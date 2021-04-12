Выпуск гипервизора Xen 4.15

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|2.4, Аноним (4), 09:49, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл петь дифирамбы всему подряд? Для твоего аккаунта все равно отключены плюсы.
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|1.9, YetAnotherOnanym (ok), 11:03, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для загрузки работающей Xen-системы
Эээ... загрузка (уже) работающей системы - это как? Имеется в виду система, которую заморозили, а теперь запускают для продолжения? Или речь идёт о загрузке рабочей (работоспособной) системы, утоптанной в один файл?
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|2.10, пох. (?), 11:10, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь идет о загрузке системы, которой не надо "работать", и, соответственно, "загружаться" дальше ядра и минимума, необходимого для запуска виртуалок.
Поскольку гипервизору вовсе незачем быть операционной системой целиком (с шеллами, маунтами и мильеном сцыстемдрянных поделок "очень быстро" стартующих криво).
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|1.13, Бесплатная_жопа_твоей_мамки_нот_проперти (?), 12:21, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительные "рабы" или же "проплаченные_тролли_столмана" как же вы жае,,ли со своим столманом. Залезьте в свои танк под номером шесть и едьте в ад уже засорили все что можно , глупые комедианты вы че думаете если столмана столько много народа знает то он типа "без_денег_бичует" фантазеры еб..е
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