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Компания Cloudflare открыла код Pingora, инструментария для создания сетевых сервисов

04.03.2024 10:28

Компания Cloudflare объявила об открытии исходного кода фреймворка Pingora, предназначенного для разработки на языке Rust защищённых высокопроизводительных сетевых сервисов и программируемых сетевых систем. Фреймворк хорошо протестирован и уже применяется в работе высоконагруженных систем - построенный на его базе прокси более года задействован в сети доставки контента Cloudflare вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Pingora может использоваться для многопоточной обработки запросов в асинхронном режиме, поддерживает HTTP/1 и HTTP/2 (в планах HTTP/3), проксирование gRPC и WebSocket, подключаемые балансировщики нагрузки, изменение конфигурации без перезапуска, обновление кода без разрыва соединений, определение стратегии переключения нагрузки в случае сбоя (failover), интеграцию с различными системами мониторинга и ведения логов (Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry). В Pingora также поддерживается TLS-шифрование, но оно реализовано в виде надстройки над Си-библиотеками OpenSSL и BoringSSL.

Предоставляются готовые Rust-пакеты для создание HTTP-прокси, работы с сетевыми протоколами, разбора заголовков HTTP, учёта и ограничения трафика, балансировки нагрузки, работы с распределённой хэш-таблицей Ketama, поддержания кэша в оперативной памяти и асинхронной обработки таймаутов. Кроме HTTP поддерживается создание сервисов, использующих свои протоколы или UDP/TCP.

Ключевым приоритетом проекта названо обеспечение безопасности - для снижения вероятности совершения ошибок, связанных с работой памятью, для разработки был выбран язык Rust. Большое внимание также уделено эффективности, производительности и расширяемости. Например, при создании прокси-серверов и балансировщиков нагрузки на базе Pingora предусмотрена возможность прикрепления callback-обработчиков и фильтров, позволяющих управлять различными стадиями обработки запроса, а также изменять, перенаправлять, блокировать и журналировать запросы и ответы.

Совместно с организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует развитию технологий для повышения защищённости интернета, на базе Pingora будет создан обратный прокси River, рассчитанный на применение в критически важных элементах сетевой инфраструктуры. Код River будет написан на Rust и распространяться под лицензией Apache 2.0. Разработка начнётся во втором квартале 2024 года. В настоящее время проект находится на стадии проектирования и определения архитектуры. Проект развивается под руководством Джеймса Маннса (James Munns) из Rust Embedded Working Group.

Основным назначением проекта River является реализация прокси, способного транслировать запросы клиентов к бэкенд-серверам, треминируя входящие TLS-соединения и маршрутизируя, изменяя и фильтруя запросы в соответствии с заданными правилами. Из особенностей River упоминается многопоточная модель обработки запросов, позволяющая добиться более эффективного повторного использование соединений по сравнению с такими прокси, как nginx. Для расширения функциональности прокси и создания фильтров будет поддерживается подключение модулей, скомпилированных в формат WebAssembly (для разработки можно будет использовать любые языки программирования, для которых поддерживается компиляция в WASM). Формат конфигурации планируют сделать по возможности простым и привычным.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.memorysafety.org/b...)
  2. OpenNews: Компания Cloudflare раскрыла сведения о взломе одного из своих серверов
  3. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  5. OpenNews: Google выделил миллион долларов на улучшение переносимости между С++ и Rust
  6. OpenNews: Компания Cloudflare опубликовала xdpcap, анализатор трафика на основе подсистемы XDP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60722-pingora
Ключевые слова: pingora, rust, cloudflare, proxy, http
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    поздно наши олигархи начали вкладывать миллион (целый) в нгинкс, уже замена на подходе - вот так и проматываем деньги
     
     
  • 2.2, Golangdev (?), 11:28, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кто именно и сколько денях вложил ?
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:20, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их разве ещё не оттеснили забугор?
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:54, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >олигархи начали вкладывать
    >проматываем

    Где в этой схеме ты? Ты же даже в разработке не участвуешь. Уже давно пора из себя выдавить свка по капле - тут ничего твоего нет. Хотят и вкладывают, тебя спросить забыли, во что.

     
     
  • 3.26, Минона (ok), 13:32, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как где?
    Он - потребитель - платит деньги олигархам.
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 11:32, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Security is your top priority: Pingora is a more memory safe alternative for services that are written in C/C++

    короче я понял, memory safe нужно воспринимать как безопасность производителей памяти (ram и дисковой), при использовании раста их продажи точно не упадут

    то есть по сути с растом не падает

     
     
  • 2.4, Вафель Лапкин (?), 11:42, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути, с растом стоит.
     
     
  • 3.6, 12yoexpert (ok), 11:47, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стоит разве что ОС
     
  • 2.25, Минона (ok), 13:30, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь "Security is your top priority", а не "Low memory usage is your top priority".
     

  • 1.5, Аноним (-), 11:42, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но как же так?!
    Ыксперты говорили, что на расте ничего не пишут, а только переписывают!
    Неужели они нам говорили не правду??
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.7, Шигорин пидор (-), 11:48, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:09, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на базе Pingora будет создан обратный прокси River

    River же это window manager.

     
  • 1.15, Аноним (17), 12:19, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без единого разрыва, ура!
     
  • 1.19, Аноним (21), 12:28, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пиндора ))

    >Для расширения функциональности прокси и создания фильтров будет поддерживается подключение модулей, скомпилированных в формат WebAssembly

    Блин, почему не jar?

     
     
  • 2.20, Golangdev (?), 12:48, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё https://pidora.ca/
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:07, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предназначенного для разработки на языке Rust защищённых

    ок
    > Код написан на языке Rust и опубликован под лицензией Apache 2.0.

    да мы и с первого раза поняли

     
  • 1.23, Аноним (23), 13:16, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используйте, не обляпайтсь.
     
  • 1.24, Аноним (-), 13:27, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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