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В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях

08.09.2022 14:11

В инструментарии для языка программирования Go реализована возможность отслеживания уязвимомостей в библиотеках. Для проверки своих проектов на наличие в зависимостях модулей с неисправленными уязвимостями предложена утилита "govulncheck", которая анализирует кодовую базу проекта и выводит отчёт об обращении к уязвимым функциям. Дополнительно подготовлен пакет vulncheck, предоставляющий API для встраивания проверки в различные проекты и утилиты.

Проверка осуществляется по специально созданной базе уязвимостей, которую курирует Go Security Team. В БД размещаются сведения об известных уязвимостях в публично распространяемых модулях на языке Go. Данные собираются из разных источников, в том числе из отчётов CVE и GHSA (GitHub Advisory Database), а также на основе информации, которую присылают сопровождающие пакетов. Для запроса данных из базы предлагается библиотека, Web API и web-интерфейс.

  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/vuln...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.19
  3. OpenNews: Google представил сервис для наглядного отслеживания зависимостей
  4. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  5. OpenNews: Обновление рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности
  6. OpenNews: На GitHub зафиксирована волна форков с вредоносными изменениями
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57751-golang
Ключевые слова: golang
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:43, 08/09/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот Гугл сейчас потренировался на Go выпускать языки программирования. И на скиллах выпустит новый быстрый и безопасный язык Карбон. И всё будет топово.  
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:44, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    быстрый, дерзкий...
     
     
  • 3.7, АнонимкаРастуимка (?), 14:50, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раст?
     
     
  • 4.10, dullish (ok), 15:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Премерзкий.
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:48, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Языки создаёт не мифический Google с искуственным интеллектом, а конкретные люди. Ты почему не в школе?
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:49, 08/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    И чем это лучше Rust?
     
     
  • 2.8, МОРЖОВ (?), 14:55, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда будет у вас утилита G.O.V. NULL Check тогда и приходите.
     
  • 2.9, Растобой (?), 14:56, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, ничем.
     

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