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LazySSH, SSH-сервер для запуска временных виртуальных машин

16.11.2020 15:21

Доступен первый выпуск проекта LazySSH, развивающего специализированный SSH-сервер для запуска временных виртуальных машин. LazySSH позволяет динамически создавать виртуальную машину при подключении по SSH и завершать её работу после прекращения сеанса. Поддерживается создание виртуальных машин через VirtualBox и AWS EC2, а также проброс соединения на другой хост. Параметры запуска виртуальной машины определяются в файле конфигурации и привязываются к ssh-ключам. Из областей применения LazySSH упоминается проведение тестирования и быстрый запуск сборочных серверов на базе различных сборочных окружений. Проект написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stephank/la...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.4
  3. OpenNews: Выявлен червь FritzFrog, поражающий серверы по SSH и строящий децентрализованный ботнет
  4. OpenNews: Выпуск SSH-сервера Dropbear 2020.79
  5. OpenNews: Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH
  6. OpenNews: Endlessh - фиктивный SSH-сервер для борьбы с перебором паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54095-lazyssh
Ключевые слова: lazyssh, ssh
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  • 1.1, Аноним (1), 15:25, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    👍
     
  • 1.2, uis (ok), 15:28, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Прикольно.
    Интересно, а зачем писать на жо в данном случае? Они в non-blocking io или clone не смогли?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем в них мочь, если можно писать на жо? Будто это что-то плохое.
     
     
  • 3.15, uis (ok), 22:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем в них мочь, если можно писать на жо? Будто это
    > что-то плохое.

    А потом удивляемся никакой производитнльности...
    И правда, а зачем вообще на го писать, если можно на php?

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом удивляемся никакой производитнльности...

    Пруфов, конечно, не будет?
    Чисто теоретически, узким местом там должна быть криптография. А криптография в стандартной библиотеке весьма неплохо оптимизирована.

     
  • 2.7, user (??), 17:29, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а на чем они должны были по вашему написать?

    по мне так критериев в этом вопросе ровно 2:
    - инструмент хорошо подходит для решаемой задачи
    - у нас есть компетентные спецы в этой технологии

    для сетевых тулов гошка самое то, поэтому не вижу причин писать подобное не на ней.

     
     
  • 3.14, uis (ok), 22:21, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а на чем они должны были по вашему написать?

    Т.к. надо писать linux-specific утилиту, то и си и плюсы сойдут.

    > - инструмент хорошо подходит для решаемой задачи

    А какую вы решаете задачу?

    > для сетевых тулов гошка самое то,

    Подробнее

     
  • 2.10, Crazy Alex (ok), 18:44, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там хоть на питоне, по идее
     

  • 1.3, Секрет (?), 15:29, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А можно такой же, но с обработкой RDP и/или VNC и с заданием шаблонов виртуальных машин? Чтобы создавалась ВМ по шаблону с конфигурацией и завершалась (а может и удалялась). Купил бы Azure под толстые терминалки
     
     
  • 2.4, Your mama (?), 15:37, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Честно говоря, не звучит как челлендж. На коленке нафигачить за выходные можно.
     
     
  • 3.11, Атон (?), 19:17, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит в понедельник, 23 ноября 2020 года, ты уже все закончишь?
     
     
  • 4.16, D (?), 23:01, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега не озвучил цену решения - она не факт что будет нулевой, вы же понимаете, да?

    Ну и ТЗ пока не прозвучало полностью, так что оаботы там может быть и поболее...

     
  • 2.6, Аноним (17), 16:42, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А можно такой же, но с обработкой RDP и/или VNC и с заданием шаблонов виртуальных машин?

    Можно, пиши.

     
  • 2.13, Ваш Анонимус (?), 20:20, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что-то похожее сейчас пишу. VNC пускаются при коннекте. Потом через таймаут отваливаются после завершения коннекта.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:00, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Амазон хлопает в ладоши -- теперь на каждую попытку подключения на такие "ленивые" хосты "ленивых" админов -- счета за хостинг будут стремительно расти .
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 18:06, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А трудолюбивых китайцев? ;-)
     

  • 1.12, iPony129412 (?), 20:17, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну так Multipass же есть 🤨
     
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