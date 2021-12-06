Выпуск гипервизоров Xen 4.16 и Intel Cloud Hypervisor 20.0

После восьми месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.16. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, Bitdefender, Citrix и EPAM Systems. Выпуск обновлений для ветки Xen 4.16 продлится до 2 июня 2023 года, а публикация исправлений уязвимостей до 2 декабря 2024 года. Ключевые изменения в Xen 4.16: В TPM Manager, обеспечивающий работу виртуальных чипов для хранения криптографических ключей (vTPM), реализуемых на базе общего физического TPM (Trusted Platform Module), внесены исправления для последующей реализации поддержки спецификации TPM 2.0.

Повышена зависимость от прослойки PV Shim, применяемой для запуска немодифицированных паравиртуализированных гостевых систем (PV) в окружениях PVH и HVM. В дальнейшем использование 32-разрядных паравиртуализированных гостевых систем будет возможным только в режиме PV Shim, что позволит уменьшить количество мест в гипервизоре, в которых потенциально могут быть уязвимости.

Добавлена возможность загрузки на устройствах Intel без программируемого таймера (PIT, Programmable Interval Timer).

Проведена чистка устаревших компонентов, прекращена сборка по умолчанию кода "qemu-xen-traditional" и PV-Grub (необходимость в данных специфичных для Xen форках пропала после передачи изменений с поддержкой Xen в основной состав QEMU и Grub).

Для гостевых систем с архитектрой ARM реализована начальная поддержка виртуализированных счётчиков для отслеживания производительности (Performance Monitor Counters).

Улучшена поддержка режима dom0less, позволяющего обойтись без развёртывания окружения dom0 при запуске виртуальных машин на ранней стадии загрузки сервера. Внесённые изменения позволили реализовать поддержку 64-разрядных систем ARM с EFI-прошивками.

Улучшена поддержка гетерогенных 64-разрядных систем ARM на базе архитектуры big.LITTLE, комбинирующих в одном чипе мощные, но потребляющие много энергии, ядра, и менее производительные, но более энергоэффективные ядра. Одновременно компания Intel опубликовала выпуск гипервизора Cloud Hypervisor 20.0, построенного на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, в котором кроме Intel также участвуют компании Alibaba, Amazon, Google и Red Hat. Rust-VMM написан на языке Rust и позволяет создавать специфичные для определённых задач гипервизоры. Cloud Hypervisor является одним из таких гипервизоров, который предоставляет высокоуровневый монитор виртуальных машин (VMM), работающий поверх KVM и оптимизированный для решения задач, свойственных для облачных систем. Код проекта доступен под лицензией Apache 2.0. Cloud Hypervisor cфокусирован на запуске современных дистрибутивов Linux с использованием паравиртуализированных устройств на базе virtio. Из ключевых задач упоминается: высокая отзывчивость, низкое потребление памяти, высокая производительность, упрощение настройки и сокращение возможных векторов для атак. Поддержка эмуляции сведена к минимуму и ставка делается на паравиртуализацию. В настоящее время поддерживаются только системы x86_64, но в планах имеется и поддержка AArch64. Из гостевых систем пока поддерживается только 64-разрядные сборки Linux. Настройка CPU, памяти, PCI и NVDIMM производится на этапе сборки. Предусмотрена возможность миграции виртуальных машин между серверами. В новой версии: Для архитектур x86_64 и aarch64 теперь допускается создание до 16 PCI-сегментов, что увеличивает общее число допустимых PCI-устройств с 31 до 496.

Реализована поддержка привязки виртуальных CPU к физическим ядрам CPU (CPU pinning). Для каждого vCPU теперь можно определить ограниченный набор хостовых CPU, на которых допускается выполнение, что может быть полезным при прямом отражении (1:1) ресурсов хоста и гостевой системы или при запуске виртуальной машины на определённом узле NUMA.

Улучшена поддержка виртуализации ввода/вывода. Каждый регион VFIO теперь может быть отражён в память, что снижает число операций выхода из виртуальной машины и позволяет добиться повышения производительности проброса устройств в виртуальную машину.

В коде на языке Rust проведена работа по замене unsafe-секций на альтернативные реализации, выполняемые в режиме safe. Для оставшихся unsafe-секций добавлены подробные комментарии с пояснением почему оставленный unsafe-код можно считать безопасным.



