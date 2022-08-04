GitLab намерен удалять бесплатно размещённые проекты, неактивные в течение года

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|1.2, Аноним (2), 10:03, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Смешная новость, спасибо. Надеюсь, не откажутся. Наивные люди находились, может, прозреют.
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|2.61, Dzen Python (ok), 11:25, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Надежда умирает последней.
А мне вот кажется, что это скорее вброс, чем реальный инсайд. Скандально, без конкретики, без оффициальных заявлений, все как мы любим.
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|3.138, Аноним (-), 14:24, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первые звоночки о том что гитлаб стал урезать косты появились полгода назад, когда они нагнули многим опенсорсным проектам CI, не осилив что наобещали и введя такие лимиты что у открытых проектов CI сдох. А это продолжение истории, не более.
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|2.128, Константавр (ok), 13:37, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чего прозреют? Народ обнаглел, понафоркают и хранят форки форков за счёт гитлаба, офигеть. Закладки в браузере делайте, а не форками "запоминалки" откладывайте.
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|3.146, Аноним (-), 14:44, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Народ обнаглел - стал пользоваться сервисом. Оказалось что это делали питоняши, которые пиарятся лучше чем сервисы делают. Они по ресурсам не потянули. Замах был на рубль, но...
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|2.20, Аноним (-), 10:19, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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В идеале надо бы вообще с git переходить на fossil. Тогда и те же issue будут в сохранности и вообще одной командой можно развернуть на своём сервере веб-интерфейс.
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|3.25, Какаянахренразница (ok), 10:30, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> одной командой можно развернуть на своём сервере веб-интерфейс
А что мешает поднять git-репу на своём сервере и прикрутить к ней доступ через веб? Пускай даже не "одной командой".
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|4.26, Аноним (-), 10:33, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что это не одной командой и по умолчанию будет касаться только кода, а остальное вроде вики делается сторонними инструментами. Умельцы есть, конечно, но большинство это остановит и они скорее заплатят деньги гитлабу.
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|4.83, kusb (?), 12:00, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fossil возможно больше похож на децентрализованный аналог Github а не Git. В гите клонируются только репозитарии.
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|3.147, Аноним (-), 14:45, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В идеале надо бы вообще с git переходить на fossil.
Кому надо тот пусть и переходит. Не всем надо интегрированные веб интерфейсы и багтрекеры в обязаловку, особенно кастрированые.
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|2.72, Dzen Python (ok), 11:41, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полумеры. Подкроватный сервер на том же насе/суперслимt/тонком клиенте c 2-3Гб рамы и ssd + белый ip с ddns рулит и разруливает. Особенно в нынешнюю эпоху, когда "констант" в вебе уже почти не осталось, а любую выключить тебе могут просто потому, что.
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|2.77, Аноним (77), 11:55, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все это полная ерунда без ответа на вопрос откуда деньги на бесплатное хранение репозиториев.
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|1.7, Аноним (7), 10:06, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> так как код из неактивных репозиториев может использоваться в качестве зависимости в других проектах, остающихся активными
Значит надо у себя хранить.
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|1.9, Иваня (?), 10:07, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да и хрен с ними. Я как пользовался GitHub так и буду пользоваться, там такой фигни ТОЧНО не будет.
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|2.24, Аноним (24), 10:26, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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а это случайно не тебя недавно забанили на гитхабе по просьбе американской фирмы по производству презервативов ?
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|3.38, Аноним (38), 10:46, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что на счет принудительного 2fa в гитхабе когда тебя пробивают вплоть до больничной карты кто ты такой есть.
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|4.98, Аноним (97), 12:45, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём колоноскопию сами делают, для уверенности в её подлинности.
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|2.106, АлёнаПарлис (?), 12:56, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И в чём тогда смысл гитлаба? Проще у себя хранить или на гитхабе. Я молчу про легаси проекты, вдруг мне нужно будет найти древний реп с прогай на каком нибудь делфи? Короче хорошо что я не юзаю лаб, и ещё лучше что после этого нормальные люди перейдут с лаба на хаб
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|1.10, Ydro (?), 10:08, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Тот случай когда проект отлажен и отточен до совершенства, но тебя заставляют чтобы в нём менялись имена переменных :)
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|3.40, Аноним (38), 10:49, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проект смотрите как решается проблема X из учебника, который я написал для решения широкого круга задач Y. Но ведь у тебя нет образования тебе не понять.
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|1.11, YetAnotherOnanym (ok), 10:09, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> репозитории в течение года не отмечалось изменений, не публиковались новые issue и не отправлялись комментарии
А если оно "просто работает"?
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|2.12, Igor (??), 10:10, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"А вот не важно, не платишь - твои проблемы. У нас сервера не резиновые"
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|3.31, Аноним (31), 10:39, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закомитил строчку комментария к коду и порядок. Через год запятую добавил.
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|4.41, Аноним (38), 10:50, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы вот что? Что это вообще даст. Какой тайный смысл гитлаб в это закладывает кроме наплевательского отношения ко всем контрибьютерам? Тут даже нет второй причины зачем они это сделали для отмазки.
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|5.88, Аноним (77), 12:06, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно что потребителя не должны волновать проблемы гитлаб. Если поставщик не может предоставить качественный (и по сопастовимой стоимости) продукт то пусть уходит с рынка, потребители уйдут к конкуренту
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|6.131, Аноним (131), 13:44, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если все, пусть и средненькие, поставщики уйдут с рынка, то, во-первых, всех Вась, пользовавшихся их услугами, попросят на мороз, а во-вторых, останется один монополист с наибольшим ресурсом (все знают его имя), который немедленно начнёт наглеть. Что в этом хорошего?
Если действительно до четверти расходов GitLab.com уходит на поддержание неактивных проектов, то я вполне понимаю их желание начать тут экономить. Если компания не будет стремиться к эффективности, то у неё будут проблемы с заработком денег для инвесторов и привлечением средств на развитие. Учитывая, что сейчас мировая экономика входит в стадию рецессии, то дешёвых денег в ближайшем будущем не предвидится, а значит для выживания надо затягивать пояса.
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|4.145, Аноним (145), 14:43, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Закомитил строчку комментария к коду и порядок. Через год запятую добавил.
А если автор умер, не настроивши крон?
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|2.48, iPony129412 (?), 11:04, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Трудно представить какой-то нормальный проект с этим
> репозитории в течение года не отмечалось изменений, не публиковались новые issue и не отправлялись комментарии
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|3.56, Аноним (2), 11:20, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полно таких. Вот если за год ни одного скачивания, может быть. Хотя, даже мне приходилось заниматься некромантией много раз -- если никто не искал год, это не значит, что задача, решаемая этим кодом, исчезла. Актуальность сохраняется несколько десятилетий как минимум (и это на данный момент).
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|1.13, Аноним (13), 10:11, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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А многие смеялись "зачем нам хранить у себя, можно же любой момент скачать из интернета". Вот докачались...
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|1.15, freehck (ok), 10:13, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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"Наши источники, предпочитающие остаться не названными, сообщили"... "Компания в курсе, что пользователи будут возмущены, но её это не колышет"... Немного смахивает на IT-шную желтуху.
Я думаю, надо подождать, пока компания GitLab действительно сделает заявления подобного толка, ибо сама идея о том, чтобы удалять репы -- это натуральный шиз, кто ж на это пойдёт в здравом уме-то. А так, мало ли что у них на внутренней кухне обсуждается...
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|2.30, Аноним (30), 10:36, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вы кончайте уже в облаках витать. Хозяин захотел - хозяин удалил, а вы в этой схеме вообще никто.
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|2.42, Аноним (38), 10:51, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не всё так однозначно ©
Всей правды мы не знаем ©
Чему равно 2+2 точной инфы нет, но большой брат скоро сообщит сколько будет.
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|1.16, Аноним (-), 10:15, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ничего иного от сервиса, что требует джаваскрипт просто для просмотра списка названий файлов и не ожидаешь.
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|1.17, Косой (?), 10:15, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они в свое время "бежали" туда с гитхаба. Только микрософт надежен как скала. Пусть теперь "бегут" обратно на гитхаб.
микрософт - это сила!
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|Часть нити удалена модератором
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|3.65, Аноним (65), 11:27, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всепропальшики, которые воя и придерживая штаны чтобы говно не рассыпать, побежали перетаскивать свои проекты на другие сервисы. Когда GitHub был выкуплен Microsoft'ом. В итоге время шло, а их страшные предсказания не сбылись, даже наоборот функционал который до покупки был платным, сделали бесплатным.
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|4.101, Аноним (97), 12:51, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то сбылись. Но уже после того, как все обратно перекатились.
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|6.148, Аноним (-), 14:49, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что, и тебя тоже из CI послали? Иди лизни ботинки новым хозяевам, вдруг лучше окажутся.
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|4.127, Staczhik (ok), 13:36, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще рано судить. Я не отношусь к "всепропальщикам" и все еще сижу на ГХ, но чемоданы на всякий случай собрал.
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|1.18, anonymous (??), 10:16, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахахаха, ну где там те товарищи, которые писали, что вот гитхаб купили майки и надо на гитлаб валить.
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|1.29, Аноним (29), 10:36, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тем временем у меня на ГХ есть используемый репозиторий с последним коммитом 12 лет назад. И еще столько же будет.
Вывод - майки УГ. Гитлаб - топчег.
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|1.32, Vasya474987897 (ok), 10:41, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Последнее время хостинги типа GitLab и GitHub используются в науке для публикации результатов исследования. Это может быть модель, словарь для Hunspell, оцифрованный архив данных. Исследование закончено — репозиторий переводится в архив и не меняется. У учёных другой стиль работы, они не доводят проекты до совершенства. Но и через 20 лет код какого-нибудь алгоритма может потребоваться для верификации научного исследования. Будет жаль, если такие репозитории начнут чистить.
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|2.51, Аноним (-), 11:11, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть правла рыночного миханизма:
Если нет спроса, зачем это держать? Если работник своё отработал (причём за копейки), зачем ему что-то ещё выплачивать?
Новая машина люкс класса же важнее!
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|3.59, Аноним (59), 11:23, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть такая штука как репутация. Повёл себя как мудак, сэкономив миллион - клиенты уходят, акции падают и теряешь миллиард.
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|4.122, Аноним (122), 13:23, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Есть такая штука как репутация. Повёл себя как мудак, сэкономив миллион - клиенты уходят, акции падают и теряешь миллиард.
Есть такая штука, как корпорации. Повел себя как мудак. Сэкономив миллион. Акционеры тебя по служебной лестнице подняли. Что будет через года два - проблема тех, кто придет после тебя.
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|5.135, torvn77 (ok), 14:15, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть такая штука, как корпорации. Повел себя как мудак. Сэкономив миллион. Акционеры
> тебя по служебной лестнице подняли. Что будет через года два -
> проблема тех, кто придет после тебя.
Да и не обязательно корпорации, в позднем СССР тоже такая проблема была.
Тут надо вспоминать методы Сталина и сажать тех кто принял необоснованные на момент принятия решения, но к кнуту давать и пряник: награждать тех кто принял удачные необоснованные решения.
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|3.104, Аноним (97), 12:55, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если работник своё отработал
Ну когда деталь своё отрабатывает - её ведь на металлолом?
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|3.113, Аноним (113), 13:13, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новая машина люкс класса же важнее!
А потом:
Если нет новых выплат за купленную "машину люкс класса", зачем это поддерживать? Если товар свою цену отработал (причём за считаные месяцы), зачем ему продолжать работать не ломаясь?
Новая покупка машины люкс класса же важнее!
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|4.123, Аноним (122), 13:24, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому БМВ внендрила сервис обогрева машин.
Что бы работал обогрев нужно подписку покупать.
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|2.90, Аноним (87), 12:07, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит владельцы гитлаба тоже, наравне со всем человечеством, останутся без важных человечеству алгоритмов.
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|3.105, Аноним (97), 12:56, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не останутся, Microsoft всё заархивирует, довольно потирая ручки.
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|2.66, Аноним (59), 11:28, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На амазоне холодное хранилище стоит 30 центов / терабайт. Этого на миллион хеллоувордов хватит. Но нет же, вместо того чтобы настроить архивацию, они выбрали просрать репутацию. Нуштош. Всегда считал гитлаб тупой тормозной хернёй для ит-обывателей, теперь к этому добавилось наплевательское отношение к сохранности данных.
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|3.95, Аноним (95), 12:31, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно ссылку на это 30центов/тб? А то вдруг там окажется, что дёрнуть любой файл оттуда = без трусов останешься. Плюс насколько удобно туда бэкапить с шифрованием
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|3.116, Аноним (113), 13:16, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всегда считал гитлаб тупой тормозной хернёй для ит-обывателей, теперь к этому добавилось наплевательское отношение к сохранности данных.
У них ещё ярко выраженная русофобия была, ещё до войны.
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|3.117, Аноним (113), 13:16, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всегда считал гитлаб тупой тормозной хернёй для ит-обывателей, теперь к этому добавилось наплевательское отношение к сохранности данных.
У них ещё ярко выраженная русофобия была, ещё до войны.
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|1.54, penetrator (?), 11:17, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Gitlab придется заморочиться и сделать аудит вручную, слишком легко они хотят избавиться от мусорных репозиториев
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|1.58, Аноним (58), 11:22, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А ведь мог бы удалять и платно проекты, неактивные в течение года. (Это красненьким.)
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|1.73, Аноним (77), 11:48, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если ты не платишь то товар ты.
Всегда удивляло откуда у гитлаб деньги на бесплатное хранение громадного количества никому не нужных репозиториев.
Вот и закончились деньги/халява
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|2.86, Аноним (86), 12:04, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Интересно, а откуда средства у ThePirateBay хранить все файлы, а это петабайты *trollface*
дак может такой принцип взять у пиратской бухты?
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|4.119, Аноним (86), 13:19, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в общем надо кинуться в гитлаб свободным жестким диском, вот и все дела: на свои проекты, в смысле для себя. тогда и рационально будет.. не будешь же всяким г.. заполнять своё же место. а когда человек видит свободное бесплатное место, он готов туда лить все что непопадя
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|5.132, Аноним (77), 13:45, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опеннет экспертам надо кинуться в gitlab партией серверов, raid контроллеров, накопителей и абонементом на их размещение в датацентре.
Такие высококлассные и высокоинтеллектуальные специалисты легко могут купить сервера решить проблемы gitlab
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|3.139, torvn77 (ok), 14:24, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, а откуда средства у ThePirateBay хранить все файлы, а это петабайты
> *trollface*
> дак может такой принцип взять у пиратской бухты?
Согласен, только надо брать не торренты, а что-то другое, потому что торренты не позволяют дополнять старые торрент файлы, что приводит к закреплению в новых версиях торрента появившихся ошибок хранения.
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|2.142, Аноним (59), 14:29, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всегда удивляло откуда у гитлаб деньги
У них капитализация 9.12 млрд. Пока что.
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|1.78, Anonymoustus (ok), 11:55, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кушайте с лопаты, не обляпайтесь.
С другой стороны, молодёжи есть повод заинтересоваться старинными методами работы: SVN, CVS, телефон, телеграф… почта (бумажная).
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|1.79, Аноним (86), 11:55, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а hello world тоже заставят активничать? т.е. я так понимаю, как в армии: - иди траву крась!
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|2.91, Аноним (103), 12:08, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ни одного известного проекта не знаю, кто бы мигрировал на GitLab.
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|3.115, НяшМяш (ok), 13:15, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что известный проект таким образом сразу превращается в неизвестный.
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|2.110, Аноним (110), 13:04, 04/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лежит на нем несколько проектов. Последнее время с доступом проблемы. Если совсем заблокируют - зайду через VPN и удалю все проекты и аккаунт.
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|1.94, keydon (ok), 12:18, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько успешных и популярных проектов которые запросто могут лежать без коммитов пару-тройку лет. Уезжаешь в отпуск на месяц без интернета, приезжаешь - а нет репозитория. Впрочем гитлаб уже как-то покосячил с бекапами и репозитория может не быть и без отпуска. Впрочем как и в любом другом облаке.
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|1.96, Аноним (97), 12:41, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Компания GitLab планирует в сентябре внести изменения в правила использования сервиса, в соответствии с которыми проекты, размещаемые на хостинге GitLab.com бесплатно, будут автоматически удаляться, если в течение 12 месяцев их репозитории будут оставаться неактивными
Прочитал как "GitHub", испугался. Давно свалил с параши GitLab.com обратно на GitHub.
Очень полезное изменение. Пора добить GitLab inc.
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|1.111, Аноним (111), 13:11, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>GitLab намерен удалять бесплатно
Странно что не додумались удалять платно.
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|1.121, Alexey Tor 35 (?), 13:21, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был такой человек Вольфганг Эрхард. Талант , немецкий программист, написал библиотеки на Фри Паскале. Он умер. Коды остались . Я их поместил в гитхаб в своё репо. Они там лежат . Год или три. И что, вы хотите такое удалить ? А не пошли бы вы??
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|1.134, pashev.ru (?), 13:57, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Большинство проектов — лютое говно, даже (или особенно?) от воротил бизнеса. Нужна премодерация и рецензирование. Или храните у себя.
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|1.143, Аноним (143), 14:34, 04/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, если у старой репы есть форки и они меняются/под платной учеткой, то будут ли удалять оригинальную репу. Как мне кажется, врядли можно и имеет смысл удалять репу с форками, что будут писать в описании тогда? Поэтому если и введут какой-то регламент удаления реп, то автоматом запустится акция "fork to save" и учитывая их сложности с хранением, то станет еще хуже. Лучше уж добавить кнопку донатилку на хранение репы, хоть напрямую, хоть просмотром на выбор "рекламы для конкретной репы".
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