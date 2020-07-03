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Найдена причина проблем dehydrated с ACME-серверами, отличными от LetsEncrypt

03.07.2020 08:52

Sebastian Krause определил источник странной несовместимости с сервисом Bypass скрипта dehydrated, используемого для автоматизации получения TLS-сертификатов по протоколу ACME. С Bypass работают и эталонный клиент, и uacme, но не dehydrated (точнее, он тоже с некоторыми обходными манёврами заработал, но исключительно в режиме dns-1).

Причина оказалась банальна: вместо того чтобы разбирать ответ в формате JSON по настоящему, автор dehydrated использовал особенность форматирования конкретного JSON-вывода от сервиса Let's Encrypt и выполнял разбор при помощи регулярного выражения. Но Bypass возвращает не красиво отформатированный, а минифицированный JSON, и использованное регулярное выражение не сработало. Указанный подход не исключает возникновения проблем и с LetsEncrypt, если данный сервис в будущем без предупреждения поменяет формат выдачи, оставшись при этом вполне в рамках официального протокола.

При обсуждении проблемы было предложено использовать внешний парсер JSON, такой как json_pp или jq (добавить в pipe 'jq -r ".authorizations | .[]"' для корректного разбора). Недостатком такого подхода является размытие идеи обойтись минимальными и легко верифицируемыми средствами, а также проблемы с обработкой ошибок.

Автор проекта dehydrated (проект недавно был продан компании Apilayer GmbH) согласился, что разбор JSON является большой проблемой, но добавлять внешние парсеры он не считает хорошей идеей, так как одним из ключевых достоинств скрипта является отсутствие привязки к внешним зависимостям. В настоящее время он занят, но надеется в ближайшие несколько дней уделить внимание решению проблемы. В планах отмечена переработка парсера JSON или интеграция готового парсера на языке shell - JSON.sh.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dehydrated-...)
  2. OpenNews: Проект dehydrated сменил владельца
  3. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
  4. OpenNews: Организация EFF выпустила релиз Certbot 1.0, пакета для получения сертификатов Let's Encrypt
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл к проверке с использованием разных подсетей
Автор новости: пох.
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53279-dehydrated
Ключевые слова: dehydrated, acme, shell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:58, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не перевелись ещё норкоманы на Земле.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:03, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это полная уже деградация, если пропарсить какойто простейший json проблема.
     
     
  • 2.6, foo (?), 09:11, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это полная уже деградация, если пропарсить какойто простейший json проблема.

    Dehydrated написан на shell. Использовать node.js, пожалуйста, не предлагать.

     
     
  • 3.10, ННН (?), 09:16, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме shell и node.js никаких языков очевидно больше не существует.
     
  • 2.13, пох. (?), 09:24, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а слабо показать работающий код парсера json на bash+sed/awk/grep/tr/cut - то есть именно самому пропарсить json юниксными средствами, а не надо читать твой текст как "установить кем-то написанный софт который это делает за меня" (смысл dehydtated ровно в том чтоб обойтись без построннего сложного софта) ?

     
     
  • 3.17, asdasd (?), 09:38, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то сам код bash / tcsh сильно простой?
     
  • 3.19, asdasd (?), 09:39, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как-бы самая банальное решение проблемы с такими приколами это минимизация, trim и т.д. На тех-же awk / sed'ах на раз два делается.
     
  • 3.21, asdasd (?), 09:40, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, вам уже в новости сказали про JSON.sh, который использует только gawk и egrep.
     
  • 3.22, пох. (?), 09:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, мельком глянув в JSON.sh (кто будет свое показывать - чур не подглядывать, это слишком просто): с одной стороны, автор умел в программирование (то есть правильно понял задачу, а не как это лопоухое недоразумение, грепал чорти что), а с другой:
    > #!/bin/sh

    sic!
    ...
    ... там еще какие-то попытки что-то zsh-специфичное понаделать ...
    ...
    > if ([ "$0" = "$BASH_SOURCE" ] || ! [ -n "$BASH_SOURCE" ]);
    > then
    >  parse_options "$@"
    >  tokenize | parse
    > fi

    здрасьте, приехали.

     
  • 3.23, asdasd (?), 09:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем код JSON.sh всего-лишь на 208 строк.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:09, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше я продолжу сидеть на http-плоколе и сайтах
     
     
  • 2.7, ННН (?), 09:13, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И смотреть рекламу мегафона и ростелекома?
     
     
  • 3.16, пох. (?), 09:31, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не платить денег п-сам, платить тем кто все еще за твои деньги тебе же не гадит, во всяком случае - старается в рамках, оставленных ему конь-ституцией и госмафией.

     

  • 1.4, eee (??), 09:09, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пармер джексона на коленке на сях пишется за полтора дня с перекурами, неужели не осилили? :)
     
     
  • 2.9, ННН (?), 09:15, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перекурили
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:10, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В одном своём проекте тоже использовал самопальный разбор json на regexp-ах. Да, это потенциально несёт проблемы с совместимостью при изменении разметки, но существующие в то время готовые библиотеки для разбора JSON были каким-то верхом неэффективности и наплевательства на безопасность, так же как и библиотеки libxml*.

    Проблемы с совместимостью оказались меньшим злом по сравнению с возможностью отгрести RCE при обработке хитрого JSON, эксплуатирующего очередную дыру. У dehydrated в этом плане проще, нет необходимости парсить всё подряд и известным ACME-серверам более-менее можно доверять.

    Не думаю, что что-то с тех пор поменялось, например, в
    json-c последняя дыра CVE-2020-12762 была в мае (https://ubuntu.com/security/notices/USN-4360-1 ) и не какая-то, а "It was discovered that json-c incorrectly handled certain JSON files. An attacker could possibly use this issue to execute arbitrary code.". Криворукость авторов при этом на высоте, исправив уязвимость, они сломали совместимость https://github.com/json-c/json-c/issues/599


     
     
  • 2.8, ННН (?), 09:14, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самопальный разбор конечно же исследовался на безопасность, аудит провели?
     
     
  • 3.12, Х (?), 09:22, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы еще про аудит dehydrated спросите.

    Работает - не трогай. Сиквел "Это же просто сертификат!" от автора блокбастера "Кто же меня атаковать будет?" и "Ничего там у меня такого нет!".

     
     
  • 4.15, пох. (?), 09:29, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы еще про аудит dehydrated спросите.

    весь смысл dehydrated именно в том, что он достаточно прост и мал для того, чтобы такой аудит был возможен (в отличие от навязываемой летсшиткриптой самообновляющейся поделки)

    А на практике вот - тысячеглаз не заметил даже такого ужаса, пока не сломалось.

    А афтырь (напомню - а то в новости это не одобрила цензура) - недавно успешно продал свой гуаноскрипт за бабки - и теперь у него, по его словам - "ой, совершенно нет времени, никак нет времени" - так что переделывать он будет... когда-нибудь никогда.

     

  • 1.11, Х (?), 09:20, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Против acme.sh этот dehydrated и правда слабоват.

    P.S. Господа из Битрикса запилили именно его старую версию в свою поделку bitrix_env.sh, и им получают серты - и одно время что-то там внутри сломалось, что серты не обновлялись. Думаете, был фикс со стороны Битрикса?

     
     
  • 2.14, 1 (??), 09:26, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что такое "Битрикс" ? И под какой лицензией он выпускается ?
    Если BSD - то и нафик не надо.
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:39, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использование JSON.sh мне видится хорошим решением, в идеале просто выдернуть оттуда нужные функции.

    > Автор новости: пох.

    Ладно.

     
  • 1.20, Онаним (?), 09:39, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dehygraded
     
  • 1.24, Ilya Indigo (ok), 09:43, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но исключительно в режиме dns-1

    Другого и не нужно! По другому *. не получишь.

     
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