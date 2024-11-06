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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.27

06.11.2024 11:45

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.27, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Основные изменения в новом выпуске:

  • Браузерный движок обновлён до версии Chromium 120 (ранее использовался выпуск 108). Приложение с реализацией браузера Enact переведено на использование концепции Browser Shell вместо App Shell, что позволило расширить функциональность и гибкость обработки контента. Архитектура приложений App Shell подразумевает использование собственной реализации пользовательского интерфейса, в которой выводится отрисованный web-контент, а архитектура Browser Shell сводится к использованию штатных элементов интерфейса базового браузера.
  • Добавлены дополнительные возможности для самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Application), такие как поддержка навигации кнопками "вперёд" и "назад", более удобная прокрутка и возможность вывода push-уведомлений.
  • Повышена эффективность сборочного процесса. Расширения файлов с образами для запуска в эмуляторе изменены с ".wic.vmdk" на "wic.vmdk.gz".
  • В API com.webos.service.mediacontroller, формирующий интерфейс управления воспроизведением, добавлен метод setSupportedActions для задания списка поддерживаемых операций (play, pause, next, previous, mute, unmute).
  • Системный сервис luna-sysservice избавлен от привязки к Qt.
  • Фреймворк Qt обновлён до версии 6.7.2.
  • Добавлена возможность изменения цветов, используемых в оформлении конфигуратора (приложение Settings).

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.26
  3. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  4. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  5. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  6. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62186-webos
Ключевые слова: webos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как они борются с тем, что leveldb перманентно повреждается или рассыпается при практически каждом нештатном выключении?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:28, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупают новые Raspberry Pi
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:55, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть они её на старые телики портируют. А то купил Смарт ТВ LG а он через год превратился в тыкву и перестал ютуб играть (после перехода с флеш)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:21, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы меньше заработать? А ты смешной.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ютуб через встроенный браузер смотришь, что ли? Поставь приложение. На тв 2019 года всё работает.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:52, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На старых тв даже трансляцию с андроида можно настроить при желании.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:58, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть они её на старые телики портируют.

    1) так вот же, тебе дали Open Source, бери и портируй. а потом ещё сообрази, как разблокировать телек, чтоб это добро прошить.
    2) если же ты не можешь портировать, то зачем тебе Open Source? тебе Open Source не нужен. сходи в магазин и купи новый телек. там уже за тебя всё добыли, изготовили, портировали и прошили. затратив своё время и ресурсы, за которые, конечно же, нужно немножко заплатить.
    3) если не можешь заплатить (даже натурой) — см. п. 1, и плати своим временем и здоровьем. халявы в этом мире нет.

     

  • 1.3, Аноним (4), 12:20, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После заката Линукса эта ОС подхватит упавшее знамя.
     
     
  • 2.5, Максим Белый (?), 12:21, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол нет
     
     
  • 3.7, Аноним (8), 12:51, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а какая Хурд?
     
     
  • 4.10, gvf (??), 13:23, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальном мире часто бывает так что никакая. Знамя превращается в тряпку.
     
  • 4.12, Аноним (11), 13:29, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к тому времени ос тебе будет не нужна. зачем рабу ос?
     
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