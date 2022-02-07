The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов

07.02.2022 20:12

Фонд OpenSSF (Open Source Security Foundation) представил проект Alpha-Omega, нацеленный на повышение безопасности открытого ПО. Начальные инвестиции для развития проекта в размере 5 млн долларов и персонал для запуска инициативы предоставят компании Google и Microsoft. К участию также приглашаются другие организации, которые могут поучаствовать как через предоставление инженерных кадров, так и на уровне финансирования, что поможет расширить число открытых проектов, на которые будет распространяться инициатива. Кроме того, в конце прошлого года на работу Фонда OpenSSF было выделено 10 млн долларов, будут ли использованы данные средства для инициатива Alpha-Omega не уточняется.

Проект Alpha-Omega состоит из двух составляющих:

  • Часть Alpha подразумевает проведение ручного аудита безопасности 200 широко используемых открытых проектов, наиболее популярных с позиции их использования в форме зависимостей или в элементах инфраструктуры. Работа будет вестись в сотрудничестве с сопровождающими и будет включать систематический анализ кода для выявления новых уязвимостей и их оперативного исправления.
  • Часть Omega сфокусирована на проведении автоматизированного тестирования 10 тысяч наиболее популярных открытых проектов. Для проведения тестирования, усовершенствования применяемых методов, анализа результатов проверки, доведения информации до разработчиков проектов и координации совместной работы по устранению критических проблем будет создана отдельная команда инженеров. Основной задачей данной команды будет отбрасывание ложных срабатываний и выявление в автоматизированных отчётах реальных уязвимостей.

Необходимость ручного аудита на стадии Alpha обусловлена необходимостью выявления скрытых проблем, которые проблематично выявить в ходе автоматизированного тестирования. В качестве примера таких проблем упоминаются недавние критические уязвимости в Log4j, поставившие под удар инфраструктуры большого числа крупных компаний. Проекты для аудита будут отобраны с учётом рекомендаций экспертного сообщества и данных из ранее сформированных рейтингов Critically Score и Census.

Напомним, что Фонд OpenSSF создан под эгидой организации Linux Foundation и сосредоточен на работе в таких областях, как скоординированное раскрытие информации об уязвимостях, распространение исправлений, разработка инструментов для обеспечения безопасности, публикация лучших практик по безопасной организации разработки, выявление связанных с безопасностью угроз в открытом ПО, проведение работы по аудиту и усилению безопасности критически важных открытых проектов, создание средств для проверки идентичности разработчиков. OpenSSF продолжает развитие таких инициатив, как Core Infrastructure Initiative и Open Source Security Coalition, а также объединяет и другие связанные с безопасностью работы, предпринимаемые присоединившимися к проекту компаниями. В число компаний-учредителей OpenSSF входят Google, Microsoft, Amazon, Cisco, Dell Technologies, Ericsson, Facebook, Fidelity, GitHub, IBM, Intel, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Oracle, Red Hat, Snyk и VMware.

  1. Главная ссылка к новости (https://openssf.org/press-rele...)
  2. OpenNews: Фонд повышения безопасности открытого ПО получил финансирование размером 10 млн долларов
  3. OpenNews: Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО
  4. OpenNews: Google представил рейтинг критически важных открытых проектов
  5. OpenNews: Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО
  6. OpenNews: Google профинансирует аудит безопасности 8 важных открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56639-openssf
Ключевые слова: openssf, security, audit
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:12, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого. Аж 10 лямов выдали с барского стола.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 20:14, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Больше половины наверняка уйдет на свякий манагерский скам, а денег останется на год фуллтайма нескольким спецам.
     
  • 2.3, nvidiaamd (?), 20:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При их миллирдах ноликов цыфровых, это копейки копеек, распиленые по 6 раз. Чисто Log4j починить нужно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:25, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>> на повышение безопасности открытого ПО <<<

    вот же лицемеры, чтоб их там всех БСД-маскот отжарил в одно место.

     
     
  • 2.5, Rev (?), 20:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого? Это ведь как раз контрибюшен в опенсорс в виде поиска и фиксов ошибок.
    Вас, религиотов, не поймёшь: пользуются и не контрибютят - плохо, пользуются и контрибютят тоже плохо. Что с вами не так?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 20:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто хочется чтобы вещи называли своими именами; разве это так сложно?
     
  • 2.6, Анонн (?), 20:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в чем лицимерие?
    Они используют открытое ПО? Используют.
    Они терпят убытки (от простоев, от утечек, хотя бы от сверху-урочных которые нужно доплатить админам за работу в СБ/ВС). Терпят.

    Они решают свою проблему за свои же деньги.

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 20:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>> Они решают свою проблему за свои же деньги. <<<

    Так пускай так прямо и говорят; в чем проблема? - разве это так сложно?

     
     
  • 4.11, анон (?), 20:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Прямо говорят что?
    - То что корпорации и так финансируют разработку ядра линукса на 80+% ? Это и так в отчете Linux Foundation написано.
    - То что разработками созданным на их деньги пользуются тысячи пользователей? Это тоже понятно.
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 21:18, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>> Прямо говорят что?  <<<

    что им п**бать на откытое ПО

     
  • 5.15, Анонн (?), 21:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не чувак, им "п**бать на" пользователей открытого ПО.
    А само ПО им очень даже важно -- оно им деньги зарабатывает.

    Поэтому что в ядро, что в дистры будет коммититься то что нужно им, а не тебе. Если потребности совпадут - то юзвери будут довольны, если нет - то юзвери утруться, потому что кто опенсорсу платит, тот его и танцует. Не нравится - делайте форк, это ж опенсорс, тут никто никому ничего не должен.

    А само ПО таки станет более безопасно, тут никакого обмана.

     

  • 1.7, Аноним (7), 20:35, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём появления составляющей Omicron, в которой открытым проектам под видом исправлений ошибок будут внедряться бэкдоры.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:42, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шапочки из фольги у вас почём?
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно доводить информацию об ошибках не до разработчиков
     

  • 1.13, DarWinux (?), 21:16, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и чО, обосраться от счастья теперь?
     
     
  • 2.16, анон (?), 21:25, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно! но зачем это делать прямо в коментариях?!
     
     
  • 3.24, DarWinux (?), 22:27, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что естественно, то не безобразно.
     
  • 2.21, OpenEcho (?), 22:13, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты уже, мог бы и не спрашивать :)
     
     
  • 3.23, DarWinux (?), 22:26, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ещё бы - столько счастья привалило. Вот и я навалил на радостях!
     

  • 1.17, Адольф (?), 21:48, 07/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.18, DarWinux (?), 22:05, 07/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.19, Михрютка (ok), 22:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>Начальные инвестиции для развития проекта в размере 5 млн долларов

    несерьезно. этого хватит только на зарплату исполнительного директора, пресс-отдела и дайверсити офицера с секретаршами.

     
  • 1.20, Минона (ok), 22:09, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно провести этот аудит в FreeBSD.
     
     
  • 2.22, DarWinux (?), 22:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За это придётся внедрить systemd, cgroups, dbus, avahi и nftables. Не подпишутся под такое.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру