Найдена причина проблем dehydrated с ACME-серверами, отличными от LetsEncrypt

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|1.2, Аноним (2), 09:03, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это полная уже деградация, если пропарсить какойто простейший json проблема.
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|2.6, foo (?), 09:11, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это полная уже деградация, если пропарсить какойто простейший json проблема.
Dehydrated написан на shell. Использовать node.js, пожалуйста, не предлагать.
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|3.10, ННН (?), 09:16, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кроме shell и node.js никаких языков очевидно больше не существует.
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|2.13, пох. (?), 09:24, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а слабо показать работающий код парсера json на bash+sed/awk/grep/tr/cut - то есть именно самому пропарсить json юниксными средствами, а не надо читать твой текст как "установить кем-то написанный софт который это делает за меня" (смысл dehydtated ровно в том чтоб обойтись без построннего сложного софта) ?
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|3.19, asdasd (?), 09:39, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как-бы самая банальное решение проблемы с такими приколами это минимизация, trim и т.д. На тех-же awk / sed'ах на раз два делается.
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|3.21, asdasd (?), 09:40, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, вам уже в новости сказали про JSON.sh, который использует только gawk и egrep.
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|3.22, пох. (?), 09:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати, мельком глянув в JSON.sh (кто будет свое показывать - чур не подглядывать, это слишком просто): с одной стороны, автор умел в программирование (то есть правильно понял задачу, а не как это лопоухое недоразумение, грепал чорти что), а с другой:
> #!/bin/sh
sic!
...
... там еще какие-то попытки что-то zsh-специфичное понаделать ...
...
> if ([ "$0" = "$BASH_SOURCE" ] || ! [ -n "$BASH_SOURCE" ]);
> then
> parse_options "$@"
> tokenize | parse
> fi
здрасьте, приехали.
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|3.16, пох. (?), 09:31, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не платить денег п-сам, платить тем кто все еще за твои деньги тебе же не гадит, во всяком случае - старается в рамках, оставленных ему конь-ституцией и госмафией.
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|1.4, eee (??), 09:09, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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пармер джексона на коленке на сях пишется за полтора дня с перекурами, неужели не осилили? :)
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|1.5, Аноним (5), 09:10, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В одном своём проекте тоже использовал самопальный разбор json на regexp-ах. Да, это потенциально несёт проблемы с совместимостью при изменении разметки, но существующие в то время готовые библиотеки для разбора JSON были каким-то верхом неэффективности и наплевательства на безопасность, так же как и библиотеки libxml*.
Проблемы с совместимостью оказались меньшим злом по сравнению с возможностью отгрести RCE при обработке хитрого JSON, эксплуатирующего очередную дыру. У dehydrated в этом плане проще, нет необходимости парсить всё подряд и известным ACME-серверам более-менее можно доверять.
Не думаю, что что-то с тех пор поменялось, например, в
json-c последняя дыра CVE-2020-12762 была в мае (https://ubuntu.com/security/notices/USN-4360-1 ) и не какая-то, а "It was discovered that json-c incorrectly handled certain JSON files. An attacker could possibly use this issue to execute arbitrary code.". Криворукость авторов при этом на высоте, исправив уязвимость, они сломали совместимость https://github.com/json-c/json-c/issues/599
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|2.8, ННН (?), 09:14, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самопальный разбор конечно же исследовался на безопасность, аудит провели?
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|3.12, Х (?), 09:22, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы еще про аудит dehydrated спросите.
Работает - не трогай. Сиквел "Это же просто сертификат!" от автора блокбастера "Кто же меня атаковать будет?" и "Ничего там у меня такого нет!".
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|4.15, пох. (?), 09:29, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы еще про аудит dehydrated спросите.
весь смысл dehydrated именно в том, что он достаточно прост и мал для того, чтобы такой аудит был возможен (в отличие от навязываемой летсшиткриптой самообновляющейся поделки)
А на практике вот - тысячеглаз не заметил даже такого ужаса, пока не сломалось.
А афтырь (напомню - а то в новости это не одобрила цензура) - недавно успешно продал свой гуаноскрипт за бабки - и теперь у него, по его словам - "ой, совершенно нет времени, никак нет времени" - так что переделывать он будет... когда-нибудь никогда.
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|1.11, Х (?), 09:20, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Против acme.sh этот dehydrated и правда слабоват.
P.S. Господа из Битрикса запилили именно его старую версию в свою поделку bitrix_env.sh, и им получают серты - и одно время что-то там внутри сломалось, что серты не обновлялись. Думаете, был фикс со стороны Битрикса?
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|2.14, 1 (??), 09:26, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что такое "Битрикс" ? И под какой лицензией он выпускается ?
Если BSD - то и нафик не надо.
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|1.18, Аноним (18), 09:39, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использование JSON.sh мне видится хорошим решением, в идеале просто выдернуть оттуда нужные функции.
> Автор новости: пох.
Ладно.
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