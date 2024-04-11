Проект по реализации zlib на языке Rust

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|2.34, Аноним (34), 10:02, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> libz-rs-sys - надстройка с поддержкой Си API, содержащая код в режиме "unsafe".
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|3.68, Аноним (68), 11:01, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Долго врубался в эту фразу, посмотрел код, оказался Си-интерфейс к zlib-rs
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|1.5, leap42 (ok), 09:14, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
лол, зочем вообще тратить силы на zlib? есть же кое-как написанное, вот пусть и используется как легаси себе потихоньку. тогда было непонятно, а сейчас понятно: нужна низкая задержка/высокая скорость кодека/низкие требования к cpu и памяти? - Берём lz4. Для всего остального zstd.
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|2.76, Аноним (68), 11:13, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так как раз удобно начать переписывать на безопасном языке, а оригинал то будет работать и дальше.
|
|2.77, Аноним (-), 11:14, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что на ЗЛибу завязано много чего, включая сторонние либы.
И если ее выкинуть, то куча всего поломается.
А у нас и так stable anything is nonsense)
С другой стороны, никто не запрещает тебе взять lz4 и переписать)
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|2.50, Аноним (-), 10:26, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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libdeflate это C 92.0% - т.е та же дыряшка только в профиль
тут можно спростить, а "нафига libdeflate если есть zlib", но я в теоремах Эскобара не очень разбираюсь
miniz слегка получше, тк там используется с++, и возможно какая-то современная версия.
Но проблему, которую хотят решить создатели zlib-rs, он не решает полностью.
|
|1.8, Страдивариус (?), 09:20, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Пишу на rust по работе. Отличный язык. Но не для обычных программ пока что. Запилить микросервис для раскатки в контейнере на кубе - огонь. Но делать на нём апликухи для юзеров - нет. Пока не будет стабильного ABI, пока crate'ы не будут нормально работать shared object'ам без необходимости иметь по 40 различных версий одновременно, пока std::lib не наберёт достаточной мощи, чтобы отказаться от внешних crate'ов с самыми элементарными вещами - не готово для десктопа. Так же ждём захвата популярных crate'ов злоумышленниками с целью внедрения зловредов.
Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки (
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|2.12, Аноним (12), 09:26, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пока crate'ы не будут нормально работать shared object'ам без необходимости иметь по 40 различных версий одновременно
Ахахаха, это реально правда?
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|3.27, ferris (?), 09:47, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не совсем. Есть поддержка стандартного FFI через C ABI, оно стабильное и с обратной совместимостью. Но на практике работать немного больно, т.к. доступны только примитивы, Box, Option, и ещё пару структур. Но через C ABI это в любом языке так будет.
|
|3.121, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:49, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как и всё остальное
В общем и целом, сказки примерно те же что с жабой и жс
> Эй, оно же интерпретируемое, оно по определению не может быть дырявым и уязвимым(тм)[для жс. Но годится для обоих]
> Эй, там ведь продвинутое управление памятью и карманный движок того кого надо
> Сам байткод не может исполняться на ЦП, т.е оно в принципе не может содержать дыр
> Ведь он не неограниченно-жирнющий, а его разрабы - не долб**ы(ты)
Но вот теперь и раст ещё и компилируемый, героически спасает от дыр в ЯП где дыр точно так же не должно было быть в принципе
Но зачем ?
|
|2.28, Карлос Сношайтилис (ok), 09:50, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> пока std::lib не наберёт достаточной мощи, чтобы отказаться от внешних crate'ов
Очень надеюсь что этого не случится никогда. Иначе Раст ждёт участь питона с его огромной стд либой. Сегодня добавляют очень нужную штуку, а через несколько лет она уже никому не нужна, но поддерживать надо, из стандартной библиотеки просто так код не выкинешь
> иметь по 40 различных версий одновременно
Это ты про что? Можно пример?
> ждём захвата популярных crate'ов злоумышленниками с целью внедрения зловредов
Не только конкретно зловреды. Сами авторы могут внезапно превратить пакет в тыкву, по своему желанию.
От этого вообще непонятно как защищаться. Общая проблема для всех централизованных пакетных репозиториев (
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|3.30, ferris (?), 09:56, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Это ты про что? Можно пример?
Чел хочет линковать объектные файлы скомпилированные разными версиями раст компилятора, при этом чтобы структуры у него в коде были помечены как '#[repr(Rust)]'. Ну удачи ждать, чо, такое очень не скоро будет, это очевидно.
|
|3.33, Loki13 (ok), 09:59, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>От этого вообще непонятно как защищаться. Общая проблема для всех централизованных пакетных репозиториев
Пускать новые версии в _централизованный_ репозиторий только после проверки независимым комитетом? Что-то вроде мейнтейнеров в дистрибутивах, мейнтейнеры репозитория. Тогда, даже если автор сойдет с ума, его диверсия не пройдет дальше его гита.
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|4.60, Анонин (-), 10:52, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Что-то вроде мейнтейнеров в дистрибутивах, мейнтейнеры репозитория.
А как это решает проблему? Ты начинаешь зависеть от прихоти мейнтейнера.
И от их компетентности, что на верное еще хуже.
Сильно тебе помогли мейнтейнеры в ситуации с xz?
|
|2.36, Аноним (36), 10:04, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> пока std::lib не наберёт достаточной мощи, чтобы отказаться от внешних crate'ов с самыми элементарными вещами
Ага, в C++ библиотека достаточно мощна, чтобы не использовать внешние либы. А в C так еще мощнее!
> автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки
Лол. Расскажи, как ты устанвливаешь зависимости в проекте на C++?
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|3.80, Маняним (?), 11:17, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лол. Расскажи, как ты устанвливаешь зависимости в проекте на C++?
Руками, осознанно - осёл. И тысячу раз думаешь: действительно это тебе нужно или нет? Выбираешь, проверяешь, решаешь и отвечаешь за зависимости и зависимости зависимостей ты, а не дядя левый, не ИИ.
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|4.95, BeLord (ok), 11:51, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Динозавры встречаются чаще, чем подобный подход, к сожалению. Обычный dev c трудом представляет, где его код лежит через полгода и что это код делает, про зависимости я просто молчу-)))
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|3.89, Аноним (89), 11:31, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ага, в C++ библиотека достаточно мощна, чтобы не использовать внешние либы. А в C так еще мощнее!
Как будто это не так. GLibc может всё, на что способно ядро плюс ещё дополнительно засчёт комбинации возможностей системных вызовов.
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|4.111, Аноним (36), 12:07, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько софта в твоем дистре зависят сугубо от glibc и ни от чего больше?
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|4.114, Советский инженер (ok), 12:14, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как будто это не так. GLibc может всё, на что способно ядро плюс ещё
так ты это объясни чуваку которому в расте стандартная либа недостаточно мощная
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|3.129, Anony (?), 13:03, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пакетный менеджер системы, стрононние пакетные менеджеры (conan, vcpkg, xmake и т.д.). Руками можно поставить представь себе. CMake тоже может скачать и настроить проект в качестве зависимости.
Что дальше?
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|4.135, Аноним (36), 13:19, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пакетный менеджер системы, стрононние пакетные менеджеры (conan, vcpkg, xmake и т.д.). Руками можно поставить представь себе. CMake тоже может скачать и настроить ...
Ну, вот. Теперь объясни, почему именно с Растом это вдруг стало проблемой.
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|2.55, Аноним (55), 10:46, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя
Да еще и антибезопасно
Кстати, как там с симд? Как не взгляну, все висит плашка что симд доступно только в ночных сборках
|
|2.74, Аноним (68), 11:10, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> без необходимости иметь по 40 различных версий одновременно
Каждый решает "ад зависимостей" по своему. Но если возникло 40 версий пакетов в сборке, то явно в зависимостях тухляк, который всё это и тянет.
> Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки
И надо исправлять это.
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|2.107, Cykooz (ok), 12:00, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки (
Про "не глядя" это ты кому в упрёк ставишь? Инструментарию языка или разработчику? По моему это личный косяк разработчика, что он не глядя на зависимости добавляет их в свой проект, а потом ещё и обновляет на новые версии тоже не глядя. Ни какой язык, ни его инструментарий этот косяк решить не способен. Можно всё то же самое делать вручную, и тоже не глядя.
Инструментарий раста позволяет просмотреть все зависимости, зафиксировать их версии и чек-суммы. В итоге получится проект, защищённый от неожиданных обновлений или подмены кода зависимостей на что-то вредное.
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|3.113, Аноним (36), 12:12, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Инструментарий раста позволяет просмотреть все зависимости, зафиксировать их версии и чек-суммы
Ты не понимаешь, нужно ВИДЕТЬ111
А если серьезно, этот подход без проблем применяется любом языке с пакетным менеджером, хоть в Python, хоть в Go, хоть в JavaScript. Нюанс в том, что местные воины против Раста ни на одном из них не пишут, и потому из новости в новость обоечены повторять одну и ту же чушь...
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|1.15, Аноним (12), 09:29, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> В качестве причины создания zlib-rs упоминается намерение предоставить вариант zlib, избавленный от потенциальных пробоем, вызванных ошибками при работе с памятью
Но ведь код на расте компилируется компилятором, написанным на C++. Вдруг там ошибки работы с памятью, которые приведут к неправильной компиляции безопасносного кода и вся безопасность пропадет?
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|2.32, Аноним (36), 09:59, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вдруг там ошибки работы с памятью, которые приведут к неправильной компиляции безопасносного кода и вся безопасность пропадет?
Предлагаешь сразу писать на C++, чтобы ошибки работы с памятью были в основной программе?
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|3.82, Аноним (89), 11:21, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На современном C++ тебе ненужно использовать адресную арифметику. Используй std::vector для массивов, используй умные указатели или лучше только ссылки.
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|4.90, Аноним (36), 11:33, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На современном C++ тебе ненужно использовать адресную арифметику. Используй std::vector для массивов, используй умные указатели или лучше только ссылки.
Действительно, как же инженеры из Google и Microsoft не догадались то такого простого и эффективного решения?
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|5.98, BeLord (ok), 11:52, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каким образом название компании говорит о квалификации конкретного специалиста?-))
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|6.109, Аноним (36), 12:05, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Каким образом название компании говорит о квалификации конкретного специалиста?-))
Ну, то есть, тысячи инженеров, пишущих более двух десятилетий софт на плюсах, оказались тупее опеннетного эксперта с его простым и эффктивным решением? Еще и язык новый придумали - вот идиоты же!
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|3.85, Маняним (?), 11:28, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предлагаешь сразу писать на C++, чтобы ошибки работы с памятью были в основной программе?
А ты предлагаешь все свои косяки списать на с++, с и железо, а раст провозгласить белым и пушистым. Клиентам насрать почему утекли данные. Они утекли из программы написанной на расте и что она там вызывала пох.
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|4.106, Анонии (?), 11:59, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А ты предлагаешь все свои косяки списать на с++
Из новости:
> По данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью.
Что ты об этом думаешь?
Кстати, да, эти 70% - мои личные косяки. Предлагаю списать их на C++, а Раст провозгласить белым и пушистым.
> Клиентам насрать почему утекли данные.
Хорошо, что разрабочикам не насрать, и они стараются перекатываться на более адекватные инструменты.
> Они утекли из программы написанной на расте
Когда утекли? Из какой программы? Ссылочку можно?
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|4.86, Аноним (86), 11:29, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если так, то это позор
Потому что каждый, кто пишет свой язык, в первую очередь добивается чтобы этот язык мог скомпилировать сам себя, т.е. написать компилятор на самом себе это такой своеобразный хеллоуворлд для дизайнеров языка
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|5.93, ferris (?), 11:39, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не позор, а потому что нету смысла. Сейчас много языков компилируют в LLVM-IR: это существенно упрощает разработку компиляторов, и у тебя сразу бесплатно появляется поддержка кучи аппаратных платформ.
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|6.104, Аноним (104), 11:57, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не позор, а потому что нету смысла. Сейчас много языков компилируют в
> LLVM-IR: это существенно упрощает разработку компиляторов, и у тебя сразу бесплатно
> появляется поддержка кучи аппаратных платформ.
позор, позор. сдох llvm - сдох язык. впрочем, от языка у которого нет стандарта - слишком завышенные требования, да.
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|7.133, Аноним (-), 13:13, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отсутствие стандарта не делает язык плохим.
А вот наличие такого овностадарта как у сишки... лучше бы его вообще не было))
Вот тут вам в ваш распрекраснейший "стадарт" еще UB напихали linux.org.ru/forum/development/17495219
То что раньше было ID стало UB
до С23
if new_size is zero, the behavior is implementation defined (null pointer may be returned (in which case the old memory block may or may not be freed), or some non-null pointer may be returned that may not be used to access storage). Such usage is deprecated
в C23
if new_size is zero, the behavior is undefined.
Еще и обратную совместимость сломали.
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|7.137, нах. (?), 13:22, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> позор, позор. сдох llvm - сдох язык
открытый код не может сдохнуть - байтики никуда не пропадут.
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|3.118, anonymmmeer (?), 12:44, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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We plan to work on standards like DO-178C, ISO 21434, and IEC 62278 in the future.
ждём DO-178C, думаю лет за 15 управятся
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|4.128, Аноним (-), 12:58, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так язык молодой, ему меньше 10 лет.
Как раз через 15, будет серьезный уважаемый язык, который используется в ядре и куче других сложных проектов.
А, кстати какие компиляторы СИ и С++ соответствуют этим стандартам?
Если кто-то знает, напишите какие.
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|2.69, Аноним (69), 11:01, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Код на расте давным-давно компилируется компилятором, написанным на расте С так... большой текст свёрнут, показать
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|3.79, ferris (?), 11:17, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эти утверждения можно было бы засчитать, если бы rustc на выходе генерировал машинный код, а не LLVM-IR. Но пока что для сборки нужен LLVM, а оно, внезапно, написано на плюсах.
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|4.117, Cykooz (ok), 12:41, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из таких соображений можно сказать, что все компиляторы, кроме C, написаны на С, т.к. они используют системные вызовы ядра операционной системы, которая написана на С.
Компилятор раста написан на расте, а не на LLVM-IR или C++. Имея в наличии только LLVM у вас не получится собрать этот компилятор. Значит ваш вывод не верен. Что бы собрать современный компилятор раста, надо иметь уже собранный компилятор раста. Вероятно более старой версии, но тут проблема "яйца и курицы", которая есть у всех языков и каждый решает её как может.
От того, что компилятор генерирует машинный код для виртуальной платформы LLVM, он не перестаёт быть полноценным компилятором. Даже наоборот, он отлично вписывается в Unix-Way. Делает только свою работ - компилировать программы на Rust. А вот что бы эти программы работали на разных аппаратных платформах, то пускай этим занимается LLVM, который специально для этого и сделан.
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|5.140, Аноним (69), 13:25, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вероятно более старой версии, но тут проблема "яйца и курицы", которая есть у всех языков и каждый решает её как может.
И в самом начале цепочки увидим Ocaml, а не дыряшечку.
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|6.144, Cykooz (ok), 13:44, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И в самом начале цепочки увидим Ocaml, а не дыряшечку.
Я бы скорее всего оптимизировал это тем, что положил в репу уже собранный бинарник со старой версией компилятора (под одну или несколько платформ). Ну и потом периодически обновлял эти бинарники, что бы не надо было делать 10 промежуточных сборок старых компиляторов, для того что бы самый новый собрался.
И написал бы в readme, что вначале было "ничего", а потом бог создал бинарник с компилятором раста.
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|1.29, Аноним (29), 09:51, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему я всегда отстаю от жизни? Наверное я никуда не хочу торопится. Я долго писал на асме и паскале, т.к. паскаль в общем случае более строгий и дружественный язык, плюс под паскаль есть божественные IDE типа Delphi, которые соответствуют идеологии RAD. И вот когда я наконец начал изучать плюсы, все пересаживаются на раст.
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|3.131, нах. (?), 13:06, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот это прям жизненная правда получается. За три эона - точно забудут.
(успеет ли он освоить плюсы - не факт, конечно)
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|2.101, BeLord (ok), 11:56, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюсы последних стандартов не проще раста, более того челу, который писал на плюсах в стиле начала нулевых, для полноценного использования С++ 23, к примеру, придется фактически учить язык с нуля.
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|2.102, анон (?), 11:56, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было бы логичным продолжить с языком Ada. Очень похоже на Pascal. Скучаю иногда по нему.
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|1.53, Аноним (53), 10:40, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем переписывать, если есть vlang и можно транслировать в него? У vlang, кстати, есть некоторые функции безопасности из Rust.
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|2.57, Аноним (57), 10:50, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Маркетинг.
Переписать на расте для рекламы это легко, а вот когда дело касается разработки нового, человеко-непонятный раст обнажает всю ложь Лёни Голубкова. Но в интернетах да, честные джоны прям всё на расте пишут.
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|2.119, anonymmmeer (?), 12:47, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можно вообще на Dafny переписать с доказательством корректности.
Rust предоставляет только ограниченное множество каких-то доказательных практик, причём сомнительных и плохо изученных + плюс гора агрессивного маркетинга.
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|3.132, нах. (?), 13:08, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, у тебя есть шанс внести свой вклад в ценный проект!
(но readme.md уже таки да!)
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|1.87, Максим (??), 11:29, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что, в zlib были какие-то проблемы с утечкой памяти или выходом за границы буфера?
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|3.115, Аноним (115), 12:36, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и что там? "избавленный от потенциальных проблем" - т.е. от несуществующих проблем. А в программах на расте "потенциальных проблем", конечно же, нет.
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|4.136, Аноним (36), 13:22, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну и что там? "избавленный от потенциальных проблем" - т.е. от несуществующих проблем. А в программах на расте "потенциальных проблем", конечно же, нет.
Ты все таки поднатужься еще чуток и дойди до третьего параграфа. Там как раз об уязвимостях в zlib.
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|3.103, BeLord (ok), 11:57, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивление к делу не пришьешь, добейтесь реальной ситуации, когда память потечет или ошибки появятся, тогда и обсудим.
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|4.120, Анонин (-), 12:48, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда память потечет или ошибки появятся, тогда и обсудим.
Лол, в смысле "КОГДА"?
CVE-2003-0107
CVE-2004-0797
CVE-2005-2096
CVE-2005-1849
...
CVE-2016-9842
И это только уязвимости.
Думаешь он какой-то особенный?
Не, жлиб был дыряв как и любой сишный код.
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|4.139, Аноним (36), 13:24, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> добейтесь реальной ситуации, когда память потечет или ошибки появятся, тогда и обсудим.
Чукча не читатель? Третий параграф в новости...
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|3.127, Аноним (-), 12:57, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/133278.html#28 уже обсудили))
Там ниже ссылка на эпичный тред в их гите "а как же заставить его сломаться"
Так что давай, хейтерок, придумай что-то новое.
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|4.134, inklesspen (ok), 13:14, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там чел не разобрал а заменил одну функцию другой, с другой сигнатурой, соответственно и типы получил другие, соответственно и компилятор начал орать на этот тип
Было &'a u8, ссылка, разрешена к использованию без unsafe
Стало *const u8, запрещена к использованию без unsafe
Я смотрел cve-rs, всё вполне логично и основывается почти всё на этом:
'https://github.com/Speykious/cve-rs/blob/ab0d48fd6e2f30a0cc98e5833c44148eae1e4
В transmute, например, создаются ссылки на один участок стека, но разного типа. С одним типом заносим данные, читаем уже другим типом
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|2.123, Анонин (-), 12:52, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вопрос к автору новости/переводчику
У него
"This repository contains 2 public crates
zlib-rs, a rust implementation of zlib with a safe rust API
libz-rs-sys, an unsafe C API"
превратился в
"Проектом разработаны две библиотеки: zlib-rs с реализаций API zlib, не использующей unsafe-блоки; libz-rs-sys - надстройка для использования в приложениях на языке Си."
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|1.130, Аноним (130), 13:04, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вы все не о том рассуждаете. Проекта-то, по большому счёту и нет (кроме названия). Вот цитата со странички, на которую ведёт "главная ссылка к новости":
"We're currently seeking funding to complete work necessary to make the initial implementation"
Оценивать это не буду, чтоб не удалили коммент.
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