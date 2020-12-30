The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Let's Encrypt решил проблему с продолжением работы сертификатов на старых Android-устройствах

30.12.2020 13:07

В ноябре некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, предупредил пользователей о грядущем изменении метода формирования подписей, приводящем к потере совместимости с примерно 33% Android-устройств, находящихся в обиходе. Представители Let's Encrypt сообщили, что план пересмотрен и совместимость со старыми Android-устройствами будет сохранена ещё как минимум три года.

Запланированное на 11 января изменение API, подразумевающее переход на выдачу по умолчанию сертификатов, заверенных только корневым сертификатом ISRG Root X1, без перекрёстной подписи, перенесено на июнь 2021 года. При этом решено в качестве опции предоставить возможность запроса альтернативного сертификата, заверенного по старой перекрёстной схеме и сохраняющего совместимость с устройствами, в хранилище корневых сертификатов которых не добавлен сертификат Let's Encrypt. Альтернативный сертификат будет сгенерирован в конце января или начале февраля 2021 года в рамках дополнительного соглашения с удостоверяющим центром IdenTrust. В данном сертификате помимо принадлежащего Let's Encrypt корневого сертификата ISRG Root X1 для заверения будет использована кросс-подпись с применением принадлежащего IdenTrust сертификата DST Root CA X3.

Кросс-подпись будет действовать три года, что меньше, чем срок действия основного корневого сертификата ISRG Root X1. Так как время действия кросс-подписи истечёт раньше подписи основным корневым сертификатом Let's Encrypt, не исключено возникновение проблем, аналогичных инциденту с устареванием корневого сертификата AddTrust, применяемого для перекрёстной подписи в сертификатах удостоверяющего центра Sectigo (Comodo). Устаревание перекрёстного сертификата AddTrust было корректно обработано браузерами, но привело к массовым сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS, несмотря на то, что основной корневой сертификат Comodo продолжал действовать и цепочка доверия с актуальным сертификатом сохранялась. Для того, чтобы удостовериться, что новый сертификат Let's Encrypt не создаст похожих проблем с совместимостью, удостоверяющие центры IdenTrust и Let's Encrypt намерены провести рецензирование внедряемой схемы с использованием внешних аудиторов.

Напомним, что принадлежащий Let's Encrypt корневой сертификат поддерживается во всех современных браузерах, но распознаётся только начиная с платформы Android 7.1.1, выпущенной в конце 2016 года. По имеющейся статистике Android 7.1 и более новые выпуски используются лишь на 66.2% от всех Android-устройств. 33.8% находящихся в обиходе Android-устройств не имеют данных о корневом сертификате Let's Encrypt, т.е. требуют для продолжения корректной работы использования сертификата, дополнительно подписанного с использованием корневого сертификата, поддерживаемого в старых выпусках Android. При попытке открытия на подобных устройствах сайтов, подписанных только корневым сертификатом Let's Encrypt, будет выводиться ошибка.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2020/1...)
  2. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  3. OpenNews: Let's Encrypt перешёл к проверке с использованием разных подсетей
  4. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов
  5. OpenNews: Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt
  6. OpenNews: Сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься на 33% Android-устройств
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Alex_K
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54332-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 13:13, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >контролируемый сообществом

    масонов-копирастов - не иначе )

    А в андроиде 5.0, например, разве нет возможности ручного добавления сертификата в систему? Или хотя бы через рут.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:17, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сходи да купи новый телепон. Это же модно и молодежно!
     
     
  • 3.34, Ананимус (?), 16:19, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто купи айфон, у него поддержка пять лет.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 17:07, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у даа, как раз бы полтора года как поддержка закончилась)) самый бесполезный совет
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:08, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новый не нужен. Нужен телефон, для которого есть LineageOS или еще какая-нибудь стабильная и хорошо поддерживаемая система от сообщества, чтобы вообще не зависеть от обновлений производителя.  Железо сохраняет актуальность гораздо дольше, чем ПО.
     
     
  • 4.51, Crazy Alex (ok), 17:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так себе оно сохраняет. Вон WiFi 6e приехал, Bluetooth тоже обновлялся (причём, если мне не изменяет память, в 5.0 была незакрываемая дыра).

    Возмсожность контроля над своим устройствов (в том числе - залить свою прошивку) - это однозначно ценно и нужно, но, честное слово, проще не гоняться за флагманами а тратить столько, чтобы можно было без малейших  проблем менять тушку раз в пару лет. Заодно и разбить/потерять не страшно.

     
  • 2.9, Гость (??), 13:27, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно и работает, просто переходом по ссылке на *.der файл сертификата, только потом посте загрузки и иногда предупреждает об опасности стороннего сертификата
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:48, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, конечно. Но если у тебя сайт не открывается, ты будешь добавлять сертификаты, или просто подумаешь "вот идиоты криворукие" и пойдешь на другой?
     
  • 2.32, Аноним (-), 16:08, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там где есть священный копилефт, одобренный Великим Столлманом, там все чисто!
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 13:17, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    три так три, но можно было бы и больше... планшет вполне рабочий есть на старом андроиде, и обновления для него уже не предвидится
     
  • 1.3, Анан (?), 13:17, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прогнулись
     
     
  • 2.24, zzz (??), 14:55, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Владельцы пятого андроеда - страшная сила.
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 17:29, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабы гаджетов - еще страшнее)
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:18, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тут попробовал 4 андроид использовать. Сертификат let's encrypt валидный, но openssl всё равно выдаёт ошибку, что-то там tls-snegotiation error. Пару лет назад работало.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:23, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пару лет назад SNI не был так распространён
     
     
  • 3.12, Гость (??), 13:39, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не пару, а все 4, а то и больше, с появлением Let's Encrypt даже shared хостинги перешли на https
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 13:47, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это было 2 года назад, всё работало. Сегодня у меня возникли проблемы с подключением к современным системам обмена сообщениями, тому же jabber. На временной период однозначно указывают сохранившиеся даты сообщений и время последнего подключения.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 13:53, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быть может, ваш сервер просит слишком новые алгоритмы. Посмотрите подробности на XMPP Observatory.
     
     
  • 6.18, Аноним (5), 14:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял поддерживает только tls1.2, но он ведь и раньше был. Телефону всего около 5 лет, tls1.2 уже 12. Хотя насчёт шифров не знаю, вроде бы обычные.
     
  • 5.53, Аноним (53), 17:45, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертификаты лежат в /etc/security/cacerts/. (Точка заканчивает предложение и к пути не относится.)

    Попробуйте обновить их отсюда: https://android.googlesource.com/platform/system/ca-certificates/+/master/file

    Поставьте те же самые права, которые у оригинальных (сделайте бекап своих).

    Может, поможет.

     
     
  • 6.56, Аноним (53), 17:51, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё их же вижу в /system/etc/security/cacerts/ — зачем они два раза, не знаю.
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:53, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри отчет по своему домену на ssllabs.
     
     
  • 3.29, Аноним (5), 15:29, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт поддерживает вообще все шифры, проблема возникла с подключением к серверу из ПО. Проверил сертификаты с того же сотового, всё валидное (ещё полгода или когда там letsencrypt кончается).
     
  • 2.43, srgazh (ok), 17:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще вынь ХП заюзай!
     

  • 1.20, Рмшъ (?), 14:23, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Читаю это с пятого андроида. Он у меня для интернетов и книг: экран побольше, да и не выкидывать же его.
    Надеюсь, когда всё начнёт ломаться, найду где-нибудь нужный сертификат, и как его поставить.
     
     
  • 2.41, Kuromi (ok), 16:54, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Настройки - Безопасность - Установить Сертификаты.
    Сами .pem файлы (ISRG Root X) берем тут - https://letsencrypt.org/certificates/

    Проблема не стоит выеденного яйца, реально. Андроидом 5 все еще прекрасно можно пользоваться (хотя некоторые модные фишки на нем недоступны уже, скажем нельзя банковские карты в Mi Fit добавлять), но он естественным образом "вымрет" когда приложения начнут массово отказываться от его поддержки как это было с 4.Х

     

  • 1.21, Аноним (21), 14:36, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а в полночь ваш сертификат превратится в тыкву...
     
  • 1.26, zzz (??), 15:01, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну вот, а как сладко пели, что это тааааак сложно и тааааак дорого, обеспечить совместимость. Оказывается, никаких проблем и нет вовсе. От чего еще смешнее слушать сказки про "Let's Encrypt, контролируемый сообществом".
     
     
  • 2.28, Аноним (22), 15:21, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос, очевидно, в том, сколько IdenTrust хотел денег.
     
     
  • 3.49, zzz (??), 17:38, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IdenTrust нисколько не брал. Выбросить кросс-подпись было изначальной идеей ISRG, чтобы вообще ни перед кем не отвечать. Не фортануло. Еще три года придется работать по правилам.
     
  • 2.33, Я (??), 16:18, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    была бы очередь из тех кто готов дёшего сделать кроссподпись переговоры не длились бы так долго и да это наверняка достаточно дорого но IdenTrust могли уговорить на то чтоб часть или всю плату респектами взять.. а респекты порой дороже деняк если вы понимаете как их использовать.
     
     
  • 3.58, zzz (??), 17:58, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Людям из пейсбука, циско, мозиллы, гугла и OVH, которые сидят в управлении LE - я уверен, было очень тяжело договориться о кросс-подписи, но они смогли, ага.
     

  • 1.30, Аноним (30), 15:55, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я, конечно, все понимаю. Но вот этого я не понимаю. Почему эти ваши сертификаты обязательно должны быть православными и одобренными какими-то дядьками из-за океана? Ведь самоподписанные ведь так же работают в плане шифрования - только без благословения компетентных органов, конечно. Еще и денег выкладывай за труЪ сертификат.
     
     
  • 2.35, Я (??), 16:21, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты свой самописный сертификат сам будешь клиентам своего сайта в браузер ставить?
     
     
  • 3.39, платный CA (?), 16:34, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его ждет даже в этом случае масса удивительных открытий. (Внезапно, современные браузеры не совсем доверяют самоподписным сертификатам - даже вручную добавленным.)

    Вам бы, т-щ лейтенант, образование по теме-то подтянуть... (это я тредстартеру, у него ус явно отклеился)


     
     
  • 4.52, Crazy Alex (ok), 17:43, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это отдельный маразм соверменных браузеров, кстати. Хотя, разумеется, лепить самоподписанное сейчас смысла не имеет никакого вообще.
     
  • 4.59, Аноним (59), 18:07, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам бы, т-щ лейтенант, образование по теме-то под

    Там где надо уже давно все сертификаты есть и бутылки всех цветов.
    Сколько стрелку не переводи но по существу ус торчит именно в твоем сообщении.

     

  • 1.31, D (?), 15:56, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Думаю, никто из «платных» CA так бы для своих клиентов не расстарался.
     
     
  • 2.37, платный CA (?), 16:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мы не занимаемся бизнесом "сделать плохо, чтобы потом сделать как было, и продать это под видом делания хорошо".

    Мы просто платим тому же identrust.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:48, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да неужели. А я-то думал, что это доминирующая нынче бизнес-модель - убеждение лохов в том, что им нужна очередная доныне неведомая хня, как им без нее хреново, и как с ней будет зашибизь. Банкам же надо выдавать кредиты бузинесу и электорату в режиме нон-стоп, а то без этого вся современная экономика накрывается медной посудиной.
     
     
  • 4.42, платный CA (?), 17:01, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом вы все правильно думаете - в смысле, если вы еще не стали платным ЦА, то и не пытайтесь - потеряете кучу денег и не факт что хотя бы в ноль выйдете, там лохов разводить не получится.

    Но мы-то уже давно вышли не в ноль а в плюс, сейчас этот плюс сократился до минимума, но в целом - инфраструктура работает, прикованные к ней рабы пашут, немного но стабильно денежек от клиентов капает - мы не заинтересованы все это бросить и пойти искать новые лужайки. Тем более что новых конкурентов не предвидится - по вышеизложенной причине.

    P.S. "современная" - это вы славно пошутили. Ей две с половиной тысячи лет уже. С тех пор как "право победоносного меча" несколько сократили в применении, другого источника денег, кроме банков, не существует.


     
  • 4.55, zzz (??), 17:50, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас лохов не убеждают - их бьют бамбуковой палкой за отказ следовать Best Practices. Не поставил себе https на сайт - получи пессимизацию, а то и вообще вылет из выдачи. Чтобы, стало быть, никто, кроме FAANG не мог снимать сливок с бигдаты. А чтобы лохи-вебмастера не взбунтовали - пожалсте, бесплатный CA. Конечно же, чиста от камьюнити. То, что в управлении "независимого" LE "независимые" люди из Cisco, Mozilla, Akamai, Facebook, OVH - просто так совпало.
     

  • 1.36, Dzen Python (ok), 16:25, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Мы решили проблему с установкой сертификата в дырявую, необновляемую систему, на максимально небезопасных фреймворках и без особой возможности что-то поменять

    Пффф.
    Только что-то вроде postmarketOS может спасти отцов и матерей русской демократии.
    Остальное - тришкин кафтан, особенно на массовых устройствах с их блобами вместо прошивок; 4пда и с его "линеджь от Вован666НамберВан v0.0.0.01 баги не работает камера телефон и зверек греется до 100 градусов за 15 секунд после включения" проблемы не решают - воскрешение в самоей своей сути не равно гальванизация трупа.
    Sad.

     
     
  • 2.46, Аноним (44), 17:12, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно понятно, что бидон снижает планку входа для новичков, но не до дна же, ты хоть бидон видел или просто слово модное в интернете нашёл чтобы в тиктоке повыпендриваться?
     
  • 2.57, Вован666НамберВан (?), 17:54, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, чувак! Никак не мог придумать имя для опеннета
     

  • 1.48, Аноним (48), 17:32, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафик ваще нужны эти сертификаты, объясните и почему без них ниже жить??
     
     
  • 2.50, Гость (??), 17:39, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, но придется полностью вернуться к наличным деньгам, бумажным документам и почте!
     
     
  • 3.54, Аноним (48), 17:50, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свете событий за последние 5 лет, это хорошая идея.  А то ваши анусные новые технологии только раздражают.
     
  • 3.61, Аноним (59), 18:14, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно, но придется полностью вернуться к наличным деньгам, бумажным документам и почте

    Вообще-то нормальные люди борятся за это. Вот уж действительно - ссы в глаза, оно будет кричать что это божия роса.

     

  • 1.60, Аноним (59), 18:10, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто вернуть все в http и не мучать жопу. Ах да, http и ftp в современных "браузерах" выпилели.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру