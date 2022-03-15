Обновление рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности

Фонд OpenSSF (Open Source Security Foundation), сформированный организацией Linux Foundation и нацеленный на повышение безопасности открытого ПО, опубликовал новую редакцию исследования Census II, нацеленного на выявление открытых проектов, нуждающихся в первоочередном аудите безопасности. Исследование ориентировано на анализ совместно используемого открытого кода, неявно применяемого в различных корпоративных проектах в форме зависимостей, загружаемых из внешних репозиториев.

В итоге подготовлены списки из 500 наиболее часто используемых пакетов, безопасность и качество сопровождения которых требует особого внимания, так как уязвимости и компрометация разработчиков сторонних компонентов, задействованных в работе приложений (supply chain), могут свести на нет все усилия по совершенствованию защиты основного продукта. Всего предложено 8 вариантов списков, содержимое в которых ранжировано в зависимости от различных критериев, таких как поставка в репозитории NPM и наличие информации о версии при определении зависимостей.

10 наиболее часто используемых JavaScript-пакетов из репозитория NPM, загружаемых приложениями без привязки к версии:

10 наиболее часто используемых в зависимостях Python-пакетов, распространяемых через репозиторий pypi:

10 наиболее часто используемых в зависимостях Ruby-пакетов, распространяемых через репозиторий RubyGems:

10 наиболее часто используемых в зависимостях Java-пакетов, распространяемых через репозиторий Maven:

org.slf4j:slf4j-api

com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

com.google.guava:guava

com.fasterxml.jackson.core:jackson-core

org.springframework:spring-framework-bom

com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations

commons-io:commons-io

junit:junit

org.apache.commons:commons-lang3

commons-codec:commons-codec

10 наиболее часто используемых в зависимостях .NET пакетов, распространяемых через репозиторий nuget:

json.net

facebook

modernizr

newtonsoft.json

castle.core-log4net

newtonsoft.json

castle.core-log4net

freqsystemdependencies

microsoft.extensions.caching.memory

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions

10 наиболее часто используемых в зависимостях пакетов, распространяемых для языка Go: