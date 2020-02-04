Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.12

Компания Siemens опубликовала релиз свободного гипервизора Jailhouse 0.12. Гипервизор поддерживает работу на системах x86_64 с расширениями VMX+EPT или SVM+NPT (AMD-V), а также на процессорах ARMv7 и ARMv8/ARM64 с расширениями для виртуализации. Отдельно развивается генератор образов для гипервизора Jailhouse, формируемых на основе пакетов Debian для поддерживаемых устройств. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Гипервизор реализован в виде модуля для ядра Linux и обеспечивает виртуализацию на уровне ядра. Компоненты для гостевых систем уже включены в состав основного ядра Linux. Для управления изоляцией используются предоставляемые современными CPU аппаратные механизмы виртуализации. Отличительными особенностями Jailhouse являются легковесная реализация и ориентация на привязку виртуальных машин к фиксированному CPU, области ОЗУ и аппаратным устройствам. Такой подход позволяет на одном физическом многопроцессорном сервере обеспечить работу нескольких независимых виртуальных окружений, каждое из которых закреплено за своим процессорным ядром. При жесткой привязке к CPU накладные расходы от работы гипервизора сводятся к минимуму и существенно упрощается его реализация, так как нет необходимости выполнения сложного планировщика распределения ресурсов - выделение отдельного ядра CPU позволяет гарантировать отсутствие выполнения на данном CPU других задач. Плюсом подобного подхода является возможность обеспечить гарантированный доступ к ресурсам и предсказуемую производительность, что делает Jailhouse подходящим решением для создания задач, выполняемых в режиме реального времени. Минусом является ограниченная масштабируемость, упирающаяся в число ядер CPU. В терминологии Jailhouse виртуальные окружения именуются "камерами" (cell, в контексте jailhouse). Внутри камеры система выглядит как однопроцессорный сервер, показывающий производительность близкую к производительности выделенного ядра CPU. В камере может быть запущено окружение произвольной операционной системы, а также урезанные окружения для запуска одного приложения или специально подготовленные отдельные приложения, предназначенные для решения задач реального времени. Конфигурация задаётся в .cell-файлах, определяющих выделяемые окружению CPU, регионы памяти и порты ввода/вывода. В новом выпуске Добавлена поддержка платформ Raspberry Pi 4 Model B и Texas Instruments J721E-EVM;

Переработано устройство ivshmem, применяемое для организации взаимодействия между ячейками. Поверх нового ivshmem можно реализовать транспорт для VIRTIO;

Реализована возможность отключения создания больших страниц памяти (hugepage) для блокирования уязвимости CVE-2018-12207 в процессорах Intel, которая позволяет непривилегированному атакующему инициировать отказ в обслуживании, приводящий к зависанию системы в состоянии "Machine Check Error";

Для систем с процессорами ARM64 реализована поддержка SMMUv3 (System Memory Management Unit) и TI PVU (Peripheral Virtualization Unit). Для изолированных окружений, запускаемых поверх оборудования (bare-metal), добавлена поддержка PCI;

На системах x86 для коревых камер реализована возможность включения предоставляемого процессорами Intel режима CR4.UMIP (User-Mode Instruction Prevention), позволяющего запретить выполнение в пространстве пользователя некоторых инструкций, таких как SGDT, SLDT, SIDT, SMSW и STR, которые могут применяться в атаках, нацеленных на повышение привилегий в системе.



