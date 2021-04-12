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Выпуск гипервизора Xen 4.15

12.04.2021 09:07

После восьми месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.15. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, Bitdefender, Citrix и EPAM Systems. Выпуск обновлений для ветки Xen 4.15 продлится до 8 октября 2022 года, а публикация исправлений уязвимостей до 8 апреля 2024 года.

Ключевые изменения в Xen 4.15:

  • В процессах Xenstored и oxenstored реализована экспериментальная поддержка live-обновлений, позволяющих доставлять и применять исправления уязвимостей без перезапуска хост-окружения.
  • Добавлена поддержка унифицированных загрузочных образов, дающих возможность создавать системные образы, включающие и компоненты Xen. Подобные образы оформлены в виде одного бинарного файла для EFI, который можно использовать для загрузки работающей Xen-системы напрямую из загрузочного менеджера EFI без промежуточных загрузчиков, таких как GRUB. В образ включаются такие компоненты Xen, как гипервизор, ядро для хост-окружения (dom0), initrd, Xen KConfig, настройки XSM и Device Tree.
  • Для платформы ARM реализована экспериментальная возможности выполнения моделей устройств на стороне хост-системы dom0, что позволяет эмулировать произвольные аппаратные устройства для гостевых систем на базе архитектуры ARM. Для ARM также реализована поддержка SMMUv3 (System Memory Management Unit), позволяющая повысить безопасность и надёжность проброса устройств на ARM-системах.
  • Добавлена возможность использования механизма аппаратной трассировки IPT (Intel Processor Trace), появившегося начиная с CPU Intel Broadwell, для экспорта данных из гостевых систем в отладочные утилиты, запущенные на стороне хост-системы. Например, можно использовать VMI Kernel Fuzzer или DRAKVUF Sandbox.
  • Добавлена поддержка окружений Viridian (Hyper-V) для запуска гостевых систем с Windows, использующих более чем 64 VCPU.
  • Модернизирована прослойка PV Shim, применяемая для запуска немодифицированных паравиртуализированных гостевых систем (PV) в окружениях PVH и HVM (позволяет обеспечить работу старых гостевых систем в более безопасных окружениях, предоставляющих более строгую изоляцию). В новой версии улучшена поддержка запуска гостевых систем PV в окружениях, поддерживающих только режим HVM. Уменьшен размер прослойки, благодаря сокращению специфичного для HVM кода.
  • Расширены возможности драйверов VirtIO на системах ARM. Для систем ARM предложена реализация сервера IOREQ, который в дальнейшем планируется использовать для усиления виртуализации ввода/вывода c использованием протоколов VirtIO. Добавлена эталонная реализация блочного устройства VirtIO для ARM и предоставлена возможность передачи блочных устройств VirtIO в гостевые системы на базе архитектуры ARM. Началось включение поддержки виртуализации PCIe для ARM.
  • Продолжается работа по реализации порта Xen для процессоров RISC-V. В настоящее время ведётся разработка кода для управления виртуальной памятью на стороне хоста и гостевых систем, а также создание специфичного для архитектуры RISC-V кода.
  • Совместно с проектом Zephyr на основе стандарта MISRA_C развивается набор требований и руководств по оформлению кода, снижающих риски появления проблем с безопасностью. Для выявления расхождений с создаваемыми правилами применяются статические анализаторы.
  • Представлена инициатива Hyperlaunch, нацеленная на предоставления гибких инструментов для настройки запуска статического набора виртуальных машин во время загрузки системы. Инициативой предложена концепция domB (boot domain, dom0less), позволяющая обойтись без развёртывания окружения dom0 при запуске виртуальных машин на ранней стадии загрузки сервера.
  • В системе непрерывной интеграции обеспечено тестирование Xen в Alpine Linux и Ubuntu 20.04. Прекращена проверка CentOS 6. В окружение непрерывной интеграции для ARM добавлены тесты dom0 / domU на базе QEMU.


  1. Главная ссылка к новости (https://xenproject.org/2021/04...)
  2. OpenNews: В гипервизоре Xen реализована поддержка платы Raspberry Pi 4
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.14
  4. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  5. OpenNews: Zephyr - ОС реального времени для интернета вещей, развиваемая Linux Foundation
  6. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54949-xen
Ключевые слова: xen, virtual
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 09:14, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xen — денно и нощно мой дзен.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:49, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой смысл петь дифирамбы всему подряд? Для твоего аккаунта все равно отключены плюсы.
     
     
  • 3.7, leibniz (ok), 09:58, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    привычка
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько же опечаток(
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:25, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только 1 заметил. Не вчитывался особо, правда.
     

  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 11:03, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для загрузки работающей Xen-системы

    Эээ... загрузка (уже) работающей системы - это как? Имеется в виду система, которую заморозили, а теперь запускают для продолжения? Или речь идёт о загрузке рабочей (работоспособной) системы, утоптанной в один файл?

     
     
  • 2.10, пох. (?), 11:10, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Речь идет о загрузке системы, которой не надо "работать", и, соответственно, "загружаться" дальше ядра и минимума, необходимого для запуска виртуалок.

    Поскольку гипервизору вовсе незачем быть операционной системой целиком (с шеллами, маунтами и мильеном сцыстемдрянных поделок "очень быстро" стартующих криво).

     

  • 1.11, IdeaFix (ok), 11:30, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо как на малине?
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:10, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что со Столманом? Оторали и утихли?
     
  • 1.13, Бесплатная_жопа_твоей_мамки_нот_проперти (?), 12:21, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Удивительные "рабы" или же "проплаченные_тролли_столмана" как же вы жае,,ли со своим столманом. Залезьте в свои танк под номером шесть и едьте в ад уже засорили все что можно , глупые комедианты вы че думаете если столмана столько много народа знает то он типа "без_денег_бичует" фантазеры еб..е
     
     
  • 2.14, fske (?), 12:29, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя там перемена, что ли?
     

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