Google представил сервис для наглядного отслеживания зависимостей

Компания Google ввела в строй новый сервис Open Source Insights (deps.dev), визуализирующий полный граф прямых и косвенных зависимостей для пакетов, распространяемых через репозитории NPM, Go, Maven и Cargo (в ближайшее время дополнительно появится поддержка NuGet и PyPI). Основные назначением сервиса является анализ распространения уязвимостей в модулях и библиотеках, присутствующих в цепочке зависимостей, что может оказаться полезным для выявления уязвимостей в зависимостях высокого уровня вложенности (зависимости зависимостей).

Из возможных областей применения также называется изучение лицензионной чистоты проекта (показывается статистика о том, какие лицензии используются в зависимостях), отслеживание выхода новых версий и событий, связанных с зависимостями (например, выявление уязвимостей) и оценка зависимых проектов (можно посмотреть отчёт о том, какие проекты используют указанную библиотеку напрямую или через другие зависимости). В качестве источников данных используются репозитории пакетов и данные с GitHub, в том числе Issues.