Проект по реализации zlib на языке Rust

Вот тут вам в ваш распрекраснейший "стадарт" еще UB напихали linux.org.ru/forum/development/17495219

То что раньше было ID стало UB

до С23

if new_size is zero, the behavior is implementation defined (null pointer may be returned (in which case the old memory block may or may not be freed), or some non-null pointer may be returned that may not be used to access storage). Such usage is deprecated

в C23

if new_size is zero, the behavior is undefined.

Еще и обратную совместимость сломали.