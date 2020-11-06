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Сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься на 33% Android-устройств

06.11.2020 22:38

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, анонсировал грядущий переход на формирование подписей с использованием только своего корневого сертификата, без применения сертификата, перекрёстно подписанного удостоверяющим центром IdenTrust. Время жизни перекрёстно подписанного сертификата истекает 1 сентября 2021 года.

Корневой сертификат Let's Encrypt поддерживается во всех современных браузерах, но распознаётся только начиная с платформы Android 7.1.1, выпущенной в конце 2016 года. Проблема в том, что по имеющейся статистике Android 7.1 и более новые выпуски используются лишь на 66.2% от всех Android-устройств. Таким образом 33.8% находящихся в обиходе Android-устройств не имеют данных о корневом сертификате Let's Encrypt и после истечения времени действия перекрёстно подписанного сертификата при попытке открытия на подобных устройствах сайтов, использующих сертификаты Let's Encrypt, будет выводиться ошибка. Доля пользователей Android-устройств, не воспринимающих корневой сертификат Let's Encrypt, по приблизительной оценке составляет от 1 до 5% аудитории крупных сайтов.

Let's Encrypt не намерен заключать новое соглашение о кросс-подписи, так как это накладывает большую дополнительную ответственность на участников соглашения, лишает самостоятельности и связывает руки в плане соблюдения всех процедур и правил другого удостоверяющего центра. Кроме того, проблема с обновлением старых Android устройств скорее всего ни исчезнет и кросс-соглашение придётся продлевать вновь и вновь.

Начиная с 11 января 2021 года в API Let's Encrypt будут внесены изменения и ACME-клиентам по умолчанию начнут выдаваться сертификаты, заверенные корневым сертификатом ISRG Root X1, без перекрёстной подписи. Для пользователей которым важна совместимость будет предоставлена возможность запроса альтернативного сертификата, заверенного по старой перекрёстной схеме, но такие сертификаты всё равно будут ограничены временем жизни перекрёстно подписанного корневого сертификата (1 сентября 2021 года).

В качестве решения пользователям старых Android-устройств предлагается перейти на браузер Firefox, который имеет собственное актуальное хранилище корневых сертификатов. Но Firefox не поддерживает Android 4.x (около 2% от активных Android-устройств) и может работать только в Android 5.0 или более новых выпусках. Владельцам сайтов, не готовых смириться с потерей совместимости со старыми Android-смартфонами, предлагается перенаправлять запросы старых Android-устройств на HTTP или перейти на использование удостоверяющего центра, поддерживаемого в старых версиях Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2020/1...)
  2. OpenNews: Найдена причина проблем dehydrated с ACME-серверами, отличными от LetsEncrypt
  3. OpenNews: Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt
  4. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл к проверке с использованием разных подсетей
  6. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2019 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54043-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Может, хоть немного ускорит уход со старья. 4 года, Карл!
     
     
  • 2.4, Джонни (?), 23:22, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скорее это ускорит: "мой сайт не работает, давайте купим нормальный сертификат ща 3000 рублей!"
     
     
  • 3.28, пох. (?), 00:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вангую какой-нибудь "unlucky incident" с digicert в самое ближайшее время. Не тем поклонились, не то подписали, не так гадюку вареную на вилку взяли. Ну или чисто случайно их забудут в новый улучшенный закрытый набор сертификатов хромога.

     
  • 2.6, Аноним (6), 23:24, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А может "уход старья" твой лично "уход" ускорит? Может надо быть поосторожнее со злорадством, зло ведь растекается и обратно возращается?
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:46, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы производитель телефонов, что ли, что это вас так заботит?
     
  • 2.39, Аноним (39), 00:51, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    сколько тебе лет? не пора ли тебя утилизировать, Аноним?!
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:17, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Обновились бы, но ведь не выпускают новые версии для старых телефонов!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:22, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато выпускают новые телефоны.
    А ну быстро пошел в магазин и купил, хозяин как бы намекает - пора обновляться
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:45, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бизнес, ничего личного.
     
  • 2.20, Аноным (ok), 00:07, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    аккумы в любом случае долго не живут. Сколько можно пропользоваться мобилкой в среднем при желании, лет 5?
     
     
  • 3.24, пох. (?), 00:11, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня есть литиевые аккумуляторы, в том числе мобилочные, которым по пятнадцать лет.
    Они, вероятно, потеряли часть емкости, но вполне еще пяток проработают.

    Поменьше слушайте глупые сказки.

     
     
  • 4.29, Аноним (13), 00:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дохнут только на яойфонах, ибо там программное устаревание батарейки.
     
     
  • 5.42, zzz (??), 00:57, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только, еще на самсунгах дохнут акки только в путь. Три года смартфон отработал - и батарея вздулась. Мякотка выяснилась, когда я воткнул полностью заряженный акк с другого смартфона в этот самс - чисто проверить, жива ли тушка. Тушка радостно бутнулась и показала заряд менее 80%. Самс, скотина эдакая, перезаряжал акк.
     
     
  • 6.45, пох. (?), 01:33, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сасунг, собственно, и знаменит тем, что "увеличил" емкость лития (не только телефонного, а и коммерческих сборок на 18650) методом "а давайте заряжать пока не бахнет". Ну, как все мы знаем, парочка и бахнула, но инженеров самсуня это не остановило - просто они немного отступили еще вниз от пороговых значений. Т.е. перезаряд для их батарей (3.8 с лишним на холостом ходу) - штатное состояние. Можно найти спецификацию для коммерческих банок (тем более что сейчас все коммерчески-доступные банки - сасунги, хорошие сожрала тесла для своего фуфла) и убедиться.

    Ну, разумеется, они долго не живут.

    P.S. чужую батарею тем сасунгом не заряжай - бахнет, родные все же несколько модифицированы, чтобы выдерживать такое издевательство...некоторое время.

     
     
  • 7.48, Пупсик (?), 01:50, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы оба пишите какой-то бред.
     
  • 4.31, InuYasha (??), 00:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня почти все телеоны живы и после 5 лет. Только у одного аккумулятор вздулся. Это был "feature phone" европейского бренда.
     
  • 4.32, Аноним (6), 00:19, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двачую. У меня на телефоне аккумулятор раздулся (выделение углекислого газа - неотъемлимая часть деградации, окисляется углерод анода, а газ много места занимает, 1 моль - 22 литра), крышка теперь не закрывается, жаль механизма спуска нет, как в некоторых других. Но работает.
     
     
  • 5.40, Аноним (13), 00:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подсказка: иголка, скалка, ванна с водой... вода не сможет через малюсенькую дырку внутрь попасть.
     
     
  • 6.43, АнонимусШифропанк (?), 01:08, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вода?
     
  • 6.46, Аноним (46), 01:34, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ютубе есть видео с такими Кулибиными, протыкающими аккумы. С ожогами разной степени тяжести.
     
  • 3.26, Аноним (13), 00:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня Нокия 700 уже 10 лет на родной батарейке, заряжаю раз в неделю.
     
  • 3.36, Аноним (36), 00:35, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аккум можно заменить, особенно если это старая мобилка и аккум в ней съемный и стандартный
     
     
  • 4.41, Аноним84701 (ok), 00:55, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и аккум в ней съемный и стандартный

    Эту "недоработку" последние годы усиленно "исправляют" (и в ноутах и в мобилках).
    Впрочем, пока что модели со съемными все еще встречаются и в среднем ценовом сегменте (тот же Samsung Galaxy XCover).

     

  • 1.3, Аноним (6), 23:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Владельцам сайтов, не готовых смириться с потерей совместимости со старыми Android-смартфонами, предлагается перенаправлять запросы старых Android-устройств на HTTP

    Так вот зачем Let's Encrypt создали! Сначала демпингом подмять под себя весь рынок сертификатов. А потом малым количеством ударов уничтожить вообще использование сертификатов.

     
     
  • 2.10, Anonimous (?), 23:39, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Туда им и дорога, всем этим сертификатам и прочему интернет-шлаку. Сеть давно превращается в помойку.
     
     
  • 3.22, zzz (??), 00:09, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же, вдруг кто-нибудь перехватит твой комментарий на опеннете "Туда им и дорога, всем этим сертификатам и прочему интернет-шлаку. Сеть давно превращается в помойку" - и всё, кейджиби уже высылает за тобой воронок, правительство на ушах, ФСБ, МВД, ГРУ - все оповещены и внимательно следят за твоими каментами. Опасно, понимаешь?
     

  • 1.7, Gemorroj (ok), 23:27, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > контролируемый сообществом

    дадада)

     
     
  • 2.25, пох. (?), 00:12, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сообществом-сообществом. Просто сообществом правильных пацанов, а ты в него не входишь.

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:27, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очень хорошо.
    LE не нужен.
     
  • 1.9, NotaBug (ok), 23:37, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Продлевать будете? А так то мы не коммерческий центр)
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:39, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно получать бесплатные сертификаты от комодо
     
  • 1.12, Kuromi (ok), 23:44, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так ведь на Андроиде можно вроде установить свои сертификаты, не? Но так-то да, еще раз оказывается что таскать своё хранилище не бесмысленно.
     
  • 1.14, Аноним (6), 23:45, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    1. Качаем https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.pem и https://letsencrypt.org/certs/isrg-root-x2.pem

    2. Можно засайдлоадить в настройках на /data. Но если есть рут-доступ, то ...
    su
    mount -o remount,rw /system
    cp /sdcard/Download/isrgrootx1.pem /system/etc/security/cacert
    cp /sdcard/Download/isrg-root-x2.pem /system/etc/security/cacert
    chmod 644 isrg*

     
     
  • 2.19, Аноним (6), 00:07, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдогонку: второй сертификат использует кривую от NΙST, которую DJB и компания считают небезопасной (https://safecurves.cr.yp.to/, зато свою 25519 считают безопасной).
     
  • 2.34, fhddhf (?), 00:24, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой процен от этих 30 сможет и захочет это делать?
     
     
  • 3.35, Аноним (6), 00:28, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Захочет - 100%. Сможет - ХЗ.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:46, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть им не хочется продлевать соглашение "вновь и вновь", а мы сертификаты должны продлевать. Существует ли на сегодняшний день альтернативный способ хостинга сайта, чтобы не-http и не париться с сертификатами? В идеале еще чтоб был какой-нибудь мешнет, позволяющий задавать нормальные постоянные непросрачиваемые имена для сайтов, но чтобы при этом сайты могли быть не-статическими, с серверной логикой
     
     
  • 2.17, Аноним (6), 00:03, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Namecoin - имя всё равно надо продлевать, но это хотя-бы децентрализованно.
     
  • 2.23, Аноним (13), 00:11, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все эти ограничения по времени - чтобы можно было по щелчку пальцами загасить любой сайт.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:16, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, чтобы не существовало гипотетического вечного ключа для домена, который давно перешёл другому владельцу. Теории заговора в другое место, пожалуйста
     
  • 3.37, Ананимус (?), 00:43, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я всегда думал, что для того, чтобы не нужно было держать revocation list со всеми сертификатами с 1985 года. А оно вон оно как.
     
  • 2.27, Аноним (30), 00:15, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тор. Хеш твоего публичного ключа никогда не просрочится, а свою серверную логику можешь хостить у себя или где тебе нравится
     
     
  • 3.33, Аноним (6), 00:21, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sha1 или keccack - выбор за тобой.
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:05, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> но такие сертификаты всё равно будут ограничены временем жизни перекрёстно подписанного корневого сертификата (1 сентября 2021 года).

    Пфф. Да у них и так ограничение по времени - задолбаешься продливать. Что там то 1 сентября 2021-го.

     
  • 1.21, Аноним (21), 00:09, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ни исчезнет
    > Проверено: Shaman007
     
  • 1.38, Ананимус (?), 00:45, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и да, авторы Le не виноваты, что андроидные вендоры не могут в апдейты. Все страдающие сами купили себе девайс, прекрасно отдавая себе отчёт о сроках поддержки.
     
     
  • 2.44, zzz (??), 01:14, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LE упростит жизнь, говорили они, LE заботится об одменах, говорили они. Подумаешь, сайт потеряет 30% мобильного траффика, мелочь уаще. А потом удивляются, кто эти "дураки", которые покупают сертификаты и не хотят связываться с кучкой фриков, которые творят дичь.
     

  • 1.47, Аноним (47), 01:38, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я один не понимаю, в чем проблема? Продлите сертификат и все, делов-то.

    > лишает самостоятельности и связывает руки в плане соблюдения всех процедур и правил другого удостоверяющего центра

    До этого же нормально жили. Какие их процедуры связывают?

    Денег разве что жалко. Но у них в спонсорах всякие гуглы (чьи телефоны как раз отваливаются), уж как-нибудь наскребут.

    Нужно потерпеть несколько лет, пока процент неподдерживаемых телефонов не опустится до статистических погрешностей в долях процентов. Сейчас, по факту, хотят сломать каждый третий андроидовский смартфон. Причем, без внятных объяснений причин и технической необходимости. Я не знаю, что они курят.

     
  • 1.49, Аноним (49), 01:51, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора завязывать вообще в принципе с УЦ. Только самоподписанные сертификаты, только селфхостинг! Просто нужно объяснить пользователям почему им нужно добавить в разрешённые сертификат, что это норм.

    Мне как владельцу старенького планшета на 4.4.1 жаль конечно. Но он уже давно превратился в помойку, которая по 5 минут сайты открывает. Подойдёт разве что как читалка.

     
  • 1.50, Аноним (50), 01:56, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > перенаправлять запросы старых Android-устройств на HTTP

    А есть для андроида какое-то более-менее простое решение с прокси-сервером, который запускается прямо на смартфоне и по 127.0.0.1:3128 отдаёт расшифрованную страничку браузеру? Все сертификаты можно положить в apk такого прокси и обновлять хоть каждый день...

     
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