Релиз языка программирования Go 1.15

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|1.3, Аноним (3), 23:39, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Go, go, go, go, go, go, go, go shorty,
it's your birthday
We gon' party like
it's your birthday
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|2.6, Аноним (6), 00:15, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из-за таких, как ты, ненужноженерики таки пропихнут в 2.0.
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|3.11, Аноним (3), 00:30, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> ненужноженерики
А вот и подтянулись любители void* и прочих непроверяемых в компайл-тайме тайп-кастов.
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|4.14, Аноним (6), 01:50, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот и подтянулись знатоки void* и непроверяемых тайп-кастов в go. Ты бы матчасть подтянул прежде чем троллить, а то скучно с тобой.
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|1.8, pda (?), 00:25, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Название языка определённо оскорбляет инвалидов-колясочников, напоминая им о том, что они go не могут.
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|1.9, Аноним (9), 00:27, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для 32-разрядных систем x86 в следующем выпуске будут подняты минимальные требования к системе - продолжат поддерживаться только процессоры с SSE2. Для сборки в режиме GOARCH=386 потребуется как минимум Intel Pentium 4 (выпущен в 2000 году) или AMD Opteron/Athlon 64 (выпущен в 2003 году).
А чем они это мотивируют? Почему нельзя ориентироваться на процессоры 2006 хотя бы? На 386 (встройки) я так понимаю всё равно не запустится, а помимо этого ведь никакого смысла нет вроде бы?
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|2.21, Gefest (?), 02:34, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это в чьей голове смысла нету ?? P4 win7 1-2gb ram , такие машие все еще работают. Некоторым образом ..
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|1.12, an0nymous (?), 01:00, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из версии в версию пишут что в сабже заимствования из питона. Какие (несмотря на утинную типизацию и foreach)?
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|2.23, leap42 (ok), 02:52, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем он нужен когда есть RUST?
чтобы в 10* раз меньше усилий и времени на написание кода тратить (сам код будет всего в 2 раза медленнее)
*количество будет разным для всех, привёл своё +-
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|3.28, Аноним (26), 03:51, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в 2 раза медленнее
причём медленнее на расте будет :) ведь чем сложнее язык - тем невероятней написать оптимальный алгоритм.
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|1.17, Аноним (17), 02:15, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и сюда sjw добрались. а будет весело если кто-то форкнет и вернет как было)
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|1.19, Аноним (19), 02:27, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "blocklist"
Гениально! Надо было сделать ещё и "whotelist", для симметрии и мнемоничности
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|1.20, olan (?), 02:28, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "blocklist"
Гениально! Надо было сделать ещё и "whotelist", для симметрии и мнемоничности
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|1.24, Кайф (?), 03:01, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Над go даже смеяться грех по поводу инклюзивности, настолько он убог
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