Анализ активности атакующих, связанной с подбором паролей по SSH

2.13 , d ( ?? ), 10:24, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А что, нынче модно везде раскидывать свои приватные ключи, что бы ходить между хостами по ssh?

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ssh -A попробуй

3.21 , Michael Shigorin ( ok ), 11:12, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В смысле раскидывать? ssh-agent(1), ssh-add(1), ssh -A в школе не проходили? Ну спасибо Рейману скажите... PS: раз уж никто не упомянул -- 22/tcp тоже полезно куда-нить сдвинуть, хоть это и не панацея.

4.22 , Аноним ( 22 ), 11:43, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Толку от этого мало. Я всегда свои личные SSH вешаю на разные нестандартные порты - всё равно с завидной регулярностью появляются в auth.log записи от мамкиных хацкеров. Но да, хотя бы не десятки тысяч попыток в день. Строго на 22-ой порт ломятся, видимо, самые тупые скрипт-киддисы. Правда, я не могу сказать, что те, кто ломятся на нестандартные порты шибко умнее. :) По крайней мере, они не удосуживаются посмотреть, что "Authentications that can continue: publickey" и переводят своё время на попытки брута.

5.26 , flkghdfgklh ( ? ), 12:11, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Еще лет 10 назад поанализировав логи при использовании нестандартных портов понял, что смысла нет перевешивать, только себе задачу усложнять прописывая их в ~/.ssh/config для хостов

Ниже уже писал, что все проблемы с загаживанием логов неудачными попытками на 100% решает перевод ssh на IPv6-only на отдельном адресе

6.36 , Аноним ( 36 ), 13:21, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я всё же наблюдал эффективность переноса ssh на другой порт. Бот проверяет открыт ли порт - порт оказывается закрыт, бот проходит мимо.

А конфиг поправить это дело двух секунд.

7.51 , Аноним ( 22 ), 15:13, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, только самые тупые скрипт кидди ломятся только на дефолтный порт. Те, кто поумнее, либо пробуют разные порты, либо вообще перед брутом nmap'ом ищут SSH-серверы.

6.43 , Аноним ( 36 ), 13:45, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и какого хрена тогда хостинг провайдеры все порты меняют поголовно? Они прям так и пишут - снижает нагрузку.

5.54 , Аноним ( 54 ), 15:50, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Строго на 22-ой порт ломятся, видимо, самые тупые скрипт-киддисы. С чего ты взял, что они тупые? Их задача -- поиметь как можно больше хостов, а не поиметь именно твой лично хост. Если ты перевесил ssh на другой порт, то на тебя просто не стоит тратить время.

4.57 , Odalist ( ? ), 16:18, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шигорян, я смотрю - вы не очень глубоко прониклись философией юникс.

3.25 , flkghdfgklh ( ? ), 12:09, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ForwardAgent yes в ~/.ssh/config? Не? Не слышал?

3.29 , Аноним ( 29 ), 12:38, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так же модно, как не понимать разницу между "чтобы" и "что бы".

3.34 , OpenEcho ( ? ), 13:01, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – man sshd_config => /TrustedUserCAKeys И после этого вам не нужны ни пароли и не приватные ключи вместе с authorized_keys, а также без подключения к удаленным хостам выдавать доступ

