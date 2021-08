Релиз языка программирования Go 1.17

2.8 , Аноним ( 5 ), 09:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вызывай уборку мусора руками. Делов-то.

2.9, go (?), 09:26, 17/08/2021: Ты всегда можешь сделать это эффективнее сам. Все инструменты для этого есть.

2.12, Аноним (12), 09:31, 17/08/2021: Да, опыт того же Дискорда подсказывает, что Го достаточно далёк от идеала

Но большинству далеко до Дискорда по нагрузке, а значит и Питона хватит

3.17, Мимокрокодил (?), 09:43, 17/08/2021: Это была откровенно тупая статья от чувака из дискорда. Ему там же в каментах насовали, что он чушь написал. Так что опыт показывает, что люди нихера не читают, а слышат звон 😄

2.16, Брат Анон (ok), 09:40, 17/08/2021: > Го включает уборку мусора где надо и не надо, порой высоконагруженное приложение

> проще написать на питоне, чем бороться с уборкой мусора и его

> нагрузкой на го. Раньше думал, что го это идеал, но теперь

> как-то он мне не очень. Шта?)))

Ты мне не рассказывай. Даже когда Го не умел все ядра пользовать -- я не поленился и написал тест для сравнения Го 1.13 и питон 3.4 -- Го порвал питон на искусственном тесте в 40 раз (Компонентный Паскаль примерно в 35...38 раз. ФриПаскаль рвал питон в 40-50 раз, Си порвал питон в 60 раз, Visual Basic 6.5 порвал питон наравне с Си в 60 раз, чем старичок меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивил, даже питон 2.7 сделал питон 3.4 примерно в 1.7 раза, PascalABC.Net уже умел многоядерность и порвал питон уже тогда примерно в 180..200 раз.). Теперь Го имеет многие оптимизации и многоядерность. На моей домашней машине Го 1.16 рвёт питон 3.8 (у которого теперь есть асинхронность) примерно в 200 раз по скорости и примерно 5 раз по потреблению памяти. Ты так написал про СМ в Го, что можно подумать, что его в питоне нет. Ах да: задержки на стоп-ворлд в Го давно исчисляются временем по 10..15 мксек. В питоне -- 1...1.5 мсек. Это я тоже проверял лично, чтобы ты знал великий ыксперд. Попробуй организуй асинхронную обработку 50к запросов одновременно на питоне, вперде. Если тебя начальник не уволит за такие финты, значит тупой у тебя начальник.

3.29, uchiya (ok), 10:16, 17/08/2021: Си порвал в 60 раз, а Го в 200 раз. Держите его пацаны, сейчас расскажет, как го порвал ассемблер в 10 раз.

2.20, Нанобот (ok), 09:58, 17/08/2021: >высоконагруженное приложение проще написать на питоне ага. просто "высоконагруженное приложение на питоне" потребует от 64гб памяти и 32+ ядра, плюс его нужно будет раз в пару часов перезапускать. но ты прав, написать проще