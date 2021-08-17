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Релиз языка программирования Go 1.17

17.08.2021 08:52

Представлен релиз языка программирования Go 1.17, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

В новой версии внесены незначительные изменения в язык программирования, добавлена поддержка редакции ОС Windows для 64-разрядной архитектуры ARM и продолжена оптимизация работы компилятора. В частности, в компиляторе были переработаны методы передачи аргументов в функции и возврата результата, что позволило в среднем поднять производительность приложений на 5% и сократить размер исполняемого файла на 2% на системах с архитектурой x86_64. Из функциональных изменений отмечается реализация новых функций в пакете unsafe - unsafe.Add и unsafe.Slice для безопасных арифметических операций с указателями и безопасного преобразования указателей в слайсы, а также реализация средств для преобразования слайсов в указатели на массив.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.17...)
  2. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.16
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55647-golang
Ключевые слова: golang
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  • 1.1, хацкер (??), 09:02, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > сочетающее высокую производительность компилируемых языков

    с GC? хм

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:20, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А куда ты так торопишься? Твой Хеллоу Ворлд без GC лучше не станет.
     
     
  • 3.10, хацкер (??), 09:28, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    я топовый программист, я востребован и получаю много кэша, и я отвечаю за свои слова: GC это УГ; попомни их, смузибой
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 09:29, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Школу сначала закончи, поповый)
     
  • 4.13, Брат Анон (ok), 09:32, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чушь написал. Ещё в 90х годах проводились исследования, которые наглядно показали, что даже на малых объёмах памяти СМ не уступает рукам, а на больших объёмах -- имеет откровенный выигрыш, видимый невооружённым глазом. МС с этим утверждением согласна, Оракл согласен, Гугель согласен, но ты -- крупный диванный шпециалист имеешь своё мнение с особенностями, угу.
     
     
  • 5.27, uchiya (ok), 10:11, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, правда с 90-х годов так и не написали ни одного сопоставимого приложения с GC которое  бы было быстрее аналогичного без него. А вот аналогов софта с GC, который в последствии был переписал на С\С++ и другие языки без GC полно, и в подавляющем большинстве он оказывается быстрее, намного быстрее.

     
  • 4.32, Аноним (32), 10:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь выключить GC для своего хелловорлда
     
  • 2.18, Рева RarogCmex Денис (?), 09:44, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Haskell, в сочетании со сборкой мусора с поколениями, может выдавать произодительность, сравнимую с C++
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:14, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Нинужон


    мимо c# господин

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    На раст перепишите его
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:23, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шта? Golang по большей части написан на Go, зачем?
    Я, конечно, фанат Раста, но ты позоришь всё сообщество такими... кхм... глупыми комментариями.
    (хотя допускаю, что это скорее всего засланный казачок)
     
     
  • 3.14, Брат Анон (ok), 09:34, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Шта? Golang по большей части написан на Go, зачем?
    > Я, конечно, фанат Раста, но ты позоришь всё сообщество такими... кхм... глупыми
    > комментариями.
    > (хотя допускаю, что это скорее всего засланный казачок)

    Поправка. Не по большей части, а полностью. Не фанат Го, но Раст не люблю больше. Тебе лайк, комменту выше -- страйк.

     

  • 1.4, Аноним (5), 09:18, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Единственный нормальный язык программирования.
     
     
  • 2.15, Брат Анон (ok), 09:35, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственный нормальный язык программирования.

    Нет. Для меня единственный нормальный язык программирования -- это Оберон. А Го -- это испорченный Оберон. Лучше чем питон, сисярп, раст -- но не единственный и не лучший.

     
     
  • 3.26, Урри (ok), 10:09, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это синдром утенка, с этим стоит бороться.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:20, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Го включает уборку мусора где надо и не надо, порой высоконагруженное приложение проще написать на питоне, чем бороться с уборкой мусора и его нагрузкой на го. Раньше думал, что го это идеал, но теперь как-то он мне не очень.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 09:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вызывай уборку мусора руками. Делов-то.
     
  • 2.9, go (?), 09:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты всегда можешь сделать это эффективнее сам. Все инструменты для этого есть.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:31, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, опыт того же Дискорда подсказывает, что Го достаточно далёк от идеала
    Но большинству далеко до Дискорда по нагрузке, а значит и Питона хватит
     
     
  • 3.17, Мимокрокодил (?), 09:43, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была откровенно тупая статья от чувака из дискорда. Ему там же в каментах насовали, что он чушь написал.   Так что опыт показывает, что люди нихера не читают, а слышат звон 😄
     
  • 2.16, Брат Анон (ok), 09:40, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Го включает уборку мусора где надо и не надо, порой высоконагруженное приложение
    > проще написать на питоне, чем бороться с уборкой мусора и его
    > нагрузкой на го. Раньше думал, что го это идеал, но теперь
    > как-то он мне не очень.

    Шта?)))
    Ты мне не рассказывай. Даже когда Го не умел все ядра пользовать -- я не поленился и написал тест для сравнения Го 1.13 и питон 3.4 -- Го порвал питон на искусственном тесте в 40 раз (Компонентный Паскаль примерно в 35...38 раз. ФриПаскаль рвал питон в 40-50 раз, Си порвал питон в 60 раз, Visual Basic 6.5 порвал питон наравне с Си в 60 раз, чем старичок меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивил, даже питон 2.7 сделал питон 3.4 примерно в 1.7 раза, PascalABC.Net уже умел многоядерность и порвал питон уже тогда примерно в 180..200 раз.). Теперь Го имеет многие оптимизации и многоядерность. На моей домашней машине Го 1.16 рвёт питон 3.8 (у которого теперь есть асинхронность) примерно в 200 раз по скорости и примерно 5 раз по потреблению памяти.

    Ты так написал про СМ в Го, что можно подумать, что его в питоне нет. Ах да: задержки на стоп-ворлд в Го давно исчисляются временем по 10..15 мксек. В питоне -- 1...1.5 мсек. Это я тоже проверял лично, чтобы ты знал великий ыксперд.

    Попробуй организуй асинхронную обработку 50к запросов одновременно на питоне, вперде. Если тебя начальник не уволит за такие финты, значит тупой у тебя начальник.

     
     
  • 3.29, uchiya (ok), 10:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си порвал в 60 раз, а Го в 200 раз. Держите его пацаны, сейчас расскажет, как го порвал ассемблер в  10 раз.
     
  • 2.20, Нанобот (ok), 09:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >высоконагруженное приложение проще написать на питоне

    ага. просто "высоконагруженное приложение на питоне" потребует от 64гб памяти и 32+ ядра, плюс его нужно будет раз в пару часов перезапускать. но ты прав, написать проще

     

  • 1.21, camac (ok), 09:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, пожалуйста.
    А новичку (60-летнему гуманитарию) будет ли сложно освоить этот язык?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:07, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны, язык довольно простой, так что освоение могло бы быть не труднее других. С другой стороны, литературы по Go, рассчитанной на новичков в программировании, я не встречал. На английском, вероятно, что-то уже есть, но на русский не переводилось.
     
  • 2.28, Урри (ok), 10:14, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не будет.

    В этом одна из основных проблем современных языков - их делают с очень низким порогом вхождения ценой переусложненности всего, что хоть чуть-чуть выходит за рамки хелловорлда.

    Для вхождения достаточно пройти примеры на офсайте https://golang.org/

     
  • 2.30, Аноним (30), 10:20, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть зазубрит https://gobyexample.com/ потом можно сразу коммитить в мастер и на прод.
     
     
  • 3.33, Аноним (30), 10:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он плохо умеет в английский (что странно) то https://gobyexample.com.ru/ там некоторых тем нет, но тоже сойдет.
     

  • 1.22, pashev.me (?), 10:02, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > unsafe.Add и unsafe.Slice для безопасных арифметических операций с указателями и безопасного преобразования указателей в слайсы

    Unsafe - это небезопасно.

     
     
  • 2.31, Аноним (30), 10:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохой небезопасный язык. Всем нравятся языки плохиши.
     

  • 1.23, Иваня (?), 10:02, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прекрасный язык, лёгок в освоении, надо обновиться.
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:07, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок

    толстота

     

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