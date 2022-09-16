Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust

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|1.3, Аноним (3), 11:06, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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В длиннющеей простыне новости трогательно проигнорировано то, что NGINX до сих пор без кривых патчей и такой-то матери не поддерживает QUIC, который, на минуточку, форсится Cloudflare изо всех сил, и которая сделала его reference-реализацию QUICHE.
Поэтому логично, что в какой-то момент они устали заниматься штопанием тришкиного кафтана.
Rust тут деталь реализации.
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|2.8, Аноним (8), 11:13, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так пишете, будто только cloudflare его активно продвигает. И будто что-то плохое. И да, выходит написать с нуля на rust проще, чем поддерживать nginx. Отодвинуть rust как "деталь реализации" у вас плохо получилось.
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|3.102, НяшМяш (ok), 12:59, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем с нуля, они использовали готовый асинхронный рантайм tokio. Но, в то же время отказались от hyper - реализации http протокола, просто потому что она слишком "корректная", что для сервера плюс, а для прокси минус.
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|2.16, ИмяХ (?), 11:23, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ничего страшного. Самое главное в каждой новости не менее трёх раз упомянуть о безопасности при использовании Rust.
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|3.110, Neon (??), 13:12, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очередная модная хрень. Раньше носились с той же Java как дурни с торбой. Теперь на роль прелести у них временно Rust назначен.)))
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|2.66, Ilya Indigo (ok), 12:07, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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nginx уже давно поддерживает QUIC, если его собрать с BoringSSL.
Те кому он нужен это уже давно сделали.
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|3.122, Аноним (122), 14:17, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Евангелистов ждем. С мелкими дьяками неинтерсно.
Да и другие интересы. Амкал похейтить. А то горстка журналюг им уже все заспамили, так же как здесь растом. А мы, видать, боимся что Амкал наш любимые Спартак, ЦСКА, Динамо и так дале.. обыгарет.
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|2.14, Анонимо11111 (?), 11:20, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это на счет старения С++ разработчиков? В то время как растоманы - молоды и послы сил. :)
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|4.73, anonus (?), 12:19, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А как ты думал?
Деды сидели ночами на кофе и пиве (вспомни Пик Балмера), а новое поколение пьет смузи и ходит в спортзал.
Логично что у старичков уже и ум не тот, и ручки трясутся по клавишам не попадают (а потом программа не попадает по массиву и оп! получили out of bounds)
Так что молодые и здоровые смузихлебы с rust заменят старых и больных сишников.
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|6.145, YetAnotherOnanym (ok), 15:15, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В спортзал не ходят. В него ездят на электросамокатах, гироскутерах и моноколёсах. А то как же упражнения делать, когда ты от ходьбы устамши?
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|7.152, Аноним (-), 15:32, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истину говорите!
Тусуясь у барной стойки с протеиновым коктейлем и втыкая в ойфон. Иногда одминя им, как недавно выяснилось эти ваши плейбуки.
Спорцмены, чо.
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|5.106, leap42 (ok), 13:04, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Деды сидели ночами на кофе и пиве (вспомни Пик Балмера)
лол, там были не пиво и кофе, а кокс+кислота (developers, developers, developers, developers...), на пиках - 2 кокса+кислота🤣🤣🤣
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|2.33, Аноним (34), 11:38, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне кажется Максим просто целенаправленно топит за раст, чтобы подогревать обсуждения в комментариях.
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|1.9, Аноним (-), 11:16, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Импортозаместились на раст. Православный хдвижок на канонiчном ЯП суппостату не годится.
Ну да это и хорошо. Наш продукт больше не участвует в блокировке нас же.
Телегу они на что поменяют? Шматрикс ?
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|2.75, anonus (?), 12:21, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ща Дуров еще пару санкций встявят куда надо и телега переедет на нужные сервера
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|2.95, Анонн (?), 12:50, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Nginx американская компания.
Оттуда русский дух уже давно выветрился, примерно когда основателя пытались засудить))
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|3.129, Аноним (129), 14:43, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не говори глупостями. Создатель Сысоев работал в Rambler сделал эффективный сервер.
А то что американские компании эффективно отжимают всех и вся это и без того понятно.
Вот умели бы так же защищать свое в РФии... С другой стороны видимо у них как-то действительно
продуманнее все сделано что все туда уплывает...
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|4.132, Анонн (?), 15:00, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм, вроде все было немного не так.
Создатель Сысоев в свое свободное время создал эффективный сервер.
Который потом начали использовать в рамблере.
В который вложилась MailRuшечка и попыталась отжать в лучших традициях рашн-бузинес. И умудрилась просрaть суды даже в РФ.
Потом попыталась через мутный кипрский оффшор и просрaла суд в Калифорнии.
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|5.154, Аноним (-), 15:40, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не хочу разбирать тему Сысоева, уже все проходили подробно.
На мой взгляд, будь рамблер сейчас жив, было бы прекрасно.
Я не знаю, один ли я вижу в какое УГ превратился яндекс. И я даже не о последнем обновлении на этот наркоманский бзден, где поломали промотку новостей пальчиком, я и про поиск и все все все.
А уж чего стоит поиск по видео...просто аллес. Такое чувство что делали студенты лабу.
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|6.162, анон1111 (?), 15:51, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сидел на паре показывал студентам настройки в специфическом софте через проектор. Полез за парамметрами в поиск яндекса - эта штука вылупила на весь экран женское белье. Теперь только гугл.
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|1.11, ХрюХрю (?), 11:17, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Из прочитанного стало понятно, что все работает неправильно кроме раста...
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|1.13, срыватель_покровов (?), 11:20, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Удивительно то как сильна пропаганда и как невежество перепащивает фейки.
>быстрее
>раст
>nginx
Но всё это фейк, когда в реальности:
>Our Rust code runs more efficiently compared to our old Lua code. On top of that, there are also efficiency differences from their architectures. For example, in NGINX/OpenResty, when the Lua code wants to access an HTTP header, it has to read it from the NGINX C struct, allocate a Lua string and then copy it to the Lua string. Afterwards, Lua has to garbage-collect its new string as well. In Pingora, it would just be a direct string access.
Для тех кто не понял - они переписали луа-скрипты на раст, а невежество перепащивает о какой-то победе, сишке, нгинксе. Не говоря уже о том, что nginx не имеет никакого отношения к производительности в принципе. И победа над ним ничего не стоит, но даже этого нет.
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|2.17, Аноним (8), 11:23, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А текст про переписанный вариант многопоточности почему игнорируете? Именно из-за этого версия на rust и быстрее, а не из-за какой-то магии. Сами себе что-то выдумали.
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|3.21, срыватель_покровов (?), 11:27, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой вариант, какой многопоточности? Кода нет - сказки мимо. К тому же они побеждают именно lua, а не nginx/c. Это написано в их блоге. Всё остальное - враньё.
Рассуждения про многопоточность чушь. Они пытаются выдавать особенности реализации nginx/их раст либы за что-то. Это рассчитано на домохозяек, как и враньё про победу.
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|4.64, erthink (ok), 12:04, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Согласен, что новость следовало-бы переформулировать, ибо сейчас в ней откровенные передергивания и растаманские фантазии.
Собственно уже предложил отредактированный вариант. Ждем Максима и/или редакторов/модераторов.
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|3.93, Аноним (93), 12:48, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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многопоточность реализуется на стороне ОС, при чём тут язык вообще? она даже на баше есть
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|2.32, Я (??), 11:37, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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но ведь решение написанное на раст действительно быстрее решения построенного с использованием nginx. и по оценке разработчика такое решение оказалось проще для разработки чем разработка аналогичного решения на сишке.
про победки, повесточки и прочие конспирологические фантазии добавил уже ваш невежественный мозг..
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|3.41, срыватель_покровов (?), 11:45, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>но ведь решение написанное на раст действительно быстрее решения построенного с использованием nginx.
Зачем врёшь? Причём там nginx? Там сравнение раста с луа. nginx в данном случае простая пускалка для lua.
>и по оценке разработчика
По оценки того, кого наняли по квотам? Он просто не осилил.
>такое решение оказалось проще для разработки чем разработка аналогичного решения на сишке.
Причём тут расширение? Они написали расширение на nginx на расте? Нет. Зачем ты пишешь эту чушь?
>про победки, повесточки и прочие конспирологические фантазии добавил уже ваш невежественный мозг..
Типичный пропагандист, который всегда врёт.
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|4.112, НяшМяш (ok), 13:15, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там сравнение раста с луа. nginx в данном случае простая пускалка для lua.
Не просто. В новости даже две картинки есть про воркеры и пул соединений. В оригинале это описано как определяющее решение, а не луа скрипты. Просто потому что вместо скриптов можно плагин написать, а вот форкать и фундаментально переделывать пул nginx они не захотели.
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|6.153, Аноним (7), 15:37, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если надо в nginx можно ограничить до одного воркера, но это странно.
И после этого из всех ядер CPU будет использоваться только одно.
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|6.163, Ivan_83 (ok), 15:58, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не поняли ничего.
воркер - это процесс где один поток обрабатывает соединения.
Там ещё прикручивается пул потоков, но только для работы с диском и отправки файлов.
Проблема была в том, что такие воркеры неравномерно распределяют нагрузку на проц: одному может не повезти и через него попрут тяжёлые запросы он будет постоянно лагать, а другой будет мелкие легко отсреливать.
Плюс такие воркеры не могут эффективно шарить кеш/пул соединений к бэкендам куда они проксируют.
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|1.18, Аноним (18), 11:24, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволил увеличить защищённость за счёт безопасной работы с памятью
Непроверяемое утверждение. Как с бифидобактериями. Ел ты всю жизнь йогурт местного производства, а тут хоба! - на прилавке стоит Чудо-Йогурт с бифидобактериями. Перешел на него и давай всем рассказывать, что теперь у тебя бифидобактерии защищают организм от чего-то там. Потому что так сказала этикетка.
> привёл к значительному повышению производительности и экономии ресурсов
Отключаешь на этапе компиляции ненужные тебе модули нгинкса - и пожалуйста, работает быстрее хелловорлда. Но желание растоманов переписать еще что-нибудь - снова взяло верх.
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|1.19, срыватель_покровов (?), 11:26, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну и да - очередная пропаганда без пруфов и кода. А если когда/пруфов нет - любые заявления умножаются на ноль. Победы нал lua уже выданы за победу над сишкой. Победа над убогим nginx выдана за победу над сишкой. Через пару недель все это забудут, но лозунги останутся.
Насколько сильно невежество тех, кто перепащивает это - уже показал. Даже сейчас наврали. Запомните этот коммент.
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|2.20, Аноним (8), 11:27, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Lua там на втором месте в новости. Перечитай ещё раз, там написано за счёт чего выигрыш производительности. Слабые набросы, пробуй ещё.
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|3.23, срыватель_покровов (?), 11:29, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ты врёшь? Каком втором месте? Там явно написано, что nginx у них работал в связке с lua. Всё. Очевидно, что тормозит там lua о чём они далее и говорили. Всё остальное - враньё. Но ты начни со ссылок/цитат, а не с пустых заявлений.
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|4.113, НяшМяш (ok), 13:16, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитай оригинал, там явно написано. Хотя в школе вроде английский только с 5 класса преподают.
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|2.48, Аноним (48), 11:52, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У анонимного эксперта в очередной раз припекло пониже спины?
Почему? Какая тебе разница Си там, Луа или Раст, если ты ни на чём из этого не программируешь?
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|3.71, Аноним (34), 12:15, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что не всё равно что работает с твоим трафиком в интернете?
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|2.94, Аноним (94), 12:50, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Если ты не способен понять написанное, это ещё не значит, что тебе кто-то наврал... большой текст свёрнут, показать
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|2.37, fghj (?), 11:42, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Обогнали целую Lua так они скоро Питон перегонят.
Во-первых Lua всегда был быстрее Питона. cpython вообще-то один из самых медленных
интерпретируемых языков.
А во-вторых стоит все-таки хоть чуть-чуть разбираться в вопросе. В cloudfare используется "lua jit", один из быстрейших реализаций JIT для динамических языков. Это как если бы
код на C собирали бы с PGO, пускали нагрузку, пересобирали бы с использованием полученных
данных и так по кругу.
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|3.65, срыватель_покровов (?), 12:06, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В cloudfare используется "lua jit"
Зачем ты врёшь? Какой cloudfare, какой "lua jit"? Это ngixn и скрипты на луа для него. Никакой jit там ничего не делает. И уж тем более к какому-то cloudfare отношения не имеет.
>Это как если бы код на C собирали бы с PGO, пускали нагрузку, пересобирали бы с использованием полученных данных и так по кругу.
Уровень невежества поражает воображение. Там даже в блог-посте опровергается вся эта чушь.
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|3.99, Аноним (93), 12:54, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А во-вторых стоит все-таки хоть чуть-чуть разбираться в вопросе.
> cpython вообще-то один из самых медленных интерпретируемых языков
</thread>
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|1.30, Аноним (30), 11:36, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда через несколько лет вас всех неожиданно взломают через дырявую пингору - не плачьче и не оправдывайтесь про безопасность, безопасного ничего нет и не будет) А энергоэффективность это хорошо, но от ЯП тоже не всегда зависит)
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|1.36, срыватель_покровов (?), 11:42, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Объясню тем, кому интересно. А то пропагандисты уже начали врать.
Их логунг "у nginx плохая архитектура многопоточности, а вот у нас" - это чушь.
1) У них нет никакой архитектуры - это дефолтная "архитектура". Они дефолт выдают за "их".
2) архитектура nginx отличная от дефолтной потому, что ему нужно запускать всякие скрипты. В том числе на lua.
Почему нам важен пункт два? Потому что весь их код - был кодом на lua. Они не осилли расширить nginx - не осилли писать на си. Писали на lua. Цитаты я выше давал(кому интерсно может почитать оригинальный блог-пост).
Очевидно, что если мы заменяем скрипты на lua на скрипты на расте(на самом деле это уже не скрипты) - нам уже не обязательно делать архитектуру как у nginx. Поэтому используется дефолтная.
Самое интересное - этот дефолтный механизм более дырявый. Они просто выпилили изоляцию соединений. Теперь они не поддерживают скрипты/расширения как это делает nginx.
Все их победы и прочее - оно существует в связке nginx+lua vs rust(и то это лишь болтовня - пруфвов нет). Это явно указано. Иное не указано. Сравнение с nginx без lua не показаны. Да и вообще сравнения не показаны, а просто какая-то чушь про "быстрее"/"меньше памяти".
Очевидно, что пускать lua-vm на каждое подключение будет медленее и жрать больше памяти, чем не пускать.
Так же nginx не является чем-то быстрым. Его производительность - миф. Он быстрый в сравнении с другими универсальными решениями, которые поддерживают lua-скрипты, расширенную конфигурацию. Очевидно, что он будет сливать любому кастомному решению. Будь то на го/жаве. Этому пруфов в инете навалом.
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|2.52, Аноним (52), 11:55, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Lua у них только код для изменения HTTP-заголовков при переотправке запроса на другой сервер после сбоя, т.е. этот Lua код чрезвычайно редко вызывается в частных случаях и погоды не делает.
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|3.60, срыватель_покровов (?), 12:01, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ты чё. Как меняется пропаганда. Вначале луа вообще не было. Теперь уже "луа не влияет на результаты".
Кстати, смотрим на то как данный пропагандист врёт.
>For example, when retrying/failing over a request, sometimes we want to send a request to a different origin server with a different set of request headers. But that is not something NGINX allows us to do. In cases like this, we spend time and effort on working around the NGINX constraints.
>For example
>у них только
Вся суть - врут всегда.
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|4.100, Аноним (94), 12:55, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да ты чё. Как меняется пропаганда. Вначале луа вообще не было.
Там прям в статье во втором предложении первого абзаца про Lua написано и дальше постоянно упоминания встречаются. Ты говоришь о том, что ловишь кого-то на вранье, но врёшь то тут только ты.
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|2.125, мяя (?), 14:23, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для lua используется форк.
Оффициально в nginx насколько помню перл и используется в основном js в виде своего специализированного njs заточенного под быстрый старт. Они даже не официальный nginx использовали а openresty.
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|2.161, Ivan_83 (ok), 15:51, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но у nginx и правда странная архитектура.
воркер = процесс со своим event loop где крутится один или несколько потоков.
Вся эта пляска с shm и этими процессами.
Потом у кадого процесса получался свой отдельный кеш соединений к бэкендам при проксировании, и cache miss был этого относительно высоким, там упоминается типа 87% переиспользовалось, а стало 99%.
Я пробовал писать вот так же: один kqueue()/epoll() + пачка потоков.
Это очень сложно, особенно когда у тебя по одному сокету не запрос-ответ а потоки сразу в обе стороны летят.
Самое простое, что делает большинство: пачка (kqueue()/epoll() + 1 поток), и сверху между ними балансировать. Получается что каждый сокет прибит к одному потоку и можно не заморачиватся блокировками вообще. Но приходится заморачиватся балансировкой нагрузки между потоками самому.
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|1.39, Анонн (?), 11:43, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Но ведь нгикс написан на божественной сишечке!
Как же он может жрать столько проца и памяти??
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|2.44, срыватель_покровов (?), 11:51, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот типичный пример того на что рассчитана данная пропаганда. Сообщаю новость - у них не было nginx. У них были скрипты на lua. Какая сишка? Что ты несёшь?
А по поводу сишки. nginx - это не про производительность. Это про универсальность. Это как взять какую-то веб-страницу и нарисовать её на канвасе, а далее орать "мы победили хром". Сравнивать нужно сравнимое, а не то что тебе впаривает пропаганда.
Вот когда пропагандист тебе покажет nginx на расте, который будет быстрее/фичастей - тогда ты победишь nginx. В любом случае мимо. Эти нанятые по квотам даже не сравнивают себя с nginx - тебя обманули. Как уже было сказано выше - nginx там используется как пускалка lua-скриптов. Свою пускалку они не сделали. Сравнение некорректное.
Не говоря о том, что без кода/пруфов эти рассуждения стоят ноль.
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|3.46, Аноним (46), 11:52, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не говоря о том, что без кода/пруфов эти рассуждения стоят ноль.
Где твой код и пруфы?
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|4.53, срыватель_покровов (?), 11:55, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пруфы чего? Пруфы должен показывать тот, кто утверждает. Утверждает пропаганда, а не я. Отрицать я могу что угодно - пруфы для этого ненужны.
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|3.69, Анонн (?), 12:13, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сообщаю новость - у них не было nginx
А теперь заглядываем в первоисточник:
"Over the years, our usage of NGINX has run up against limitations."
Т.е. у них nginx был, а срыватель_покровов балабол. ЧТД.
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|4.72, срыватель_покровов (?), 12:18, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жертва пропаганды - nginx там был как пускалка скриптов на lua, о чём выше и было сказано. Типичный пример анонимного пропагандиста, который дёргает куски фраз и врёт.
Когда мы говорим nginx мы имеем ввиду веб-сервер/прокси. А не "пускалка луа-скриптов". Свою пускалку луа-скриптов они написали? Нет. Какое отношение это имеет к nginx? Никакого.
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|2.61, pudgy (?), 12:02, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как выше уже было сказано. Кушает не nginx. Кушает Lua-vm. которая, вцелях безопастности, запускается на каждое соединение.
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|1.51, pfg21 (ok), 11:54, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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переход с приложения общего применения на узкозаточенную и оптимизированную под конкретные нужды програмку всегда ускорял и улучшал систему.
современным смузихлебателям оболочек и фреймворков и прочих прокладок это трудно понять...
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|1.58, Аноним (58), 11:58, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какая разница, что меня заставляют вводить капчу 10 минут без видимых утечек памяти?
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|1.59, хрю (?), 12:00, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В первых реализациях и правда будет быстрее, а потом начнётся ... тут не подумали и вставим костыли, там вставим костылик, а тут дыра в безопасности и надо вставить тонну проверок и вот уже не быстрее и тут надо накостылять и вот уже медленнее. Проходили это не раз и не два и не три.
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|2.63, хрю (?), 12:03, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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... и вот уже 50 разрабов сидят и поддерживают специализированное медленное решение в котором чёрт ногу сломит с которого уже нельзя мигрировать.
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|1.62, Аноним (62), 12:02, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Cloudflare
Это то замечательное поделие, что заблокировало целый сайт с большим объем трафика по жалобе гендерных персон?
Великолепное поделие. И Rust тоже тут, супер.
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|1.74, Аноним (48), 12:19, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему местные анонимные эксперты сходят с ума в каждой новости о rust?
Это проявление какого-то психического заболевания?
Они же все равно не пишут ни на си, ни на Раст, какая им разница на чём написана программа?
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|2.77, Аноним (-), 12:21, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хотим иметь возможность собирать программу с исходников, а не тратить на это дни и кучу мегабайт (начиная от 500 для простейших программ).
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|2.80, anonus (?), 12:28, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Возможно это писаки на с/с++ которые думают, что могли бы написать что-то годное (и даже лучше чем ментейнеры ядра или других крупных проектов)
Раст осилить они не могут, а тут получается что они совсем ненужные становятся.
Обидно наверное осозновать свою ненужность.
Интересно кучеры так же хейтили эти ваши новомодные автомобили?
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|3.81, Аноним (-), 12:31, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так на си много хороших проектов, а на расте ни одного, только эксперименты.
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|5.105, Аноним (105), 13:04, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что там работает? Малюсенькая обвязка вместо Луа. Расскажи лучше почему Servo до сих пор не дописано.
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|6.137, Анонн (?), 15:05, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маленькая обвязка которая экономит фирме кучу баксов. Уже этого достаточно чтобы оно было успешным проектом. Ну и в добавок экономит время юзерам. Что тоже плюс.
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|2.82, Аноним (62), 12:33, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Писал на Rust для себя. Нравилось. После увлекся теорией языков и какой-никакой "философии". А объем ментальной нагрузки, по крайней мере на тот момент, от самого проекта, возрос. У языка Rust есть хорошие вещи, но синтаксически он только усложнялся. И видимо продолжит. Так же ведение большого проекта с меньшими субпроектами и их вложенность вызывала на тот момент головную боль. И не удивлюсь, если сейвовость языка потребует еще больше синтаксических конструкций. Если Вам мало лет, есть много времени, то вы успешно напишите на чем угодно. Но как на сях я вручную слежу за сейвовостью и тем самым трачу время, так и на раст я тратил время на растовские придумки. И это лишь малая толика проблем, есть проблемы и бОльшего масштаба, ИМХО.
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|3.84, Аноним (-), 12:39, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в начале он задумывался со сборщиком мусора. Понятно, что тянет за собой мусор.
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|3.85, anonus (?), 12:40, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да-да мы уже много слышали о "вручную слежу"
а потом такие CVEшки (типа дырки в perf) от которых волосы дыбом встают везде где остались.
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|4.92, Аноним (62), 12:47, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я с Вами согласен, но как это отменяет прожорливость раста в синтаксисе, времени компиляции больших проектов, времени компиляции самого языка? Я бы даже закрыл глаза, будь у него предельно иной синтаксис, но это выглядит как с++ с трейдофами.
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|5.97, anonus (?), 12:50, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> прожорливость раста в синтаксисе
дело привычки
> времени компиляции
согласен, проблема
которую сейчас решают
но имхо, это все равно экономит время сравнительно с поиском плавающих проблем с попорченной памятью
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|6.107, Аноним (105), 13:08, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело в том что уже есть Карбон. И он уже решил все проблемы раста ещё даже не выйдя в релиз. Чего только стоит отсутствия такого понятий как unsafe, зачем тебе якобы безопасный язык если на нём нельзя сделать всё safe? Но ведь есть решение в вместо unsafe пиши на C++ или оставь существующий код. А все где нужна безопасность пиши на Карбоне. И не надо явно помечать где unsafe где safe. А уж то что Карбон будет в отличии от раста нормально работать с C/С++ либами это уже победа побед.
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|1.90, Аноним (90), 12:43, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>решение на базе Pingora не требует использования Lua, поэтому потребляет на 70% меньше ресурсов CPU и на 67% меньше памяти при обработке того же объёма трафика.
А можно было форкнуть NginX и весь luaшный код переписать на C++ или на Rust. Классический NIH-синдром.
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|2.91, Аноним (90), 12:46, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот в чём скрытая суть Rewrite X in Rust! Rust не особо популярен, поэтому есть место для своих реализаций всего на Rust, есть возможность написать Первую Библиотеку (с той оговоркой, что первую - только на Rust, а не вообще) для чего-либо.
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|2.103, Аноним (94), 13:00, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как бы это помогло решить проблему низкой утилизации ресурсов ЦП?
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|1.111, Neon (??), 13:12, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередная модная хрень на хайпе. Раньше, например, носились с той же Java как дурни с торбой. Теперь на роль "прелести" у них временно Rust назначен.)))
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|2.115, Аноним (105), 13:24, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже Netscape не смогли переписать на джаву, хотя пытались. История циклична.
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|2.118, Ноня (?), 13:34, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убийца сишарпа. Вот зделоют джавараст и всё, котлину крышка.
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|1.127, 111 (??), 14:38, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смотрю, тут в комментариях сильно Раст ругают, значит, надо учить Раст.
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|1.134, Брат Анон (ok), 15:02, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну совсем грустно. Раст на столько безопасен, что в 160 раз сокращает число коннектов. Рука-лицо.
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|2.139, Анонн (?), 15:08, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> it increased the connection reuse ratio from 87.1% to 99.92%, which reduced new connections to their origins by 160x
Перевести или сам осилишь?
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|1.143, Аноним (143), 15:10, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а они заопенсорсят решение? А то поискал ничего не нашел. Просто если нет кода - то это нафиг неинтересно и невоспроизводимо, что внутри там инженеры под себя сделали и накрутили
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|1.150, YetAnotherOnanym (ok), 15:27, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в 160 раз сократить число операций установки новых соединений
Что-то мне не верится, что в нжинксе настолько неоптимальные алгоритмы. Либо твик под какой-то свой специфический сценарий, либо звиздёж.
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|1.155, Ivan_83 (ok), 15:40, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новость не про раст а про то что клоуды сменили архитектуру приложения на более подоходящую им.
Кто не осилил прочитать оригинал:
1. их не устраивало что у nginx много процессная архитектура, где в каждом процессе по одному евент пулу.
Это приводило к сложности балансировки нагрузки на проц и низкому переиспользованию конектов к конечным серверам.
2. луа тормозила, а они именно там писали логику какую то свою.
А луа они юзали потому что боялись накосячить програмируя на С.
Это такая шиза у смузихлёбов:
- они юзают приложение на С, оно их устраивает
- они слышали что С страшно опасный и потому сами боятся на нём писать
- они заявляют что они компетентны и ваще супер-пупер, море им по колено
По большому счёту тут произошло то что происходит всегда у больших корпораций: потребности выросли и стали слишком специфическими, а дальше они сели писать себе свой велосипед.
Что касается раста и архитектуры.
Я понимаю почему nginx такой какой есть, это был компромис между функционалом/сложностью.
Написать многопоточное приложение у которого будет и пул потоков и один kqueue()/epoll() на весь процесс и все потоки в нём - сложно.
Ещё сложнее сделать чтобы там настройки применялись на лету без полного рестарта.
Взять раст - дань моде и это один из подходящих для этого фреймооврков, который изображает из себя отдельный язык.
Точно так же можно было взять какойнить эрланг.
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|2.169, Ivan_83 (ok), 16:06, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И попутно.
Всякие libev, libevent и прочее что я видел это были решения как раз для построения модели:
1 поток - один kqueue()/epoll()/poll().
А дальше крутись как хочешь.
Это системная проблема индустрии, которую С програмисты в опенсорце не решили.
Или я плохо искал.
Отчасти это потому что epoll()/poll() разделяют события записи/чтения на дескрипторе, и один сокет может тригернуть сразу два разных потока, и их нужно между собой синхронизировать. (а может и больше двух, там ещё ошибки тригерят пробуждение потоков).
kquque() может тригерить а может не тригерить несколько потоков, зависит от флагов указанных при добавлении дескриптора.
В целом конечно же раздельное тригирение потоков на запись/чтение оно должно было увеличить производительноть, типа в сокет можно и писать и читать сразу, но на практике там же в ядре тоже какие то блокировки для этого есть, и к этому нужны блокировки в приложении, чтобы один поток не грохнул данные связанные с сокетом пока второй с ними работает.
Вот о чём речь, когда доходит до построения рабочего решения: куча потоков на одном kqueue()/epoll()/poll().
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|3.180, Аноним (-), 16:35, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специализация раста как раз в том, чтобы такие вещи отслеживать статически, и ру... большой текст свёрнут, показать
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|2.172, Аноним (172), 16:22, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст потому что 90 -99 кода написано за тебя Берёшь async-runtime который реал... большой текст свёрнут, показать
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|1.171, Аноним (171), 16:18, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пропаганда раста.
Заменили далеко не новвй универсальный софт (да ещё и с луа) на специализированный, но реклама не архитектурных изысков, а почему-то раста.
С таким же успехом можно сравнивать нджинкс под виндой с апачем на линухе и утверждать что винда в плане сервера лучше. Или очередной "греп для парсинга логов оказался (вот это сюрприз) быстрее универсального грепа".
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|1.175, Янис (?), 16:29, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пропоганда Раста, не более. Ясно, что на каждом из ЯП можно что-то писать. Но только Раст так пиарят. Все это дело возможно можно было на C++, да хоть на C# написать (может быть). Но вон на Расте написали, и надо сделать на это акцент. Пихают его не зря так активно: что там задумано. Ну по крайней мере я не помню, что какой-то иной ЯП так активно пихади всюду, куда можно.
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|1.178, 12345 (??), 16:34, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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раст это та гадость из-за которой я на свой любимый дебиан не могу новый фаерфокс собрать?
фтопку!
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