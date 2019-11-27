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В ядре Linux выявлена ошибка, приводящая к нарушению работы некоторых программ на языке Go

27.11.2019 10:32

В ядре Linux, начиная с выпуска 5.2, проявляется ошибка, которая приводит к нарушению содержимого регистра AVX при возврате из обработчика сигнала, обрабатываемого при генерации исключения (page-fault). Проблема возникает при запуске многопоточных программ ("-pthread"), в которых имеются вычисления с регистром AVX, в случае сборки ядра в GCC 9 (при сборке в более ранних выпусках GCC ошибка не проявляется, так как GCC 9 кэширует адрес переменной thread-local в функции, а более ранние версии GCC загружают его каждый раз).

Проблема приводит к преждевременному завершению программы с ошибкой повреждения памяти. Наиболее заметным и часто наблюдаемым проявлением ошибки стали крахи приложений, написанных на языке Go. Из-за отмеченной проблемы программы на языке Go, преждевременно завершаются, как правило, с ошибками "runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference", "runtime: unexpected return pc" и "segmentation violation". В ядре ошибка пока остаётся неисправленной. Рассматривается возможность добавления в runtime языка Go изменений для выборочного обхода ошибки на проблемных ядрах Linux, ценой появления дополнительных накладных расходов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google исправил ошибку, около 10 лет присутствующую в TCP-стеке ядра Linux
  3. OpenNews: В ядре Linux выявлены ошибки, приводящие к зависанию процессов и повреждению разделов EXT4
  4. OpenNews: Отсоединение USB-устройств после спящего режима оказалось вызвано ошибкой в USB-стеке Linux
  5. OpenNews: В реализации программного RAID для Linux обнаружена ошибка, которая может привести к повреждению мета-данных
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в обработчике крахов приложений, применяемом в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel, golang
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:36, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А сколько Go-погромистов думали, что у них руки кривые...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:40, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто это не так.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:56, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как видите - нет, не так.
    Кривые руки в данном случае, как выяснилось, не у голангеров.
     

  • 1.3, anonymous (??), 10:38, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто кричал, что Go не нужен? Вот и профит! :)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:45, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Go не нужен

    Без докера и k8s в современном интерпрайзе далеко не уедешь.
    До Сколково, разве что.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:43, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    так проблема в ядре или в гцц?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:45, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да.
     
  • 2.9, anonymous (??), 10:46, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ядре.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:44, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линус вежливо шаркнув ножкой и с поклоном, умоляет разработчиков не ломать юзерспейс
     
  • 1.10, garrick (?), 10:46, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А это точно ошибка в ядре Linux?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:49, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если факты не вписываются в картину мира, то тем хуже для фактов!
     
  • 2.14, foo (?), 10:53, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного сложнее :) Просто 9-й gcc лучше оптимизирует код и оставляет значение в регистре вместо повторного считывания. Но в конечном счете, имхо, да, это ошибка ядра.
     
  • 2.15, кельвин (?), 10:53, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёт тоже кажется что это gcc мутит..
     

  • 1.12, анонимно (?), 10:50, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " Рассматривается возможность добавления в runtime языка Go изменений для выборочного обхода ошибки на проблемных ядрах Linux, ценой появления дополнительных накладных расходов." заодно и Kotlin поправить, там то же *рутины. Ужасный костыль будет.
     
  • 1.13, кельвин (?), 10:52, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кляты AVX
     

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