Компания Cloudflare опубликовала WARP для Linux

Компания Cloudflare объявила о выпуски варианта приложения WARP для Linux, которое комбинирует в одном приложении DNS-резолвер, использующий DNS-сервис 1.1.1.1, VPN и прокси для перенаправления трафика через инфраструктуру сети доставки контента Cloudflare. Для шифрования трафика в VPN используется протокол WireGuard в реализации BoringTun, написанной на языке Rust и работающей целиком в пространстве пользователя.

Отличительной особенностью WARP является тесная интеграция с сетью доставки контента. Cloudflare предоставляет сеть доставки контента для 25 млн интернет-ресурсов и обслуживает трафик 17% из 1000 крупнейших сайтов. Если ресурс обслуживается в Cloudflare, обращение к нему через WARP приведёт к более быстрой передаче контента, чем при обращении через сеть провайдера.

Помимо VPN предусмотрено несколько режимов работы, позволяющих, например, шифровать только DNS-запросы (включить DNS-over-HTTPS) или запустить WARP в режиме прокси, к которому можно обращаться через HTTPS или SOCKS5. Также по желанию можно активировать фильтры для блокирования обращения к ресурсам, на которых выявлена вредоносная активность или контент для взрослых.

Готовые пакеты с WARP для Linux подготовлены для Ubuntu (16.04, 20.04), Debian (9, 10, 11), Red Hat Enterprise Linux (7, 8) и CentOS. В дальнейшем обещают расширить число поддерживаемых дистрибутивов. Программа оформлена в виде консольной утилиты warp-cli. Для организации работы VPN, использующего сеть Cloudflare, в простейшем случае достаточно аутентифицироваться в сети командой "warp-cli register" и командой "warp-cli connect" создать туннель для передачи трафика из своей системы.