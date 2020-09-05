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Анализ активности атакующих, связанной с подбором паролей по SSH

05.09.2020 08:22

Опубликованы результаты анализа атак, связанных с подбором паролей к серверам по SSH. В ходе эксперимента было запущено несколько ловушек (honeypot), притворяющихся доступным сервером OpenSSH и размещённых в различных сетях облачных провайдеров, таких как Google Cloud, DigitalOcean и NameCheap. За три месяца было зафиксировано 929554 попыток подключения к серверу.

В 78% случаях подбор был нацелен на определение пароля пользователя root. Наиболее часто проверяемыми паролями стали "123456" и "password", но в десятку лидеров также вошёл пароль "J5cmmu=Kyf0-br8CsW", вероятно по умолчанию используемый каким-то производителем. Наиболее популярные логины и пароли:

Логин Число попыток Пароль Число попыто
root 729108 40556
admin 23302 123456 14542
user 8420 admin 7757
test 7547 123 7355
oracle 6211 1234 7099
ftpuser 4012 root 6999
ubuntu 3657 password 6118
guest 3606 test 5671
postgres 3455 12345 5223
usuario 2876 guest 4423

Из проанализированных попыток подбора было выявлено 128588 уникальных пар логин-пароль, при том что 38112 из них пытались проверить 5 и более раз. 25 наиболее часто проверяемых пар:

Логин Пароль Число попыток
root   37580
root root 4213
user user 2794
root 123456 2569
test test 2532
admin admin 2531
root admin 2185
guest guest 2143
root password 2128
oracle oracle 1869
ubuntu ubuntu 1811
root 1234 1681
root 123 1658
postgres postgres 1594
support support 1535
jenkins jenkins 1360
admin password 1241
root 12345 1177
pi raspberry 1160
root 12345678 1126
root 123456789 1069
ubnt ubnt 1069
admin 1234 1012
root 1234567890 967
ec2-user ec2-user 963

Распределение попыток сканирования по дням недели и часам:

Всего было зафиксировано обращение с 27448 уникальных IP-адресов. Наибольшее число проверок, выполненных с одного IP, - 64969. Доля проверок через Tor составила всего 0.8%. 62.2% IP-адресов, участвующих в подборе, были связаны с китайскими подсетями:



  1. Главная ссылка к новости (https://systemoverlord.com/202...)
  2. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  3. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
  4. OpenNews: 75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО
  5. OpenNews: 15% пользователей потребительских интернет-устройств не меняют пароль по умолчанию
  6. OpenNews: Повышение безопасности, через случайную генерацию номера порта
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53663-honeypot
Ключевые слова: honeypot, ssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >ssh
    >пароль
     
     
  • 2.13, d (??), 10:24, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А что, нынче модно везде раскидывать свои приватные ключи, что бы ходить между хостами по ssh?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ssh -A попробуй
     
  • 3.21, Michael Shigorin (ok), 11:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В смысле раскидывать?  ssh-agent(1), ssh-add(1), ssh -A в школе не проходили?  Ну спасибо Рейману скажите...

    PS: раз уж никто не упомянул -- 22/tcp тоже полезно куда-нить сдвинуть, хоть это и не панацея.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:43, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Толку от этого мало. Я всегда свои личные SSH вешаю на разные нестандартные порты - всё равно с завидной регулярностью появляются в auth.log записи от мамкиных хацкеров. Но да, хотя бы не десятки тысяч попыток в день. Строго на 22-ой порт ломятся, видимо, самые тупые скрипт-киддисы.

    Правда, я не могу сказать, что те, кто ломятся на нестандартные порты шибко умнее. :) По крайней мере, они не удосуживаются посмотреть, что "Authentications that can continue: publickey" и переводят своё время на попытки брута.

     
     
  • 5.26, flkghdfgklh (?), 12:11, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Еще лет 10 назад поанализировав логи при использовании нестандартных портов понял, что смысла нет перевешивать, только себе задачу усложнять прописывая их в ~/.ssh/config для хостов
    Ниже уже писал, что все проблемы с загаживанием логов неудачными попытками на 100% решает перевод ssh на IPv6-only на отдельном адресе
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 13:21, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я всё же наблюдал эффективность переноса ssh на другой порт. Бот проверяет открыт ли порт - порт оказывается закрыт, бот проходит мимо.
    А конфиг поправить это дело двух секунд.
     
     
  • 7.51, Аноним (22), 15:13, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, только самые тупые скрипт кидди ломятся только на дефолтный порт. Те, кто поумнее, либо пробуют разные порты, либо вообще перед брутом nmap'ом ищут SSH-серверы.
     
  • 6.43, Аноним (36), 13:45, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и какого хрена тогда хостинг провайдеры все порты меняют поголовно? Они прям так и пишут - снижает нагрузку.
     
  • 5.54, Аноним (54), 15:50, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Строго на 22-ой порт ломятся, видимо, самые тупые скрипт-киддисы.

    С чего ты взял, что они тупые? Их задача -- поиметь как можно больше хостов, а не поиметь именно твой лично хост. Если ты перевесил ssh на другой порт, то на тебя просто не стоит тратить время.

     
  • 4.57, Odalist (?), 16:18, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шигорян, я смотрю - вы не очень глубоко прониклись философией юникс.
     
  • 3.25, flkghdfgklh (?), 12:09, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ForwardAgent yes в ~/.ssh/config? Не? Не слышал?
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:38, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же модно, как не понимать разницу между "чтобы" и "что бы".
     
  • 3.34, OpenEcho (?), 13:01, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man sshd_config => /TrustedUserCAKeys

    И после этого вам не нужны ни пароли и не приватные ключи вместе с authorized_keys, а также без подключения к удаленным хостам выдавать доступ

     

  • 1.2, Dimitriy Reznitskiy (?), 08:44, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да итижи пассатижи
    [rezdm@c3po ~]$ sudo cat /var/log/secure | grep "password check failed" | less | wc -l
    22532

    Лог начинается с 3:30 утра где-то, сейчас 7:40.

    fail2ban установлен.

     
     
  • 2.4, Терпила (?), 08:59, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такая же ситуевина была неделю назад, заметил по чистой случайности на следующий день после пролома. Перелил с нуля, теперь наружу только впн и смотрит.
     
  • 2.38, InuYasha (??), 13:31, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та же фигня. Гистограмму (число запросов на IP) смотрю вот так:
    tail -n скольконадо /var/log/secure | grep "Failed password for" | grep -Po "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+" | sort | uniq -c | sort -r | less
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:47, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > sudo cat /var/log/secure | grep "password check failed" | less | wc -l

    Ну ладно cat бесполезный, но зам тут ещё и less?

    sudo grep -c "password check failed" /var/log/secure

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:50, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Вы лучше скажите самые безопасные логин и пароль которые не перебирали ни разу. Я себе их поставлю.
     
     
  • 2.5, Дима (??), 09:06, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрывайте глаза и вслепую бацайте по клавиатуре, так что бы символов двадцать минимум. Будет вам вполне надежный пароль.
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 10:28, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И как потом эту хрень запомнить? Не проще ли взять первую попавшуюся под руку книгу и выписать оттуда какое-то предложение: "Перед посадкой в людской вагон или высадкой из него личного состава установить стремянку" Всё лучше чем "sfhjkhlk^sdnfb45"
     
     
  • 4.30, Аноним (29), 12:45, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Завести себе приложение управления паролями.
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 09:07, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откажись от паролей.
     
  • 2.8, б.б. (?), 09:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    я как-то вытаскивал точку с логином root и паролем 1. вроде не подобрали. начинают мудрить, перебирать всякие 123 и 123456, а до 1 никто не додумался :)
     
     
  • 3.53, topin89 (ok), 15:39, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх да, мудрить любят.
    Вспоминаю, как один один знакомый просил перебрать пароль от какого-то архива с ценной хренью для Volkswagen. Я думал, что это нереально, пароль наверняка символов двадцать со всеми доступными символами. Друг думал, продавец идиот и пароль будет чисто цифровой и короткий.

    Друг был прав, там было семь цифр. Минут двадцать в Advanced RAR password recovery хватило.

     
  • 2.15, YetAnotherOnanym (ok), 10:31, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хороший пароль получается из говядины с бобами:
    beef+fabaceae=‭4206595485‬
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:51, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше несколько простых слов с парой спецсимволов, чем 6-8 кракозябр.
     

  • 1.7, timur.davletshin (ok), 09:11, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дураки должны страдать, остальным стоит волноваться не об этом. А, например, об абьюзерах инфраструктуры серверов обмена открытыми ключами PGP. Например, валидный ключ Tor Project выглядит сейчас так: http://keys.gnupg.net/pks/lookup?op=vindex&fingerprint=on&search=0x4E2C6E8793
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:39, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А что такое "пароль"?
     
     
  • 2.17, YetAnotherOnanym (ok), 10:32, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это когда Его Величество справляет нужду сидя на горшке.
     

  • 1.10, onanim (?), 09:48, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в списке нет нескольких паролей, популярных в китайских роутерах.
    и это хорошо :)
     
     
  • 2.16, Аноним (19), 10:32, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так они их и так знают
     

  • 1.11, Ковид20 (?), 10:11, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять Китай :)
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 12:50, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты расстановку знаков припинания-то не осилил, что ты вообще тогда можешь? Разве что под себя сходить...
     
     
  • 3.46, Атон (?), 14:07, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он ковид. у него корона.
     

  • 1.12, А10 (?), 10:15, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня на продакшене постоянно брудфорсят ssh и я могу подтвердить данные, приведенные в этой статье
     
     
  • 2.18, timur.davletshin (ok), 10:34, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да его и не на продакшене брутфорсят постоянно. В день несколько попыток долбиться на SSH/VPN домашний роутер регулярно получает.
     
     
  • 3.27, flkghdfgklh (?), 12:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык какая боту разница «продакшен» или дом? IPv4 он и в Африке IPv4, если на нем висит ssh, то рано или поздно его боты найдут и начнутся долбиться.
     
  • 2.50, Аноним (50), 15:05, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня не получается подтвердить, на роутере все стандартные порты в хонейпот, ссш порт хрен знает где, для того чтобы до него достучаться нужен port knocking из нескольких стадий, переборы портов с дикими даунтаймами, ну и еще по мелочи...
    увы, никаких связок логин пароль просто не имею, правда есть одна проблемка, несколько тысяч постоянно сидящих в бане адресов...
     

  • 1.23, Козлетто (?), 11:59, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Самое лучше решение, совсем не использовать ssh. И сами себе скажите: Зачем он вам нужен?
     
     
  • 2.28, roman (??), 12:25, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vnc/rdp наше все, да?
     
     
  • 3.45, Аноним84701 (ok), 13:58, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Vnc/rdp наше все, да?

    Зачем это смузихлебство, если есть проверенные временем (и поколениями пользователей) rlogin/rsh и telnet? o_O

     

  • 1.24, flkghdfgklh (?), 12:08, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все идеи менять порт это просто засовывание головы в песок. В пространстве IPv4 найти порт ssh на всех адресах доступных в данный момент дело на несколько минут(почитайте про zmap, что ли).

    А вот переход ssh на IPv6-only и использование не :1 из своей подсети, а рандомного адреса из /64 выданного на виртуалку тебе хостером полностью очищает auth.log от левых попыток. Шансов что в IPv6 кто-то найдет на каком именно адресе у тебя слушает ssh практически нет. Ну и да, использование паролей тоже дурная идея, ключ и только он, в том числе ради собственного удобства.

     
     
  • 2.32, Аноним (29), 12:52, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сгинь, тварь!
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:57, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В вот и китайский мамкин кулхацкер
     
  • 2.35, OpenEcho (?), 13:08, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю в Shodan громко смеются т.к. с их ипишников все же идет скан и по IPv6 ...
     
  • 2.41, Аноним (36), 13:40, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чекер на каком порту висит ssh это уже совсем другой скрипт и время затраты. Плюс то что порт был изменен повышает шансы что ssh работает через ключи, или использует сильный пароль раз о нём позаботились.
    Меняя порт ssh ты так же облегчаешь работу злоумышленнику - он просто пройдёт мимо и не будет тратить время.
     

  • 1.37, Ilya Indigo (ok), 13:30, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Всего было зафиксировано обращение с 27448 уникальных IP-адресов/

    А можно где-нибудь опубликован список, желательно в sshguard формате?
    ..............................
    1599248863|100|4|171.239.253.26
    1599254644|100|4|92.11.249.50
    1599286308|100|4|108.176.197.136
    ..............................
    Добавил бы сразу на все сервера.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:38, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1599286911|100|4|127.0.0.1
    1599291488|100|4|192.168.0.1
    1599294242|100|4|192.168.1.1
     

  • 1.40, Аноним (40), 13:39, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, какие все нежные, как боятся, что нехорошие боты начнут к их серверам пароли перебирать...
     
     
  • 2.42, Аноним (36), 13:43, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то просто чистюля и любит порядок.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну кто-то молодец потому как понимает, что кто-то перебирает ключи, а вот в реальности тоже пока вас нет и к вам в квартиру кто-то ключи подбирает вы получите уведомление от соседей или с камеры скажите мамкины жулики? Все это преступные действия и анонимность в интернетах тут мешает ловить этих людей а по факту это попытки взлома и добычи информации* Уверен что дальше их конечно придумают как искать и штртафовать но сегодня эпоха цифрового дикарства
     
     
  • 4.52, Ordu (ok), 15:19, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > к вам в квартиру кто-то ключи подбирает вы получите уведомление от соседей или с камеры скажите мамкины жулики? Все это преступные действия

    Я не знаток УК, но что-то мне подсказывает, что попытка открыть чужой замок не наказуема. Успешная попытка может быть наказуема, и то стоило бы проверить, есть ли в этом состав преступления.

    > по факту это попытки взлома и добычи информации

    Это уже не факты, это предположения о мотивах двигающих тем, кто запустил брутфорс. Реально в суде тебе придётся ещё попыхтеть, доказывая, что мотивом был незаконный доступ к информации. Вот приведёшь ты его в суд, а он скажет суду, что забыл пароль к своей vps, а долбился на чужую, потому что адрес попутал. И доказывай после этого, что на самом деле он намеренно пытался влезть на чужую, чтобы туда майнер поставить.

     

  • 1.48, Атон (?), 14:12, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в десятку лидеров также вошёл пароль "J5cmmu=Kyf0-br8CsW"

    это мой пароль, только я забыл от какого хоста. вот приходится на всех пробовать.

     
  • 1.49, Аноним (49), 14:32, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что насчет port knocker? Уже не актуально?
     
  • 1.55, Аноним (55), 16:03, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От приступов паранойи лучше пить таблетки, настройка fail2ban помогает лишь на какое-то, не слишком продолжительное, время...
     
  • 1.56, Корец (?), 16:18, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    А могут ли перебрать ключ? (Не пароль, а именно ключ)
     
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