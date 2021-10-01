Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust

Прекращение действия корневого сертификата компании IdenTrust (DST Root CA X3), используемого для кросс-подписи корневого сертификата удостоверяющего центра Let's Encrypt, привело к возникновению проблем с проверкой сертификатов Let's Encrypt в проектах, использующих старые версии OpenSSL и GnuTLS. Проблемы также затронули библиотеку LibreSSL, разработчики которой не учли прошлый опыт, связанный со сбоями, возникшими после устаревания корневого сертификата AddTrust удостоверяющего центра Sectigo (Comodo).

Напомним, что в выпусках OpenSSL до ветки 1.0.2 включительно и в GnuTLS до выпуска 3.6.14, присутствовала ошибка, не позволявшая корректно обработать перекрёстно-подписанные сертификаты, в случае устаревания одного из корневых сертификатов, задействованных при подписи, даже если сохранялись другие действующие цепочки доверия (в случае Let's Encrypt устаревание корневого сертификата IdenTrust не позволяет выполнить проверку, даже если в системе имеется поддержка собственного корневого сертификата Let's Encrypt, действующего до 2030 года). Суть ошибки в том, что старые версии OpenSSL и GnuTLS разбирали сертификат как линейную цепочку, в то время как в соответствии с RFC 4158 сертификат может представлять ориентированный распределённый циклический граф с несколькими якорями доверия, которые нужно учитывать.

В качестве обходного пути устранения сбоя предлагается удалить из системного хранилища (/etc/ca-certificates.conf и /etc/ssl/certs) сертификат "DST Root CA X3", после чего запустить команду "update-ca-certificates -f -v"). В CentOS и RHEL можно добавить сертификат "DST Root CA X3" в чёрный список:

trust dump --filter "pkcs11:id=%c4%a7%b1%a4%7b%2c%71%fa%db%e1%4b%90%75%ff%c4%15%60%85%89%10" | openssl x509 | sudo tee /etc/pki/ca-trust/source/blacklist/DST-Root-CA-X3.pem sudo update-ca-trust extract

Некоторые из попавшихся на глаза сбоев, возникших после прекращения действия корневого сертификата IdenTrust: