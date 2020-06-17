Выпуск SSH-сервера Dropbear 2020.79

Представлен новый выпуск Dropbear 2020.79, компактного сервера и клиента SSH, распространяемого под лицензией MIT и применяемого преимущественно на встраиваемых системах, таких как беспроводные маршрутизаторы. Dropbear отличается низким потреблением памяти (при статическом связывании с uClibc занимает всего 110kB), возможностью отключения лишней функциональности на этапе сборки и поддержкой сборки клиента и сервера в одном исполняемом файле по аналогии с busybox. Dropbear поддерживает перенаправление X11, совместим с файлом ключей OpenSSH (~/.ssh/authorized_keys) и может создавать мультисоединения с пробросом через транзитный хост. В новом выпуске: Добавлена поддержка алгоритма цифровой подписи Ed25519 в hostkeys и authorized_keys.

Добавлена поддержка протокола аутентификации на основе алгоритмов потокового шифра ChaCha20 и аутентификации сообщений Poly1305, разработанных Дэниэлом Бернштейном.

Добавлена поддержка формата цифровых подписей rsa-sha2, который в связи с прекращением поддержки ssh-1 скоро будет обязателен для OpenSSH (существующие RSA-ключи смогут работать с новым форматом без изменения hostkeys/authorized_keys).

Реализация curve25519 заменена на более компактный вариант от проекта TweetNaCl.

Добавлена поддержка AES GCM (отключена по умолчанию).

Отключены по умолчанию CBC-шифры, 3DES, hmac-sha1-96 и перенаправление x11.

Решены проблемы с совместимостью с ОС IRIX.

Добавлен API для указания открытых ключей напрямую вместо использования authorized_keys.

В SCP устранена уязвимость CVE-2018-20685, допускающая изменение прав доступа на целевой каталог при отдаче сервером каталога с пустыми именем или точкой. При получении от сервера команды "D0777 0

" или "D0777 0 .

" клиент применял изменение прав доступа к текущему каталогу.



