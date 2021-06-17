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Компания Cloudflare опубликовала WARP для Linux

17.06.2021 23:54

Компания Cloudflare объявила о выпуски варианта приложения WARP для Linux, которое комбинирует в одном приложении DNS-резолвер, использующий DNS-сервис 1.1.1.1, VPN и прокси для перенаправления трафика через инфраструктуру сети доставки контента Cloudflare. Для шифрования трафика в VPN используется протокол WireGuard в реализации BoringTun, написанной на языке Rust и работающей целиком в пространстве пользователя.

Отличительной особенностью WARP является тесная интеграция с сетью доставки контента. Cloudflare предоставляет сеть доставки контента для 25 млн интернет-ресурсов и обслуживает трафик 17% из 1000 крупнейших сайтов. Если ресурс обслуживается в Cloudflare, обращение к нему через WARP приведёт к более быстрой передаче контента, чем при обращении через сеть провайдера.

Помимо VPN предусмотрено несколько режимов работы, позволяющих, например, шифровать только DNS-запросы (включить DNS-over-HTTPS) или запустить WARP в режиме прокси, к которому можно обращаться через HTTPS или SOCKS5. Также по желанию можно активировать фильтры для блокирования обращения к ресурсам, на которых выявлена вредоносная активность или контент для взрослых.

Готовые пакеты с WARP для Linux подготовлены для Ubuntu (16.04, 20.04), Debian (9, 10, 11), Red Hat Enterprise Linux (7, 8) и CentOS. В дальнейшем обещают расширить число поддерживаемых дистрибутивов. Программа оформлена в виде консольной утилиты warp-cli. Для организации работы VPN, использующего сеть Cloudflare, в простейшем случае достаточно аутентифицироваться в сети командой "warp-cli register" и командой "warp-cli connect" создать туннель для передачи трафика из своей системы. 


   $ warp-cli register
   Success

   $ warp-cli connect
   Success

   $ curl https://www.cloudflare.com/cdn-cgi/trace/
   warp=on


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/an...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55348-cloudflare
Ключевые слова: cloudflare
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:07, 18/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это они в ответ на новые инициативы роскомтогосамого что-ли выкатили? Эх, чую, забанят их по самое не балуй и тогда первые недели блокировки телеги будут вспоминаться как вполне нормально работающий инет.
     
     
  • 2.4, Егор (??), 00:12, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WARP не предназначен для обхода блокировок. Во всяком случае, заблокированные в РФ сайты у меня не открываются.
     
     
  • 3.8, Far (ok), 00:14, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно открываются

    warp-cli set-mode warp+doh
    warp-cli connect

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:11, 18/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > написанной на языке Rust

    Понятно. Не работает, глючит, течёт и безопастно ПАДАЕТ.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:16, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А внутри ещё все данные в JSON заворачиваются. По одному json'у на байт
     

  • 1.3, Амоним (?), 00:12, 18/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Так вот он какой, ускоритель интернета. А я думал шутки шутят.
     
  • 1.5, BrainFucker (ok), 00:13, 18/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    >  Если ресурс обслуживается в Cloudflare, обращение к нему через WARP приведёт к более быстрой передаче контента, чем при обращении через сеть провайдера.

    А как можно миновать сеть провайдера?

     
     
  • 2.7, Аноним (9), 00:14, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как можно миновать сеть провайдера?

    тебе же сказали "написанной на языке Rust" вот он всех и спасает.

     

  • 1.6, Аноним (9), 00:13, 18/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Исходники где?
     
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