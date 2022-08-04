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На GitHub зафиксирована волна форков с вредоносными изменениями

04.08.2022 10:08

В GitHub выявили активность по массовому созданию форков и клонов популярных проектов, с внедрением в копии вредоносных изменений, включающих бэкдор. Поиск по имени хоста (ovz1.j19544519.pr46m.vps.myjino.ru), к которому осуществляется обращение из вредоносного кода, показал наличие в GitHub более 35 тысяч изменений, присутствующих в клонах и форках различных репозиториев, включая форки проектов crypto, golang, python, js, bash, docker и k8s.

Атака нацелена на то, что пользователь не станет отслеживать оригинал и воспользуется вместо репозитория основного проекта кодом из форка или клона с немного отличающимся именем. В настоящее время GitHub уже удалил большую часть форков с вредоносной вставкой. Пользователям, приходящим на GitHub из поисковых систем, рекомендуется внимательно проверять связь репозитория с основным проектом перед использованием кода из него.

Добавляемый вредоносный код отправлял содержимое переменных окружения на внешний сервер с расчётом на кражу токенов к AWS и системам непрерывной интеграции. Кроме того, в код интегрировался бэкдор, запускающий shell-команды, возвращённые после отправки запроса к серверу злоумышленников. Большинство вредоносных изменений было добавлено от 6 до 20 дней назад, но присутствуют отдельные репозитории, в которых вредоносный код прослеживается с 2015 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения
  3. OpenNews: Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории (дополнено)
  4. OpenNews: Захват контроля над уязвимыми серверами GitLab для вовлечения в проведение DDoS-атак
  5. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57596-github
Ключевые слова: github, mallware
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Косой (?), 14:17, 04/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 2, Дмитрий (??), 14:22, 04/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 3, Аноним (3), 14:43, 04/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    > гитхаб в отличие от конкурентов реально заботится о своих подопечных.  гитхаб = микрософт!
    > микрософт - это сила!

    Угу, с 2015 года заботится для некоторых проектов.

     

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