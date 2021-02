Представлен релиз языка программирования Go 1.16, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD. Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си. Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора. Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.16: Добавлен пакет embed, предоставляющий средства для встраивания в программу произвольных файлов и каталогов. Для указания файлов, которые необходимо встроить на этапе компиляции, предоставляется новая директива "//go:embed". Например, указание в коде комментария "//go:embed test.txt" и объявление следом переменной "var f embed.FS" приведёт в встраиванию файла test.txt и возможности обращения к нему через дескриптор "f". Подобным образом можно встраивать необходимые для работы файлы с ресурсами или отдельными значениями определённого типа, например, для получения строковой переменной "s" из файла version.txt можно указать: import _ "embed" //go:embed version.txt var s string print(s)

По умолчанию теперь требуется использование новой системы модулей с интегрированной поддержкой версионирования, которая пришла на смену средствам управления зависимостями на основе GOPATH. Переменная окружения GO111MODULE теперь выставлена в значение "on" по умолчанию и режим модулей используется независимо от присутствия файла go.mod в рабочем или родительском каталоге. В новом режиме сборочные команды, такие как "go build" и "go test", не изменяют содержимое go.mod и go.sum, а команда "go install" обрабатывает аргументы с указанием версии ("go install example.com/cmd@v1.0.0"). Для возвращения старого поведение следует изменить GO111MODULE на значение "auto". Отмечается, что 96% разработчиков уже перешли на новую систему модулей.

Проведена оптимизация компоновщика. Для больших проектов компоновка теперь выполняется на 20-25% быстрее и требует на 5-15% меньше памяти.

В компиляторе добавлена поддержка inline-развёртывания функций с сокращённым определением циклов "for", методом значений (method values) и конструкциями 'type switch'.

Добавлена поддержка систем Apple, оснащённых новым ARM-чипом Apple M1. Добавлены порты netbsd/arm64 и openbsd/mips64 с поддержкой NetBSD на 64-разрядных ARM и OpenBSD на системах MIPS64. В порт linux/riscv64 добавлена поддержка cgo и режима "-buildmode=pie".

Прекращена поддержка режима компиляции x87 (GO386=387). Поддержка процессоров без инструкций SSE2 теперь доступна через программный режим "GO386=softfloat". Дополнительно можно отметить начало тестирования бета-выпуска языка Dart 2.12, в котором стабилизирован режим безопасного использования значения "Null" (null safety), который позволят избежать крахов, вызванных попытками использования переменных, значение которых не определено и выставлено в "Null". Режим подразумевает, что переменные не могут иметь неопределённые значения, если им явно не присваивается значение null. В режиме строго учитываются типы переменных, что позволяет компилятору применять дополнительные оптимизации. Соответствие типов проверяется на этапе компиляции, например, в случае попытки присвоения значения "Null" переменной с типом, не подразумевающим неопределённое состояние, таким как "int", будет выведена ошибка.