В ядре Linux выявлена ошибка, приводящая к нарушению работы некоторых программ на языке Go

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|3.16, Аноним (16), 10:56, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как видите - нет, не так.
Кривые руки в данном случае, как выяснилось, не у голангеров.
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|2.7, Аноним (7), 10:45, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Go не нужен
Без докера и k8s в современном интерпрайзе далеко не уедешь.
До Сколково, разве что.
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|1.6, Аноним (6), 10:44, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Линус вежливо шаркнув ножкой и с поклоном, умоляет разработчиков не ломать юзерспейс
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|2.11, Аноним (11), 10:49, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если факты не вписываются в картину мира, то тем хуже для фактов!
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|2.14, foo (?), 10:53, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немного сложнее :) Просто 9-й gcc лучше оптимизирует код и оставляет значение в регистре вместо повторного считывания. Но в конечном счете, имхо, да, это ошибка ядра.
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|1.12, анонимно (?), 10:50, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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" Рассматривается возможность добавления в runtime языка Go изменений для выборочного обхода ошибки на проблемных ядрах Linux, ценой появления дополнительных накладных расходов." заодно и Kotlin поправить, там то же *рутины. Ужасный костыль будет.
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