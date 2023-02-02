Выпуск языка Go 1.20. SourceHut отменил блокировку зеркала модулей Go

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|2.68, RomanCh (ok), 12:18, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А там всю команду уволили, или только массовиков-затейников с развитыми мягонькими навыками и высоким "эмоциональным интеллектом"?
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|2.69, RomanCh (ok), 12:19, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для микроконтроллера можно скомпилировать?
Даже для Lego конструктора можно.
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|1.37, Аноним (37), 11:58, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Го отличный язык при разумном применении.
Раст отличный язык при разумном применении.
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|2.39, Аноним (1), 12:01, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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X_PROGRAMMING_LANGUAGE отличный язык при разумном применении.
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|3.74, Аноним (74), 12:31, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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brainfack отличный язык при разумном применении.
yoptascript отличный язык при разумном применении.
HQ9+ отличный язык при разумном применении.
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|4.79, Аноним (74), 12:39, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может быть сюда придет pashev.ru и покажет Куайн, на 10 языках сразу.
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|1.51, Аноним (51), 12:10, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Го с растом сравнивать как-то бредово. Они для разного. Но вместе они заменят плюсы. Го в веб-бэкэнде, раст - в системном программировании.
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|1.65, RomanCh (ok), 12:17, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В пакет unsafe добавлены функции SliceData, String и StringData для низкоуровневых манипуляций со срезами (массивы фиксированной длины)
Срезы, это "массивы" динамического размера, т.е. это достаточно низкоуровневая абстракция над массивами. А вот массивы в Go как раз имеют фиксированный размер.
Отправил правку в статью.
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|2.91, pashev.ru (?), 14:00, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если в Го срезы это динамические массивы, то я приложу все усилия, чтобы остаться на Си++ или Расте.
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|3.99, RomanCh (ok), 14:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если в Го срезы это динамические массивы, то я приложу все усилия,
> чтобы остаться на Си++ или Расте.
Да вас вроде бы никто и не звал... Оставайтесь, разрешаю.
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|1.83, Старший аноним (?), 13:10, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В блоге есть, в статье пропущено:
Начиная с версии Go 1.21 не будет больше работать на Windows 7,8 и соответствующих им Windows Server 2008, 2012.
За Windows 7 жалко - многие ее еще используют как для домашнего использования, так и для разработки.
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|3.87, Старший аноним (?), 13:38, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, это же не Windows 10 c телеметрией "ис каропки". А чо - стальна, модна, маладежно. Так?
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|4.88, анон (?), 13:49, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Телеметрия или 0-day эксплоиты для неподдерживаемой ос, что же выбрать старшему анону в этой непростой ситуации?
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|6.101, анон (?), 14:34, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобно так думать, с такой логикой можно вообще наплевать на безопасность. А чо, кому я нужен-то, верно?
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|3.95, ihatenpm (?), 14:08, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на виртуалке запускаю, когда надо виндо-специфичное, т.к. она легковеснее, и в отличие от 11 не 5 FPS как в анимэ
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|4.96, Аноним (96), 14:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 легковесней раз в 100, попробуй тот билд для банкоматов там практически весь мусор изкоробки отключен.
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|1.97, Аноним (97), 14:22, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подобные загрузки выполняются независимо от выполнения пользователями "go get" и создают большую нагрузку на серверы
Слабо рейтлимитер вкрутить?
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|1.103, Alexey Torgashin (?), 14:44, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура. Вышел язык, апдейт. Можно было бы порадоваться за американских миллиардеров . Но увы, в РФ идёт война. Это все портит. Можно было бы просмотреть на новые оптимизации и фичи, но идёт война, белые люди гибнут каждый день. Не до фич. Все плохо.
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