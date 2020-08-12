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Релиз языка программирования Go 1.15

12.08.2020 21:17

Представлен релиз языка программирования Go 1.15, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.15:

  • Существенно улучшена работа компоновщика, как в области повышения скорости работы и сокращения потребления памяти, так и в направлении упрощения сопровождения кода. При тестировании в операционных системах, использующих формат исполняемых файлов ELF (Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Dragonfly, Solaris), компоновка типового набора крупных Go-приложений стала выполняться на 20% быстрее, а потребление памяти в среднем уменьшилось на 30%. Повышение производительности стало возможным благодаря переходу на новый формат объектных файлов и переработке внутренних стадий для повышения уровня распараллеливания работ. Собственный компоновщик теперь используется по умолчанию на системах linux/amd64 и linux/arm64 в режиме "-buildmode=pie", в котором теперь не требуется применения Си-компоновщика.
  • В runtime значительно улучшено распределение мелких объектов на системах с большим числом ядер CPU и сокращены задержки. При сбоях обеспечен вывод значений с числовыми и строковыми типами, вместо показа адреса. При отправке Go-приложению сигналов SIGSEGV, SIGBUS и SIGFPE, в случае отсутствия обработчика os/signal.Notify, приложение будет завершено с выводом трассировки стека (ранее поведение было непредсказуемым).
  • Проведена оптимизация компилятора, позволившая сократить размер генерируемых исполняемых файлов в среднем на 5% за счёт прекращения включения некоторых метаданных для сборщика мусора и более агрессивной чистке неиспользуемых метаданных.
  • В компилятор и ассемблер добавлен флаг "-spectre" для включения защиты от атак класса Spectre (для большинства программ не требуется, включение опции может быть оправдано лишь для отдельных очень специфичных случаев).
  • В сертификатах X.509 объявлено устаревшим поле CommonName, которое теперь не трактуется как имя хоста в случае отсутствия поля Subject Alternative Names.
  • В команде "go" в переменной окружения GOPROXY теперь можно перечислять несколько прокси, разделённых запятой или символом "|". Если первый прокси в списке вернёт ошибку (404 или 410), то будет предпринята попытка обращения через второй прокси и т.д.
  • В утилите vet добавлено предупреждение о попытке преобразования из string(x), если "x" является целочисленным типом, отличным от rune или byte.
  • В утилиту objdump добавлен флаг "-gnu" для поддержки дизассемблирования синтаксиса GNU assembler.
  • Добавлен новый пакет time/tzdata, позволяющий встроить в программу БД с данными о часовых поясах.
  • Из исходных текстов и документации убраны фразы whitelist/blacklist и master/slave, вместо которых теперь используются "allowlist", "blocklist", "process", "pty", "proc" и "control".
  • Внесена большая порция незначительных улучшений в стандартную библиотеку.
  • Добавлена поддержка OpenBSD 6.7 в режимах GOARCH=arm и GOARCH=arm64 (ранее поддерживались только GOARCH=386 и GOARCH=amd64).
  • Продолжено развитие 64-разрядной платформы RISC-V (GOOS=linux, GOARCH=riscv64).
  • Для 32-разрядных систем x86 в следующем выпуске будут подняты минимальные требования к системе - продолжат поддерживаться только процессоры с SSE2. Для сборки в режиме GOARCH=386 потребуется как минимум Intel Pentium 4 (выпущен в 2000 году) или AMD Opteron/Athlon 64 (выпущен в 2003 году).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.15...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.14
  3. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  4. OpenNews: Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  6. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53539-golang
Ключевые слова: golang, go
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, СССР (?), 23:38, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SHOWmustGOon
     
     
  • 2.7, InuYasha (??), 00:18, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Say "NO" to "Go"!
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ненужно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:49, 12/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 02:04, 13/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 23:39, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Go, go, go, go, go, go, go, go shorty,
    it's your birthday
    We gon' party like
    it's your birthday
     
     
  • 2.29, Анонас (?), 03:57, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чот таксе рифма
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:00, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А эти, как их там, женерики еще не завезли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:15, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из-за таких, как ты, ненужноженерики таки пропихнут в 2.0.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 00:30, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ненужноженерики

    А вот и подтянулись любители void* и прочих непроверяемых в компайл-тайме тайп-кастов.

     
     
  • 4.14, Аноним (6), 01:50, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот и подтянулись знатоки void* и непроверяемых тайп-кастов в go. Ты бы матчасть подтянул прежде чем троллить, а то скучно с тобой.
     
  • 4.16, Аноним (16), 02:08, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неосиляторы подтянулись
     

  • 1.8, pda (?), 00:25, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Название языка определённо оскорбляет инвалидов-колясочников, напоминая им о том, что они go не могут.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:29, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваше существование оскорбляет Петросяна.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 03:46, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существо оскорбления петросянит вас!
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:27, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для 32-разрядных систем x86 в следующем выпуске будут подняты минимальные требования к системе - продолжат поддерживаться только процессоры с SSE2. Для сборки в режиме GOARCH=386 потребуется как минимум Intel Pentium 4 (выпущен в 2000 году) или AMD Opteron/Athlon 64 (выпущен в 2003 году).

    А чем они это мотивируют? Почему нельзя ориентироваться на процессоры 2006 хотя бы? На 386 (встройки) я так понимаю всё равно не запустится, а помимо этого ведь никакого смысла нет вроде бы?

     
     
  • 2.21, Gefest (?), 02:34, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это в чьей голове смысла нету ?? P4 win7 1-2gb ram , такие машие все еще работают. Некоторым образом ..
     
  • 2.22, wtfbrother (?), 02:37, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это кто так не любит процессоры без Intel Me ??!!
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 03:48, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это интел забыл залогиниться.
     

  • 1.12, an0nymous (?), 01:00, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из версии в версию пишут что в сабже заимствования из питона. Какие (несмотря на утинную типизацию и foreach)?
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:44, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем он нужен когда есть RUST?
     
     
  • 2.18, Аноним (26), 02:24, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен RUST когда есть он?
     
  • 2.23, leap42 (ok), 02:52, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем он нужен когда есть RUST?

    чтобы в 10* раз меньше усилий и времени на написание кода тратить (сам код будет всего в 2 раза медленнее)

    *количество будет разным для всех, привёл своё +-

     
     
  • 3.28, Аноним (26), 03:51, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в 2 раза медленнее

    причём медленнее на расте будет :) ведь чем сложнее язык - тем невероятней написать оптимальный алгоритм.

     

  • 1.17, Аноним (17), 02:15, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и сюда sjw добрались. а будет весело если кто-то форкнет и вернет как было)
     
     
  • 2.25, Кайф (?), 03:13, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говно говном не испортить
     

  • 1.19, Аноним (19), 02:27, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "blocklist"

    Гениально! Надо было сделать ещё и "whotelist", для симметрии и мнемоничности

     
  • 1.20, olan (?), 02:28, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "blocklist"

    Гениально! Надо было сделать ещё и "whotelist", для симметрии и мнемоничности

     
  • 1.24, Кайф (?), 03:01, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Над go даже смеяться грех по поводу инклюзивности, настолько он убог
     

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