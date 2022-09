Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust

Удивительно то как сильна пропаганда и как невежество перепащивает фейки. >быстрее

>раст

>nginx Но всё это фейк, когда в реальности: >Our Rust code runs more efficiently compared to our old Lua code. On top of that, there are also efficiency differences from their architectures. For example, in NGINX/OpenResty, when the Lua code wants to access an HTTP header, it has to read it from the NGINX C struct, allocate a Lua string and then copy it to the Lua string. Afterwards, Lua has to garbage-collect its new string as well. In Pingora, it would just be a direct string access. Для тех кто не понял - они переписали луа-скрипты на раст, а невежество перепащивает о какой-то победе, сишке, нгинксе. Не говоря уже о том, что nginx не имеет никакого отношения к производительности в принципе. И победа над ним ничего не стоит, но даже этого нет.