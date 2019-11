В ядре Linux выявлена ошибка, приводящая к нарушению работы некоторых программ на языке Go

В ядре Linux, начиная с выпуска 5.2, проявляется ошибка, которая приводит к нарушению содержимого регистра AVX при возврате из обработчика сигнала, обрабатываемого при генерации исключения (page-fault). Проблема возникает при запуске многопоточных программ ("-pthread"), в которых имеются вычисления с регистром AVX, в случае сборки ядра в GCC 9 (при сборке в более ранних выпусках GCC ошибка не проявляется, так как GCC 9 кэширует адрес переменной thread-local в функции, а более ранние версии GCC загружают его каждый раз). Проблема приводит к преждевременному завершению программы с ошибкой повреждения памяти. Наиболее заметным и часто наблюдаемым проявлением ошибки стали крахи приложений, написанных на языке Go. Из-за отмеченной проблемы программы на языке Go, преждевременно завершаются, как правило, с ошибками "runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference", "runtime: unexpected return pc" и "segmentation violation". В ядре ошибка пока остаётся неисправленной. Рассматривается возможность добавления в runtime языка Go изменений для выборочного обхода ошибки на проблемных ядрах Linux, ценой появления дополнительных накладных расходов.