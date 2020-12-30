Let's Encrypt решил проблему с продолжением работы сертификатов на старых Android-устройствах

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|1.1, InuYasha (??), 13:13, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>контролируемый сообществом
масонов-копирастов - не иначе )
А в андроиде 5.0, например, разве нет возможности ручного добавления сертификата в систему? Или хотя бы через рут.
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|4.44, Аноним (44), 17:07, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у даа, как раз бы полтора года как поддержка закончилась)) самый бесполезный совет
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|3.45, Аноним (45), 17:08, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новый не нужен. Нужен телефон, для которого есть LineageOS или еще какая-нибудь стабильная и хорошо поддерживаемая система от сообщества, чтобы вообще не зависеть от обновлений производителя. Железо сохраняет актуальность гораздо дольше, чем ПО.
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|4.51, Crazy Alex (ok), 17:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так себе оно сохраняет. Вон WiFi 6e приехал, Bluetooth тоже обновлялся (причём, если мне не изменяет память, в 5.0 была незакрываемая дыра).
Возмсожность контроля над своим устройствов (в том числе - залить свою прошивку) - это однозначно ценно и нужно, но, честное слово, проще не гоняться за флагманами а тратить столько, чтобы можно было без малейших проблем менять тушку раз в пару лет. Заодно и разбить/потерять не страшно.
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|2.9, Гость (??), 13:27, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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можно и работает, просто переходом по ссылке на *.der файл сертификата, только потом посте загрузки и иногда предупреждает об опасности стороннего сертификата
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|2.22, Аноним (22), 14:48, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, конечно. Но если у тебя сайт не открывается, ты будешь добавлять сертификаты, или просто подумаешь "вот идиоты криворукие" и пойдешь на другой?
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|2.32, Аноним (-), 16:08, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там где есть священный копилефт, одобренный Великим Столлманом, там все чисто!
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|1.2, OnTheEdge (ok), 13:17, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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три так три, но можно было бы и больше... планшет вполне рабочий есть на старом андроиде, и обновления для него уже не предвидится
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|1.5, Аноним (5), 13:18, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тут попробовал 4 андроид использовать. Сертификат let's encrypt валидный, но openssl всё равно выдаёт ошибку, что-то там tls-snegotiation error. Пару лет назад работало.
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|3.12, Гость (??), 13:39, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не пару, а все 4, а то и больше, с появлением Let's Encrypt даже shared хостинги перешли на https
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|4.15, Аноним (5), 13:47, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это было 2 года назад, всё работало. Сегодня у меня возникли проблемы с подключением к современным системам обмена сообщениями, тому же jabber. На временной период однозначно указывают сохранившиеся даты сообщений и время последнего подключения.
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|5.17, Аноним (17), 13:53, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Быть может, ваш сервер просит слишком новые алгоритмы. Посмотрите подробности на XMPP Observatory.
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|6.18, Аноним (5), 14:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял поддерживает только tls1.2, но он ведь и раньше был. Телефону всего около 5 лет, tls1.2 уже 12. Хотя насчёт шифров не знаю, вроде бы обычные.
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|6.56, Аноним (53), 17:51, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё их же вижу в /system/etc/security/cacerts/ — зачем они два раза, не знаю.
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|3.29, Аноним (5), 15:29, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сайт поддерживает вообще все шифры, проблема возникла с подключением к серверу из ПО. Проверил сертификаты с того же сотового, всё валидное (ещё полгода или когда там letsencrypt кончается).
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|1.20, Рмшъ (?), 14:23, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Читаю это с пятого андроида. Он у меня для интернетов и книг: экран побольше, да и не выкидывать же его.
Надеюсь, когда всё начнёт ломаться, найду где-нибудь нужный сертификат, и как его поставить.
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|2.41, Kuromi (ok), 16:54, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Настройки - Безопасность - Установить Сертификаты.
Сами .pem файлы (ISRG Root X) берем тут - https://letsencrypt.org/certificates/
Проблема не стоит выеденного яйца, реально. Андроидом 5 все еще прекрасно можно пользоваться (хотя некоторые модные фишки на нем недоступны уже, скажем нельзя банковские карты в Mi Fit добавлять), но он естественным образом "вымрет" когда приложения начнут массово отказываться от его поддержки как это было с 4.Х
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|1.26, zzz (??), 15:01, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну вот, а как сладко пели, что это тааааак сложно и тааааак дорого, обеспечить совместимость. Оказывается, никаких проблем и нет вовсе. От чего еще смешнее слушать сказки про "Let's Encrypt, контролируемый сообществом".
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|3.49, zzz (??), 17:38, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IdenTrust нисколько не брал. Выбросить кросс-подпись было изначальной идеей ISRG, чтобы вообще ни перед кем не отвечать. Не фортануло. Еще три года придется работать по правилам.
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|2.33, Я (??), 16:18, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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была бы очередь из тех кто готов дёшего сделать кроссподпись переговоры не длились бы так долго и да это наверняка достаточно дорого но IdenTrust могли уговорить на то чтоб часть или всю плату респектами взять.. а респекты порой дороже деняк если вы понимаете как их использовать.
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|3.58, zzz (??), 17:58, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Людям из пейсбука, циско, мозиллы, гугла и OVH, которые сидят в управлении LE - я уверен, было очень тяжело договориться о кросс-подписи, но они смогли, ага.
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|1.30, Аноним (30), 15:55, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я, конечно, все понимаю. Но вот этого я не понимаю. Почему эти ваши сертификаты обязательно должны быть православными и одобренными какими-то дядьками из-за океана? Ведь самоподписанные ведь так же работают в плане шифрования - только без благословения компетентных органов, конечно. Еще и денег выкладывай за труЪ сертификат.
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|2.35, Я (??), 16:21, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты свой самописный сертификат сам будешь клиентам своего сайта в браузер ставить?
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|3.39, платный CA (?), 16:34, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его ждет даже в этом случае масса удивительных открытий. (Внезапно, современные браузеры не совсем доверяют самоподписным сертификатам - даже вручную добавленным.)
Вам бы, т-щ лейтенант, образование по теме-то подтянуть... (это я тредстартеру, у него ус явно отклеился)
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|4.52, Crazy Alex (ok), 17:43, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это отдельный маразм соверменных браузеров, кстати. Хотя, разумеется, лепить самоподписанное сейчас смысла не имеет никакого вообще.
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|4.59, Аноним (59), 18:07, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вам бы, т-щ лейтенант, образование по теме-то под
Там где надо уже давно все сертификаты есть и бутылки всех цветов.
Сколько стрелку не переводи но по существу ус торчит именно в твоем сообщении.
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|1.31, D (?), 15:56, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Думаю, никто из «платных» CA так бы для своих клиентов не расстарался.
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|2.37, платный CA (?), 16:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, мы не занимаемся бизнесом "сделать плохо, чтобы потом сделать как было, и продать это под видом делания хорошо".
Мы просто платим тому же identrust.
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|3.40, Аноним (40), 16:48, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да неужели. А я-то думал, что это доминирующая нынче бизнес-модель - убеждение лохов в том, что им нужна очередная доныне неведомая хня, как им без нее хреново, и как с ней будет зашибизь. Банкам же надо выдавать кредиты бузинесу и электорату в режиме нон-стоп, а то без этого вся современная экономика накрывается медной посудиной.
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|4.42, платный CA (?), 17:01, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом вы все правильно думаете - в смысле, если вы еще не стали платным ЦА, то и не пытайтесь - потеряете кучу денег и не факт что хотя бы в ноль выйдете, там лохов разводить не получится.
Но мы-то уже давно вышли не в ноль а в плюс, сейчас этот плюс сократился до минимума, но в целом - инфраструктура работает, прикованные к ней рабы пашут, немного но стабильно денежек от клиентов капает - мы не заинтересованы все это бросить и пойти искать новые лужайки. Тем более что новых конкурентов не предвидится - по вышеизложенной причине.
P.S. "современная" - это вы славно пошутили. Ей две с половиной тысячи лет уже. С тех пор как "право победоносного меча" несколько сократили в применении, другого источника денег, кроме банков, не существует.
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|4.55, zzz (??), 17:50, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас лохов не убеждают - их бьют бамбуковой палкой за отказ следовать Best Practices. Не поставил себе https на сайт - получи пессимизацию, а то и вообще вылет из выдачи. Чтобы, стало быть, никто, кроме FAANG не мог снимать сливок с бигдаты. А чтобы лохи-вебмастера не взбунтовали - пожалсте, бесплатный CA. Конечно же, чиста от камьюнити. То, что в управлении "независимого" LE "независимые" люди из Cisco, Mozilla, Akamai, Facebook, OVH - просто так совпало.
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|1.36, Dzen Python (ok), 16:25, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Мы решили проблему с установкой сертификата в дырявую, необновляемую систему, на максимально небезопасных фреймворках и без особой возможности что-то поменять
Пффф.
Только что-то вроде postmarketOS может спасти отцов и матерей русской демократии.
Остальное - тришкин кафтан, особенно на массовых устройствах с их блобами вместо прошивок; 4пда и с его "линеджь от Вован666НамберВан v0.0.0.01 баги не работает камера телефон и зверек греется до 100 градусов за 15 секунд после включения" проблемы не решают - воскрешение в самоей своей сути не равно гальванизация трупа.
Sad.
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|2.46, Аноним (44), 17:12, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно понятно, что бидон снижает планку входа для новичков, но не до дна же, ты хоть бидон видел или просто слово модное в интернете нашёл чтобы в тиктоке повыпендриваться?
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|1.48, Аноним (48), 17:32, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нафик ваще нужны эти сертификаты, объясните и почему без них ниже жить??
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|2.50, Гость (??), 17:39, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, но придется полностью вернуться к наличным деньгам, бумажным документам и почте!
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|3.54, Аноним (48), 17:50, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В свете событий за последние 5 лет, это хорошая идея. А то ваши анусные новые технологии только раздражают.
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|3.61, Аноним (59), 18:14, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно, но придется полностью вернуться к наличным деньгам, бумажным документам и почте
Вообще-то нормальные люди борятся за это. Вот уж действительно - ссы в глаза, оно будет кричать что это божия роса.
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|1.60, Аноним (59), 18:10, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто вернуть все в http и не мучать жопу. Ах да, http и ftp в современных "браузерах" выпилели.
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