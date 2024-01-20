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Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки

20.01.2024 12:48

Разработчики платформы совместной разработки SourceHut опубликовали отчёт об инциденте, в результате которого работа сервиса была нарушена в течение 7 дней из-за продолжительно DDoS-атаки, к которой инфраструктура проекта оказалась не готова. Базовые сервисы удалось восстановить на третий день, но некоторые службы оказались недоступны с 10 по 17 января. На начальном этапе атаки разработчики не успели среагировать и попытаться противостоять проблеме на стороне своих серверов, так весь трафик к серверам SourceHut был полностью блокирован на стороне вышестоящего провайдера.

Для обеспечения работы SourceHut использовались серверы в трёх датацентрах. В первом выполнялась рабочая конфигурация, второй использовался для резервного копирования, а третий применялся для экспериментов по миграции инфраструктуры на более масштабируемую и отказоустойчивую реализацию сервиса (развивался вариант SourceHut следующего поколения).

На урегулирование вопроса предоставления доступа к своим серверам в основном датацентре после блокировки потребовалось около 9 часов, но разработчики не успели ничего сделать, так как утром атака усилилась и стала охватывать всю подсеть, после чего провайдер опять перемаршрутизировал трафик в null-интерфейс. Разработчики были вынуждены экстренно приступить к работе по развёртыванию инфраструктуры SourceHut в другом датацентре из резервных копий (временную подсеть для доступа к основным серверам удалось получить только через 2 дня).

Для защиты от DDoS-атаки, осуществляемой на сетевом уровне, было признано оптимальным размещение промежуточного сервера в сети облачного провайдера OVH, предоставляющего защиту от DDoS. Все обращения направлялись на этот сервер, а затем пробрасывались в рабочую инфраструктуру. В ходе миграции не удалось избежать ошибок, которые отняли дополнительное время, например, неправильно было выполнено восстановление при помощи утилиты rsync, были допущены ошибки в настройке сети и пришлось решать проблемы с перенаправлением трафика (до того как сработала защита от DDoS в OVH, на рабочие серверы транслировался и трафик DDoS-атаки, на что система DDoS-защиты среагировала и распознала принимающий запросы сервер как источник атаки).

Разработчики также обратились с запросом к Cloudflare и некоторым другим сервисам защиты от DDoS, но выставленная стоимость защиты оказалась непомерно высока. Позднее сотрудники Cloudflare смогли договориться с руководством для предоставления защиты проекту SourceHut бесплатно в качестве спонсорской помощи, но разработчики SourceHut отказались от предложения, так как к тому времени уже существенно продвинулись в решении проблемы своими силами.

Внедрить новую инфраструктуру SourceHut и перенести проект на серверы в другом датацентре планировалось постепенно в течение минимум одного года, но в сложившихся обстоятельствах миграцию пришлось произвести экстренно в течение 7 дней. В настоящее время все сервисы SourceHut перенесены в другой датацентр и работа платформы полностью восстановлена.

Платформа SourceHut отличается самобытным интерфейсом, не похожим на GitHub и GitLab, но простым, очень быстрым и работающим без JavaScript. SourceHut предоставляет такие возможности, как работа с публичными и приватными репозиториями Git и Mercurial, гибкая система управления доступом, wiki, приём сообщений об ошибках, встроенная инфраструктура непрерывной интеграции, чат, обсуждения на базе email, древовидный просмотр архивов почтовых рассылок, рецензирование изменений через Web, добавление аннотаций к коду (прикрепления ссылок и документации). При включении соответствующих настроек допускается участие в разработке пользователей без локальных учётных записей (аутентификация через OAuth или участие по email). Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourcehut.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut запрещает размещение проектов, связанных с криптовалютами
  3. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  4. OpenNews: SourceHut отменил блокировку зеркала модулей Go
  5. OpenNews: Проект GNU GMP заблокировал доступ с IP-адресов Microsoft из-за DDoS-атаки
  6. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60468-sourcehut
Ключевые слова: sourcehut, ddos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:53, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Без JavaScript
    >Уважает приватность. этичный
    >Разработчики также обратились с запросом к Cloudflare

    Вся суть сэра Дрю де Волта.

     
     
  • 2.5, нах. (?), 14:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну теперь за тобой вместо клаудшмары подглядывает ovh, променял один зонд на другой.

    Увы, защиты от ddos'ов без помощи больших дядей - в наше время не существует.
    Сам ты никогда просто не сможешь получить нужные ресурсы, а у миллионеров другие интересы.

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 14:07, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    От атаки чисто на канал - да, не спасёт, нужен выделенный физический канал и своё оборудование. От атаки на уровень приложения - нужно не на питоне его писать да PoW требовать. PoW должна быть такая, чтобы полностью окупать затраты на обркботку запроса путём майнинга в пуле. Это можно без JS на сайте - на клиент ставится GPU-майнер, в браузер - расширение, которое с майнером взаимодействует через native messaging. В гит тоже плагин вероятно можно сделать. Кому не нравится - просто идут куда Полонский послал.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 14:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От атаки чисто на канал - да, не спасёт, нужен выделенный физический канал
    > и своё оборудование.

    А апстрим случайно не отключит все это к хренам если туда будет слишком дофига трафика валиться?

     
     
  • 5.19, Аноним (1), 14:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так надо самому иметь свой бэкбон. Вообще тут есть стхйкхолдеры, они во всём виноваты. Можно было бы сделать расширение TCP-протокола, встроить в него защиту от DDoS через PoW. Но зачем пускать на мясо курицу, несущую золотые яйца? Можно ведь делать ОС и сетевое оборудование, уязвимое к DDoS, и потом продавать услуги защиты от DDOS, имея это самое оборудование по эксклюзивным ценам?
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 15:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это ты гений, конечно. Такое оборудование и такие услуги есть уже миллион лет.
     
  • 6.39, Аноним (-), 15:40, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да блин, свой интернет Хотя намного лучше - свой глобус, конечно Так то все то... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.54, Аноним (1), 16:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да блин, свой интернет. Хотя намного лучше - свой глобус, конечно. Так то все точно будет ЗБС, пока свою галактику не захочется.

    А ты что хотел? Эта жизнь, она жестока и несправедлива. Не выиграл в эволюции - горе тебе. Вот у whitehouse.gov весь интернет (не путать с чебурнетом) де-факто свой, его никто и никогда не заддосит, а кто попробует - тот сядет.

     
  • 7.57, Аноним (1), 16:23, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ну, это если атакующие на TCP атакуют, а так могут TCP SYN

    Очень просто. В каждый SYN-пакет TCP по PoW. Атакующие просто не смогут генерить их столько валидных. А невалидные оборудование отклонит. При пропуске пакета - оборудование генерит ответ с кукой. На оборудовании из дополнительного состояния только считающий фильтр Блума с PoWами. Проверка - быстрая, это PoW, он ассиметричный, да ещё и на оборудовании асик будет.

    >или UDP чисто для генерации трафа лить, и как от этого защитишься?

    UDP - точно так же. Только на TCP счёт на сессии. а на UDP - на дейтаграммы.

    >А, апстрим "защитит" вас нуллроутом?

    Он зануллроутит только не выполнивших PoW. Честные честно оплатят проезд. Злоумышленники - разорятся на оплате проезда.

     
  • 3.40, Аноньимъ (ok), 15:43, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно это обрубать на уровнях выше, в плоть до глобальной маршрутизации?
    Ну не может же быть такого чтобы совсем совсем нельзя.

    Технически и бюрократически какие реалии? Оператора главмаршрутизатора нельзя о таком просить? Или можно? Внутри страны допустим.

     
     
  • 4.70, нах. (?), 17:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно это обрубать на уровнях выше, в плоть до глобальной маршрутизации?

    ну и сиди без маршрутов. Враг конечно не пройдет, но и друзья тоже обломаются.

    Собственно, их провайдер именно это и сделал. Они все так делают, другим способом избавиться от атаки размером больше чем твоя пропускная способность - не получится.

    > Технически и бюрократически какие реалии? Оператора главмаршрутизатора нельзя о таком

    нету в интернетах никакого главмаршрутизатора. Можно попросить тех кто с тобой напрямую связан - траффик вот этого товарища не тебе отправлять, а сразу в null0, и тем разгрузить от него свои линки.
    Ну они собственно это и сделали. Баба с возу - кобыле (в смысле другим клиентам, которых не ддосят) - резко полегчало.
    А запасной сетки для хотя бы доступа к управлению - у этих экономов не оказалось. Еще бы - 15 евро и еще setup fee 60 что-ли. Недешево в общем.


     
  • 2.12, Аноним (-), 14:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Без JavaScript
    >> Уважает приватность. этичный
    >> Разработчики также обратились с запросом к Cloudflare
    > Вся суть сэра Дрю де Волта.

    Дык выкати сервис лучше, мы только за. А ддос наверное мс заказал - с своими 2FA, JS-only интерфейсом и проч - оттуда драп проектов так то знатный начался в последнее время.

    А нормальный подход - заливать на сразу несколько сервисов. Я например держу копии на codebeg и notabug, а если everything failed - я могу и git bundle полученый по внутренним каналам запплаить, допустим. Ну и попробуй заддось это, соответственно.

     
     
  • 3.22, Аноним (31), 15:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Дык выкати сервис лучше, мы только за

    Гитлаб, гитхаб для кого придумали? Хатка не пойми зачем нужна, видимо для нитакушек.
    >оттуда драп проектов так то знатный начался в последнее время.

    И чо, кто оттуда драпанул?
    >нормальный подход - заливать на сразу несколько сервисов

    Для реп где ты один работаешь - возможно. Для +- больших проектов это увеличивает нагрузку на поддержку в разы. Нафига оно надо?

     
     
  • 4.46, Аноним (-), 15:51, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба стали абсолютно неюзабельными тормозилками с кучей JS, тупящими на любую опе... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.55, Аноним (31), 16:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я почти не захожу в морду, только если шатаюсь бесцельно, смотрю какие проекты н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.58, Аноним (-), 16:27, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И именно поэтому как раз гитхаб нафиг не упал Остальные могут то же самое, толь... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.53, Аноним (1), 16:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти независимые сервисы по пальцам одной руки пересчитать можно. Вообще не факт, что это M$. M$ sr.ht не конкурент, потому что sr.ht неконкурентоспособен: он платен. Аккаунты там покупают из понтов, как из понтов покупают аккаунты snob.ru.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:54, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучше хранить код под кроватью.
     
     
  • 2.4, нах. (?), 13:58, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сорсохата это не про кот. Это про социальную сеточку для тех кто его пишет.

    Кот может и под кроватью храниться, но тогда он так под твоей кроватью и сгниет в ссаных тапках.
    А если ты собрался в разработку для людей, да еще и не в одиночку - то придется кота из под дивана доставать и помещать куда-то на всеобщее обозрение.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:28, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если ты собрался в разработку для людей

    Вспомнилась история разработчика core-js, который тоже "всё для людей".
    Так что лучше пусть под кроватью, здоровее будешь.

     
     
  • 4.17, Аноним (1), 14:38, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не в курсе этой истории. Расскажешь?
     
     
  • 5.21, Аноним (16), 14:58, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Автор библиотеки, от которой зависит половина сайтов, сидит без денег (еще одна поучительная история)"
     
     
  • 6.51, Аноним (-), 16:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Автор библиотеки, от которой зависит половина сайтов, сидит без денег (еще одна
    > поучительная история)"

    Странно - а я впервые о этой либе слышу, и сайты которые я посещаю про нее ни гу-гу. Даже в вебфаере или логах прокси. Бедные несчастные (hard)core'щики - столько и...сь и окахалось - что забесплатно. Вам рассказать как за это денег получить? Прон снимайте :)

     
  • 6.66, нах. (?), 17:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так деньгов-то ему никто вроде и не обещал?

    То есть я так понимаю, его фрустрация вызвана именно тем, что сперва он выкатил разработку от которой зависит - нате люди, пользуйтесь, можете не благодарить - ну а чего, собственно, коту под диваном-то пропадать, а ПОТОМ до него дошло что он мог бы стать миллионером, продав кота на мясо - а поздно, кот уже общественное достояние.

    Ну и как мы все понимаем - нет, на самом деле не мог бы. На еду может и наскреб бы, но не более того. А те кто сейчас пользует на халяву - нашли бы себе другого кота, забесплатного.

     
  • 4.24, Аноним (31), 15:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну он сам виноват. Не сумел построить эффективную жизнь свою. Типа я дохера работаю, а оклад 20к. Ну и кто виноват то?
     
     
  • 5.27, Аноним (16), 15:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И я о том же. Что рвать жопу для людей не стоит, это тебе в жизни не поможет
     
     
  • 6.34, Аноним (31), 15:26, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему? Может поможет, а может и нет. Главное правильно это подать и продать. Коровщик не сумел и заплакал. Ну жизнь жестока, да. Пусть работает на дядю эникейщиком за фикс, так легче.
     
  • 3.23, Аноним (31), 15:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, сеть для пердолечек, которым интересно решить интеллектуальную задачу, а не сделать софт для людей. Фигня это всё, прокрастинация.
     
     
  • 4.42, Аноним (16), 15:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой "софт для людей" делаешь ты? Поделись-ка, "публичный человек".
     
     
  • 5.63, n00by (ok), 16:52, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой "софт для людей" делаешь ты? Поделись-ка, "публичный человек".

    Любопытно, что массе активистов кто-то вбил в голову, что это не аргумент (см. удалённое). Если он ничего не пишет, значит SourceHut и подобное его не касается (разве что он рекламный агент конкурентов).

     

  • 1.3, нах. (?), 13:55, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нда... не знаю какие вы, ребята, разработчики, но админы прям скажем - так себе.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 14:00, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну разработчик и не обязан быть админом. Я напр. ничего не понимаю ни в SFP, ни в FiberConnect, ни в SAS, ни в SDN, ни в блэйд-серверах, ни в протоколе BGP, ни в OSFP, ни в STP. Единственное что знаю: всё там жуткая проприетарь, для доступа в дейтацентры надо сдавать биометрию, а для аренды виртуального сервера - регаться по телефону или ID-карте.
     
     
  • 3.25, Аноним (31), 15:14, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ужас какой, какжитак. Телефон нужен в 21 веке, опростаться и не жить. Может тебя ещё и мыться заставляют и с людьми общаться? Нация рабов!
     
     
  • 4.33, Аноним (16), 15:25, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 21 веке по телефону вычисляют и бутылки в попу запихивают. Ты не против этого, как понимаю?
     
     
  • 5.35, Аноним (31), 15:29, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А в 15 вычисляли без телефонов, потому что ты обычно жил и умирал в одном доме одной деревни. И убивали, а не бутылки пихали. И чо? Чтобы меня вычислить не нужен никакой телефон, я достаточно публичен. Главное жить как человек, тогда и причин для обутыливания будет меньше. Рекомендую.
     
     
  • 6.59, Аноним (1), 16:27, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +15
     
  • 6.67, нах. (?), 17:10, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное жить как человек

    ты уверен что бояться неудачно пyкнуть против ветра и получить срок и отъем собственности "за дискредитацию" - это как человек?

    А тем кто не боится - тем причину-то легко находят нынче.

     
     
  • 7.71, oldthinker (?), 17:18, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не умеешь считывать новояз. Словаря для перевода не дам - за употребление слов старояза светит уголовное наказание.
     
  • 2.20, Аноним (16), 14:55, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Тыж кампухтерщик, тыж обязан усё там уметь!"
     

  • 1.7, Quad Romb (ok), 14:04, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень элегантный проект.
    Надеюсь, что разработчик извлечёт урок из этого инцидента.
    Хотя, без специализированной команды от такого даже на 99 процентов не защитишься.
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:11, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    центральная точка отказа.. ничего нового
     
  • 1.10, X512 (?), 14:13, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вот поэтому лучше использовать GitHub. У них мощнее сервера и есть бекапы по всему миру.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 14:17, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Казалось бы, причём тут M$?
     
     
  • 3.26, Аноним (31), 15:16, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и причем тут майки? Название с баксом писали в 90х годах из-за аггресивной маркетинговой политики _тогда_, ты то куда лезешь?
     
     
  • 4.62, n00by (ok), 16:39, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто приплёл майки к Микрософту, того и надо спрашивать. Ещё бы тапочки приплели.
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:21, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот поэтому лучше использовать GitHub. У них мощнее сервера и есть бекапы по всему миру.

    Только вообще неюзабельгым УГ стали - а так все хорошо прекрасная маркиза. Правда вот фигли толку с серверов при этом - я не понимаю. Майкрософт как обычно бессмысленнен и беспощаден.

    И, кстати, только вчера это нечто икало единорогами при попытке вообще просто открыть проект. Через пару часов попустило, но, кажется, их хипстеры с JS с выносом серверов и без ддосов справляются.

     
     
  • 3.28, Аноним (31), 15:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничо не стали, ничего не изменилось и спасибо им. Прикрутили модный копилот, так и хрен с ним, кому нужно пусть юзает.

    Про вчера наглая ложь, у нас бы уже мониторинг горел огнем, а всё тихо. Чё за мания соврать, приврать, обмануть?

     
     
  • 4.56, Аноним (-), 16:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще сделали всю свою байду тормознутым JS онли крапом Который, кажется, вот, ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.15, anonymous (??), 14:26, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать github по собственному желанию - себя не уважать.
     
     
  • 3.29, Аноним (31), 15:20, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как раз уважать и себя, и свое время. Ничего эффективнее не придумали.
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 16:30, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз уважать и себя, и свое время. Ничего эффективнее не придумали.

    Если бы вы 5 лет назад это сказали - это было бы правдой. А сейчас это настолько же лучший сервис, как скайп - лучший мессенжер. Т.е. - очередная бастардизированная майкрософтом в хлам дрянь, обреченная издохнуть от офигенного управления и "желания порулить".

     
     
  • 5.68, нах. (?), 17:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не вижу ни малейшей разницы по сравнению с тем г-ном которое было до покупки ms.

     
  • 5.72, Аноним (1), 17:23, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своё-то дело она уже выполнила: для GPT-4 все залитые туда исходники с их обсуждениями предоставила без риска иска за скрейпинг. Можно прикрывать лавочку.
     

  • 1.30, Аноним (16), 15:21, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дизайн непонятный какой-то. Где у них там issues? Это "Bugs"?
     
  • 1.60, th3m3 (ok), 16:28, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Платформа SourceHut отличается самобытным интерфейсом, не похожим на GitHub и GitLab, но простым, очень быстрым и работающим без JavaScript.

    Всё верно. Сейчас понапихают везде js, что всё тормозит потом. Хотите скорости, для начала - достаточно минимально использовать js или даже совсем не использовать.

     
  • 1.64, n00by (ok), 17:02, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно авторитетное мнение из-под однеграунда, сколько примерно обошлось такое удовольствие? Мне кажется, что условной корпорации на М иными способами проще и дешевле можно было с ними "поконкурировать". Даже начал подозревать, что они сами себя задудосили хитроумным способом по типу https://opennet.ru/60392-npm или решили так попиариться. Однако, почитал в теме торговца майками и отбросил последнюю версию.
     
     
  • 2.69, нах. (?), 17:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а с чего вообще обошлось? Полезным идиотам платить вовсе не требуется. Тем более когда там все из соплей и клея и админа нанять пожадничали.

    Условной корпорации на букву М они нафиг не уперлись - их потребители не пересекаются вообще.

     

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