • В некоторых дистрибутивах наблюдаются проблемы с доступом к репозиториям пакетов при использовании пакетного менеджера APT, связанного со старыми версиями библиотеки GnuTLS. Проблеме оказался подвержен Debian 9, в котором применялся неисправленный пакет GnuTLS, что привело к проблемам при обращении к deb.debian.org у пользователей вовремя не установивших обновления (исправление было предложено 17 сентября). В качестве обходного пути решения проблемы рекомендовано удалить DST_Root_CA_X3.crt из файла /etc/ca-certificates.conf.
  • Нарушена работа acme-client в дистрибутиве для создания межсетевых экранов OPNsense, о проблеме было сообщено заранее, но разработчики не успели вовремя выпустить патч.
  • Проблема затрагивала пакет OpenSSL 1.0.2k в RHEL/CentOS 7. Неделю назад для RHEL 7 и CentOS 7 было сформировано обновление пакета ca-certificates-2021.2.50-72.el7_9.noarch, из которого удалён сертификат IdenTrust. Аналогичное обновление заранее было опубликовано для Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 21.04, Ubuntu 20.04 и Ubuntu 18.04. Проблема с проверкой сертификатов Let's Encrypt может коснуться пользователей RHEL/CentOS и Ubuntu, устанавливающих обновления не регулярно.
  • Нарушен процесс проверки сертификатов в grpc.
  • Сбой при сборке платформы Cloudflare Pages.
  • Проблемы в Amazon Web Services (AWS).
  • Проблемы с подсоединением к БД у пользователей DigitalOcean.
  • Сбой в работе облачной платформы Netlify.
  • Проблемы с доступом к сервисам Xero.
  • Сбой при попытке установить TLS-соединение к Web API сервиса MailGun.
  • Сбои в версиях macOS и iOS (11, 13, 14), которые теоретические проблема не должна была затронуть.
  • Сбой в сервисах Catchpoint.
  • Ошибка проверки сертификатов при доступе к API PostMan.
  • Сбой в работе Guardian Firewall.
  • Нарушение работы страницы поддержки monday.com.
  • Сбой в работе платформы Cerb.
  • Сбой при проверке uptime в Google Cloud Monitoring.
  • Проблема с проверкой сертификатов в Cisco Umbrella Secure Web Gateway.
  • Проблемы с подключением к прокси Bluecoat и Palo Alto.
  • В OVHcloud возникли проблемы с подключением к OpenStack API.
  • Проблемы с генерацией отчётов в Shopify.
  • Наблюдаются проблемы при обращении к API Heroku.
  • Сбой в работе Ledger Live Manager.
  • Ошибка проверки сертификата в инструментах для разработчиков приложений для Facebook.
  • Проблемы в Sophos SG UTM.
  • Проблемы с проверкой сертификатов в cPanel.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dragonflybsd.org...)
  2. OpenNews: Устаревание корневого сертификата IdenTrust приведёт к потере доверия к Let's Encrypt на старых устройствах
  3. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  4. OpenNews: Сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься на 33% Android-устройств
  5. OpenNews: Let's Encrypt решил проблему с продолжением работы сертификатов на старых Android-устройствах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55897-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt, cert, identrust
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:56, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ха-Ха, классика. мем_с_котом.jpg
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:57, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А представляете что будет в 2038 году?
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:10, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А у FreeBSD всё отлично.
     
     
  • 2.14, QwertyReg (ok), 14:36, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или ей никто не пользуется, как вариант.
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 14:44, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. В рассылке обсуждают проблемы в прямом эфире.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:10, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron

    Прям перепись уродцев ничего не смыслящих ни в безопасности, ни в поддержке ПО.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Скоро спящая красавица с растом в линаксе просияет на весь бел свет! Запасаем поп корны посоны.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:21, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не то чтобы просияет, но хотя бы будет справлять нужду в туалете, а не под себя, как это делают труЪ-олдскульные проекты.
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 14:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слухай, ну новорожденные априори ее справляют под себя. Так шта поглядим как они смогут обмануть эволюцию. А если копнуть глубже,модное и современное то инволюция предполагает продуктами жизнедеятельности питаться. Ждемс.
     
  • 2.27, RomanCh (ok), 14:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > > Сбои в OpenBSD
    > Прям перепись уродцев ничего не смыслящих ни в безопасности

    Жир затопил всю мою комнату.

     

  • 1.8, Аноним (7), 14:15, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо же и прогрессивный/модный/современный электрон в списке.
     
  • 1.10, Аноним (7), 14:19, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблемы с проверкой сертификатов в cPanel

    Как же новые генерации одминов то теперь справятся? Пол инторнета ляжет, не иначе!

     
  • 1.12, псевдонимус (?), 14:30, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "ничего страшного, сертификаты устаревают!", Кукарекали тут спесализды.
     
     
  • 2.24, пох. (?), 14:50, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рабы летсшиткрипты и должны страдать.

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:36, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сбои в куче приложений - включая кучи линуксоидного хлама, но в заголовке почему-то BSD. у кого-то GPL болезнь головного мозга ?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 14:43, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблеме оказался подвержен Debian 9,

    Но в заголовке BSD...

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:51, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблеме оказался подвержен Debian 9,

    цитируйте до конца - "у пользователей вовремя не установивших обновления"

     
  • 2.21, Аноним (25), 14:46, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где там Linux? В Debian, RHEL, CentOS и Ubuntu исправление выпустили 1-2 недели назад, а в OpenBSD  и DragonFly BSD после того как всё рухнуло.
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:48, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему 6сдуны такие агрессивные? У вас какие-то проблемы в жизни?
     

  • 1.16, QwertyReg (ok), 14:37, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблеме оказался подвержен Debian 9, в котором применялся неисправленный пакет GnuTLS

    Зато там пакеты стабильные!

     
  • 1.19, d (??), 14:45, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > переключиться с HTTPS на HTTP (безопасности это не угрожает, так как обновления дополнительно верифицируются по цифровой подписи)

    Вся суть HTTPS и иже с ним.

     
  • 1.20, Аноньимъ (ok), 14:46, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут всё прекрасно, и чудо летс инкрипт, и чудо сишные тру программисты которые не могут десятки лет простой стандарт реализовать.
     
     
  • 2.23, пох. (?), 14:49, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И эксперт впопеннета, который стандартов не то что не открывал, но и реализацию себе представляет по инструкциям лисяры нажать тут, набрать то.

    Простой. Ага.

     

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