Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust

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|1.6, Аноним (6), 14:10, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron
Прям перепись уродцев ничего не смыслящих ни в безопасности, ни в поддержке ПО.
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|2.7, Аноним (7), 14:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно! Скоро спящая красавица с растом в линаксе просияет на весь бел свет! Запасаем поп корны посоны.
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|3.11, Аноним (11), 14:21, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не то чтобы просияет, но хотя бы будет справлять нужду в туалете, а не под себя, как это делают труЪ-олдскульные проекты.
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|4.13, Аноним (7), 14:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слухай, ну новорожденные априори ее справляют под себя. Так шта поглядим как они смогут обмануть эволюцию. А если копнуть глубже,модное и современное то инволюция предполагает продуктами жизнедеятельности питаться. Ждемс.
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|2.27, RomanCh (ok), 14:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> > Сбои в OpenBSD
> Прям перепись уродцев ничего не смыслящих ни в безопасности
Жир затопил всю мою комнату.
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|1.10, Аноним (7), 14:19, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проблемы с проверкой сертификатов в cPanel
Как же новые генерации одминов то теперь справятся? Пол инторнета ляжет, не иначе!
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|1.15, Аноним (15), 14:36, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сбои в куче приложений - включая кучи линуксоидного хлама, но в заголовке почему-то BSD. у кого-то GPL болезнь головного мозга ?
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|3.25, Аноним (25), 14:51, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблеме оказался подвержен Debian 9,
цитируйте до конца - "у пользователей вовремя не установивших обновления"
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|2.21, Аноним (25), 14:46, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И где там Linux? В Debian, RHEL, CentOS и Ubuntu исправление выпустили 1-2 недели назад, а в OpenBSD и DragonFly BSD после того как всё рухнуло.
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|2.22, Аноним (22), 14:48, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему 6сдуны такие агрессивные? У вас какие-то проблемы в жизни?
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|1.16, QwertyReg (ok), 14:37, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проблеме оказался подвержен Debian 9, в котором применялся неисправленный пакет GnuTLS
Зато там пакеты стабильные!
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|1.19, d (??), 14:45, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> переключиться с HTTPS на HTTP (безопасности это не угрожает, так как обновления дополнительно верифицируются по цифровой подписи)
Вся суть HTTPS и иже с ним.
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|1.20, Аноньимъ (ok), 14:46, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут всё прекрасно, и чудо летс инкрипт, и чудо сишные тру программисты которые не могут десятки лет простой стандарт реализовать.
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|2.23, пох. (?), 14:49, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И эксперт впопеннета, который стандартов не то что не открывал, но и реализацию себе представляет по инструкциям лисяры нажать тут, набрать то.
Простой. Ага.
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