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Платформа совместной разработки SourceHut запрещает размещение проектов, связанных с криптовалютами

09.11.2022 09:50

Платформа совместной разработки SourceHut анонсировала предстоящее изменение условий использования. Новые условия, которые начнут действовать с 1 января 2023 года, запрещают размещение содержимого, связанного с криптовалютами и блокчейном. После начала действия новых условий в том числе планируют удалить все ранее размещённые подобные проекты. По отдельному запросу в службу поддержки для легальных и полезных проектов может быть сделано исключение. Также допускается восстановление удалённых проектов после рассмотрения апелляций. Приём пожертвований в криптовалюте не подпадает под запрет, хотя и выделен как не рекомендованный способ поддержки.

В качестве причины запрета криптовалют называется обилие мошеннических, криминальных, вредоносных и вводящих в заблуждение разработок в этой сфере, что негативно влияет на репутацию SourceHut и вредит сообществу. По мнению SourceHut, криптовалюты ассоциируется с рискованными инвестициями, манипуляциями людьми, слабо разбирающимися в экономике, обманными схемами быстрого заработка и криминальными схемами, связанными с программами-вымогателями, незаконной торговлей и обходом санкций. Несмотря на общую полезность идеи блокчейна, к использующим блокчейн проектам также решено применить блокировку, так как большинство проектов, продвигающих решения на базе блокчейна, несут те же социальные проблемы, что и криптовалюты.

Платформа Sourcehut отличается самобытным интерфейсом, не похожим на GitHub и GitLab, но простым, очень быстрым и работающим без JavaScript. Платформа предоставляет такие возможности, как работа с публичными и приватными репозиториями Git и Mercurial, гибкая система управления доступом, wiki, приём сообщений об ошибках, встроенная инфраструктура непрерывной интеграции, чат, обсуждения на базе email, древовидный просмотр архивов почтовых рассылок, рецензирование изменений через Web, добавление аннотаций к коду (прикрепления ссылок и документации). При включении соответствующих настроек допускается участие в разработке пользователей без локальных учётных записей (аутентификация через OAuth или участие по email). Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourcehut.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub
  3. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
  4. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  5. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  6. OpenNews: Атака на GitHub Actions для майнинга криптовалюты на серверах GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58077-sourcehut
Ключевые слова: sourcehut
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая ещё "репутация", все сидят на гитхабе. Репутация, май эсс, среди 3,5 инвалидов.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:35, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опенсорц-цензура.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:36, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >репутация

    Репутация у Дрю Де Волта и так ниже плинтуса - как у непредсказуемого человека, диктующего у себя на сервисе необоснованные ограничения и иногда рвущего договоры с клиентами (вернув деньги, правда, вот это как раз хорошая часть его репутации) по желанию левой пятки.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:42, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они часом не родственники с Дэнни Де Вито?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:36, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Приём пожертвований в криптовалюте не подпадает под запрет, хотя и выделен как не рекомендованный способ поддержки.

    Как удобно однако, криптовалюту запрещаем, но если деньги нам, то можно

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:37, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Приём пожертвований в криптовалюте не подпадает под запрет

    А че так? Или при виде бабосиков уже не до репутаций?

     
  • 1.10, Аноним (3), 10:41, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По мнению SourceHut

    У srht нет своего мнения по этому вопросу, просто они ради популизма (NSA следит и обязывает, караул!!! А то как будто в евросоюзе своих опричников нет) переехали в Staat der Nederlanden , которое входит в евросоюз, который начал активно регулировать криптовалюты. Дрю видимо очкует, что его бизнес из евросоюза погонят поганой метлой, а ему самому как недостаточно лояльному откажут в гражданстве и/или аннулируют внж.

     
  • 1.12, EuPhobos (ok), 10:46, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "По мнению SourceHut, криптовалюты ассоциируется с .. обходом санкций"

    Санкции не должны быть обойдены!

     

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