Устаревание корневого сертификата IdenTrust приведёт к потере доверия к Let's Encrypt на старых устройствах

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|1.3, Аноним (3), 15:54, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И тут у большей половины читалок от Onyx boox отвалится половина сервисов, особенно всякие личные облачка типа коллекции книг на собственном некстклауде
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|2.91, Аноним (91), 18:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для читалки не проблема. У меня всё на SD-карте, например. rsync-нул когда надо и всё.
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|3.124, Аноним (3), 19:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень быстро надоедает дёргать туда-сюда карточку, ещё и держать что-то с кардридером рядом в обязательном порядке
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|3.125, Аноним (3), 19:54, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если книг много, очень быстро всё упирается в размер карточки, т.к. ещё не так давно ониксбуки не видели больших карточек
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|3.119, Аноним (119), 19:42, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без рут-доступа и перепрошивки - никак. Та же беда случилась с Symbian-девайсами (у которых небыло поддержки FOTA) когда в интернете SSL-сертификаты перешли с SHA1 на SHA2 (SHA256).
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|4.122, Аноним (91), 19:49, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может вопрос дурацкий, в андроиде ничего не понимаю, но почему просто нельзя закинуть в /etc/ssl (ну или куда там) через пк?
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|1.4, Qwerty (??), 15:57, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Debian < 8.
>Ubuntu < 16.04;
Ох-х-х, сейчас луддиты-староверы взвоют.
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|2.21, iPony129412 (?), 16:28, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> луддиты-староверы взвоют
Да в каждой теме 🤨
Постоянно недовольны выбрасыванием устаревших технологий.
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|3.26, Аноним (-), 16:39, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да в каждой теме 🤨
> Постоянно недовольны выбрасыванием устаревших технологий.
Ты уже выбросил устаревшую технологию круглых колес и перешел на треугольные?
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|5.60, Аноним (-), 17:30, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> В прогрессивных странах отказываются от круглых колёс в пользу магнитов и ног.
Рептилоиды с планеты Нибиру совсем не палятся.
> Шах и мат.
Скорее, смахивает на Бал и Бол.
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|4.45, Qwerty (??), 17:06, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты уже выбросил устаревшую технологию круглых колес и перешел на треугольные?
Найс сравнил устаревшее, уязвимое и нефункциональное программное обеспечение с тем, без чего современный мир не может существовать.
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|5.61, Аноним (-), 17:33, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Найс сравнил устаревшее, уязвимое и нефункциональное программное обеспечение с тем, без
> чего современный мир не может существовать.
Найс соврал про нефункциональность и заодно приплел уязвимость.
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|5.92, псевдонимус (?), 18:51, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Ты уже выбросил устаревшую технологию круглых колес и перешел на треугольные?
> Найс сравнил устаревшее, уязвимое и нефункциональное программное обеспечение с тем, без
> чего современный мир не может существовать.
Уязвимое и нефункциональное это хттпс. К сожалению многим приходится заворачивать в это УГ нормальные протоколы.
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|5.97, Нанимас (?), 18:59, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эка тебя микрософт приучил хавать лишь самое свежее и еще не отлаженное на хомячках.
Зойчем мне бояться незашифрованных данных и уязвимостей в моей домашней локалочке или просто в DMZ?
Зачем мне греть воздух бесполезным, в данном случае, шифрованием? FTP реализован везде, клиенты были предустановлены. А в этих ваших самбах придумали докачку? Или только анонимный аплоад без возможности затереть однажды заапложенное? Ну и если мамкин хакир, то всегда сможешь проверить подлог с помощью контрольных сумм, которые, кстати, все равно желательно проверить, дабы убедиться что нет проблем со скачанным, в т.ч. из-за проблем с носителем.
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|6.108, Qwerty (??), 19:13, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эка тебя микрософт приучил хавать
Дальше не читал. Нечего сказать - приплети Microsoft. Ой, простите, M$ презренного, некрософта проклятого, платинового партнёра Linux.
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|4.82, Kusb (?), 18:26, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но для треугольных колёс нужны дороги соответствующей формы и на таких дорогах круглые колёса показывают себя плохо. Замена всех дорог на подходящие для новых колёс оставит пользователей круглых у так называемого разбитого корыта?
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|5.90, пох. (?), 18:48, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты как будто с гуглем не знаком - не надо ничего заменять, надо просто запретить круглые.
Как кого поймают на таких - тачку сжечь. И никаких проблем - через пару неделек переходного периода, все будут ездить на треугольных и нахваливать.
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|3.40, псевдонимус (?), 16:58, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот странность:работающее выбрасывают в пользу..несуществующего. и как может быть кто-то недоволен?!
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|1.10, псевдонимус (?), 16:04, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К летсэндкрип впринципе мало доверия. А новость лишь подтверждение -- доверять этим ребятам не стоит.
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|2.16, Аноним (24), 16:17, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А чем это подтверждает именно эта новость? Сертификаты должны устаревать, корневые - не исключение
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|1.14, Аноним (14), 16:13, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я недавно столкнулся с фишинговым мошенническим сайтом под один крупный российский банк, но в домене .ru.com, подписанным сертификатом Let'sEncrypt.
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|2.25, Аноним (24), 16:33, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот это да, реальная проблема, а не то, что большинство аноуннов тут пишет
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|2.28, Самый Лучший Гусь (?), 16:41, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так LE и не обещает проверять все сайты, подписанные их сертификатом на наличие скама. В хромоге даже зелёный замочек в адресной строке для https:// убирают, чтобы альтернативно одарённые перестали сливать данные кредиток каждому первому зелёненькому сайту.
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|2.76, Kusb (?), 18:11, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Защита от фишинга приносит много вреда и сама по себе скам, но нужна редко, но метко. Как можно сделать нормально?
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|1.15, Аноним (24), 16:16, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ребят, я вот в своё время, в 2010, когда крутил в руках старую мобилу кнопочную, там был пункт "Корневые сертификаты". И я разглядывал эти верисайны, а у них там срок истечения - 2021, 2025, 2027. "Как далеко, почти вечность", - думал я. А вот уже и 2021.
Вот тут говорит, мол, "доказательство, что Летс Энкрипт нельзя верить". В чём?! Сертификаты должны периодически устаревать, в т.ч. и корневые. Вы чего, ребята, в чём это подрывает-то?
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|2.27, Аноним (8), 16:40, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там по-моему по 50 лет серты были, вот это ближе к реальному применению. Я ещё тогда думал, что же ещё это, как если не запланированное устаревание. Старую мобилу в 2010? Айфону тогда 3 года было, и все мобилы были кнопочные до него. Полноценные браузеры наверно года с 2002 пошли. Не такие уж и старые. Совершенно нормально для телефона служить 20 лет, моему вот 15 и норм. Если бы не утопил случайно, сейчас бы может и 20 летний использовал.
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|3.35, Аноним (24), 16:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я ещё тогда думал, что же ещё это, как если не запланированное устаревание
Криптографические ключи не могут жить вечно. Их нужно менять, и желательно почаще. Слишком часто менять, конечно, тоже не получится. Ну для корневых 20-30 лет, то много. 50 лет - это очень самоуверенно
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|4.46, Аноним (8), 17:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rsa там сколько лет, 50 уже? До сих пор самый надёжный алгоритм. А сколько уязвимых новоделок уже было. Если ключи не утекли, зачем их менять? А если утекли, то совершенно не важно, сколько лет они живут (разве что каждую неделю менять).
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|5.57, Аноним (24), 17:25, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По этому вопросу рекомендую читать Шнайера. Шнайер это формулирует так: "Криптографические ключи изнашиваются со временем". В фигуральном смысле, но точно подмечено. Как минимум шанс утечки растет и растёт с течением лет. И новые атаки на криптографию постоянно появляются.
> Rsa там сколько лет, 50 уже? До сих пор самый надёжный алгоритм.
Вы не правы. Атак на RSA много. RSA не взломан, да. Но там очень и очень много нюансов, атаки именно на всякие мелкие детали. И их не мало. Правильно сготовить RSA трудно, а длина его ключей велика.
> А сколько уязвимых новоделок уже было.
Ну из эллиптики, которая принималась в стандарты, вроде ничего не взломали толком
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|3.77, Kusb (?), 18:14, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно. Почему вы не обсуждаете главную причину - возможность или невозможность самостоятельного обновления этих сертификатов.
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|4.85, Аноним (24), 18:37, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, тем и славен этот топик - аноны ополчились на устаревание сертификатов как на инструмент мирового заговора, тогда как просмотрели реальную проблему, невозможность обновления (хотя в дистрах ОС-то разве низя новые черты поставить? Не прибиты же они там гвоздями). А устаревание сертификатов - обычная практика, их ещё в 2000-е, если не 90-е, выдали, да и написали 20-30 лет сроку. Ну вот уже 2021, выходят эти года, да. Время летит
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|1.18, Аноним (20), 16:24, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этот самогенерируемый зонд кому-то в будущем надо будет остановить. Он ровно в 100 раз хуже системд.
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|3.48, Аноним (20), 17:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может быть в том что чтобы получить этот серт ты делаешь запрос на мутный сервер минимум раз в 90 дней.
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|5.63, Аноним (20), 17:45, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда ты это знаешь? И откуда ты знаешь что не начнут передавать потом. Откуда ты знаешь что внезапно через пару лет не найдут уязвимость в приложении или в протоколе, про которую конечно же никто не знал.
Да мало ли чего еще может быть. Ты же передаешь им почту, а они начнут по своим причинам одним давать другим не давать сертификат. Это мы даже не говорим про монетизацию, а монетизироваться они могут как все «бесплатные» сервисы сливая инфу в лучше случае рекламным компаниям.
У бесплатных сервисов товар это ты, золотое правило.
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|6.67, Аноним (24), 17:52, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты в браузере/скрипте сам тыкаешь, что (файл открытого ключа) послать им. Если не тыкаешь/не проверяешь что тыкнул - кто ж виноват тебе
> Откуда ты это знаешь? И откуда ты знаешь что не начнут передавать потом. Откуда ты знаешь что внезапно через пару лет не найдут уязвимость
> Да мало ли чего еще может быть.
Да вот правильно, лучше в тайгу уехать и жить в уединении, вот там точно мало что может быть. И то что-то может
Варианты надо в голове прокручивать, конечно, но без истерики
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|7.100, Аноним (100), 19:04, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, твоя философия есть любое УГ с лопаты лишь в тайгу не ехать умиляет.
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|1.33, Аноним (33), 16:47, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну что думали? Хотели корпорации нагнуть, стали раздавать эту шнягу на халяву. В итоге остались у разбитого корыта.
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|3.50, Аноним (20), 17:09, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты просто радуешься что тебя в чан с фекалиями не очень сильно окунули. Сегодня требованя по возрасту железу, а завтра они стандарт поменяют на свой и пляши под их дудку.
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|4.62, Аноним (24), 17:34, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а кто виноват, если ваше железо не предусматривало смену сертификата через 20-30-50 лет?
Не менять сертификат нельзя, устаревание нужно
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|5.65, Аноним (20), 17:48, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот-вот, а кто виноват что правительство %Любая_страна% запретило вам давать сертификат, не надо быть из этой страны.
Вы сами виноваты что компания Хуавейбин теперь не обслуживается, надо было покупать Правильноэпл. И так далее до бесконечности. И чем будет больше пользователей тем быстрее наступят эти времена.
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|7.101, Аноним (100), 19:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это первый шаг, гуглить Окно Овертона.
Ты ведь раньше не думал что будут блокировать сайты, которые пишут что в селе нет еды. А сейчас это норма.
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|3.66, Аноним (20), 17:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вы считаете карательная психиатрия против инакомыслящий это норма?
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|2.114, OpenEcho (?), 19:24, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотели корпорации нагнуть
Чего, чего ?!!
Вы-б посмотрели сперва, кто их главные спонсоры с самого начала.
Гугле и Попакниге нужны графы коннектов индивидумов, а так как практически любой девайс уже идентифицирован, то это изанчально был проект для профита, - на какие сайты большего всего ходят, кто ходит и т.д. и т.п (если не знали, то ваш браусер стучит по OSCP на каждом коннекте, какой домен вы посетили, а гугля тщятельно исключительно изза заботы за смертных хранит все сертификаты у себя), плюс полный контроль над интернетом (Казахстан вон попробовал поднять голову, но быстро обломался, так же как и многие интернет провайдеры), так что безплатный сыр как был в мышеловках, так и остался
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|2.84, Gemorroj (ok), 18:28, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что удостоверяющие центры кого надо удостоверяющие центы, и отозвать могут сертификат когда надо. а свои уц в популярные браузеры поди пропихни. вы же тут сами взвоете в каментах если клятые москали пропихнут свои корневые сертификаты в "свободные" браузеры.
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|3.102, Аноним (100), 19:08, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже пропихнули свой Яндекс и сертификаты пропихнут ты главное потерпи побольше.
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|1.54, Аноним (54), 17:20, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля ...
Гельминтов в кале пользователей составляет ...
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|1.64, Аноним (64), 17:47, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>По статистике сервиса Firefox Telemetry
Мои запросы уже больше не составляют, ибо я избавился от Firefox Telemetry.
А если вцелом. Что? Сертификаты сдохли? Теперь DOS 1.0 больше не погонять?
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|1.78, Лунь Ин Крипт (?), 18:15, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно можно отметить преодоление проектом Let's Encrypt рубежа в два миллиарда сгенерированных сертификатов.
Это ещё что. А вот если мы начнём каждый день сертификаты перегенерировать...
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|1.79, Kusb (?), 18:18, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но сертификаты это же по моему просто набор данных, так что странно говорить, что что-то старое их не поддерживает. Просто они не прописаны. Пропиши и сиди дальше.
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|2.104, Аноним (100), 19:10, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дела в том что уставшими девайсами пользуются не только программисты, но и, например, не программисты. И они ничего там прописать не смогут даже если захотят.
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|1.121, d (??), 19:46, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> OpenSSL разбирал сертификат как линейную цепочку, в то время как в соответствии с RFC 4158 сертификат может представлять ориентированный распределённый циклический граф с несколькими якорями доверия, которые нужно учитывать.
И сколько такого говнокода еще крутится во всем мире?
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|1.123, Аноним (123), 19:52, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Два миллиарда скаммеров обзавелись доверенным сертификатом. Это нужно убить незамедлительно.
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