GitLab намерен удалять бесплатно размещённые проекты, неактивные в течение года

Компания GitLab планирует в сентябре внести изменения в правила использования сервиса, в соответствии с которыми проекты, размещаемые на хостинге GitLab.com бесплатно, будут автоматически удаляться, если в течение 12 месяцев их репозитории будут оставаться неактивными. Изменения правил пока не объявлены официально и находятся на стадии внутреннего планирования.

Изменение нацелено на снижение издержек на поддержание хостинга за счёт высвобождения ресурсов на хранение и обработку заброшенных проектов и неразвивающихся форков. Предполагается, что на поддержание инфраструктуры для заброшенных проектов приходится до четверти всех затрат на работу хостинга GitLab.com и автоматическая чистка подобных проектов позволит сэкономить до миллиона долларов в год.

До фактического удаления в течение нескольких недель или месяцев владельцам претендующих на удаление репозиториев будут направляться уведомления с предупреждением о необходимости подтвердить актуальность проекта. Удалять планируют только заброшенные проекты, авторы которых не реагируют на предупреждения, в репозитории в течение года не отмечалось изменений, не публиковались новые issue и не отправлялись комментарии.

Тем не менее, некоторые участники сообщества считают предлагаемое удаление порочной практикой, так как код из неактивных репозиториев может использоваться в качестве зависимости в других проектах, остающихся активными. Также отмечается, что постоянные изменения не являются целью некоторых авторов, которые вполне могут считать, что текущее состояние их проекта достигло оптимального уровня, и код достаточно хорош и не требует улучшения, или изначально открывать готовые наработки, которые не планируется развивать, но которые могут оказаться полезными окружающим.

Кроме того, на код неактивных проектов могут ссылаться внешние ресурсы, и его удаление приведёт к потере подтверждённой эталонной копии, на которую можно ссылаться (в неофициальных копиях не гарантируется отсутствие вредоносной активности), поэтому вместо удаления, вероятно, более оптимальным был бы перевод в архивное состояние с сохранением возможности доступа к коду в режиме только для чтения. Для экономии дискового пространства при хранении мусорных форков можно использовать более эффективные методы обработки дубликатов, например, GitHub для исключения дублирования данных хранит вместе все объекты из основного репозитория и связанных с ним форков, логически разделяя принадлежность коммитов.



