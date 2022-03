Выпуск языка программирования Go 1.18

Представлен релиз языка программирования Go 1.18, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD. Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си. Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора. В новой версии добавлена поддержка обобщённых функций и типов (дженериков), при помощи которых разработчик может определить и использовать функции, предназначенные для работы сразу с несколькими типами. Также предоставлена возможность использования интерфейсов для создания комбинированных типов, охватывающих несколько типов данных. Поддержка дженериков реализована без нарушения обратной совместимости с существующим кодом. // Суммирование значений набора, работающее для типов int64 и float64 func SumIntsOrFloats[K comparable, V int64 | float64](m map[K]V) V { var s V for _, v := range m { s += v } return s } // Другой вариант с обобщённым определением типа: type Number interface { int64 | float64 } func SumNumbers[K comparable, V Number](m map[K]V) V { var s V for _, v := range m { s += v } return s } Другие улучшения: В штатный инструментарий интегрированы утилиты для fuzzing-тестирования кода. В ходе fuzzing-тестировании осуществляется генерация потока всевозможных случайных комбинаций входных данных и фиксация возможных сбоев в процессе их обработки. Если какая-то последовательность приводит к краху или не соответствует ожидаемой реакции, то такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует об ошибке или уязвимости.

Добавлена поддержка могомодульных рабочих пространств, позволяющих выполнять команды сразу для нескольких модулей, что позволяет одновременно собирать и запускать код в нескольких модулях.

Проведена значительная оптимизация производительности для систем на базе процессоров Apple M1, ARM64 и PowerPC64. Включена возможность использования регистров вместо стека для передачи аргументов в функции и возврата результата. Улучшено inline-развёртывание циклов компилятором. Полностью переделана проверка типов в компиляторе. В отдельных тестах по сравнению с прошлым выпуском отмечается повышение производительности кода на 20%, но сама компиляция стала выполняться примерно на 15% дольше.

В runtime повышена эффективность возвращения освобождённой памяти операционной системе и улучшена работа сборщика мусора, поведение которого стало более предсказуемым.

В стандартную библиотеку добавлены новые пакеты net/netip и debug/buildinfo. В клиентском коде по умолчанию отключена поддержка TLS 1.0 и 1.1. В модуле crypto/x509 прекращена обработка сертификатов с подписью на базе хэша SHA-1.

Подняты требования к окружению в Linux, для работы теперь необходимо наличие ядра Linux как минимум версии 2.6.32. В следующем выпуске аналогичные изменения ожидаются для FreeBSD (будет прекращена поддержка ветки FreeBSD 11.x) и для рабты потребуется наличие как минимум FreeBSD 12.2.