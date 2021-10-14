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Фонд повышения безопасности открытого ПО получил финансирование, размером 10 млн долларов

14.10.2021 09:27

Организация Linux Foundation сообщила, что выделении 10 млн долларов на работу фонда OpenSSF (Open Source Security Foundation), нацеленного на повышение безопасности открытого ПО. Средства получены благодаря отчислениями от компаний-учредителей OpenSSF, в числе которых Amazon, Cisco, Dell Technologies, Ericsson, Facebook, Fidelity, GitHub, Google, IBM, Intel, JPMorgan Chase, Microsoft, Morgan Stanley, Oracle, Red Hat, Snyk и VMware.

Напомним, что работа OpenSSF сосредоточена в таких областях, как скоординированное раскрытие информации об уязвимостя, распространение исправлений, разработка инструментов для обеспечении безопасности, публикация лучших практик по безопасной организации разработки, выявление связанных с безопасностью угроз в открытом ПО, проведение работы по аудиту и усилению безопасности критически важных открытых проектов, создание средств для проверки идентичности разработчиков. OpenSSF продолжает развитие таких инициатив, как Core Infrastructure Initiative и Open Source Security Coalition, а также объединяет и другие связанные с безопасностью работы, предпринимаемые присоединившимися к проекту компаниями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО
  3. OpenNews: Google представил рейтинг критически важных открытых проектов
  4. OpenNews: Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО
  5. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  6. OpenNews: Google профинансирует аудит безопасности 8 важных открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55967-openssf
Ключевые слова: openssf
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