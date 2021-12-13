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Компания Intel перевела разработку Cloud Hypervisor в организацию Linux Foundation

13.12.2021 09:23

Компания Intel передала гипервизор Cloud Hypervisor, оптимизированный для применения в облачных системах, под покровительство организации Linux Foundation, инфраструктура и сервисы которой будут использованы в дальнейшей разработке. Переход под крыло Linux Foundation избавит проект от зависимости от отдельной коммерческой компании и упростит совместную работу с привлечением сторонних участников. О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как Alibaba, ARM, ByteDance и Microsoft, представители которых, наряду с разработчиками из Intel, образовали курирующий проект совет.

Напомним, что Cloud Hypervisor предоставляет работающий поверх KVM и MSHV монитор виртуальных машин (VMM), написанный на языке Rust и построенный на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, позволяющего создавать специфичные для определённых задач гипервизоры. Проект позволяет запускать гостевые системы (Linux, Windows) с использованием паравиртуализированных устройств на базе virtio, использование эмуляции сведено к минимуму. Из ключевых задач упоминается: высокая отзывчивость, низкое потребление памяти, высокая производительность, упрощение настройки и сокращение возможных векторов для атак. Имеется поддержка миграции виртуальных машин между серверами и горячего подключения к виртуальным машинам CPU, памяти и PCI-устройств. Поддерживаются архитектуры x86-64 и AArch64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизоров Xen 4.16 и Intel Cloud Hypervisor 20.0
  3. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск гипервизора Bareflank 3.0
  5. OpenNews: Amazon открыл код легковесной платформы виртуализации Firecracker
  6. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56335-cloud-hypervisor
Ключевые слова: cloud-hypervisor, intel
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    туда ему и дорога
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:35, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он и там не нужен.

    >написанный на языке Rust и построенный на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM

    Видно, не взлетело.

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 11:49, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чисто по-человечески мне обидно за него — быть никому не нужным больно, я-то знаю. Хотя это всего навсего последовательность бит.
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:14, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Он и там не нужен.

    Выборочно читаете и делаете только Вам удобные/желаемые выводы? А как же "О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как Alibaba, ARM, ByteDance и Microsoft, представители которых, наряду с разработчиками из Intel, образовали курирующий проект совет."?

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:39, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Совет тебе если ты такой впечатлительный и ведешься на маркетинговый булшит не смотри телевизор. Я верю что ты этого еще не делал. Но пожалуйста не начинай смотреть телевизор.  
     
     
  • 5.31, Аноним (-), 13:20, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Совет тебе если ты такой впечатлительный и ведешься на маркетинговый булшит

    Совет тебе, если ты такой впечатлительный и упоминание раста (Rust) вызывает у тебя приступы неконтроллируемой ярости - попробуй приложить лед к своей точке "ярости" и перестань уже засирать комменты продуктами своей воспаленной фантазии ...

     
  • 4.27, Аноним (-), 12:51, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Он и там не нужен.
    > Выборочно читаете и делаете только Вам удобные/желаемые выводы?

    Первый раз на опеннет зашел?
    Вообще-то, желаемые выводы у опеннетных оналитеков уже есть, а дальше вступает в силу отточеное опеннетное искусство чтения жоп^W альтернативным органом.

     
  • 3.18, A.n.Onim (?), 12:30, 13/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.21, Аноним (23), 12:38, 13/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.42, пох. (?), 17:18, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только странная у них в новости опечатка в слове "выкинула".
     

  • 1.2, leap42 (ok), 09:41, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переход под крыло Linux Foundation избавит проект от зависимости от отдельной коммерческой компании и упростит совместную работу с привлечением сторонних участников.

    Он разве не был сразу открытым и свободным? Если да, то просто выбросили на мороз чтобы деньги не тратить =\

     
     
  • 2.10, Аноним (23), 11:24, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Как и весь раст выкинули в сообщество что в целом правильно.  Пусть теперь там местные модераторы сами нарушают свой же CoC.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:13, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В смысле выбросили на мороз?
     
     
  • 2.9, Аноним (23), 11:23, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно так не взлетело, туда ему и дорога
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 12:15, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "...О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как Alibaba, ARM, ByteDance и Microsoft, представители которых, наряду с разработчиками из Intel, образовали курирующий проект совет..."
     
     
  • 4.19, Аноним (23), 12:34, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты считаешь что организации что входят в Linux Foundation будут официально заявлять что им это ненужное ненужно? Конечно нет. Они отстёгивают за платиновый мембершик 500к долларов в год и всё это зарплата 5-ти вебмакак. И толкают туда все что им больше не нужно. В данном случае ключевая строка

    >> упростит совместную работу с привлечением сторонних участников

    Т.е свои прогеры кончились тащите новых, но это ничего не говорит что кто-то им будет помогать. Кроме как в твоих влажных мечтах.  

     
  • 4.36, Аноним (36), 14:45, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже объявляю о поддержке... как там это называется? Денег не дам, но готов поставить лайк и даже твитнуть с хештегом.
     

  • 1.8, Аноним (23), 11:23, 13/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.15, Ph0zzy (ok), 11:59, 13/12/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (23), 12:34, 13/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.28, Корец (?), 12:54, 13/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.11, Аноним (23), 11:33, 13/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 11:58, 13/12/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.34, Аноним (36), 14:27, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Cloud Hypervisor предоставляет работающий поверх KVM и MSHV монитор виртуальных машин (VMM), написанный на языке Rust и построенный на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, позволяющего создавать специфичные для определённых задач гипервизоры

    Подскажите, какие есть аналоги данного проекта на C/C++ со схожим набором возможностей?

    Мне видится, что проблема этого проекта даже не в том, что он написан на расте, а в том, что он зависит от другого проекта (Rust-VMM), который оказался без поддержки и стагнирует.

     
     
  • 2.37, Аноним (23), 15:02, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так ты продолжай мысль чего он стагнирует то. И почему безопасный раст ему не помогает развиваться? Может дело в самом расте и даже не в его «безопасности» а просто синтаксис, например, сложный.  Для сложного проекта сложный синтаксис это сложность в квадрате.  
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:31, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтаксис не то чтобы сложный, просто ООП там своеобразный. Большинство разработчиков уже потеряло интерес (их не так и много было), батарейки протухают и не развиваются, сам язык тоже развивается довольно медленно. Мне кажется, если бы ржавчина была от гугла, больше разработчиков охотно бы садились на кожаную иглу, как это происходит с го.
     

  • 1.38, Фанат (?), 15:08, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фанатичные парни.
    >In order to satisfy the design goal of having a high-performance,
    >security-focused hypervisor the decision was made to use the Rust
    >programming language. The language's strong focus on memory and thread
    >safety makes it an ideal candidate for implementing VMMs.
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:41, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, а почему нет ?
    p.s.:  https://habr.com/ru/company/intel/blog/542614/
     

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