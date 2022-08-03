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Выпуск языка программирования Go 1.19

03.08.2022 09:31

Представлен релиз языка программирования Go 1.19, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Проведена работа по оттачиванию добавленной в прошлом выпуске поддержки обобщённых функций и типов (дженериков), при помощи которых разработчик может определить и использовать функции, предназначенные для работы сразу с несколькими типами. Проведена оптимизация - производительность некоторых программ, использующих дженерики, выросла на 20%.
  • В документирующих комментариях добавлена поддержка ссылок, списков и более простого синтаксиса определения заголовков. В утилите gofmt обеспечено форматирование с учётом расширенных возможностей комментариев с документацией на API.
  • Пересмотрена модель памяти для языка Go, которая приведена в соответствие с моделями языков C, C++, Java, JavaScript, Rust и Swift, не поддерживающих последовательные согласованные атомарные значения. Для упрощения использования атомарных значений в пакете sync/atomic предложены новые типы, такие как atomic.Int64 и atomic.Pointer[T]. Изменение модели памяти не повлияло на совместимость с ранее написанным кодом.
  • С целью усиления защиты модуль os/exec теперь не учитывает относительные пути при раскрытии переменной окружения PATH (например, при определении пути для исполняемого файла теперь не проверяется текущий каталог).
  • В сборщике мусора появилась возможность определения мягких ограничений памяти (soft limit), которые применяются путём ограничения размера кучи и более агрессивного возвращения памяти системе, т.е. не гарантируется, что потребление будет находится в заданных рамках в любых условиях. Мягкие ограничения могут быть полезны для оптимизации программ, запускаемых в контейнерах с фиксированным размером памяти.
  • Добавлено новое сборочное ограничение "unix", которое может применяться в строках "go:build" для отсеивания Unix-подобных систем (aix, android, darwin, dragonfly, freebsd, hurd, illumos, ios, linux, netbsd, openbsd, solaris).
  • Реализованы многочисленные оптимизации производительности. Добавлена поддержка динамической установки размера стека сопрограмм для сокращения размера копируемых данных. На Unix-системах реализовано автоматическое задействование дополнительных файловых дескрипторов (увеличение лимита RLIMIT_NOFILE). Для ускорения больших switch-выражений на системах x86-64 и ARM64 задействованы таблицы переходов (jump table), позволяющие обрабатывать большие switch-выражений до 20% быстрее. На системах riscv64 реализована передача аргументов функций через регистры CPU, что позволило добиться прироста производительности примерно на 10%.
  • Добавлена экспериментальная поддержка Linux-окружений на системах с процессорами Loongson на базе 64-разрядной архитектуры LoongArch (GOARCH=loong64).


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.19...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.18
  3. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  4. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  5. OpenNews: Атака Trojan Source для внедрения изменений в код, незаметных для разработчика
  6. OpenNews: Обновление рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57591-go
Ключевые слова: go, golang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:46, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    не пользовался и не собираюсь, синтаксис явно не стоит того, что бы изучать сие гуглоделие
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:49, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ваше мнение очень ценно для нас ;)
     
     
  • 3.4, InuYasha (??), 09:54, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так платите за него )
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:21, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой каприз за ваши деньги.  
     
  • 3.11, Аноним (-), 10:19, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну раз так ценно, то можешь пройти мимо со своим смузи
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 10:24, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда это будут деньги на ветер.  
     
  • 2.5, РАСТОМАН (?), 10:01, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Синтаксис ужасный, вся структура языка заточена под неумные мозги,  язык создавался для того,  чтобы высокопроизводительные программы могли создавать смузи-погроммисты. Куда катится этот мир? Остановите планету,  я хочу сойти.
     
     
  • 3.7, Аноним (12), 10:04, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего скоро выйдет Carbon и с вашей улицы уйдет праздник.  
     

  • 1.3, InuYasha (??), 09:53, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каждый раз, когда плюсы начинали казаться слишком сложными, они хватались, жали кулаки и с криками "Ну, всё! Сейчас напишем свой язык, проще и круче, с форматированием и мусоросборщиками" писали свою очередную жабу. А потом всегда оказывалось, что, проектируя что-то упрощённое, они призывают всё менее адекватных пользователей этого самого. В общем, как кто-то говорил "создаёшь среду для дебилов - не удивляйся что только дебилы и будут ей пользоваться".
     
  • 1.6, Аноним (12), 10:04, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лучший, быстрый и безопасный язык ever.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:05, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лучший язык из всех что я видел, если бы не менеджмент зависимостей
     
     
  • 2.9, Аноним (12), 10:05, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не тащи зависимости пиши всё сам.  
     

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