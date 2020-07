Найдена причина проблем dehydrated с ACME-серверами, отличными от LetsEncrypt

В одном своём проекте тоже использовал самопальный разбор json на regexp-ах. Да, это потенциально несёт проблемы с совместимостью при изменении разметки, но существующие в то время готовые библиотеки для разбора JSON были каким-то верхом неэффективности и наплевательства на безопасность, так же как и библиотеки libxml*. Проблемы с совместимостью оказались меньшим злом по сравнению с возможностью отгрести RCE при обработке хитрого JSON, эксплуатирующего очередную дыру. У dehydrated в этом плане проще, нет необходимости парсить всё подряд и известным ACME-серверам более-менее можно доверять. Не думаю, что что-то с тех пор поменялось, например, в

json-c последняя дыра CVE-2020-12762 была в мае (https://ubuntu.com/security/notices/USN-4360-1 ) и не какая-то, а "It was discovered that json-c incorrectly handled certain JSON files. An attacker could possibly use this issue to execute arbitrary code.". Криворукость авторов при этом на высоте, исправив уязвимость, они сломали совместимость https://github.com/json-c/json-c/issues/599