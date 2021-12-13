Компания Intel перевела разработку Cloud Hypervisor в организацию Linux Foundation

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|2.12, Аноним (12), 11:35, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он и там не нужен.
>написанный на языке Rust и построенный на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM
Видно, не взлетело.
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|3.13, Аноним (1), 11:49, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чисто по-человечески мне обидно за него — быть никому не нужным больно, я-то знаю. Хотя это всего навсего последовательность бит.
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|3.16, Аноним (16), 12:14, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Он и там не нужен.
Выборочно читаете и делаете только Вам удобные/желаемые выводы? А как же "О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как Alibaba, ARM, ByteDance и Microsoft, представители которых, наряду с разработчиками из Intel, образовали курирующий проект совет."?
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|4.23, Аноним (23), 12:39, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Совет тебе если ты такой впечатлительный и ведешься на маркетинговый булшит не смотри телевизор. Я верю что ты этого еще не делал. Но пожалуйста не начинай смотреть телевизор.
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|5.31, Аноним (-), 13:20, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Совет тебе если ты такой впечатлительный и ведешься на маркетинговый булшит
Совет тебе, если ты такой впечатлительный и упоминание раста (Rust) вызывает у тебя приступы неконтроллируемой ярости - попробуй приложить лед к своей точке "ярости" и перестань уже засирать комменты продуктами своей воспаленной фантазии ...
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|4.27, Аноним (-), 12:51, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Он и там не нужен.
> Выборочно читаете и делаете только Вам удобные/желаемые выводы?
Первый раз на опеннет зашел?
Вообще-то, желаемые выводы у опеннетных оналитеков уже есть, а дальше вступает в силу отточеное опеннетное искусство чтения жоп^W альтернативным органом.
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|2.42, пох. (?), 17:18, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только странная у них в новости опечатка в слове "выкинула".
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|1.2, leap42 (ok), 09:41, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Переход под крыло Linux Foundation избавит проект от зависимости от отдельной коммерческой компании и упростит совместную работу с привлечением сторонних участников.
Он разве не был сразу открытым и свободным? Если да, то просто выбросили на мороз чтобы деньги не тратить =\
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|2.10, Аноним (23), 11:24, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Как и весь раст выкинули в сообщество что в целом правильно. Пусть теперь там местные модераторы сами нарушают свой же CoC.
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|3.17, Аноним (16), 12:15, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"...О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как Alibaba, ARM, ByteDance и Microsoft, представители которых, наряду с разработчиками из Intel, образовали курирующий проект совет..."
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|4.19, Аноним (23), 12:34, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты считаешь что организации что входят в Linux Foundation будут официально заявлять что им это ненужное ненужно? Конечно нет. Они отстёгивают за платиновый мембершик 500к долларов в год и всё это зарплата 5-ти вебмакак. И толкают туда все что им больше не нужно. В данном случае ключевая строка
>> упростит совместную работу с привлечением сторонних участников
Т.е свои прогеры кончились тащите новых, но это ничего не говорит что кто-то им будет помогать. Кроме как в твоих влажных мечтах.
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|4.36, Аноним (36), 14:45, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже объявляю о поддержке... как там это называется? Денег не дам, но готов поставить лайк и даже твитнуть с хештегом.
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|1.34, Аноним (36), 14:27, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Cloud Hypervisor предоставляет работающий поверх KVM и MSHV монитор виртуальных машин (VMM), написанный на языке Rust и построенный на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, позволяющего создавать специфичные для определённых задач гипервизоры
Подскажите, какие есть аналоги данного проекта на C/C++ со схожим набором возможностей?
Мне видится, что проблема этого проекта даже не в том, что он написан на расте, а в том, что он зависит от другого проекта (Rust-VMM), который оказался без поддержки и стагнирует.
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|2.37, Аноним (23), 15:02, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так ты продолжай мысль чего он стагнирует то. И почему безопасный раст ему не помогает развиваться? Может дело в самом расте и даже не в его «безопасности» а просто синтаксис, например, сложный. Для сложного проекта сложный синтаксис это сложность в квадрате.
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|3.40, Аноним (40), 16:31, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Синтаксис не то чтобы сложный, просто ООП там своеобразный. Большинство разработчиков уже потеряло интерес (их не так и много было), батарейки протухают и не развиваются, сам язык тоже развивается довольно медленно. Мне кажется, если бы ржавчина была от гугла, больше разработчиков охотно бы садились на кожаную иглу, как это происходит с го.
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|1.38, Фанат (?), 15:08, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фанатичные парни.
>In order to satisfy the design goal of having a high-performance,
>security-focused hypervisor the decision was made to use the Rust
>programming language. The language's strong focus on memory and thread
>safety makes it an ideal candidate for implementing VMMs.
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