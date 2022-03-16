Выпуск языка программирования Go 1.18

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|2.7, Аноним (7), 12:35, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только в целом тенденция, чем больше женериков - тем больше проблем вылазит везде.
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|1.3, Аноним (3), 12:30, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так не нужны же дженерики, ребята, вы чего? Методичку теперь менять? С пеной у рта кричали, что дженерики ненужны и их никто не использует
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|2.8, Аноним (8), 12:38, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>С пеной у рта кричали, что дженерики ненужны
А можно ссылочку, где авторы кричали, что дженерики не нужны?
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|2.10, Аноним (9), 12:44, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Справедливости ради, про дженерики авторы языка говорили, что т.к. язык изначально предназначался как способ усадить тучу студентов и индусов на корпоративные проекты, дав им такой инструмент, который требует минимальной когнитивной нагрузки и на котором оч тяжело выстрелить себе в ногу в силу общей примитивности.
Только с ростом популярности, когда Go понравился и вполне себе состоявшимся и квалифицированным разработчикам, стало очевидно, что отсутствие языковых средств для реализации DRY создает языку плохую репутацию, дженерики добавили. Взгляды не меняют только мертвецы и идиоты.
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|3.17, Аноним (17), 13:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ...инструмент, который требует минимальной когнитивной нагрузки...
Что-то у них не очень получилось, судя по результату.
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|4.23, Аноним (9), 14:37, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы что, учили голанг как кресты (год по 10 учебникам), чтобы пройти на джуна? Или в синтаксисе через раз неочевидные места? Язык тупой как пробка и этим и ценен в современных реалиях разработки коммерческого ПО.
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|1.6, Жироватт (ok), 12:35, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Хм. Там до сих пор не было генериков?
Не, нахрен. Язык без таких высокоуровневых средств или учебный, или неполноценный, или С.
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|1.12, Аноним (12), 13:03, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В клиентском коде по умолчанию отключена поддержка TLS 1.0 и 1.1.
Почему корпорасты так не любят TLS 1.0/1.1?
Похоже, в TLS 1.2/1.3 напихано много чего "интересного" от маёра...
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|3.22, Аноним (22), 14:24, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> таблетки от майора - это всегда хорошо
"Молоко от наших коров" - хорошо (если санэпиднадзор пропустил), "таблетки от майора" - не бери конфетки от незнакомых тебе дядей.
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|2.18, Аноним (7), 13:50, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, что гугл пытался сам сделать, со временем закрывалось. Работают только купленные проекты.
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|3.20, Аноним (7), 13:51, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S. А история началась с покупки поисковика на деньги инвесторов, которым обратно продавалась поисковая информация: кто, что и где ищет.
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