Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов

|
|
|
|2.2, Аноним (1), 20:14, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Больше половины наверняка уйдет на свякий манагерский скам, а денег останется на год фуллтайма нескольким спецам.
|
|2.3, nvidiaamd (?), 20:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При их миллирдах ноликов цыфровых, это копейки копеек, распиленые по 6 раз. Чисто Log4j починить нужно.
|
|1.4, Аноним (4), 20:25, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>>> на повышение безопасности открытого ПО <<<
вот же лицемеры, чтоб их там всех БСД-маскот отжарил в одно место.
|
|
|
|2.5, Rev (?), 20:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что такого? Это ведь как раз контрибюшен в опенсорс в виде поиска и фиксов ошибок.
Вас, религиотов, не поймёшь: пользуются и не контрибютят - плохо, пользуются и контрибютят тоже плохо. Что с вами не так?
|
|
|
|3.9, Аноним (4), 20:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
просто хочется чтобы вещи называли своими именами; разве это так сложно?
|
|2.6, Анонн (?), 20:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А в чем лицимерие?
Они используют открытое ПО? Используют.
Они терпят убытки (от простоев, от утечек, хотя бы от сверху-урочных которые нужно доплатить админам за работу в СБ/ВС). Терпят.
Они решают свою проблему за свои же деньги.
|
|
|
|3.10, Аноним (4), 20:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>> Они решают свою проблему за свои же деньги. <<<
Так пускай так прямо и говорят; в чем проблема? - разве это так сложно?
|
|
|
|4.11, анон (?), 20:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Прямо говорят что?
- То что корпорации и так финансируют разработку ядра линукса на 80+% ? Это и так в отчете Linux Foundation написано.
- То что разработками созданным на их деньги пользуются тысячи пользователей? Это тоже понятно.
|
|
|
|5.15, Анонн (?), 21:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не чувак, им "п**бать на" пользователей открытого ПО.
А само ПО им очень даже важно -- оно им деньги зарабатывает.
Поэтому что в ядро, что в дистры будет коммититься то что нужно им, а не тебе. Если потребности совпадут - то юзвери будут довольны, если нет - то юзвери утруться, потому что кто опенсорсу платит, тот его и танцует. Не нравится - делайте форк, это ж опенсорс, тут никто никому ничего не должен.
А само ПО таки станет более безопасно, тут никакого обмана.
|
|1.7, Аноним (7), 20:35, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ждём появления составляющей Omicron, в которой открытым проектам под видом исправлений ошибок будут внедряться бэкдоры.
|
|1.19, Михрютка (ok), 22:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>>>Начальные инвестиции для развития проекта в размере 5 млн долларов
несерьезно. этого хватит только на зарплату исполнительного директора, пресс-отдела и дайверсити офицера с секретаршами.
|
|
|
|2.22, DarWinux (?), 22:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
За это придётся внедрить systemd, cgroups, dbus, avahi и nftables. Не подпишутся под такое.
|