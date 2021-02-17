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Релиз языка программирования Go 1.16

17.02.2021 12:38

Представлен релиз языка программирования Go 1.16, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.16:

  • Добавлен пакет embed, предоставляющий средства для встраивания в программу произвольных файлов и каталогов. Для указания файлов, которые необходимо встроить на этапе компиляции, предоставляется новая директива "//go:embed". Например, указание в коде комментария "//go:embed test.txt" и объявление следом переменной "var f embed.FS" приведёт в встраиванию файла test.txt и возможности обращения к нему через дескриптор "f". Подобным образом можно встраивать необходимые для работы файлы с ресурсами или отдельными значениями определённого типа, например, для получения строковой переменной "s" из файла version.txt можно указать: 
    
  import _ "embed"
   //go:embed version.txt
   var s string
   print(s)
  • По умолчанию теперь требуется использование новой системы модулей с интегрированной поддержкой версионирования, которая пришла на смену средствам управления зависимостями на основе GOPATH. Переменная окружения GO111MODULE теперь выставлена в значение "on" по умолчанию и режим модулей используется независимо от присутствия файла go.mod в рабочем или родительском каталоге. В новом режиме сборочные команды, такие как "go build" и "go test", не изменяют содержимое go.mod и go.sum, а команда "go install" обрабатывает аргументы с указанием версии ("go install example.com/cmd@v1.0.0"). Для возвращения старого поведение следует изменить GO111MODULE на значение "auto". Отмечается, что 96% разработчиков уже перешли на новую систему модулей.
  • Проведена оптимизация компоновщика. Для больших проектов компоновка теперь выполняется на 20-25% быстрее и требует на 5-15% меньше памяти.
  • В компиляторе добавлена поддержка inline-развёртывания функций с сокращённым определением циклов "for", методом значений (method values) и конструкциями 'type switch'.
  • Добавлена поддержка систем Apple, оснащённых новым ARM-чипом Apple M1. Добавлены порты netbsd/arm64 и openbsd/mips64 с поддержкой NetBSD на 64-разрядных ARM и OpenBSD на системах MIPS64. В порт linux/riscv64 добавлена поддержка cgo и режима "-buildmode=pie".
  • Прекращена поддержка режима компиляции x87 (GO386=387). Поддержка процессоров без инструкций SSE2 теперь доступна через программный режим "GO386=softfloat".

Дополнительно можно отметить начало тестирования бета-выпуска языка Dart 2.12, в котором стабилизирован режим безопасного использования значения "Null" (null safety), который позволят избежать крахов, вызванных попытками использования переменных, значение которых не определено и выставлено в "Null". Режим подразумевает, что переменные не могут иметь неопределённые значения, если им явно не присваивается значение null. В режиме строго учитываются типы переменных, что позволяет компилятору применять дополнительные оптимизации. Соответствие типов проверяется на этапе компиляции, например, в случае попытки присвоения значения "Null" переменной с типом, не подразумевающим неопределённое состояние, таким как "int", будет выведена ошибка.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.16...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.15
  3. OpenNews: В ядре Linux выявлена ошибка, приводящая к нарушению работы некоторых программ, использующих AVX
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.8
  5. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  6. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54605-go
Ключевые слова: go, golang, dart
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, маколюб (?), 14:17, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    о, наконец то поддержка М1

    лучшие компьютеры стали ещё лучше

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:19, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там особенного, это ведь тот же арм пусть и покоцаный.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:20, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    педик
     
  • 2.10, Джон Маковый (?), 14:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня жду на собрании маководов. Трусы не одевай!
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное что систему пакетов, сделали наконец хотя бы частично вменяемой. А то раньше она работала максимально идиотским способом.
     

  • 1.3, Аноним (11), 14:18, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно экспертное мнение фрактала дырень это или не дырень. Без этого никак.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:20, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    дырень не дырень, но для педиков
     

  • 1.4, Аноним (7), 14:19, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    релиз языка для педиков
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:31, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для педиков Swift?
     

  • 1.6, Аноним (7), 14:19, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    модераторы хорош уже душить анона
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 14:21, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    педики
     

  • 1.12, Zitz (?), 14:29, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google fuck off!

    На тот случай, если равины из корпорации добра читают opennet.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:36, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Педики
     

  • 1.15, DEUDEV (?), 14:41, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто использует Golang, сколько строк LoC у вас в проекте?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:54, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нэ паверыш, всэ
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:58, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько строк LoC

    И сколько USD dollars of the United States of the USA вы зарабатываете?? Отпишитесь в этом ИТТ треде!!

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:42, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Goдится, беру!
     
  • 1.18, Растоним (?), 14:55, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда по скорости растров догонят? ой никогда, конкуренции руби и питон у этой поделки
     

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