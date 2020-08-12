Представлен релиз языка программирования Go 1.15, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD. Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си. Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора. Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.15: Существенно улучшена работа компоновщика, как в области повышения скорости работы и сокращения потребления памяти, так и в направлении упрощения сопровождения кода. При тестировании в операционных системах, использующих формат исполняемых файлов ELF (Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Dragonfly, Solaris), компоновка типового набора крупных Go-приложений стала выполняться на 20% быстрее, а потребление памяти в среднем уменьшилось на 30%. Повышение производительности стало возможным благодаря переходу на новый формат объектных файлов и переработке внутренних стадий для повышения уровня распараллеливания работ. Собственный компоновщик теперь используется по умолчанию на системах linux/amd64 и linux/arm64 в режиме "-buildmode=pie", в котором теперь не требуется применения Си-компоновщика.

В runtime значительно улучшено распределение мелких объектов на системах с большим числом ядер CPU и сокращены задержки. При сбоях обеспечен вывод значений с числовыми и строковыми типами, вместо показа адреса. При отправке Go-приложению сигналов SIGSEGV, SIGBUS и SIGFPE, в случае отсутствия обработчика os/signal.Notify, приложение будет завершено с выводом трассировки стека (ранее поведение было непредсказуемым).

Проведена оптимизация компилятора, позволившая сократить размер генерируемых исполняемых файлов в среднем на 5% за счёт прекращения включения некоторых метаданных для сборщика мусора и более агрессивной чистке неиспользуемых метаданных.

В компилятор и ассемблер добавлен флаг "-spectre" для включения защиты от атак класса Spectre (для большинства программ не требуется, включение опции может быть оправдано лишь для отдельных очень специфичных случаев).

В сертификатах X.509 объявлено устаревшим поле CommonName, которое теперь не трактуется как имя хоста в случае отсутствия поля Subject Alternative Names.

В команде "go" в переменной окружения GOPROXY теперь можно перечислять несколько прокси, разделённых запятой или символом "|". Если первый прокси в списке вернёт ошибку (404 или 410), то будет предпринята попытка обращения через второй прокси и т.д.

В утилите vet добавлено предупреждение о попытке преобразования из string(x), если "x" является целочисленным типом, отличным от rune или byte.

В утилиту objdump добавлен флаг "-gnu" для поддержки дизассемблирования синтаксиса GNU assembler.

Добавлен новый пакет time/tzdata, позволяющий встроить в программу БД с данными о часовых поясах.

Из исходных текстов и документации убраны фразы whitelist/blacklist и master/slave, вместо которых теперь используются "allowlist", "blocklist", "process", "pty", "proc" и "control".

Внесена большая порция незначительных улучшений в стандартную библиотеку.

Добавлена поддержка OpenBSD 6.7 в режимах GOARCH=arm и GOARCH=arm64 (ранее поддерживались только GOARCH=386 и GOARCH=amd64).

Продолжено развитие 64-разрядной платформы RISC-V (GOOS=linux, GOARCH=riscv64).

Для 32-разрядных систем x86 в следующем выпуске будут подняты минимальные требования к системе - продолжат поддерживаться только процессоры с SSE2. Для сборки в режиме GOARCH=386 потребуется как минимум Intel Pentium 4 (выпущен в 2000 году) или AMD Opteron/Athlon 64 (выпущен в 2003 году).



