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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.28

27.03.2025 21:10

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.28, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. Эталонные готовые сборки сформированы для платы Raspberry Pi 4 и системы виртуализации VirtualBox. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой. В новой версии осуществлён переход на платформу Yocto 5.0, обновлены браузерные компоненты Enact и задействована ветка библиотеки Qt 6.8.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.27
  3. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  4. OpenNews: Компания LG представила телевизоры на базе webOS 2.0
  5. OpenNews: Первый выпуск мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  6. OpenNews: Компания Hewlett-Packard выпустила webOS Community Edition
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62965-webos
Ключевые слова: webos
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:27, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как насчёт запуска приложений для андроид?

    Чип должен быть заточен под видео.

    >пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript)

    Как в плане безопасного присутствия в сети Интернет?
    Как поддержка игровых платформ?

     
  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG.

    Берем десктоп(или вообще миник), ставим на него Debian, подключаем к телеку. У вас все есть и даже больше.

    Но WebOS.. ну уж нет. Спасибо.

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 21:35, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдельный ящик отталкивает обывателей. Вдруг сломает телевизор. К тому же компьютер это сложно.

    PS Это я не про себя. У меня как Вы сказали.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:49, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отдельный ящик отталкивает обывателей. Вдруг сломает телевизор. К тому же компьютер это
    > сложно.

    Это в каком каменном веке?
    А видеопроигрыватель VHS, не отталкивает?

     
  • 2.9, Унитаз (?), 22:00, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня windows 11
     
     
  • 3.12, Минона (ok), 22:12, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И ник подходящий.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:09, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приставка дешевле компа в 10 раз минимум, чего уже говорить о энергопотреблении.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:31, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нативные программы, написанные с использованием технологии QML

    QML (Qt Meta Language) - это формы + жабаскрипт, о какой нативности речь?

     
     
  • 2.13, Нуину (?), 22:23, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нативные - это не веб-вью и не браузер. В гноме тоже ui можно на js или питоне писать. Это не нативные что ли?
     

  • 1.4, Аноним (1), 21:32, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С сайта:
    "Join the ride and bring your ideas to life
    with webOS Open Source Edition."

    Бизнес подвох понятен: набросайте нам идей, заодно ОС подкорректируйте, чтобы нравилась, приложений напишите.

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 21:34, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какие идеи могут быть если можно просто подцепить к телику десктопный дебиан и иметь все что захочешь.
    Зачем обрубки?
     
     
  • 3.11, Унитаз (?), 22:10, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем подключать к телеку этот кал, когда есть windows 11.
     

  • 1.8, Аноним (7), 21:52, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > webOS Open Source Edition 2.28

    Такую ОС, надо на Desctop, оптимизировать.

    Ато странно что Интерфейс, потребляет 1-2 - 8 Gb Озу, да еще и процессор с Gpu.

    Это ведь Интерфейс. Интерфейс.
    В котором запускаются программы, приложения.
    Запускалка приложений.

     
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