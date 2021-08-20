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Релиз OpenSSH 8.7

20.08.2021 21:44

После четырёх месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 8.7, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP.

Основные изменения:

  • В scp добавлен экспериментальный режим передачи данных с использованием протокола SFTP вместо традиционно применяемого протокола SCP/RCP. В SFTP применяются более предсказуемые методы обработки имён и не используется обработка glob-шаблонов через shell на стороне другого хоста, создающая проблемы с безопасностью. Для включения SFTP в scp предложен флаг "-s", но в будущем планируется перейти на данный протокол по умолчанию.
  • В sftp-server реализованы расширения протокола SFTP для раскрытия путей ~/ и ~user/, что необходимо для scp.
  • В утилите scp изменено поведение при копировании файлов между двумя удалёнными хостами (например, "scp host-a:/path host-b:"), которое теперь по умолчанию производится через промежуточный локальный хост, как при указании флага "-3". Указанный подход позволяет избежать передачи лишних учётных данных на первый хост и тройной интерпретации имён файлов в shell (на стороне источника, приёмника и локальной системы), а также при использовании SFTP позволяет использовать все методы аутентификации при обращении к удалённым хостам, а не только неинтерактивные методы. Для восстановления старого поведения добавлена опция "-R".
  • В ssh добавлена настройка ForkAfterAuthentication, соответствующая флагу "-f".
  • В ssh добавлена настройка StdinNull, соответствующая флагу "-n".
  • В ssh добавлена настройка SessionType, через которую можно установить режимы, соответствующие флагам "-N" (без сеанса) и "-s" (subsystem).
  • В ssh-keygen в файлах с ключами разрешено указывать интервал действия ключа.
  • В ssh-keygen добавлен флаг "-Oprint-pubkey" для вывода полного открытого ключа в составе подписи sshsig.
  • В ssh и sshd, как клиент, так и сервер, переведены на использование более строгого парсера файла конфигурации, в котором используются похожие на shell правила обработки кавычек, пробелов и escape-символов. Новый парсер также не пропускает ранее имевшиеся допущения, такие как пропуск аргументов в опциях (например, теперь нельзя оставлять пустой директиву DenyUsers), незакрытые кавычки и указание нескольких символов "=".
  • При использовании DNS-записей SSHFP при верификации ключей, ssh теперь проверяет все совпавшие записи, а не только содержащие определённый тип цифровой подписи.
  • В ssh-keygen при генерации ключа FIDO с указанием опции -Ochallenge для хэширования теперь используется встроенная прослойка, а не средства libfido2, что позволяет использовать challenge-последовательности, размером больше или меньше 32 байт.
  • В sshd при обработке директивы environment="..." в файлах authorized_keys теперь принимается первое совпадение и действует ограничение в 1024 имён переменных окружения.

Разработчики OpenSSH также предупредили о переводе в разряд устаревших алгоритмов, использующих хеши SHA-1, в связи с повышением эффективности коллизионных атак с заданным префиксом (стоимость подбора коллизии оценивается примерно в 50 тысяч долларов). В следующем выпуске планируется отключить по умолчанию возможность использования алгоритма цифровых подписей по открытому ключу "ssh-rsa", который упоминается в оригинальном RFC для протокола SSH и остаётся широко распространённым на практике.

Для проверки применения ssh-rsa в своих системах можно попробовать подключиться по ssh с опцией "-oHostKeyAlgorithms=-ssh-rsa". При этом отключение по умолчанию цифровых подписей "ssh-rsa" не означает полный отказ от использования RSA-ключей, так как помимо SHA-1 протокол SSH допускает применение других алгоритмов вычисления хэшей. В частности, помимо "ssh-rsa" останется возможность использования связок "rsa-sha2-256" (RSA/SHA256) и "rsa-sha2-512" (RSA/SHA512).

Для сглаживания перехода на новые алгоритмы в OpenSSH ранее по умолчанию была включена настройка UpdateHostKeys, которая позволяет автоматически перевести клиентов на более надёжные алгоритмы. При помощи указанной настройки включается специальное расширение протокола "hostkeys@openssh.com", позволяющее серверу после прохождения аутентификации информировать клиента о всех доступных ключах хоста. Клиент может отразить эти ключи в своём файле ~/.ssh/known_hosts, что позволяет организовать обновление ключей хоста и упрощает смену ключей на сервере.

Использование UpdateHostKeys ограничено несколькими оговорками, которые в будущем могут быть отменены: ключ должен упоминаться в UserKnownHostsFile и не использоваться в GlobalKnownHostsFile; ключ должен присутствовать только под одним именем; не должен применяться сертификат хостового ключа; в known_hosts не должно применяться масок по имени хоста; должна быть отключена настройка VerifyHostKeyDNS; должен быть активен параметр UserKnownHostsFile.

Среди рекомендуемых для миграции алгоритмов упомянуты rsa-sha2-256/512 на базе RFC8332 RSA SHA-2 (поддерживается с OpenSSH 7.2 и используется по умолчанию), ssh-ed25519 (поддерживается с OpenSSH 6.5) и ecdsa-sha2-nistp256/384/521 на базе RFC5656 ECDSA (поддерживается с OpenSSH 5.7).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.6 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.5
  4. OpenNews: LazySSH, SSH-сервер для запуска временных виртуальных машин
  5. OpenNews: Анализ активности атакующих, связанной с подбором паролей по SSH
  6. OpenNews: В OpenSSH добавлена поддержка универсальной двухфакторной аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55665-openssh
Ключевые слова: openssh, ssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >ecdsa-sha2-nistp256/384/521

    Кривые же NISTа заподозрены в бэкдорах.

     
     
  • 2.3, нах.. (?), 22:31, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так и не используй.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:57, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оттого что через эту дыру злые хакеры, скажем, у моего банка сольют базу со всеми данными, включая мои, не использование бэкдоров мной лично никак не поможет.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:10, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У твоего банка и так сливают данные, но не через эту дыру. Там обычно ни ssh, ни линукса нет.
    И не только "злые какиры", а добрые мусора, не говоря уже об обмене данными с налоговой в рамках процедуры финмониторинга. А ты и дальше продолжай верить в хакиров. Вам же это по тель-авизору рассказывают?
     
  • 2.15, Аноним (-), 01:23, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кривые же NISTа заподозрены в бэкдорах.

    ссылочки на развёрнутое мнение по этому поводу плз

     

  • 1.2, нах.. (?), 22:30, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх единственная вменяемая реализация ssh протокола.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:06, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    странно что еще GPL'шиков не набежало )
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:40, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GPL'щиков не набежало, а BSD'шники уже зачем-то очень ждут и провоцируют.

    Остальные (кто не самоидентифицирует себя с лицензиями и вообще с чем попало) просто рады новому релизу очень нужной свободной программы.

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 00:26, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> странно что еще GPL'шиков не набежало )
    > GPL'щиков не набежало, а BSD'шники уже зачем-то очень ждут и провоцируют.

    Опять мерещатся этим "ненабежавшим" "очень ждущие и провоцирующие" BSD'шники …

     
     
  • 4.17, dullish (ok), 02:30, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что лучше десять раз перебдеть, чем позволить бсдэшнику один раз застать себя со спущеными штанами.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:38, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > более строгого парсера файла конфигурации

    Чего только не придумают, чтобы не использовать JSON. В итоге вместо какого-нибудь едино-обновляемого libjson.so имеем кучу нескучных форматов конфигов.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:51, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    JSON это структура в javascript, а не формат файла
     
     
  • 3.8, Аноним (9), 23:56, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а в /usr лежат домашние каталоги пользователей, а вовсе не системные файлы.
    А высшая мера социальной защиты - это пожизненная пенсия в стопицот миллионов и десяток личных рабов, да.

    Далеко не всегда название явления отражает его суть.

     
     
  • 4.13, анонн (ok), 00:43, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, а в /usr лежат домашние каталоги пользователей, а вовсе не системные файлы.

    https://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/usr.html
    > In the original Unix implementations, /usr was where the home directories of the users were placed (that is to say, /usr/someone was then the directory now known as /home/someone). In current Unices, /usr is where user-land programs and data

    https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/
    > Dennis Ritchie

    https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/notes.html
    > In particular, in our own version of the system, there is a directory [b]"/usr" which contains all user's directories [/b], and which is stored on a relatively large, but slow moving head disk, while the othe files are on the fast but small fixed-head disk.

     
  • 3.16, Аноним (16), 02:15, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мимо. Вообще-то это JavaScript Object Notation, т.е. именно способ записи структуры данных.
     
  • 2.10, Анын (ok), 00:01, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Использовать JSON для конфигов придумали извращенцы. JSON для экономии размера/трафика.
    Читаемостью он не отличается, особенно в консоли, поэтому в конфигах его используют извращенцы.
     
  • 2.14, Аноньимъ (ok), 01:18, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жсон удобен для передачи/сериализации данных как замена хмл.
    Конкретно проще парсить и удобнее для человека читать и править.

    Для конфигов, как и хмл, он паршив.

    За исключением приложений у которых гуишная или консольная прога для конфигов и правка человеком на прямую не предполагается.

     
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