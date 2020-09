Анализ активности атакующих, связанной с подбором паролей по SSH

2.4 , Терпила ( ? ), 08:59, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Такая же ситуевина была неделю назад, заметил по чистой случайности на следующий день после пролома. Перелил с нуля, теперь наружу только впн и смотрит.

InuYasha, 13:31, 05/09/2020: Та же фигня. Гистограмму (число запросов на IP) смотрю вот так:

tail -n скольконадо /var/log/secure | grep "Failed password for" | grep -Po "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+" | sort | uniq -c | sort -r | less

Аноним, 13:47, 05/09/2020: > sudo cat /var/log/secure | grep "password check failed" | less | wc -l Ну ладно cat бесполезный, но зам тут ещё и less? sudo grep -c "password check failed" /var/log/secure