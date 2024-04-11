Проект по реализации zlib на языке Rust

2.12 , Аноним ( 12 ), 09:26, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока crate'ы не будут нормально работать shared object'ам без необходимости иметь по 40 различных версий одновременно Ахахаха, это реально правда?

3.27 , ferris ( ? ), 09:47, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем. Есть поддержка стандартного FFI через C ABI, оно стабильное и с обратной совместимостью. Но на практике работать немного больно, т.к. доступны только примитивы, Box, Option, и ещё пару структур. Но через C ABI это в любом языке так будет.

3.121 , Бывалый Смузихлёб ( ok ), 12:49, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как и всё остальное

В общем и целом, сказки примерно те же что с жабой и жс

> Эй, оно же интерпретируемое, оно по определению не может быть дырявым и уязвимым(тм)[для жс. Но годится для обоих]

> Эй, там ведь продвинутое управление памятью и карманный движок того кого надо

> Сам байткод не может исполняться на ЦП, т.е оно в принципе не может содержать дыр

> Ведь он не неограниченно-жирнющий, а его разрабы - не долб**ы(ты) Но вот теперь и раст ещё и компилируемый, героически спасает от дыр в ЯП где дыр точно так же не должно было быть в принципе

Но зачем ?

2.28 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 09:50, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > пока std::lib не наберёт достаточной мощи, чтобы отказаться от внешних crate'ов Очень надеюсь что этого не случится никогда. Иначе Раст ждёт участь питона с его огромной стд либой. Сегодня добавляют очень нужную штуку, а через несколько лет она уже никому не нужна, но поддерживать надо, из стандартной библиотеки просто так код не выкинешь > иметь по 40 различных версий одновременно Это ты про что? Можно пример? > ждём захвата популярных crate'ов злоумышленниками с целью внедрения зловредов Не только конкретно зловреды. Сами авторы могут внезапно превратить пакет в тыкву, по своему желанию.

От этого вообще непонятно как защищаться. Общая проблема для всех централизованных пакетных репозиториев (

3.30 , ferris ( ? ), 09:56, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Это ты про что? Можно пример? Чел хочет линковать объектные файлы скомпилированные разными версиями раст компилятора, при этом чтобы структуры у него в коде были помечены как '#[repr(Rust)]'. Ну удачи ждать, чо, такое очень не скоро будет, это очевидно.

3.33 , Loki13 ( ok ), 09:59, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >От этого вообще непонятно как защищаться. Общая проблема для всех централизованных пакетных репозиториев Пускать новые версии в _централизованный_ репозиторий только после проверки независимым комитетом? Что-то вроде мейнтейнеров в дистрибутивах, мейнтейнеры репозитория. Тогда, даже если автор сойдет с ума, его диверсия не пройдет дальше его гита.

4.56 , Аноним ( 56 ), 10:49, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто никаких авторов не будет и всё.

4.60 , Анонин (-), 10:52, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Что-то вроде мейнтейнеров в дистрибутивах, мейнтейнеры репозитория. А как это решает проблему? Ты начинаешь зависеть от прихоти мейнтейнера.

И от их компетентности, что на верное еще хуже.

Сильно тебе помогли мейнтейнеры в ситуации с xz?

2.36 , Аноним ( 36 ), 10:04, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока std::lib не наберёт достаточной мощи, чтобы отказаться от внешних crate'ов с самыми элементарными вещами Ага, в C++ библиотека достаточно мощна, чтобы не использовать внешние либы. А в C так еще мощнее! > автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки Лол. Расскажи, как ты устанвливаешь зависимости в проекте на C++?

3.80 , Маняним ( ? ), 11:17, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Лол. Расскажи, как ты устанвливаешь зависимости в проекте на C++? Руками, осознанно - осёл. И тысячу раз думаешь: действительно это тебе нужно или нет? Выбираешь, проверяешь, решаешь и отвечаешь за зависимости и зависимости зависимостей ты, а не дядя левый, не ИИ.

4.95 , BeLord ( ok ), 11:51, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Динозавры встречаются чаще, чем подобный подход, к сожалению. Обычный dev c трудом представляет, где его код лежит через полгода и что это код делает, про зависимости я просто молчу-)))

3.89 , Аноним ( 89 ), 11:31, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ага, в C++ библиотека достаточно мощна, чтобы не использовать внешние либы. А в C так еще мощнее! Как будто это не так. GLibc может всё, на что способно ядро плюс ещё дополнительно засчёт комбинации возможностей системных вызовов.

4.111 , Аноним ( 36 ), 12:07, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько софта в твоем дистре зависят сугубо от glibc и ни от чего больше?

4.114 , Советский инженер ( ok ), 12:14, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Как будто это не так. GLibc может всё, на что способно ядро плюс ещё так ты это объясни чуваку которому в расте стандартная либа недостаточно мощная

3.129 , Anony ( ? ), 13:03, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пакетный менеджер системы, стрононние пакетные менеджеры (conan, vcpkg, xmake и т.д.). Руками можно поставить представь себе. CMake тоже может скачать и настроить проект в качестве зависимости. Что дальше?

4.135 , Аноним ( 36 ), 13:19, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пакетный менеджер системы, стрононние пакетные менеджеры (conan, vcpkg, xmake и т.д.). Руками можно поставить представь себе. CMake тоже может скачать и настроить ... Ну, вот. Теперь объясни, почему именно с Растом это вдруг стало проблемой.

2.55 , Аноним ( 55 ), 10:46, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя Да еще и антибезопасно Кстати, как там с симд? Как не взгляну, все висит плашка что симд доступно только в ночных сборках

2.74 , Аноним ( 68 ), 11:10, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без необходимости иметь по 40 различных версий одновременно Каждый решает "ад зависимостей" по своему. Но если возникло 40 версий пакетов в сборке, то явно в зависимостях тухляк, который всё это и тянет. > Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки И надо исправлять это.

2.107 , Cykooz ( ok ), 12:00, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Превращение своего проекта в нечто путём автомагической скачки, не глядя, всех зависимостей и зависимостей их зависимостей, не может в итоге закончиться чем-то кроме помойки ( Про "не глядя" это ты кому в упрёк ставишь? Инструментарию языка или разработчику? По моему это личный косяк разработчика, что он не глядя на зависимости добавляет их в свой проект, а потом ещё и обновляет на новые версии тоже не глядя. Ни какой язык, ни его инструментарий этот косяк решить не способен. Можно всё то же самое делать вручную, и тоже не глядя. Инструментарий раста позволяет просмотреть все зависимости, зафиксировать их версии и чек-суммы. В итоге получится проект, защищённый от неожиданных обновлений или подмены кода зависимостей на что-то вредное.

3.113 , Аноним ( 36 ), 12:12, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Инструментарий раста позволяет просмотреть все зависимости, зафиксировать их версии и чек-суммы Ты не понимаешь, нужно ВИДЕТЬ111 А если серьезно, этот подход без проблем применяется любом языке с пакетным менеджером, хоть в Python, хоть в Go, хоть в JavaScript. Нюанс в том, что местные воины против Раста ни на одном из них не пишут, и потому из новости в новость обоечены повторять одну и ту же чушь...

