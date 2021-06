Компания Cloudflare опубликовала WARP для Linux

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:07, 18/06/2021 [ответить] + / – Это они в ответ на новые инициативы роскомтогосамого что-ли выкатили? Эх, чую, забанят их по самое не балуй и тогда первые недели блокировки телеги будут вспоминаться как вполне нормально работающий инет.

2.4, Егор (??), 00:12, 18/06/2021: WARP не предназначен для обхода блокировок. Во всяком случае, заблокированные в РФ сайты у меня не открываются.

3.8, Far (ok), 00:14, 18/06/2021: Прекрасно открываются warp-cli set-mode warp+doh

warp-cli connect



1.2, Аноним (2), 00:11, 18/06/2021: > написанной на языке Rust Понятно. Не работает, глючит, течёт и безопастно ПАДАЕТ.

2.9, Аноним (9), 00:16, 18/06/2021: А внутри ещё все данные в JSON заворачиваются. По одному json'у на байт



1.3, Амоним (?), 00:12, 18/06/2021: Так вот он какой, ускоритель интернета. А я думал шутки шутят.

1.5, BrainFucker (ok), 00:13, 18/06/2021: > Если ресурс обслуживается в Cloudflare, обращение к нему через WARP приведёт к более быстрой передаче контента, чем при обращении через сеть провайдера. А как можно миновать сеть провайдера?

2.7, Аноним (9), 00:14, 18/06/2021: > А как можно миновать сеть провайдера? тебе же сказали "написанной на языке Rust" вот он всех и спасает.



1.6, Аноним (9), 00:13, 18/06/2021: Исходники где?