Анализ активности атакующих, связанной с подбором паролей по SSH

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|2.13, d (??), 10:24, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А что, нынче модно везде раскидывать свои приватные ключи, что бы ходить между хостами по ssh?
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|3.21, Michael Shigorin (ok), 11:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В смысле раскидывать? ssh-agent(1), ssh-add(1), ssh -A в школе не проходили? Ну спасибо Рейману скажите...
PS: раз уж никто не упомянул -- 22/tcp тоже полезно куда-нить сдвинуть, хоть это и не панацея.
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|4.22, Аноним (22), 11:43, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Толку от этого мало. Я всегда свои личные SSH вешаю на разные нестандартные порты - всё равно с завидной регулярностью появляются в auth.log записи от мамкиных хацкеров. Но да, хотя бы не десятки тысяч попыток в день. Строго на 22-ой порт ломятся, видимо, самые тупые скрипт-киддисы.
Правда, я не могу сказать, что те, кто ломятся на нестандартные порты шибко умнее. :) По крайней мере, они не удосуживаются посмотреть, что "Authentications that can continue: publickey" и переводят своё время на попытки брута.
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|5.26, flkghdfgklh (?), 12:11, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Еще лет 10 назад поанализировав логи при использовании нестандартных портов понял, что смысла нет перевешивать, только себе задачу усложнять прописывая их в ~/.ssh/config для хостов
Ниже уже писал, что все проблемы с загаживанием логов неудачными попытками на 100% решает перевод ssh на IPv6-only на отдельном адресе
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|6.36, Аноним (36), 13:21, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я всё же наблюдал эффективность переноса ssh на другой порт. Бот проверяет открыт ли порт - порт оказывается закрыт, бот проходит мимо.
А конфиг поправить это дело двух секунд.
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|7.51, Аноним (22), 15:13, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, только самые тупые скрипт кидди ломятся только на дефолтный порт. Те, кто поумнее, либо пробуют разные порты, либо вообще перед брутом nmap'ом ищут SSH-серверы.
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|6.43, Аноним (36), 13:45, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и какого хрена тогда хостинг провайдеры все порты меняют поголовно? Они прям так и пишут - снижает нагрузку.
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|5.54, Аноним (54), 15:50, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Строго на 22-ой порт ломятся, видимо, самые тупые скрипт-киддисы.
С чего ты взял, что они тупые? Их задача -- поиметь как можно больше хостов, а не поиметь именно твой лично хост. Если ты перевесил ssh на другой порт, то на тебя просто не стоит тратить время.
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|4.57, Odalist (?), 16:18, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шигорян, я смотрю - вы не очень глубоко прониклись философией юникс.
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|3.29, Аноним (29), 12:38, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же модно, как не понимать разницу между "чтобы" и "что бы".
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|3.34, OpenEcho (?), 13:01, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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man sshd_config => /TrustedUserCAKeys
И после этого вам не нужны ни пароли и не приватные ключи вместе с authorized_keys, а также без подключения к удаленным хостам выдавать доступ
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|1.2, Dimitriy Reznitskiy (?), 08:44, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да итижи пассатижи
[rezdm@c3po ~]$ sudo cat /var/log/secure | grep "password check failed" | less | wc -l
22532
Лог начинается с 3:30 утра где-то, сейчас 7:40.
fail2ban установлен.
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|2.4, Терпила (?), 08:59, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Такая же ситуевина была неделю назад, заметил по чистой случайности на следующий день после пролома. Перелил с нуля, теперь наружу только впн и смотрит.
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|2.38, InuYasha (??), 13:31, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та же фигня. Гистограмму (число запросов на IP) смотрю вот так:
tail -n скольконадо /var/log/secure | grep "Failed password for" | grep -Po "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+" | sort | uniq -c | sort -r | less
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|2.44, Аноним (44), 13:47, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> sudo cat /var/log/secure | grep "password check failed" | less | wc -l
Ну ладно cat бесполезный, но зам тут ещё и less?
sudo grep -c "password check failed" /var/log/secure
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|1.3, Аноним (3), 08:50, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Вы лучше скажите самые безопасные логин и пароль которые не перебирали ни разу. Я себе их поставлю.
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|2.5, Дима (??), 09:06, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закрывайте глаза и вслепую бацайте по клавиатуре, так что бы символов двадцать минимум. Будет вам вполне надежный пароль.
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|3.14, A.Stahl (ok), 10:28, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И как потом эту хрень запомнить? Не проще ли взять первую попавшуюся под руку книгу и выписать оттуда какое-то предложение: "Перед посадкой в людской вагон или высадкой из него личного состава установить стремянку" Всё лучше чем "sfhjkhlk^sdnfb45"
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|2.8, б.б. (?), 09:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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я как-то вытаскивал точку с логином root и паролем 1. вроде не подобрали. начинают мудрить, перебирать всякие 123 и 123456, а до 1 никто не додумался :)
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|3.53, topin89 (ok), 15:39, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх да, мудрить любят.
Вспоминаю, как один один знакомый просил перебрать пароль от какого-то архива с ценной хренью для Volkswagen. Я думал, что это нереально, пароль наверняка символов двадцать со всеми доступными символами. Друг думал, продавец идиот и пароль будет чисто цифровой и короткий.
Друг был прав, там было семь цифр. Минут двадцать в Advanced RAR password recovery хватило.
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|2.19, Аноним (19), 10:51, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше несколько простых слов с парой спецсимволов, чем 6-8 кракозябр.
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|1.10, onanim (?), 09:48, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в списке нет нескольких паролей, популярных в китайских роутерах.
и это хорошо :)
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|2.31, Аноним (29), 12:50, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты расстановку знаков припинания-то не осилил, что ты вообще тогда можешь? Разве что под себя сходить...
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|1.12, А10 (?), 10:15, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня на продакшене постоянно брудфорсят ssh и я могу подтвердить данные, приведенные в этой статье
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|2.18, timur.davletshin (ok), 10:34, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да его и не на продакшене брутфорсят постоянно. В день несколько попыток долбиться на SSH/VPN домашний роутер регулярно получает.
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|3.27, flkghdfgklh (?), 12:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дык какая боту разница «продакшен» или дом? IPv4 он и в Африке IPv4, если на нем висит ssh, то рано или поздно его боты найдут и начнутся долбиться.
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|2.50, Аноним (50), 15:05, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня не получается подтвердить, на роутере все стандартные порты в хонейпот, ссш порт хрен знает где, для того чтобы до него достучаться нужен port knocking из нескольких стадий, переборы портов с дикими даунтаймами, ну и еще по мелочи...
увы, никаких связок логин пароль просто не имею, правда есть одна проблемка, несколько тысяч постоянно сидящих в бане адресов...
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|1.23, Козлетто (?), 11:59, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Самое лучше решение, совсем не использовать ssh. И сами себе скажите: Зачем он вам нужен?
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|3.45, Аноним84701 (ok), 13:58, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Vnc/rdp наше все, да?
Зачем это смузихлебство, если есть проверенные временем (и поколениями пользователей) rlogin/rsh и telnet? o_O
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|1.24, flkghdfgklh (?), 12:08, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все идеи менять порт это просто засовывание головы в песок. В пространстве IPv4 найти порт ssh на всех адресах доступных в данный момент дело на несколько минут(почитайте про zmap, что ли).
А вот переход ssh на IPv6-only и использование не :1 из своей подсети, а рандомного адреса из /64 выданного на виртуалку тебе хостером полностью очищает auth.log от левых попыток. Шансов что в IPv6 кто-то найдет на каком именно адресе у тебя слушает ssh практически нет. Ну и да, использование паролей тоже дурная идея, ключ и только он, в том числе ради собственного удобства.
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|2.35, OpenEcho (?), 13:08, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю в Shodan громко смеются т.к. с их ипишников все же идет скан и по IPv6 ...
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|2.41, Аноним (36), 13:40, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чекер на каком порту висит ssh это уже совсем другой скрипт и время затраты. Плюс то что порт был изменен повышает шансы что ssh работает через ключи, или использует сильный пароль раз о нём позаботились.
Меняя порт ssh ты так же облегчаешь работу злоумышленнику - он просто пройдёт мимо и не будет тратить время.
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|1.37, Ilya Indigo (ok), 13:30, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Всего было зафиксировано обращение с 27448 уникальных IP-адресов/
А можно где-нибудь опубликован список, желательно в sshguard формате?
..............................
1599248863|100|4|171.239.253.26
1599254644|100|4|92.11.249.50
1599286308|100|4|108.176.197.136
..............................
Добавил бы сразу на все сервера.
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|2.39, Аноним (39), 13:38, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1599286911|100|4|127.0.0.1
1599291488|100|4|192.168.0.1
1599294242|100|4|192.168.1.1
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|1.40, Аноним (40), 13:39, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин, какие все нежные, как боятся, что нехорошие боты начнут к их серверам пароли перебирать...
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|3.47, Аноним (47), 14:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну кто-то молодец потому как понимает, что кто-то перебирает ключи, а вот в реальности тоже пока вас нет и к вам в квартиру кто-то ключи подбирает вы получите уведомление от соседей или с камеры скажите мамкины жулики? Все это преступные действия и анонимность в интернетах тут мешает ловить этих людей а по факту это попытки взлома и добычи информации* Уверен что дальше их конечно придумают как искать и штртафовать но сегодня эпоха цифрового дикарства
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|4.52, Ordu (ok), 15:19, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> к вам в квартиру кто-то ключи подбирает вы получите уведомление от соседей или с камеры скажите мамкины жулики? Все это преступные действия
Я не знаток УК, но что-то мне подсказывает, что попытка открыть чужой замок не наказуема. Успешная попытка может быть наказуема, и то стоило бы проверить, есть ли в этом состав преступления.
> по факту это попытки взлома и добычи информации
Это уже не факты, это предположения о мотивах двигающих тем, кто запустил брутфорс. Реально в суде тебе придётся ещё попыхтеть, доказывая, что мотивом был незаконный доступ к информации. Вот приведёшь ты его в суд, а он скажет суду, что забыл пароль к своей vps, а долбился на чужую, потому что адрес попутал. И доказывай после этого, что на самом деле он намеренно пытался влезть на чужую, чтобы туда майнер поставить.
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|1.48, Атон (?), 14:12, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в десятку лидеров также вошёл пароль "J5cmmu=Kyf0-br8CsW"
это мой пароль, только я забыл от какого хоста. вот приходится на всех пробовать.
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|1.55, Аноним (55), 16:03, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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От приступов паранойи лучше пить таблетки, настройка fail2ban помогает лишь на какое-то, не слишком продолжительное, время...
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