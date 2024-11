Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.27

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.27, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой. Основные изменения в новом выпуске: Браузерный движок обновлён до версии Chromium 120 (ранее использовался выпуск 108). Приложение с реализацией браузера Enact переведено на использование концепции Browser Shell вместо App Shell, что позволило расширить функциональность и гибкость обработки контента. Архитектура приложений App Shell подразумевает использование собственной реализации пользовательского интерфейса, в которой выводится отрисованный web-контент, а архитектура Browser Shell сводится к использованию штатных элементов интерфейса базового браузера.

Добавлены дополнительные возможности для самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Application), такие как поддержка навигации кнопками "вперёд" и "назад", более удобная прокрутка и возможность вывода push-уведомлений.

Повышена эффективность сборочного процесса. Расширения файлов с образами для запуска в эмуляторе изменены с ".wic.vmdk" на "wic.vmdk.gz".

В API com.webos.service.mediacontroller, формирующий интерфейс управления воспроизведением, добавлен метод setSupportedActions для задания списка поддерживаемых операций (play, pause, next, previous, mute, unmute).

Системный сервис luna-sysservice избавлен от привязки к Qt.

Фреймворк Qt обновлён до версии 6.7.2.

Добавлена возможность изменения цветов, используемых в оформлении конфигуратора (приложение Settings). Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств. Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium. Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон). Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).