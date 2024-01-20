Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки

2.5 , нах. ( ? ), 14:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну теперь за тобой вместо клаудшмары подглядывает ovh, променял один зонд на другой. Увы, защиты от ddos'ов без помощи больших дядей - в наше время не существует.

Сам ты никогда просто не сможешь получить нужные ресурсы, а у миллионеров другие интересы.

3.8 , Аноним ( 1 ), 14:07, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – От атаки чисто на канал - да, не спасёт, нужен выделенный физический канал и своё оборудование. От атаки на уровень приложения - нужно не на питоне его писать да PoW требовать. PoW должна быть такая, чтобы полностью окупать затраты на обркботку запроса путём майнинга в пуле. Это можно без JS на сайте - на клиент ставится GPU-майнер, в браузер - расширение, которое с майнером взаимодействует через native messaging. В гит тоже плагин вероятно можно сделать. Кому не нравится - просто идут куда Полонский послал.

4.13 , Аноним ( - ), 14:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > От атаки чисто на канал - да, не спасёт, нужен выделенный физический канал

> и своё оборудование. А апстрим случайно не отключит все это к хренам если туда будет слишком дофига трафика валиться?

5.19 , Аноним ( 1 ), 14:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так надо самому иметь свой бэкбон. Вообще тут есть стхйкхолдеры, они во всём виноваты. Можно было бы сделать расширение TCP-протокола, встроить в него защиту от DDoS через PoW. Но зачем пускать на мясо курицу, несущую золотые яйца? Можно ведь делать ОС и сетевое оборудование, уязвимое к DDoS, и потом продавать услуги защиты от DDOS, имея это самое оборудование по эксклюзивным ценам?

6.31 , Аноним ( 31 ), 15:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот это ты гений, конечно. Такое оборудование и такие услуги есть уже миллион лет.

6.39 , Аноним ( - ), 15:40, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да блин, свой интернет Хотя намного лучше - свой глобус, конечно Так то все то... 7.54 , Аноним ( 1 ), 16:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Да блин, свой интернет. Хотя намного лучше - свой глобус, конечно. Так то все точно будет ЗБС, пока свою галактику не захочется. А ты что хотел? Эта жизнь, она жестока и несправедлива. Не выиграл в эволюции - горе тебе. Вот у whitehouse.gov весь интернет (не путать с чебурнетом) де-факто свой, его никто и никогда не заддосит, а кто попробует - тот сядет.

7.57 , Аноним ( 1 ), 16:23, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Ну, это если атакующие на TCP атакуют, а так могут TCP SYN Очень просто. В каждый SYN-пакет TCP по PoW. Атакующие просто не смогут генерить их столько валидных. А невалидные оборудование отклонит. При пропуске пакета - оборудование генерит ответ с кукой. На оборудовании из дополнительного состояния только считающий фильтр Блума с PoWами. Проверка - быстрая, это PoW, он ассиметричный, да ещё и на оборудовании асик будет. >или UDP чисто для генерации трафа лить, и как от этого защитишься? UDP - точно так же. Только на TCP счёт на сессии. а на UDP - на дейтаграммы. >А, апстрим "защитит" вас нуллроутом? Он зануллроутит только не выполнивших PoW. Честные честно оплатят проезд. Злоумышленники - разорятся на оплате проезда.

3.40 , Аноньимъ ( ok ), 15:43, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно это обрубать на уровнях выше, в плоть до глобальной маршрутизации?

Ну не может же быть такого чтобы совсем совсем нельзя. Технически и бюрократически какие реалии? Оператора главмаршрутизатора нельзя о таком просить? Или можно? Внутри страны допустим.

4.70 , нах. ( ? ), 17:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно это обрубать на уровнях выше, в плоть до глобальной маршрутизации? ну и сиди без маршрутов. Враг конечно не пройдет, но и друзья тоже обломаются. Собственно, их провайдер именно это и сделал. Они все так делают, другим способом избавиться от атаки размером больше чем твоя пропускная способность - не получится. > Технически и бюрократически какие реалии? Оператора главмаршрутизатора нельзя о таком нету в интернетах никакого главмаршрутизатора. Можно попросить тех кто с тобой напрямую связан - траффик вот этого товарища не тебе отправлять, а сразу в null0, и тем разгрузить от него свои линки.

Ну они собственно это и сделали. Баба с возу - кобыле (в смысле другим клиентам, которых не ддосят) - резко полегчало.

А запасной сетки для хотя бы доступа к управлению - у этих экономов не оказалось. Еще бы - 15 евро и еще setup fee 60 что-ли. Недешево в общем.

2.12 , Аноним ( - ), 14:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Без JavaScript

>> Уважает приватность. этичный

>> Разработчики также обратились с запросом к Cloudflare

> Вся суть сэра Дрю де Волта. Дык выкати сервис лучше, мы только за. А ддос наверное мс заказал - с своими 2FA, JS-only интерфейсом и проч - оттуда драп проектов так то знатный начался в последнее время. А нормальный подход - заливать на сразу несколько сервисов. Я например держу копии на codebeg и notabug, а если everything failed - я могу и git bundle полученый по внутренним каналам запплаить, допустим. Ну и попробуй заддось это, соответственно.

3.22 , Аноним ( 31 ), 15:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Дык выкати сервис лучше, мы только за Гитлаб, гитхаб для кого придумали? Хатка не пойми зачем нужна, видимо для нитакушек.

>оттуда драп проектов так то знатный начался в последнее время. И чо, кто оттуда драпанул?

>нормальный подход - заливать на сразу несколько сервисов Для реп где ты один работаешь - возможно. Для +- больших проектов это увеличивает нагрузку на поддержку в разы. Нафига оно надо?

4.46 , Аноним ( - ), 15:51, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Оба стали абсолютно неюзабельными тормозилками с кучей JS, тупящими на любую опе... 5.55 , Аноним ( 31 ), 16:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я почти не захожу в морду, только если шатаюсь бесцельно, смотрю какие проекты н... 6.58 , Аноним ( - ), 16:27, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать И именно поэтому как раз гитхаб нафиг не упал Остальные могут то же самое, толь... 3.53 , Аноним ( 1 ), 16:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти независимые сервисы по пальцам одной руки пересчитать можно. Вообще не факт, что это M$. M$ sr.ht не конкурент, потому что sr.ht неконкурентоспособен: он платен. Аккаунты там покупают из понтов, как из понтов покупают аккаунты snob.ru.

