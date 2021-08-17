Релиз языка программирования Go 1.17

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|1.1, хацкер (??), 09:02, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> сочетающее высокую производительность компилируемых языков
с GC? хм
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|2.5, Аноним (5), 09:20, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А куда ты так торопишься? Твой Хеллоу Ворлд без GC лучше не станет.
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|3.10, хацкер (??), 09:28, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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я топовый программист, я востребован и получаю много кэша, и я отвечаю за свои слова: GC это УГ; попомни их, смузибой
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|4.13, Брат Анон (ok), 09:32, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чушь написал. Ещё в 90х годах проводились исследования, которые наглядно показали, что даже на малых объёмах памяти СМ не уступает рукам, а на больших объёмах -- имеет откровенный выигрыш, видимый невооружённым глазом. МС с этим утверждением согласна, Оракл согласен, Гугель согласен, но ты -- крупный диванный шпециалист имеешь своё мнение с особенностями, угу.
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|5.27, uchiya (ok), 10:11, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, правда с 90-х годов так и не написали ни одного сопоставимого приложения с GC которое бы было быстрее аналогичного без него. А вот аналогов софта с GC, который в последствии был переписал на С\С++ и другие языки без GC полно, и в подавляющем большинстве он оказывается быстрее, намного быстрее.
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|2.7, Аноним (7), 09:23, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Шта? Golang по большей части написан на Go, зачем?
Я, конечно, фанат Раста, но ты позоришь всё сообщество такими... кхм... глупыми комментариями.
(хотя допускаю, что это скорее всего засланный казачок)
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|3.14, Брат Анон (ok), 09:34, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Шта? Golang по большей части написан на Go, зачем?
> Я, конечно, фанат Раста, но ты позоришь всё сообщество такими... кхм... глупыми
> комментариями.
> (хотя допускаю, что это скорее всего засланный казачок)
Поправка. Не по большей части, а полностью. Не фанат Го, но Раст не люблю больше. Тебе лайк, комменту выше -- страйк.
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|2.15, Брат Анон (ok), 09:35, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Единственный нормальный язык программирования.
Нет. Для меня единственный нормальный язык программирования -- это Оберон. А Го -- это испорченный Оберон. Лучше чем питон, сисярп, раст -- но не единственный и не лучший.
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|1.6, Аноним (6), 09:20, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Го включает уборку мусора где надо и не надо, порой высоконагруженное приложение проще написать на питоне, чем бороться с уборкой мусора и его нагрузкой на го. Раньше думал, что го это идеал, но теперь как-то он мне не очень.
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|2.9, go (?), 09:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты всегда можешь сделать это эффективнее сам. Все инструменты для этого есть.
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|2.12, Аноним (12), 09:31, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, опыт того же Дискорда подсказывает, что Го достаточно далёк от идеала
Но большинству далеко до Дискорда по нагрузке, а значит и Питона хватит
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|3.17, Мимокрокодил (?), 09:43, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это была откровенно тупая статья от чувака из дискорда. Ему там же в каментах насовали, что он чушь написал. Так что опыт показывает, что люди нихера не читают, а слышат звон 😄
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|2.16, Брат Анон (ok), 09:40, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Го включает уборку мусора где надо и не надо, порой высоконагруженное приложение
> проще написать на питоне, чем бороться с уборкой мусора и его
> нагрузкой на го. Раньше думал, что го это идеал, но теперь
> как-то он мне не очень.
Шта?)))
Ты мне не рассказывай. Даже когда Го не умел все ядра пользовать -- я не поленился и написал тест для сравнения Го 1.13 и питон 3.4 -- Го порвал питон на искусственном тесте в 40 раз (Компонентный Паскаль примерно в 35...38 раз. ФриПаскаль рвал питон в 40-50 раз, Си порвал питон в 60 раз, Visual Basic 6.5 порвал питон наравне с Си в 60 раз, чем старичок меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивил, даже питон 2.7 сделал питон 3.4 примерно в 1.7 раза, PascalABC.Net уже умел многоядерность и порвал питон уже тогда примерно в 180..200 раз.). Теперь Го имеет многие оптимизации и многоядерность. На моей домашней машине Го 1.16 рвёт питон 3.8 (у которого теперь есть асинхронность) примерно в 200 раз по скорости и примерно 5 раз по потреблению памяти.
Ты так написал про СМ в Го, что можно подумать, что его в питоне нет. Ах да: задержки на стоп-ворлд в Го давно исчисляются временем по 10..15 мксек. В питоне -- 1...1.5 мсек. Это я тоже проверял лично, чтобы ты знал великий ыксперд.
Попробуй организуй асинхронную обработку 50к запросов одновременно на питоне, вперде. Если тебя начальник не уволит за такие финты, значит тупой у тебя начальник.
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|3.29, uchiya (ok), 10:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Си порвал в 60 раз, а Го в 200 раз. Держите его пацаны, сейчас расскажет, как го порвал ассемблер в 10 раз.
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|2.20, Нанобот (ok), 09:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>высоконагруженное приложение проще написать на питоне
ага. просто "высоконагруженное приложение на питоне" потребует от 64гб памяти и 32+ ядра, плюс его нужно будет раз в пару часов перезапускать. но ты прав, написать проще
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|1.21, camac (ok), 09:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подскажите, пожалуйста.
А новичку (60-летнему гуманитарию) будет ли сложно освоить этот язык?
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|2.25, Аноним (25), 10:07, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С одной стороны, язык довольно простой, так что освоение могло бы быть не труднее других. С другой стороны, литературы по Go, рассчитанной на новичков в программировании, я не встречал. На английском, вероятно, что-то уже есть, но на русский не переводилось.
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|2.28, Урри (ok), 10:14, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не будет.
В этом одна из основных проблем современных языков - их делают с очень низким порогом вхождения ценой переусложненности всего, что хоть чуть-чуть выходит за рамки хелловорлда.
Для вхождения достаточно пройти примеры на офсайте https://golang.org/
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|1.22, pashev.me (?), 10:02, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> unsafe.Add и unsafe.Slice для безопасных арифметических операций с указателями и безопасного преобразования указателей в слайсы
Unsafe - это небезопасно.
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|1.24, Аноним (24), 10:07, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок
толстота
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