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Компания Cloudflare раскрыла сведения о взломе одного из своих серверов

02.02.2024 13:13

Компания Cloudflare, предоставляющая сеть доставки контента, обслуживающую примерно 20% интернет-трафика, опубликовала отчёт о взломе одного из серверов в своей инфраструктуре, на котором функционировал внутренний wiki-сайт на базе платформы Atlassian Confluence, система отслеживания ошибок Atlassian Jira и система управления кодом Bitbucket. Разбор показал, что атакующий смог получить доступ к серверу, воспользовавшись токенами, полученными в результате октябрьского взлома компании Okta, приведшего к утечке токенов доступа.

После раскрытия осенью информации о взломе Okta, компания Cloudflare инициировала процесс обновлений используемых через сервисы Okta учётных данных, ключей и токенов, но как оказалось один токен и три учётных записи (из нескольких тысяч), скомпрометированные в результате взлома Okta, не были заменены и продолжали действовать, чем и воспользовался атакующий. Указанные учётные данные считались неиспользуемыми, но на деле позволяли получить доступ к платформе Atlassian, системе управления кодом Bitbucket, SaaS-приложению, имеющему административный доступ к окружению Atlassian Jira, и окружению в AWS, обслуживающему каталог Cloudflare Apps, но не имеющему доступ к инфраструктуре CDN и не хранящему конфиденциальных данных.

Инцидент не затронул данные и системы пользователей Cloudflare. Проведённый аудит определил, что атака ограничилась системами с продуктами Atlassian и не распространилась на другие серверы, благодаря применению в Cloudflare модели с нулевым доверием (Zero Trust) и изоляции частей инфраструктуры.

Взлом сервера Cloudflare был выявлен 23 ноября, а первые следы несанкционированного доступа к wiki и системе отслеживания ошибок зафиксированы 14 ноября. 22 ноября атакующим был установлен бэкдор для получения постоянного доступа, созданный при помощи ScriptRunner для Jira. В тот же день атакующий получил доступ к системе управления исходными текстами, в которой использовалась платформа Atlassian Bitbucket. После этого была предпринята подключения к консольному серверу, используемому для доступа к ещё не введённому в строй датацентру в Бразилии, но все попытки подключения оказались неудачными.

Судя по всему активность атакующего ограничилась изучением архитектуры сети доставки контента и поиском слабых мест. В ходе своей деятельности атакующий использовал поиск в wiki по ключевым словам, связанным с удалённым доступом, секретами, openconnect, cloudflared и токенами. Зафиксировано открытие злоумышленником 202 wiki-страниц (из 194100) и 36 отчётов о проблемах (из 2059357), связанных с управления устранением уязвимостей и ротацией ключей. Также выявлена загрузка 120 репозиториев с кодом (из 11904), большинство из которых связаны с резервным копированием, настройкой и управлением CDN, системами идентификации, удалённым доступом и использованием платформ Terraform и Kubernetes. В некоторых из репозиториев присутствовали оставленные в коде зашифрованные ключи, которые были заменены сразу после инцидента, несмотря на использование надёжных методов шифрования.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/th...)
  2. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки
  3. OpenNews: Ошибка при настройке BGP привела к 27-минутному сбою в работе Cloudflare
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  5. OpenNews: Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через камеры наблюдения Verkada
  6. OpenNews: Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60542-cloudflare
Ключевые слова: cloudflare, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 02/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Агл (?), 14:07, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    так вот из-за кого пришлось ключи обновлять чтобы bitbucket заработал
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:12, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Проблемы Cloudflare не вызывают сочувствия. Со включенным адблоком не пускает на множество сайтов пока не добавишь его в исключения. Может не понравится что угодно, давай вводи капчу, еще вводи и еще. Про Тор молчу, именно Cloudflare делает его повседневное использование почти невозможным. Постоянно натыкаюсь на региональные блоки, скоро по цвету кожи начнут фильтровать.Cloudflare - новый Big Evil современного интернета.
     
     
  • 2.4, OpenEcho (?), 14:26, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Cloudflare - новый Big Evil современного интернета.

    С чего это - "новый" ???

    Старый как мир, обыкновенная мышеловка, - дай халявы и мыши сами заберуться в мышеловку, а те что будут сопротивляться жрать халяву, сородичи затопчут

     
  • 2.5, Аноним (5), 14:27, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про Тор молчу, именно Cloudflare делает его повседневное использование почти невозможным.

    а зачем тебе тор в повседневном использовании?

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:10, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как же без торы то?
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:28, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Какое узкое мышление /_-
    Мне как владельцу сайта очень удобно просто добавить клоудфарю и получить, какую-никакую, защиту от ддоса + еще немного плюх, за не самый высокий прайс.

    Проблемы пользователей Тора мне вообще побоку, пусть релоцируются в страны где нет блокировок или пишут гневные письма в объединение центральных прачечных.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:31, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    +
    https://opennet.ru/55348-cloudflare
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:44, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какое узкое мышление

    Это ты сейчас про свое мышление ведь?)

    >пусть релоцируются в страны где нет блокировок

    Таких стран нет. Ты бы понял не будь у тебя узкого мышления.)

     
  • 2.8, Аноним (8), 14:39, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ublock+firefox захожу на все сайты под cloudflare без проблем, впервые о таком слышу.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 15:07, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно у Анона №9 настолько широкое мышление, что он бродит по таким сайтам, что клоудфарь его с адблоком банит.
    Тут таких "особенных" полно. Когда у всех работает, а вот именно у него - нет.
     
  • 3.13, Pahanivo (ok), 15:29, 02/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:07, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В новости гениально сформулирвано утверждение про "инцидент почти ничего не затронул". А потом огромный перечень как злоумышленник гулял как у себя дома и поставил бэкдор для комфорта.
    Учитывая отличный уровень знаний нужно бы его на работу в клаудфлёр нанять, а лиц 20 отправить спокойной на мороз.
     
     
  • 2.14, клаудшмара (?), 15:41, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая отличный уровень знаний нужно бы его на работу в клаудфлёр нанять

    Не хочет, гад!

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:22, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По законам США (да и многих других стран) за такое срок серьезный, если его с деанонят. Так что работа в клаудфлеере ему врядли светит
     

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