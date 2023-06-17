Проект GNU GMP заблокировал доступ с IP-адресов Microsoft из-за DDoS-атаки

2.17 , Аноним ( 17 ), 21:21, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://gmplib.org/list-archives/gmp-devel/2023-June/006164.html Note that this abusive traffic is still ongoing, but it is subsiding as

I keep adding more and more Microsoft subnets to the firewall rules. I

have much better things to do than defend a public service web server

against corporate abuse! What would you advise me to do, should I contact a US lawyer and have

them send a cease and desist letter? I've copied a short excerpt from the current logs (these subnets are now

going into the firewall rules too, of course). Last afternoon (UTC) it

was about 10 times worse than shown here.

Не расходимся

3.19 , prokoudine ( ok ), 21:25, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Запущенные пайплайны заканчивают отрабатывать — никогда такого не было! Совершенно нетипичное поведение! Торбьёрн ведёт себя как истеричка. Вот вам и хардкорные олдскульные программеры. Фу таким быть.

4.23 , Аноним ( 26 ), 21:39, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вербально выглядит что будто это Вы привязались к репам GMP и запустили этот тест ))

4.44 , Аноним ( 44 ), 00:27, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-моему фу быть ьакланами, которые долбят хз кого и почему тяжелыми запросами и считают что весь мир создан исключительно для их величеств. Докер уже очень популярно для любителей халявы эту мысль недавно донес, между прочим. До некоторых с 1 раза не доходит? И да, меня как-то банили за что-то такое, случайно подгрузил сервак апстриму - да еще благими намерениями. Решилось полюбовно, ессно, но в статистике их систем я все же оставил неизгладимый след, когда их стало грузиить в разы больше чем до этого, вплоть до того что они напряглись по IOPS на меня. Не надо гасить чужие сервера сотнями параллельных джобов на каждиы пшик, иначе вам популярно и подробно объяснят что вы неправы. Доступ к серверу это привилегия а не право, и если кто создает проблемы перфоманса, его сперва аннигилируют а потом разбираются. Так работают админы и сервера в интернете.

3.22 , Аноним ( 26 ), 21:35, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выглядит как битва Давида с Голиафом. Незадачливый разраб на гитхабе и не предполагал всей мощи тестовой инфраструктуры майкрософт, когда привязывался к хилым репах GMP.

3.32 , Аноним ( 32 ), 22:59, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Доступ по логин/паролю, ratelimit на аккаунт.

Регистрация открытая всем. Оборотная сторона легковоспроизводимых окружений в вот такой неряшливости и небрежности со стороны ленивых погромистов. Думать надо головой. Ну возьми ты и сделай зеркало для себя, если у тебя такая нагрузка. Тебе никто не должен 100х от рассчитанной на одно лицо нагрузки каждый раз, когда ты закоммитишь.

2.18 , Аноним ( 26 ), 21:23, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня была мысль, что кто-то из девов майкрософт прибиндился к репам проекта. хотя кто в это поверит )

2.21 , Роман ( ?? ), 21:28, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При условии что мелкософт правильно нашли источник проблемы, интересный вопрос кто виноват. Чувак агрится на мелкософт, но с условного гитлаб.ком ничего не мешает такое же начать слать - там раннеров тоже хватает. Чья это забота вообще, аккуратно дергать ресурсы. Все уже привыкли что гитлабы и гитхабы эластичные и дури там много. Далее, там развивается драма - остроконечники против тупоконечников - мощный сервер против elastic/autoscaling infra. MS (вероятно намекая что проект вообще сделан по дидовски и даже не в облаке):

> GMPLIB appears to have limited infrastructure that could not sustain the limited, yet simultaneous requests. Автор(ы):

> Our machine is pretty powerful, it is a server class machine with many cores and lots of RAM, and its connection is 1 GbE at a top class data

centre.

> ...

> This is NOT legitimate use of any server on the Internet. Your reply seems to suggest that it is our fault, that we ought to have more

powerful servers to accommodate this behaviour. Really? 3.24 , Аноним ( 26 ), 21:50, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Профилирования трафика с домена майкрософт нет у него? Если выложены репы - будь готов к нагрузкам. Если это разработческие репы, то от туда и надо ждать удар. Чукак не предполагал мощи тестовой инфраструктуры гитхаба, а то бы спрофилировался от домена майкрософта.

3.27 , prokoudine ( ok ), 22:06, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ЧСХ, на линкедине Торбьёрн гендерно идентифицирует себя как "expert in time critical and security critical software."

4.31 , Роман ( ?? ), 22:46, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ЧСХ, на линкедине Торбьёрн гендерно идентифицирует себя как "expert in time critical

> and security critical software." Одно другому не мешает же. Легко может быть что в его пузыре репы по 100 раз никто не качает а ставит локальное зеркало. Объёмом трафика с какого-нибудь докерхаба или там Nix человек не интересовался, просто потому что не мог представить что так могут сделать.

Тут как раз не вижу проблемы.

5.40 , Витюшка ( ? ), 00:15, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, начать нужно с того что кто последний раз ставил ключ на выкачивание последнего коммита, а не всей репы в каких-нибудь Github Actions. Объём трафика на kernel.org даже боюсь себе представить. Он борется с ветряными мельницами и эта борьба заранее проиграна. Хотя поставить rate limit вполне можно. Это, наверное, единственное что он может сделать.

2.35 , Аноним ( 35 ), 23:47, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расходимся. Здесь, как в капле воды, отражается проблема сосуществования в интернете селфхостеров и инфраструктурных гигантов.

