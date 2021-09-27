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Устаревание корневого сертификата IdenTrust приведёт к потере доверия к Let's Encrypt на старых устройствах

27.09.2021 14:44

30 сентября в 17:01 по московскому времени истекает время жизни корневого сертификата компании IdenTrust (DST Root CA X3), который использовался для кросс-подписи корневого сертификата удостоверяющего центра Let's Encrypt (ISRG Root X1), контролируемого сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим. Перекрёстная подпись обеспечивала доверие к сертификатам Let's Encrypt на широком спектре устройств, операционных систем и браузеров в период интеграции собственного корневого сертификата Let's Encrypt в хранилища корневых сертификатов.

Изначально планировалось, что после устаревания DST Root CA X3 проект Let's Encrypt перейдёт на формирование подписей с использованием только своего корневого сертификата, но такой шаг привёл бы к потере совместимости с большим числом старых систем, не добавивших в своих хранилища корневой сертификат Let's Encrypt. В частности, примерно 30% находящихся в обиходе Android-устройств не имеют данных о корневом сертификате Let's Encrypt, поддержка которого появилась только начиная с платформы Android 7.1.1, выпущенной в конце 2016 года.

Let's Encrypt не планировал заключать новое соглашение о кросс-подписи, так как это накладывает дополнительную ответственность на участников соглашения, лишает самостоятельности и связывает руки в плане соблюдения всех процедур и правил другого удостоверяющего центра. Но из-за возникновения потенциальных проблем на большом числе Android-устройств план был пересмотрен. С удостоверяющим центром IdenTrust было заключено новое соглашение, в рамках которого создан альтернативный кросс-подписанный промежуточный сертификат Let's Encrypt. Кросс-подпись будет действовать три года и позволит сохранить поддержку устройств Android, начиная с версии 2.3.6.

Тем не менее, новый промежуточный сертификат не охватывает многие другие устаревшие системы. Например, после устаревания сертификата DST Root CA X3 30 сентября сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься в уже не поддерживаемых прошивках и операционных системах, в которых для обеспечения доверия к сертификатам Let's Encrypt потребуется ручное добавление сертификата ISRG Root X1 в хранилище корневых сертификатов. Проблемы будут проявляться в:

  • OpenSSL до ветки 1.0.2 включительно (сопровождение ветки 1.0.2 было прекращено в декабре 2019 года);
  • NSS < 3.26;
  • Java 8 < 8u141, Java 7 < 7u151;
  • Windows < XP SP3;
  • macOS < 10.12.1;
  • iOS < 10 (iPhone < 5);
  • Android < 2.3.6;
  • Mozilla Firefox < 50;
  • Ubuntu < 16.04;
  • Debian < 8.

В случае OpenSSL 1.0.2, проблема вызвана ошибкой, которая не позволяет корректно обработать перекрёстно-подписанные сертификаты, в случае устаревания одного из корневых сертификатов, задействованных при подписи, даже если сохраняются другие действующие цепочки доверия. Проблема впервые всплыла в прошлом году после устаревания сертификата AddTrust, применяемого для перекрёстной подписи в сертификатах удостоверяющего центра Sectigo (Comodo). Суть проблемы в том, что OpenSSL разбирал сертификат как линейную цепочку, в то время как в соответствии с RFC 4158 сертификат может представлять ориентированный распределённый циклический граф с несколькими якорями доверия, которые нужно учитывать.

Пользователям старых дистрибутивов, завязанных на OpenSSL 1.0.2, предлагается три обходных варианта решения проблемы:

  • Вручную удались корневой сертификат IdenTrust DST Root CA X3 и установить обособленный (не кросс-подписанный) корневой сертификат ISRG Root X1.
  • При запуске команд openssl verify и s_client можно указать опцию "--trusted_first".
  • Использовать на сервере сертификат, заверенный обособленным корневым сертификатом SRG Root X1, не имеющим кросс-подписи. Указанный способ приведёт к потере совместимости со старыми Android-клиентами.

Дополнительно можно отметить преодоление проектом Let's Encrypt рубежа в два миллиарда сгенерированных сертификатов. Рубеж в один миллиард был достигнут в феврале прошлого года. Ежедневно генерируется 2.2-2.4 миллионов новых сертификатов. Число активных сертификатов составляет 192 млн (сертификат действует три месяца) и охватывает около 260 млн доменов (год назад было охвачено 195 млн доменов, два года назад - 150 млн, три года назад - 60 млн). По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 82% (год назад - 81%, два года назад - 77%, три года назад - 69%, четыре года назад - 58%).

  1. Главная ссылка к новости (https://scotthelme.co.uk/lets-...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt решил проблему с продолжением работы сертификатов на старых Android-устройствах
  3. OpenNews: Сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься на 33% Android-устройств
  4. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  5. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов
  6. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55875-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt
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Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:52, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никому верить нельзя =(
     
     
  • 2.11, псевдонимус (?), 16:05, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне можно)
     
  • 2.17, Мюллер (?), 16:24, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но мне можно
     
  • 2.81, Kusb (?), 18:21, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда можно мне. Но когда - не всегда понятно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:54, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И тут у большей половины читалок от Onyx boox отвалится половина сервисов, особенно всякие личные облачка типа коллекции книг на собственном некстклауде
     
     
  • 2.5, Qwerty (??), 15:57, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –19 +/
     
     
  • 3.36, Аноним (3), 16:54, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.49, Qwerty (??), 17:09, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
  • 3.37, легальный читатель (?), 16:54, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.42, Аноним (3), 17:01, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.56, Аноним (-), 17:24, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 3.51, кек (?), 17:11, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +9 +/
     
     
  • 4.55, Qwerty (??), 17:22, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 5.75, кек (?), 18:10, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     
     
  • 6.105, Qwerty (??), 19:10, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 7.126, кек (?), 19:55, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.89, псевдонимус (?), 18:48, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.106, Qwerty (??), 19:11, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 7.109, псевдонимус (?), 19:17, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.111, псевдонимус (?), 19:19, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.70, Ytrewq (?), 17:58, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.115, AKTEON (?), 19:25, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.71, Kusb (?), 18:03, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.107, Qwerty (??), 19:11, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.110, Kusb (?), 19:17, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.112, Kusb (?), 19:22, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.91, Аноним (91), 18:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для читалки не проблема. У меня всё на SD-карте, например. rsync-нул когда надо и всё.
     
     
  • 3.124, Аноним (3), 19:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень быстро надоедает дёргать туда-сюда карточку, ещё и держать что-то с кардридером рядом в обязательном порядке
     
  • 3.125, Аноним (3), 19:54, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если книг много, очень быстро всё упирается в размер карточки, т.к. ещё не так давно ониксбуки не видели больших карточек
     
  • 2.94, Аноним (91), 18:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А руками нельзя сертов докинуть?
     
     
  • 3.119, Аноним (119), 19:42, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без рут-доступа и перепрошивки - никак. Та же беда случилась с Symbian-девайсами (у которых небыло поддержки FOTA) когда в интернете SSL-сертификаты перешли с SHA1 на SHA2 (SHA256).
     
     
  • 4.122, Аноним (91), 19:49, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может вопрос дурацкий, в андроиде ничего не понимаю, но почему просто нельзя закинуть в /etc/ssl (ну или куда там) через пк?
     

  • 1.4, Qwerty (??), 15:57, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Debian < 8.
    >Ubuntu < 16.04;

    Ох-х-х, сейчас луддиты-староверы взвоют.

     
     
  • 2.13, псевдонимус (?), 16:08, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    16.04поддерживается. то, что труп дубиана не поддерживается проблема дубина.
     
     
  • 3.120, Аноним (119), 19:44, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 16.04 поддерживается

    GitHub уже выбросил из CI: https://github.com/actions/virtual-environments/issues/3287

     
  • 2.21, iPony129412 (?), 16:28, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > луддиты-староверы взвоют

    Да в каждой теме 🤨
    Постоянно недовольны выбрасыванием устаревших технологий.

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 16:39, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да в каждой теме 🤨
    > Постоянно недовольны выбрасыванием устаревших технологий.

    Ты уже выбросил устаревшую технологию круглых колес и перешел на треугольные?

     
     
  • 4.29, Самый Лучший Гусь (?), 16:43, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В прогрессивных странах отказываются от круглых колёс в пользу магнитов и ног. Шах и мат.
     
     
  • 5.60, Аноним (-), 17:30, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > В прогрессивных странах отказываются от круглых колёс в пользу магнитов и ног.

    Рептилоиды с планеты Нибиру совсем не палятся.
    > Шах и мат.

    Скорее, смахивает на Бал и Бол.

     
  • 4.45, Qwerty (??), 17:06, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты уже выбросил устаревшую технологию круглых колес и перешел на треугольные?

    Найс сравнил устаревшее, уязвимое и нефункциональное программное обеспечение с тем, без чего современный мир не может существовать.

     
     
  • 5.61, Аноним (-), 17:33, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Найс сравнил устаревшее, уязвимое и нефункциональное программное обеспечение с тем, без
    > чего современный мир не может существовать.

    Найс соврал про нефункциональность и заодно приплел уязвимость.

     
  • 5.92, псевдонимус (?), 18:51, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Ты уже выбросил устаревшую технологию круглых колес и перешел на треугольные?
    > Найс сравнил устаревшее, уязвимое и нефункциональное программное обеспечение с тем, без
    > чего современный мир не может существовать.

    Уязвимое и нефункциональное это хттпс. К сожалению многим приходится заворачивать в это УГ нормальные протоколы.

     
  • 5.97, Нанимас (?), 18:59, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эка тебя микрософт приучил хавать лишь самое свежее и еще не отлаженное на хомячках.
    Зойчем мне бояться незашифрованных данных и уязвимостей в моей домашней локалочке или просто в DMZ?

    Зачем мне греть воздух бесполезным, в данном случае, шифрованием? FTP реализован везде, клиенты были предустановлены. А в этих ваших самбах придумали докачку? Или только анонимный аплоад без возможности затереть однажды заапложенное? Ну и если мамкин хакир, то всегда сможешь проверить подлог с помощью контрольных сумм, которые, кстати, все равно желательно проверить, дабы убедиться что нет проблем со скачанным, в т.ч. из-за проблем с носителем.

     
     
  • 6.108, Qwerty (??), 19:13, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эка тебя микрософт приучил хавать

    Дальше не читал. Нечего сказать - приплети Microsoft. Ой, простите, M$ презренного, некрософта проклятого, платинового партнёра Linux.

     
  • 4.82, Kusb (?), 18:26, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но для треугольных колёс нужны дороги соответствующей формы и на таких дорогах круглые колёса показывают себя плохо. Замена всех дорог на подходящие для новых колёс оставит пользователей круглых у так называемого разбитого корыта?
     
     
  • 5.90, пох. (?), 18:48, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты как будто с гуглем не знаком - не надо ничего заменять, надо просто запретить круглые.

    Как кого поймают на таких - тачку сжечь. И никаких проблем - через пару неделек переходного периода, все будут ездить на треугольных и нахваливать.

     
  • 3.40, псевдонимус (?), 16:58, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот странность:работающее выбрасывают в пользу..несуществующего. и как может быть кто-то недоволен?!
     
  • 2.52, кек (?), 17:12, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu обновление уже вышло.
    https://ubuntu.com/security/notices/USN-5089-2
     
  • 2.72, Kusb (?), 18:05, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно добавить сертификат, так что можно не выть.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:57, 27/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:02, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (6), 16:27, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 16:32, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.30, _kp (ok), 16:44, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.34, Аноним (24), 16:48, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.43, псевдонимус (?), 17:02, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 7.73, pofigist (?), 18:06, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 8.83, Аноним (6), 18:26, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 8.93, Аноним (93), 18:51, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 9.118, псевдонимус (?), 19:35, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.96, псевдонимус (?), 18:57, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.99, Аноним (24), 19:02, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.38, Аноним (3), 16:56, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:27, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.23, Аноним (24), 16:32, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.31, 1 (??), 16:45, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.32, Аноним (24), 16:47, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.74, Kusb (?), 18:09, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 8.88, Аноним (24), 18:45, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.116, Kusb (?), 19:30, 27/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (20)

  • 1.7, Аноним (8), 15:58, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять? В прошлый раз отвалился 5 андроид, теперь отвалится ещё и 2?
     
  • 1.10, псевдонимус (?), 16:04, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К летсэндкрип впринципе мало доверия. А новость лишь подтверждение -- доверять этим ребятам не стоит.
     
     
  • 2.16, Аноним (24), 16:17, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А чем это подтверждает именно эта новость? Сертификаты должны устаревать, корневые - не исключение
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:13, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я недавно столкнулся с фишинговым мошенническим сайтом под один крупный российский банк, но в домене .ru.com, подписанным сертификатом Let'sEncrypt.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 16:33, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это да, реальная проблема, а не то, что большинство аноуннов тут пишет
     
  • 2.28, Самый Лучший Гусь (?), 16:41, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так LE и не обещает проверять все сайты, подписанные их сертификатом на наличие скама. В хромоге даже зелёный замочек  в адресной строке для https:// убирают, чтобы альтернативно одарённые перестали сливать данные кредиток каждому первому зелёненькому сайту.
     
  • 2.76, Kusb (?), 18:11, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защита от фишинга приносит много вреда и сама по себе скам, но нужна редко, но метко. Как можно сделать нормально?
     

  • 1.15, Аноним (24), 16:16, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ребят, я вот в своё время, в 2010, когда крутил в руках старую мобилу кнопочную, там был пункт "Корневые сертификаты". И я разглядывал эти верисайны, а у них там срок истечения - 2021, 2025, 2027. "Как далеко, почти вечность", - думал я. А вот уже и 2021.

    Вот тут говорит, мол, "доказательство, что Летс Энкрипт нельзя верить". В чём?! Сертификаты должны периодически устаревать, в т.ч. и корневые. Вы чего, ребята, в чём это подрывает-то?

     
     
  • 2.27, Аноним (8), 16:40, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там по-моему по 50 лет серты были, вот это ближе к реальному применению. Я ещё тогда думал, что же ещё это, как если не запланированное устаревание. Старую мобилу в 2010? Айфону тогда 3 года было, и все мобилы были кнопочные до него. Полноценные браузеры наверно года с 2002 пошли. Не такие уж и старые. Совершенно нормально для телефона служить 20 лет, моему вот 15 и норм. Если бы не утопил случайно, сейчас бы может и 20 летний использовал.
     
     
  • 3.35, Аноним (24), 16:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я ещё тогда думал, что же ещё это, как если не запланированное устаревание

    Криптографические ключи не могут жить вечно. Их нужно менять, и желательно почаще. Слишком часто менять, конечно, тоже не получится. Ну для корневых 20-30 лет, то много. 50 лет - это очень самоуверенно

     
     
  • 4.46, Аноним (8), 17:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rsa там сколько лет, 50 уже? До сих пор самый надёжный алгоритм. А сколько уязвимых новоделок уже было. Если ключи не утекли, зачем их менять? А если утекли, то совершенно не важно, сколько лет они живут (разве что каждую неделю менять).
     
     
  • 5.57, Аноним (24), 17:25, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этому вопросу рекомендую читать Шнайера. Шнайер это формулирует так: "Криптографические ключи изнашиваются со временем". В фигуральном смысле, но точно подмечено. Как минимум шанс утечки растет и растёт с течением лет. И новые атаки на криптографию постоянно появляются.

    > Rsa там сколько лет, 50 уже? До сих пор самый надёжный алгоритм.

    Вы не правы. Атак на RSA много. RSA не взломан, да. Но там очень и очень много нюансов, атаки именно на всякие мелкие детали. И их не мало. Правильно сготовить RSA трудно, а длина его ключей велика.

    > А сколько уязвимых новоделок уже было.

    Ну из эллиптики, которая принималась в стандарты, вроде ничего не взломали толком

     
     
  • 6.113, n00by (ok), 19:23, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RSA не взломан, да.

    RSA Challenge закрыто в 2007-м с забавной формулировкой. Из публичного:

    RSA-250 (это больше 768)

    The total computation time was roughly 2700 core-years, using Intel Xeon
    Gold 6130 CPUs as a reference (2.1GHz):

    https://lists.gforge.inria.fr/pipermail/cado-nfs-discuss/2020-February/001166.

     
  • 3.77, Kusb (?), 18:14, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно. Почему вы не обсуждаете главную причину - возможность или невозможность самостоятельного обновления этих сертификатов.
     
     
  • 4.85, Аноним (24), 18:37, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тем и славен этот топик - аноны ополчились на устаревание сертификатов как на инструмент мирового заговора, тогда как просмотрели реальную проблему, невозможность обновления (хотя в дистрах ОС-то разве низя новые черты поставить? Не прибиты же они там гвоздями). А устаревание сертификатов - обычная практика, их ещё в 2000-е, если не 90-е, выдали, да и написали 20-30 лет сроку. Ну вот уже 2021, выходят эти года, да. Время летит
     

  • 1.18, Аноним (20), 16:24, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот самогенерируемый зонд кому-то в будущем надо будет остановить. Он ровно в 100 раз хуже системд.
     
     
  • 2.22, Аноним (24), 16:31, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем зондовость, вы о чем вообще?
     
     
  • 3.48, Аноним (20), 17:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может быть в том что чтобы получить этот серт ты делаешь запрос на мутный сервер минимум раз в 90 дней.
     
     
  • 4.58, Аноним (24), 17:26, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты же не передаешь им закрытых ключей, явок, паролей
     
     
  • 5.63, Аноним (20), 17:45, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда ты это знаешь? И откуда ты знаешь что не начнут передавать потом. Откуда ты знаешь что внезапно через пару лет не найдут уязвимость в приложении или в протоколе, про которую конечно же никто не знал.

    Да мало ли чего еще может быть. Ты же передаешь им почту, а они начнут по своим причинам одним давать другим не давать сертификат. Это мы даже не говорим про монетизацию, а монетизироваться они могут как все «бесплатные» сервисы сливая инфу в лучше случае рекламным компаниям.

    У бесплатных сервисов товар это ты, золотое правило.

     
     
  • 6.67, Аноним (24), 17:52, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты в браузере/скрипте сам тыкаешь, что (файл открытого ключа) послать им. Если не тыкаешь/не проверяешь что тыкнул - кто ж виноват тебе

    > Откуда ты это знаешь? И откуда ты знаешь что не начнут передавать потом. Откуда ты знаешь что внезапно через пару лет не найдут уязвимость
    > Да мало ли чего еще может быть.

    Да вот правильно, лучше в тайгу уехать и жить в уединении, вот там точно мало что может быть. И то что-то может

    Варианты надо в голове прокручивать, конечно, но без истерики

     
     
  • 7.100, Аноним (100), 19:04, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, твоя философия есть любое УГ с лопаты лишь в тайгу не ехать умиляет.
     

  • 1.33, Аноним (33), 16:47, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну что думали? Хотели корпорации нагнуть, стали раздавать эту шнягу на халяву. В итоге остались у разбитого корыта.
     
     
  • 2.39, Аноним (24), 16:57, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем у разбитого? Обновил корневой и дальше работаешь
     
     
  • 3.50, Аноним (20), 17:09, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты просто радуешься что тебя в чан с фекалиями не очень сильно окунули. Сегодня требованя по возрасту железу, а завтра они стандарт поменяют на свой и пляши под их дудку.
     
     
  • 4.62, Аноним (24), 17:34, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а кто виноват, если ваше железо не предусматривало смену сертификата через 20-30-50 лет?

    Не менять сертификат нельзя, устаревание нужно

     
     
  • 5.65, Аноним (20), 17:48, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот-вот, а кто виноват что правительство %Любая_страна% запретило вам давать сертификат, не надо быть из этой страны.

    Вы сами виноваты что компания Хуавейбин теперь не обслуживается, надо было покупать Правильноэпл. И так далее до бесконечности. И чем будет больше пользователей тем быстрее наступят эти времена.

     
     
  • 6.69, Аноним (24), 17:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К устареванию сертификатов это не имеет отношения
     
     
  • 7.101, Аноним (100), 19:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это первый шаг, гуглить Окно Овертона.

    Ты ведь раньше не думал что будут блокировать сайты, которые пишут что в селе нет еды. А сейчас это норма.  

     
  • 2.41, Аноним (3), 17:00, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что, вас санитары часто развязывают?
     
     
  • 3.66, Аноним (20), 17:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы считаете карательная психиатрия против инакомыслящий это норма?
     
  • 2.114, OpenEcho (?), 19:24, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотели корпорации нагнуть

    Чего, чего ?!!

    Вы-б посмотрели сперва, кто их главные спонсоры с самого начала.
    Гугле и Попакниге нужны графы коннектов индивидумов, а так как практически любой девайс уже идентифицирован, то это изанчально был проект для профита, - на какие сайты большего всего ходят, кто ходит и т.д. и т.п (если не знали, то ваш браусер стучит по OSCP на каждом коннекте, какой домен вы посетили, а гугля тщятельно исключительно изза заботы за смертных хранит все сертификаты у себя), плюс полный контроль над интернетом (Казахстан вон попробовал поднять голову, но быстро обломался, так же как и многие интернет провайдеры), так что безплатный сыр как был в мышеловках, так и остался

     

  • 1.44, Аноним (44), 17:04, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа, а подскажите плиз, почему на сайте кремля сертификата нет?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:20, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От госдепа шифроваться?
     
     
  • 3.59, Аноним (-), 17:26, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну чтобы жалобщиков было дегче ловить.
     
  • 2.84, Gemorroj (ok), 18:28, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что удостоверяющие центры кого надо удостоверяющие центы, и отозвать могут сертификат когда надо. а свои уц в популярные браузеры поди пропихни. вы же тут сами взвоете в каментах если клятые москали пропихнут свои корневые сертификаты в "свободные" браузеры.
     
     
  • 3.102, Аноним (100), 19:08, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже пропихнули свой Яндекс и сертификаты пропихнут ты главное потерпи побольше.
     

  • 1.54, Аноним (54), 17:20, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля ...

    Гельминтов в кале пользователей составляет ...

     
  • 1.64, Аноним (64), 17:47, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>По статистике сервиса Firefox Telemetry

    Мои запросы уже больше не составляют, ибо я избавился от Firefox Telemetry.

    А если вцелом. Что? Сертификаты сдохли? Теперь DOS 1.0 больше не погонять?

     
     
  • 2.68, Аноним (20), 17:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ах ты ж жук, а ну полезай в кузов как всё! Супостат!  
     
  • 2.80, Kusb (?), 18:19, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не погонять?
     

  • 1.78, Лунь Ин Крипт (?), 18:15, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно можно отметить преодоление проектом Let's Encrypt рубежа в два миллиарда сгенерированных сертификатов.

    Это ещё что. А вот если мы начнём каждый день сертификаты перегенерировать...

     
  • 1.79, Kusb (?), 18:18, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но сертификаты это же по моему просто набор данных, так что странно говорить, что что-то старое их не поддерживает. Просто они не прописаны. Пропиши и сиди дальше.
     
     
  • 2.104, Аноним (100), 19:10, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дела в том что уставшими девайсами пользуются не только программисты, но и, например, не программисты. И они ничего там прописать не смогут даже если захотят.
     

  • 1.95, Аноним (95), 18:53, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с ZeroSSL всë ок?, acme.sh вроде по дефолту именно там получает.
     
  • 1.117, Лупидонтий (?), 19:31, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отчего нельзя выпускать неустаревающие сертификаты?
     
  • 1.121, d (??), 19:46, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenSSL разбирал сертификат как линейную цепочку, в то время как в соответствии с RFC 4158 сертификат может представлять ориентированный распределённый циклический граф с несколькими якорями доверия, которые нужно учитывать.

    И сколько такого говнокода еще крутится во всем мире?

     
  • 1.123, Аноним (123), 19:52, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два миллиарда скаммеров обзавелись доверенным сертификатом. Это нужно убить незамедлительно.
     

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