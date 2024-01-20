Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки

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|1.1, Аноним (1), 13:53, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Без JavaScript
>Уважает приватность. этичный
>Разработчики также обратились с запросом к Cloudflare
Вся суть сэра Дрю де Волта.
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|2.5, нах. (?), 14:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну теперь за тобой вместо клаудшмары подглядывает ovh, променял один зонд на другой.
Увы, защиты от ddos'ов без помощи больших дядей - в наше время не существует.
Сам ты никогда просто не сможешь получить нужные ресурсы, а у миллионеров другие интересы.
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|3.8, Аноним (1), 14:07, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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От атаки чисто на канал - да, не спасёт, нужен выделенный физический канал и своё оборудование. От атаки на уровень приложения - нужно не на питоне его писать да PoW требовать. PoW должна быть такая, чтобы полностью окупать затраты на обркботку запроса путём майнинга в пуле. Это можно без JS на сайте - на клиент ставится GPU-майнер, в браузер - расширение, которое с майнером взаимодействует через native messaging. В гит тоже плагин вероятно можно сделать. Кому не нравится - просто идут куда Полонский послал.
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|4.13, Аноним (-), 14:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От атаки чисто на канал - да, не спасёт, нужен выделенный физический канал
> и своё оборудование.
А апстрим случайно не отключит все это к хренам если туда будет слишком дофига трафика валиться?
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|5.19, Аноним (1), 14:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так надо самому иметь свой бэкбон. Вообще тут есть стхйкхолдеры, они во всём виноваты. Можно было бы сделать расширение TCP-протокола, встроить в него защиту от DDoS через PoW. Но зачем пускать на мясо курицу, несущую золотые яйца? Можно ведь делать ОС и сетевое оборудование, уязвимое к DDoS, и потом продавать услуги защиты от DDOS, имея это самое оборудование по эксклюзивным ценам?
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|6.31, Аноним (31), 15:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это ты гений, конечно. Такое оборудование и такие услуги есть уже миллион лет.
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|6.39, Аноним (-), 15:40, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да блин, свой интернет Хотя намного лучше - свой глобус, конечно Так то все то... большой текст свёрнут, показать
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|7.54, Аноним (1), 16:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Да блин, свой интернет. Хотя намного лучше - свой глобус, конечно. Так то все точно будет ЗБС, пока свою галактику не захочется.
А ты что хотел? Эта жизнь, она жестока и несправедлива. Не выиграл в эволюции - горе тебе. Вот у whitehouse.gov весь интернет (не путать с чебурнетом) де-факто свой, его никто и никогда не заддосит, а кто попробует - тот сядет.
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|7.57, Аноним (1), 16:23, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ну, это если атакующие на TCP атакуют, а так могут TCP SYN
Очень просто. В каждый SYN-пакет TCP по PoW. Атакующие просто не смогут генерить их столько валидных. А невалидные оборудование отклонит. При пропуске пакета - оборудование генерит ответ с кукой. На оборудовании из дополнительного состояния только считающий фильтр Блума с PoWами. Проверка - быстрая, это PoW, он ассиметричный, да ещё и на оборудовании асик будет.
>или UDP чисто для генерации трафа лить, и как от этого защитишься?
UDP - точно так же. Только на TCP счёт на сессии. а на UDP - на дейтаграммы.
>А, апстрим "защитит" вас нуллроутом?
Он зануллроутит только не выполнивших PoW. Честные честно оплатят проезд. Злоумышленники - разорятся на оплате проезда.
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|3.40, Аноньимъ (ok), 15:43, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно это обрубать на уровнях выше, в плоть до глобальной маршрутизации?
Ну не может же быть такого чтобы совсем совсем нельзя.
Технически и бюрократически какие реалии? Оператора главмаршрутизатора нельзя о таком просить? Или можно? Внутри страны допустим.
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|4.70, нах. (?), 17:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно это обрубать на уровнях выше, в плоть до глобальной маршрутизации?
ну и сиди без маршрутов. Враг конечно не пройдет, но и друзья тоже обломаются.
Собственно, их провайдер именно это и сделал. Они все так делают, другим способом избавиться от атаки размером больше чем твоя пропускная способность - не получится.
> Технически и бюрократически какие реалии? Оператора главмаршрутизатора нельзя о таком
нету в интернетах никакого главмаршрутизатора. Можно попросить тех кто с тобой напрямую связан - траффик вот этого товарища не тебе отправлять, а сразу в null0, и тем разгрузить от него свои линки.
Ну они собственно это и сделали. Баба с возу - кобыле (в смысле другим клиентам, которых не ддосят) - резко полегчало.
А запасной сетки для хотя бы доступа к управлению - у этих экономов не оказалось. Еще бы - 15 евро и еще setup fee 60 что-ли. Недешево в общем.
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|2.12, Аноним (-), 14:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Без JavaScript
>> Уважает приватность. этичный
>> Разработчики также обратились с запросом к Cloudflare
> Вся суть сэра Дрю де Волта.
Дык выкати сервис лучше, мы только за. А ддос наверное мс заказал - с своими 2FA, JS-only интерфейсом и проч - оттуда драп проектов так то знатный начался в последнее время.
А нормальный подход - заливать на сразу несколько сервисов. Я например держу копии на codebeg и notabug, а если everything failed - я могу и git bundle полученый по внутренним каналам запплаить, допустим. Ну и попробуй заддось это, соответственно.
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|3.22, Аноним (31), 15:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Дык выкати сервис лучше, мы только за
Гитлаб, гитхаб для кого придумали? Хатка не пойми зачем нужна, видимо для нитакушек.
>оттуда драп проектов так то знатный начался в последнее время.
И чо, кто оттуда драпанул?
>нормальный подход - заливать на сразу несколько сервисов
Для реп где ты один работаешь - возможно. Для +- больших проектов это увеличивает нагрузку на поддержку в разы. Нафига оно надо?
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|4.46, Аноним (-), 15:51, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оба стали абсолютно неюзабельными тормозилками с кучей JS, тупящими на любую опе... большой текст свёрнут, показать
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|5.55, Аноним (31), 16:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я почти не захожу в морду, только если шатаюсь бесцельно, смотрю какие проекты н... большой текст свёрнут, показать
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|6.58, Аноним (-), 16:27, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И именно поэтому как раз гитхаб нафиг не упал Остальные могут то же самое, толь... большой текст свёрнут, показать
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|3.53, Аноним (1), 16:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти независимые сервисы по пальцам одной руки пересчитать можно. Вообще не факт, что это M$. M$ sr.ht не конкурент, потому что sr.ht неконкурентоспособен: он платен. Аккаунты там покупают из понтов, как из понтов покупают аккаунты snob.ru.
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|2.4, нах. (?), 13:58, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сорсохата это не про кот. Это про социальную сеточку для тех кто его пишет.
Кот может и под кроватью храниться, но тогда он так под твоей кроватью и сгниет в ссаных тапках.
А если ты собрался в разработку для людей, да еще и не в одиночку - то придется кота из под дивана доставать и помещать куда-то на всеобщее обозрение.
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|3.16, Аноним (16), 14:28, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если ты собрался в разработку для людей
Вспомнилась история разработчика core-js, который тоже "всё для людей".
Так что лучше пусть под кроватью, здоровее будешь.
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|5.21, Аноним (16), 14:58, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Автор библиотеки, от которой зависит половина сайтов, сидит без денег (еще одна поучительная история)"
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|6.51, Аноним (-), 16:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Автор библиотеки, от которой зависит половина сайтов, сидит без денег (еще одна
> поучительная история)"
Странно - а я впервые о этой либе слышу, и сайты которые я посещаю про нее ни гу-гу. Даже в вебфаере или логах прокси. Бедные несчастные (hard)core'щики - столько и...сь и окахалось - что забесплатно. Вам рассказать как за это денег получить? Прон снимайте :)
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|6.66, нах. (?), 17:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так деньгов-то ему никто вроде и не обещал?
То есть я так понимаю, его фрустрация вызвана именно тем, что сперва он выкатил разработку от которой зависит - нате люди, пользуйтесь, можете не благодарить - ну а чего, собственно, коту под диваном-то пропадать, а ПОТОМ до него дошло что он мог бы стать миллионером, продав кота на мясо - а поздно, кот уже общественное достояние.
Ну и как мы все понимаем - нет, на самом деле не мог бы. На еду может и наскреб бы, но не более того. А те кто сейчас пользует на халяву - нашли бы себе другого кота, забесплатного.
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|4.24, Аноним (31), 15:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну он сам виноват. Не сумел построить эффективную жизнь свою. Типа я дохера работаю, а оклад 20к. Ну и кто виноват то?
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|5.27, Аноним (16), 15:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И я о том же. Что рвать жопу для людей не стоит, это тебе в жизни не поможет
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|6.34, Аноним (31), 15:26, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему? Может поможет, а может и нет. Главное правильно это подать и продать. Коровщик не сумел и заплакал. Ну жизнь жестока, да. Пусть работает на дядю эникейщиком за фикс, так легче.
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|3.23, Аноним (31), 15:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, сеть для пердолечек, которым интересно решить интеллектуальную задачу, а не сделать софт для людей. Фигня это всё, прокрастинация.
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|4.42, Аноним (16), 15:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой "софт для людей" делаешь ты? Поделись-ка, "публичный человек".
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|5.63, n00by (ok), 16:52, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой "софт для людей" делаешь ты? Поделись-ка, "публичный человек".
Любопытно, что массе активистов кто-то вбил в голову, что это не аргумент (см. удалённое). Если он ничего не пишет, значит SourceHut и подобное его не касается (разве что он рекламный агент конкурентов).
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|1.3, нах. (?), 13:55, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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нда... не знаю какие вы, ребята, разработчики, но админы прям скажем - так себе.
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|2.6, Аноним (1), 14:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну разработчик и не обязан быть админом. Я напр. ничего не понимаю ни в SFP, ни в FiberConnect, ни в SAS, ни в SDN, ни в блэйд-серверах, ни в протоколе BGP, ни в OSFP, ни в STP. Единственное что знаю: всё там жуткая проприетарь, для доступа в дейтацентры надо сдавать биометрию, а для аренды виртуального сервера - регаться по телефону или ID-карте.
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|3.25, Аноним (31), 15:14, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ужас какой, какжитак. Телефон нужен в 21 веке, опростаться и не жить. Может тебя ещё и мыться заставляют и с людьми общаться? Нация рабов!
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|4.33, Аноним (16), 15:25, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 21 веке по телефону вычисляют и бутылки в попу запихивают. Ты не против этого, как понимаю?
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|5.35, Аноним (31), 15:29, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А в 15 вычисляли без телефонов, потому что ты обычно жил и умирал в одном доме одной деревни. И убивали, а не бутылки пихали. И чо? Чтобы меня вычислить не нужен никакой телефон, я достаточно публичен. Главное жить как человек, тогда и причин для обутыливания будет меньше. Рекомендую.
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|6.67, нах. (?), 17:10, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Главное жить как человек
ты уверен что бояться неудачно пyкнуть против ветра и получить срок и отъем собственности "за дискредитацию" - это как человек?
А тем кто не боится - тем причину-то легко находят нынче.
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|7.71, oldthinker (?), 17:18, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты просто не умеешь считывать новояз. Словаря для перевода не дам - за употребление слов старояза светит уголовное наказание.
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|1.7, Quad Romb (ok), 14:04, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень элегантный проект.
Надеюсь, что разработчик извлечёт урок из этого инцидента.
Хотя, без специализированной команды от такого даже на 99 процентов не защитишься.
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|1.10, X512 (?), 14:13, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вот поэтому лучше использовать GitHub. У них мощнее сервера и есть бекапы по всему миру.
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|3.26, Аноним (31), 15:16, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и причем тут майки? Название с баксом писали в 90х годах из-за аггресивной маркетинговой политики _тогда_, ты то куда лезешь?
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|4.62, n00by (ok), 16:39, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто приплёл майки к Микрософту, того и надо спрашивать. Ещё бы тапочки приплели.
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|2.14, Аноним (-), 14:21, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот поэтому лучше использовать GitHub. У них мощнее сервера и есть бекапы по всему миру.
Только вообще неюзабельгым УГ стали - а так все хорошо прекрасная маркиза. Правда вот фигли толку с серверов при этом - я не понимаю. Майкрософт как обычно бессмысленнен и беспощаден.
И, кстати, только вчера это нечто икало единорогами при попытке вообще просто открыть проект. Через пару часов попустило, но, кажется, их хипстеры с JS с выносом серверов и без ддосов справляются.
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|3.28, Аноним (31), 15:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничо не стали, ничего не изменилось и спасибо им. Прикрутили модный копилот, так и хрен с ним, кому нужно пусть юзает.
Про вчера наглая ложь, у нас бы уже мониторинг горел огнем, а всё тихо. Чё за мания соврать, приврать, обмануть?
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|4.56, Аноним (-), 16:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще сделали всю свою байду тормознутым JS онли крапом Который, кажется, вот, ... большой текст свёрнут, показать
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|3.29, Аноним (31), 15:20, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как раз уважать и себя, и свое время. Ничего эффективнее не придумали.
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|4.61, Аноним (-), 16:30, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как раз уважать и себя, и свое время. Ничего эффективнее не придумали.
Если бы вы 5 лет назад это сказали - это было бы правдой. А сейчас это настолько же лучший сервис, как скайп - лучший мессенжер. Т.е. - очередная бастардизированная майкрософтом в хлам дрянь, обреченная издохнуть от офигенного управления и "желания порулить".
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|5.68, нах. (?), 17:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не вижу ни малейшей разницы по сравнению с тем г-ном которое было до покупки ms.
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|5.72, Аноним (1), 17:23, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Своё-то дело она уже выполнила: для GPT-4 все залитые туда исходники с их обсуждениями предоставила без риска иска за скрейпинг. Можно прикрывать лавочку.
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|1.60, th3m3 (ok), 16:28, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Платформа SourceHut отличается самобытным интерфейсом, не похожим на GitHub и GitLab, но простым, очень быстрым и работающим без JavaScript.
Всё верно. Сейчас понапихают везде js, что всё тормозит потом. Хотите скорости, для начала - достаточно минимально использовать js или даже совсем не использовать.
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|1.64, n00by (ok), 17:02, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Любопытно авторитетное мнение из-под однеграунда, сколько примерно обошлось такое удовольствие? Мне кажется, что условной корпорации на М иными способами проще и дешевле можно было с ними "поконкурировать". Даже начал подозревать, что они сами себя задудосили хитроумным способом по типу https://opennet.ru/60392-npm или решили так попиариться. Однако, почитал в теме торговца майками и отбросил последнюю версию.
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|2.69, нах. (?), 17:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а с чего вообще обошлось? Полезным идиотам платить вовсе не требуется. Тем более когда там все из соплей и клея и админа нанять пожадничали.
Условной корпорации на букву М они нафиг не уперлись - их потребители не пересекаются вообще.
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