Сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься на 33% Android-устройств

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|2.4, Джонни (?), 23:22, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Скорее это ускорит: "мой сайт не работает, давайте купим нормальный сертификат ща 3000 рублей!"
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|3.28, пох. (?), 00:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вангую какой-нибудь "unlucky incident" с digicert в самое ближайшее время. Не тем поклонились, не то подписали, не так гадюку вареную на вилку взяли. Ну или чисто случайно их забудут в новый улучшенный закрытый набор сертификатов хромога.
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|2.6, Аноним (6), 23:24, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А может "уход старья" твой лично "уход" ускорит? Может надо быть поосторожнее со злорадством, зло ведь растекается и обратно возращается?
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|2.15, Аноним (15), 23:46, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы производитель телефонов, что ли, что это вас так заботит?
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|1.2, Аноним (2), 23:17, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Обновились бы, но ведь не выпускают новые версии для старых телефонов!
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|2.5, Аноним (5), 23:22, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато выпускают новые телефоны.
А ну быстро пошел в магазин и купил, хозяин как бы намекает - пора обновляться
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|2.20, Аноным (ok), 00:07, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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аккумы в любом случае долго не живут. Сколько можно пропользоваться мобилкой в среднем при желании, лет 5?
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|3.24, пох. (?), 00:11, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У меня есть литиевые аккумуляторы, в том числе мобилочные, которым по пятнадцать лет.
Они, вероятно, потеряли часть емкости, но вполне еще пяток проработают.
Поменьше слушайте глупые сказки.
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|4.29, Аноним (13), 00:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дохнут только на яойфонах, ибо там программное устаревание батарейки.
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|5.42, zzz (??), 00:57, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только, еще на самсунгах дохнут акки только в путь. Три года смартфон отработал - и батарея вздулась. Мякотка выяснилась, когда я воткнул полностью заряженный акк с другого смартфона в этот самс - чисто проверить, жива ли тушка. Тушка радостно бутнулась и показала заряд менее 80%. Самс, скотина эдакая, перезаряжал акк.
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|6.45, пох. (?), 01:33, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сасунг, собственно, и знаменит тем, что "увеличил" емкость лития (не только телефонного, а и коммерческих сборок на 18650) методом "а давайте заряжать пока не бахнет". Ну, как все мы знаем, парочка и бахнула, но инженеров самсуня это не остановило - просто они немного отступили еще вниз от пороговых значений. Т.е. перезаряд для их батарей (3.8 с лишним на холостом ходу) - штатное состояние. Можно найти спецификацию для коммерческих банок (тем более что сейчас все коммерчески-доступные банки - сасунги, хорошие сожрала тесла для своего фуфла) и убедиться.
Ну, разумеется, они долго не живут.
P.S. чужую батарею тем сасунгом не заряжай - бахнет, родные все же несколько модифицированы, чтобы выдерживать такое издевательство...некоторое время.
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|4.31, InuYasha (??), 00:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня почти все телеоны живы и после 5 лет. Только у одного аккумулятор вздулся. Это был "feature phone" европейского бренда.
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|4.32, Аноним (6), 00:19, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Двачую. У меня на телефоне аккумулятор раздулся (выделение углекислого газа - неотъемлимая часть деградации, окисляется углерод анода, а газ много места занимает, 1 моль - 22 литра), крышка теперь не закрывается, жаль механизма спуска нет, как в некоторых других. Но работает.
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|5.40, Аноним (13), 00:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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подсказка: иголка, скалка, ванна с водой... вода не сможет через малюсенькую дырку внутрь попасть.
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|6.46, Аноним (46), 01:34, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ютубе есть видео с такими Кулибиными, протыкающими аккумы. С ожогами разной степени тяжести.
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|3.26, Аноним (13), 00:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня Нокия 700 уже 10 лет на родной батарейке, заряжаю раз в неделю.
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|3.36, Аноним (36), 00:35, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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аккум можно заменить, особенно если это старая мобилка и аккум в ней съемный и стандартный
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|4.41, Аноним84701 (ok), 00:55, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и аккум в ней съемный и стандартный
Эту "недоработку" последние годы усиленно "исправляют" (и в ноутах и в мобилках).
Впрочем, пока что модели со съемными все еще встречаются и в среднем ценовом сегменте (тот же Samsung Galaxy XCover).
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|1.3, Аноним (6), 23:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Владельцам сайтов, не готовых смириться с потерей совместимости со старыми Android-смартфонами, предлагается перенаправлять запросы старых Android-устройств на HTTP
Так вот зачем Let's Encrypt создали! Сначала демпингом подмять под себя весь рынок сертификатов. А потом малым количеством ударов уничтожить вообще использование сертификатов.
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|2.10, Anonimous (?), 23:39, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Туда им и дорога, всем этим сертификатам и прочему интернет-шлаку. Сеть давно превращается в помойку.
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|3.22, zzz (??), 00:09, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же, вдруг кто-нибудь перехватит твой комментарий на опеннете "Туда им и дорога, всем этим сертификатам и прочему интернет-шлаку. Сеть давно превращается в помойку" - и всё, кейджиби уже высылает за тобой воронок, правительство на ушах, ФСБ, МВД, ГРУ - все оповещены и внимательно следят за твоими каментами. Опасно, понимаешь?
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|2.25, пох. (?), 00:12, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сообществом-сообществом. Просто сообществом правильных пацанов, а ты в него не входишь.
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|1.12, Kuromi (ok), 23:44, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так ведь на Андроиде можно вроде установить свои сертификаты, не? Но так-то да, еще раз оказывается что таскать своё хранилище не бесмысленно.
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|1.16, Аноним (16), 23:46, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть им не хочется продлевать соглашение "вновь и вновь", а мы сертификаты должны продлевать. Существует ли на сегодняшний день альтернативный способ хостинга сайта, чтобы не-http и не париться с сертификатами? В идеале еще чтоб был какой-нибудь мешнет, позволяющий задавать нормальные постоянные непросрачиваемые имена для сайтов, но чтобы при этом сайты могли быть не-статическими, с серверной логикой
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|2.17, Аноним (6), 00:03, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Namecoin - имя всё равно надо продлевать, но это хотя-бы децентрализованно.
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|2.23, Аноним (13), 00:11, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все эти ограничения по времени - чтобы можно было по щелчку пальцами загасить любой сайт.
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|3.30, Аноним (30), 00:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, чтобы не существовало гипотетического вечного ключа для домена, который давно перешёл другому владельцу. Теории заговора в другое место, пожалуйста
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|3.37, Ананимус (?), 00:43, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я всегда думал, что для того, чтобы не нужно было держать revocation list со всеми сертификатами с 1985 года. А оно вон оно как.
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|2.27, Аноним (30), 00:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тор. Хеш твоего публичного ключа никогда не просрочится, а свою серверную логику можешь хостить у себя или где тебе нравится
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|1.18, Аноним (18), 00:05, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> но такие сертификаты всё равно будут ограничены временем жизни перекрёстно подписанного корневого сертификата (1 сентября 2021 года).
Пфф. Да у них и так ограничение по времени - задолбаешься продливать. Что там то 1 сентября 2021-го.
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|1.38, Ананимус (?), 00:45, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и да, авторы Le не виноваты, что андроидные вендоры не могут в апдейты. Все страдающие сами купили себе девайс, прекрасно отдавая себе отчёт о сроках поддержки.
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|2.44, zzz (??), 01:14, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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LE упростит жизнь, говорили они, LE заботится об одменах, говорили они. Подумаешь, сайт потеряет 30% мобильного траффика, мелочь уаще. А потом удивляются, кто эти "дураки", которые покупают сертификаты и не хотят связываться с кучкой фриков, которые творят дичь.
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|1.47, Аноним (47), 01:38, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я один не понимаю, в чем проблема? Продлите сертификат и все, делов-то.
> лишает самостоятельности и связывает руки в плане соблюдения всех процедур и правил другого удостоверяющего центра
До этого же нормально жили. Какие их процедуры связывают?
Денег разве что жалко. Но у них в спонсорах всякие гуглы (чьи телефоны как раз отваливаются), уж как-нибудь наскребут.
Нужно потерпеть несколько лет, пока процент неподдерживаемых телефонов не опустится до статистических погрешностей в долях процентов. Сейчас, по факту, хотят сломать каждый третий андроидовский смартфон. Причем, без внятных объяснений причин и технической необходимости. Я не знаю, что они курят.
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|1.49, Аноним (49), 01:51, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора завязывать вообще в принципе с УЦ. Только самоподписанные сертификаты, только селфхостинг! Просто нужно объяснить пользователям почему им нужно добавить в разрешённые сертификат, что это норм.
Мне как владельцу старенького планшета на 4.4.1 жаль конечно. Но он уже давно превратился в помойку, которая по 5 минут сайты открывает. Подойдёт разве что как читалка.
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|1.50, Аноним (50), 01:56, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> перенаправлять запросы старых Android-устройств на HTTP
А есть для андроида какое-то более-менее простое решение с прокси-сервером, который запускается прямо на смартфоне и по 127.0.0.1:3128 отдаёт расшифрованную страничку браузеру? Все сертификаты можно положить в apk такого прокси и обновлять хоть каждый день...
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