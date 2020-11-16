LazySSH, SSH-сервер для запуска временных виртуальных машин

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|1.2, uis (ok), 15:28, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Прикольно.
Интересно, а зачем писать на жо в данном случае? Они в non-blocking io или clone не смогли?
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|2.5, Аноним (5), 15:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем в них мочь, если можно писать на жо? Будто это что-то плохое.
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|3.15, uis (ok), 22:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем в них мочь, если можно писать на жо? Будто это
> что-то плохое.
А потом удивляемся никакой производитнльности...
И правда, а зачем вообще на го писать, если можно на php?
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|4.17, Аноним (17), 00:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А потом удивляемся никакой производитнльности...
Пруфов, конечно, не будет?
Чисто теоретически, узким местом там должна быть криптография. А криптография в стандартной библиотеке весьма неплохо оптимизирована.
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|2.7, user (??), 17:29, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а на чем они должны были по вашему написать?
по мне так критериев в этом вопросе ровно 2:
- инструмент хорошо подходит для решаемой задачи
- у нас есть компетентные спецы в этой технологии
для сетевых тулов гошка самое то, поэтому не вижу причин писать подобное не на ней.
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|3.14, uis (ok), 22:21, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а на чем они должны были по вашему написать?
Т.к. надо писать linux-specific утилиту, то и си и плюсы сойдут.
> - инструмент хорошо подходит для решаемой задачи
А какую вы решаете задачу?
> для сетевых тулов гошка самое то,
Подробнее
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|1.3, Секрет (?), 15:29, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А можно такой же, но с обработкой RDP и/или VNC и с заданием шаблонов виртуальных машин? Чтобы создавалась ВМ по шаблону с конфигурацией и завершалась (а может и удалялась). Купил бы Azure под толстые терминалки
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|2.4, Your mama (?), 15:37, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Честно говоря, не звучит как челлендж. На коленке нафигачить за выходные можно.
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|3.11, Атон (?), 19:17, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Значит в понедельник, 23 ноября 2020 года, ты уже все закончишь?
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|4.16, D (?), 23:01, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коллега не озвучил цену решения - она не факт что будет нулевой, вы же понимаете, да?
Ну и ТЗ пока не прозвучало полностью, так что оаботы там может быть и поболее...
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|2.6, Аноним (17), 16:42, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А можно такой же, но с обработкой RDP и/или VNC и с заданием шаблонов виртуальных машин?
Можно, пиши.
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|2.13, Ваш Анонимус (?), 20:20, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что-то похожее сейчас пишу. VNC пускаются при коннекте. Потом через таймаут отваливаются после завершения коннекта.
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|1.8, Аноним (8), 18:00, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Амазон хлопает в ладоши -- теперь на каждую попытку подключения на такие "ленивые" хосты "ленивых" админов -- счета за хостинг будут стремительно расти .
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