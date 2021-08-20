Релиз OpenSSH 8.7

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|1.1, Аноним (1), 22:23, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>ecdsa-sha2-nistp256/384/521
Кривые же NISTа заподозрены в бэкдорах.
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|3.9, Аноним (9), 23:57, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оттого что через эту дыру злые хакеры, скажем, у моего банка сольют базу со всеми данными, включая мои, не использование бэкдоров мной лично никак не поможет.
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|4.11, Аноним (11), 00:10, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У твоего банка и так сливают данные, но не через эту дыру. Там обычно ни ssh, ни линукса нет.
И не только "злые какиры", а добрые мусора, не говоря уже об обмене данными с налоговой в рамках процедуры финмониторинга. А ты и дальше продолжай верить в хакиров. Вам же это по тель-авизору рассказывают?
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|2.15, Аноним (-), 01:23, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кривые же NISTа заподозрены в бэкдорах.
ссылочки на развёрнутое мнение по этому поводу плз
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|2.6, Аноним (6), 23:40, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GPL'щиков не набежало, а BSD'шники уже зачем-то очень ждут и провоцируют.
Остальные (кто не самоидентифицирует себя с лицензиями и вообще с чем попало) просто рады новому релизу очень нужной свободной программы.
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|3.12, Аноним (-), 00:26, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> странно что еще GPL'шиков не набежало )
> GPL'щиков не набежало, а BSD'шники уже зачем-то очень ждут и провоцируют.
Опять мерещатся этим "ненабежавшим" "очень ждущие и провоцирующие" BSD'шники …
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|4.17, dullish (ok), 02:30, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что лучше десять раз перебдеть, чем позволить бсдэшнику один раз застать себя со спущеными штанами.
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|1.5, Аноним (5), 23:38, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> более строгого парсера файла конфигурации
Чего только не придумают, чтобы не использовать JSON. В итоге вместо какого-нибудь едино-обновляемого libjson.so имеем кучу нескучных форматов конфигов.
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|3.8, Аноним (9), 23:56, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, а в /usr лежат домашние каталоги пользователей, а вовсе не системные файлы.
А высшая мера социальной защиты - это пожизненная пенсия в стопицот миллионов и десяток личных рабов, да.
Далеко не всегда название явления отражает его суть.
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|4.13, анонн (ok), 00:43, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, а в /usr лежат домашние каталоги пользователей, а вовсе не системные файлы.
https://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/usr.html
> In the original Unix implementations, /usr was where the home directories of the users were placed (that is to say, /usr/someone was then the directory now known as /home/someone). In current Unices, /usr is where user-land programs and data
https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/
> Dennis Ritchie
https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/notes.html
> In particular, in our own version of the system, there is a directory [b]"/usr" which contains all user's directories [/b], and which is stored on a relatively large, but slow moving head disk, while the othe files are on the fast but small fixed-head disk.
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|3.16, Аноним (16), 02:15, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мимо. Вообще-то это JavaScript Object Notation, т.е. именно способ записи структуры данных.
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|2.10, Анын (ok), 00:01, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Использовать JSON для конфигов придумали извращенцы. JSON для экономии размера/трафика.
Читаемостью он не отличается, особенно в консоли, поэтому в конфигах его используют извращенцы.
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|2.14, Аноньимъ (ok), 01:18, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жсон удобен для передачи/сериализации данных как замена хмл.
Конкретно проще парсить и удобнее для человека читать и править.
Для конфигов, как и хмл, он паршив.
За исключением приложений у которых гуишная или консольная прога для конфигов и правка человеком на прямую не предполагается.
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