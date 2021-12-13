Компания Intel перевела разработку Cloud Hypervisor в организацию Linux Foundation

Компания Intel передала гипервизор Cloud Hypervisor, оптимизированный для применения в облачных системах, под покровительство организации Linux Foundation, инфраструктура и сервисы которой будут использованы в дальнейшей разработке. Переход под крыло Linux Foundation избавит проект от зависимости от отдельной коммерческой компании и упростит совместную работу с привлечением сторонних участников. О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как Alibaba, ARM, ByteDance и Microsoft, представители которых, наряду с разработчиками из Intel, образовали курирующий проект совет.

Напомним, что Cloud Hypervisor предоставляет работающий поверх KVM и MSHV монитор виртуальных машин (VMM), написанный на языке Rust и построенный на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, позволяющего создавать специфичные для определённых задач гипервизоры. Проект позволяет запускать гостевые системы (Linux, Windows) с использованием паравиртуализированных устройств на базе virtio, использование эмуляции сведено к минимуму. Из ключевых задач упоминается: высокая отзывчивость, низкое потребление памяти, высокая производительность, упрощение настройки и сокращение возможных векторов для атак. Имеется поддержка миграции виртуальных машин между серверами и горячего подключения к виртуальным машинам CPU, памяти и PCI-устройств. Поддерживаются архитектуры x86-64 и AArch64.



