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Выпуск языка программирования Go 1.18

16.03.2022 11:58

Представлен релиз языка программирования Go 1.18, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

В новой версии добавлена поддержка обобщённых функций и типов (дженериков), при помощи которых разработчик может определить и использовать функции, предназначенные для работы сразу с несколькими типами. Также предоставлена возможность использования интерфейсов для создания комбинированных типов, охватывающих несколько типов данных. Поддержка дженериков реализована без нарушения обратной совместимости с существующим кодом. 


// Суммирование значений набора, работающее для типов int64 и float64
   func SumIntsOrFloats[K comparable, V int64 | float64](m map[K]V) V { 
       var s V
       for _, v := range m {
           s += v
       }
       return s
   }

// Другой вариант с обобщённым определением типа:

   type Number interface {
      int64 | float64
   }
   func SumNumbers[K comparable, V Number](m map[K]V) V {
       var s V
       for _, v := range m {
           s += v
       }
       return s
   }

Другие улучшения:

  • В штатный инструментарий интегрированы утилиты для fuzzing-тестирования кода. В ходе fuzzing-тестировании осуществляется генерация потока всевозможных случайных комбинаций входных данных и фиксация возможных сбоев в процессе их обработки. Если какая-то последовательность приводит к краху или не соответствует ожидаемой реакции, то такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует об ошибке или уязвимости.
  • Добавлена поддержка могомодульных рабочих пространств, позволяющих выполнять команды сразу для нескольких модулей, что позволяет одновременно собирать и запускать код в нескольких модулях.
  • Проведена значительная оптимизация производительности для систем на базе процессоров Apple M1, ARM64 и PowerPC64. Включена возможность использования регистров вместо стека для передачи аргументов в функции и возврата результата. Улучшено inline-развёртывание циклов компилятором. Полностью переделана проверка типов в компиляторе. В отдельных тестах по сравнению с прошлым выпуском отмечается повышение производительности кода на 20%, но сама компиляция стала выполняться примерно на 15% дольше.
  • В runtime повышена эффективность возвращения освобождённой памяти операционной системе и улучшена работа сборщика мусора, поведение которого стало более предсказуемым.
  • В стандартную библиотеку добавлены новые пакеты net/netip и debug/buildinfo. В клиентском коде по умолчанию отключена поддержка TLS 1.0 и 1.1. В модуле crypto/x509 прекращена обработка сертификатов с подписью на базе хэша SHA-1.
  • Подняты требования к окружению в Linux, для работы теперь необходимо наличие ядра Linux как минимум версии 2.6.32. В следующем выпуске аналогичные изменения ожидаются для FreeBSD (будет прекращена поддержка ветки FreeBSD 11.x) и для рабты потребуется наличие как минимум FreeBSD 12.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.18...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.17
  3. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.16
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56864-golang
Ключевые слова: golang
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 12:21, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наконец-то дженерики завезли!🥳 Я джва года этого ждал😍
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:35, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только в целом тенденция, чем больше женериков - тем больше проблем вылазит везде.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:39, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хз, в Scala они просто песня.
     

  • 1.2, Аноним12345 (?), 12:28, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язык прикладного назначения
     
     
  • 2.19, OpenEcho (?), 13:51, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ну !?

    Т.е. Docker, Kubernetes есть прикладные программы ?

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:30, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так не нужны же дженерики, ребята, вы чего? Методичку теперь менять? С пеной у рта кричали, что дженерики ненужны и их никто не использует
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:32, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже всегда нравится как ярые крикуны переобуваются)
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:38, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >С пеной у рта кричали, что дженерики ненужны

    А можно ссылочку, где авторы кричали, что дженерики не нужны?

     
  • 2.10, Аноним (9), 12:44, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Справедливости ради, про дженерики авторы языка говорили, что т.к. язык изначально предназначался как способ усадить тучу студентов и индусов на корпоративные проекты, дав им такой инструмент, который требует минимальной когнитивной нагрузки и на котором оч тяжело выстрелить себе в ногу в силу общей примитивности.
    Только с ростом популярности, когда Go понравился и вполне себе состоявшимся и квалифицированным разработчикам, стало очевидно, что отсутствие языковых средств для реализации DRY создает языку плохую репутацию, дженерики добавили. Взгляды не меняют только мертвецы и идиоты.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ...инструмент, который требует минимальной когнитивной нагрузки...

    Что-то у них не очень получилось, судя по результату.

     
     
  • 4.23, Аноним (9), 14:37, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что, учили голанг как кресты (год по 10 учебникам), чтобы пройти на джуна? Или в синтаксисе через раз неочевидные места? Язык тупой как пробка и этим и ценен в современных реалиях разработки коммерческого ПО.
     
     
  • 5.24, Аноним (3), 14:40, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы по синтаксису оцениваете сложность языка?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:31, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Круто! Именно то, чего не хватало этому языку.
     
  • 1.6, Жироватт (ok), 12:35, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Хм. Там до сих пор не было генериков?
    Не, нахрен. Язык без таких высокоуровневых средств или учебный, или неполноценный, или С.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:51, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько же тупизны на опеннете.
     
     
  • 3.16, васёк (?), 13:35, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "эксперт с опеннета" - это уже мем
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:03, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В клиентском коде по умолчанию отключена поддержка TLS 1.0 и 1.1.

    Почему корпорасты так не любят TLS 1.0/1.1?
    Похоже, в TLS 1.2/1.3 напихано много чего "интересного" от маёра...

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:24, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таблетки от майора - это всегда хорошо. Главное чтобы не для
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:24, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > таблетки от майора - это всегда хорошо

    "Молоко от наших коров" - хорошо (если санэпиднадзор пропустил), "таблетки от майора" - не бери конфетки от незнакомых тебе дядей.

     

  • 1.13, pashev.ru (?), 13:06, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разговоров-то было про дженерики! 😂
     
  • 1.14, garrick (?), 13:09, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С Гугловскими проектами связываться та ещё лотерея - GWT, Google+ и т.п.
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 13:50, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что гугл пытался сам сделать, со временем закрывалось. Работают только купленные проекты.
     
     
  • 3.20, Аноним (7), 13:51, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. А история началась с покупки поисковика на деньги инвесторов, которым обратно продавалась поисковая информация: кто, что и где ищет.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:14, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что?! Все же знают гугл взлетел из-за гениального pagerank!
     
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