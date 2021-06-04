Google представил сервис для наглядного отслеживания зависимостей

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|1.1, OnTheEdge (ok), 11:02, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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ну да, современные фронтендщики только так и могут анализировать, главное, что бы в материал дезигн было
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|2.7, нах.. (?), 12:16, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да у меня под потолком такой рисователь графов без всякого фронтендщика работает!
Пылесосом хрен достанешь его рисунки.
Нахрен еще гугль в другом углу с точно такими же картинками?!
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|2.27, Аноним (27), 14:51, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну да, современные фронтендщики только так и могут анализировать, главное, что бы в материал дезигн было
не забывай ещё что должны быть иконки семьи
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|1.2, Аноним (2), 11:06, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хочу такое же для пакетов Линукса.
Хотя бы Fedora $CURRENT, Ubuntu $CURRENT и Ubuntu $CURRENT_LTS
// b.
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|2.25, Аноним (27), 14:50, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дурань, в linux этому уже куча лет как. Читай умные книжки а не гуглохрень
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|2.6, Жироватт (ok), 12:14, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не. Гугл открыл себе еще одну ЦА, которой это можно будет продать. Не прямо сейчас, а когда выйдет из беты, по пути не умерев.
Продавать открытую информацию. Постмодернизм вышел на новый уровень
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|3.16, А (??), 13:07, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде, всегда было - продавать услуги. Не хочешь сам, за тебя за деньги сделаем. На цетральной площади и вокзале за тройную цену, на окраинах - по уговору.
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|2.17, anonymous (??), 13:22, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Google предоставил конечный сервис, где из коробки и интерактивно всё рисуется, без необходимости писать костыли под graphviz.
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|2.24, Аноним (27), 14:48, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хаха. по 100500
Таки да. Видно нашёлся один адекват на армию макак.
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|1.12, Аноним (12), 12:53, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже были шутки в направлении "Google представил сервис для наглядного отслеживания"? А, нет? Ну ладно.
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|2.15, А (??), 13:05, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы поискал в плагинах для браузера. Наверняка есть.
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|1.18, Wilem82 (ok), 13:44, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для раста есть "cargo audit", для жавы "maven owasp". Причём, разумеется визуализирующие команды есть тоже. Не знаю, но предполагаю, что в NPM тоже это всё есть. Про го хз. Вопрос - зачем гугл сделал этот сервис, тем более что закрытые проекты всё равно им пользоваться не смогут? По-моему там просто скучно стало кому-то.
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|2.26, Аноним (26), 14:50, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В npm есть npm audit для аудита и npm ls для поиска пакетов в дереве с соответствующей визуализацией. Другое дело, что мейнтейнерам часто пофиг.
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|1.20, Аноним (20), 14:08, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно добавить поддержку с++ и пропустить через него chromium. На граф я бы посмотрел.
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|1.22, Аноним (27), 14:46, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да вы что? Прямо инновации будущего.
В нормальных языках и человеческих пакетных менеджерах/портах этому 100 лет в обед.
Google - превратилось в позорищное скопище макак
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