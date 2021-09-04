Девятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

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|5.83, Аноним (83), 17:16, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гусары, молчать!
А так, вон, суперполезные модули:
позволяющие создавать простейшие модули ядра, использующие тип Vec<i32> и выводящие информацию в лог ядра при помощи макроса "pr_info!".
Это называется "блин, что-то при попытке нормалные модули писать мы костылями обрасли"
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|6.112, llolik (ok), 21:19, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это называется "блин, что-то при попытке нормалные модули писать мы костылями обрасли"
Или это называется "за ± 50kloc кода одним патчем на ревью Линус матом покроет и даже смотреть не будет, поэтому давайте-ка разобьём этот громадный патч на серию поменьше и будем их интегрировать последовательно"
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|7.115, Аноним (-), 21:35, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Краткость сестра таланта :). Но это явно не про растовиков. Хотя некий пойнт, ессно, есть, 13К и 50К все же сильно разные вещи.
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|3.53, Аноним (53), 14:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Своё-то ядро написать не шмогли
Некому на расте еще и свое ядро писать. Одного Мигеля Охеда на все ядра не хватит
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|3.75, Онаним (?), 16:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Срочно в номер синтаксис pid -o rust - получить, ну, pid процесса хруста
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|2.4, Аноним (4), 09:46, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И это всё при живом языке Carbon — единственным безопасным и быстрым языком.
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|3.7, Аноним (7), 10:01, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Интересно, какой самый-самый-самый безопастный язык появится завтра?
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|4.15, Аноним (4), 10:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я уже и забыл какие было до него. Там чёто какой-то паст, миг, хо главное знать что самый безопасный сейчас это карбон.
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|4.55, Аноним (53), 15:00, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно, какой самый-самый-самый безопастный язык появится завтра?
Уже появился, Гугл теперь вместо Раста любимой женой назначил Карбон
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|3.36, YetAnotherOnanym (ok), 12:15, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И это всё при живом языке Carbon — единственным безопасным и быстрым языком.
Не, не цепляет. Троллишь ли ты растофанатиков, или, наоборот, приверженцев C/C++, или гугловских разрабов, выкативших Carbon, или даже пытаешься действительно продвигать новый язык - не цепляет ни с какой стороны.
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|4.71, Аноним (63), 16:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Carbon единственно правильный хотя бы потому что вместо unsafe он просто использует неизменный C++ код. Т.е. его парадигма что ничего переписывать не нужно. Где тебе нужно больше проверок (а не эта мифическая безопасность как в раст, которой нет) там можешь использовать синтаксис Карбона. И всё просто заработает и никаких переписываний не понятно чего непонятно на что как у срастиков.
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|1.5, Аноним (4), 09:50, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Реально а чего бы этим писакам не написать когда они закончат проект? А не когда у них спринт закончился?
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|2.8, red75prime (?), 10:02, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага. Или взять линукс. Пишут и пишут, и пишут. 5.19 уже написали. А когда закончат не говорят.
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|3.16, Аноним (4), 10:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни о каких миноращинах 5.19.1 5.19.2 на опеннетике новостей не пишут. И правильно.
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|4.20, Аноним (20), 10:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни о каких миноращинах
Зато пишут о некоторых (возможных) коммитах в linux-next. Поди, разбери
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|1.6, Аноним (-), 10:01, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По сравнению с восьмой версией размер патча сокращён с 40 до 13 тысяч строк кода.
Отлично! Желаю дальнейшего успеха проекту в том же духе!
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|3.21, Аноним (20), 10:59, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> dx нужно устремить к нулю
при dt -> 0
Судя по скорострельности
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|2.24, Анонн (?), 11:14, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так успех будет, просто не тот который ты ожидаешь.
Они просто не захотели мерджить 40 строк скопом. А так вначале замерджат эти 13к строк, потом еще 13к строк, и так по чуть-чуть полная поддержка будет в ядре.
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|3.26, Аноним (20), 11:17, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они просто не захотели мерджить 40 строк скопом.
NTFS без проблем смерджили.
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|5.62, Ананимус (?), 15:28, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, только сколько лет оно висело на ревью.
* Copyright (C) 2019-2021 Paragon Software GmbH, All rights reserved
И правда, сколько?
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|7.109, Ананимус (?), 20:33, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть 40к строк кода приняли меньше чем за год. Это просто молниеносная скорость для нового драйвера в ядре.
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|2.50, Kuromi (ok), 14:10, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да просто они поняли что делать "внедреж" проще когда у тебя патч маленький. Крупный застревает, мелкий пройдет и закрепится.
Схема аналогичная тендерам на всякие услуги - заявляем заниженную цену, выигрываем, а уже после говорим "надо больше".
Вот увидите, после приема патча внезапно окажется что "ой, ну тут же один скелет, надо что-то делать с этим".
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|5.61, Ананимус (?), 15:21, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А ты?
Я сюда хожу как в заповедник, посмотреть на бомбящих престарелых IT-специалистов из госконтор.
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|7.82, Аноним (82), 17:01, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На чьим бюджетах сидишь? Вот мы тебя и раскусили, корп, проклятый бюджетник!
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|7.89, Ананимус (?), 17:23, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты лжешь.
Думаешь они из коммерческих? Но там вроде настолько кондовых уже не держат, они же бесполезные.
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|1.12, Анонн (?), 10:21, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мигель, что ты творишь! У ыкспертов опенька еще после восьмой редакции не остыло, а ты уже девятую выкатил!
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|2.22, Аноним (20), 11:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что его пнули за раздутый патч.
Вот он выкатил патч, который хоть как-то можно проверить (review)... "но это не точно."
А "журналист" опеннета безумно рад этому событию, и с удовольствием настрочил очередную новость.
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|3.86, Аноним (83), 17:19, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фороникс первым начал. Нуачо, народу любопытно что из этой сантабарбары получится.
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|2.57, Аноним (53), 15:06, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мигель, что ты творишь! У ыкспертов опенька еще после восьмой редакции не остыло, а ты уже
> девятую выкатил!
Кроме Мигеля растопатчи кто-нибудь пишет? лол
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|1.13, Аноним (-), 10:26, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В чем вообще суть патчей? В том что из Rust нужно выкидывать всё включая стандартную библиотеку, чтобы он стал системным языком?
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|2.17, Аноним (4), 10:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им кто-то грант выдал, причём не большой что-то в районе 100к долларов, они теперь за него отчитываются.
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|2.19, Анонн (?), 10:43, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл адаптации языка для специфических требования ядра линукса (читай хотелок и легаси нагромождения).
Напр. отключения i128/u128 просто потому что ядро в него не может, что логично учитывая в какую древность оно писалось.
Потому что сам по себе раст уже и так системный, на нем пишут вплоть до bare-metal (Cortex-A, Cortex-M и т.д.)
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|3.23, Аноним (25), 11:14, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что на нам написали на бареметал для кортекс-А? Хеллоу Ворлд?
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|5.30, Аноним (25), 11:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой посмотрите что это у нас, так это же очередной Хеллоу Ворлд!
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|6.34, Анонн (?), 11:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да без проблем. Кому-то хеллоу ворлд, а кому-то хорошая основа для софта, главное что нормальная лицензия это позволяет.
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|7.67, Аноним (63), 15:36, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное что это никому не нужно. Всё равно что на Хаскеле написать.
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|2.65, Ананимус (?), 15:35, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чем вообще суть патчей? В том что из Rust нужно выкидывать
> всё включая стандартную библиотеку, чтобы он стал системным языком?
Не, как раз-таки stdlib (Vec, HashMap и прочее) туда и засунули. Ребята просто alloc поправили, шоп ты мог делоц так:
let a = Vec::try_push(GFP_ATOMIC, 1)?;
Отлична же.
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|4.111, Ананимус (?), 20:37, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очевидная обработка ашипок с читаемым синтаксисом?!::))
Дык. Никакой лапши try / catch, вменяемый nesting. Отлично же!
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|4.122, Аноним (122), 23:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же не обрабатываешь ошибки, какая тебе разница какой синтаксис?
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|1.14, Аноним (14), 10:34, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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У языка именуемым "ржавчина" не будет будущего, нормальные люди в серьёзных механических узлах от ржавчины избавляются.
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|2.18, Аноним (4), 10:42, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ржавчина появляется сама по себе. Её уже потому удаляют из ядра всеми доступными способами. Сколько уже было технологий, которые выпилили из ядра потому что они никому не нужны? Да дофига их было.
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|1.37, YetAnotherOnanym (ok), 12:18, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надеюсь, какое-то время ещё можно будет билдить ядро без раста и написанных на нём компонентов. Когда без них оно станет неработоспособным - придётся искать, на что свалить.
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|2.38, Аноним (97), 12:25, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хаха, очередной сваливатель. Начитались мы таких в темах про systemd, pulseaudio, xorg.
Куда ты свалишь с подводной лодки, когда оно будет в ядре и основные дистры перейдут на него?
Будешь пользоваться васяноподелками? Или кастомным "очищенным" ядром? Уже есть Linux-libre 5.19-gnu - настолько свободное, насколько и бесполезное.
Что будешь делать с нужными драйверами? Будешь использовать старое железо и не обновляться?
Или свалишь на бздю или даже на винду?))
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|3.39, Аноним (39), 12:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так правильно, до сих пор прекрасно живётся без этих кривых поделок (хоть копрошляпа и гадит старательно). Никакого васянства, всё замечательно.
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|4.121, Аноним (122), 23:36, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опеннет экспертам все гадят.
О чем эксперты не стесняйтесь выливают в комментариях
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|4.47, Xo (?), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ставил гайку на нетбуке, в итоге отсутствие wifi, перегрев, нестабильность и кривые обновления!
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|4.103, _kp (ok), 20:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну посмотреть и я ставил, и более того даже оставил на одном ноутбуке, благо из у меня много.
Но какое практическое применение для Hauku Вы нашли?
Не флейма ради, просто у меня коллекция компьютерного железа и ОС соответственно.
И если с применением для одной конкретной задачи можно любую ОС, особенно если задача под неё оптимальна, то вопросов нет.
Но использовать вместо привычных ОС.. это уже интересно.
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|3.44, YetAnotherOnanym (ok), 13:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До того момента, когда нужные мне драйвера (или какие-то другие ком поненты ядра) будут только на расте, надо ещё дожить.
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|3.46, Аноним (-), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие мои знакомые в интернете уже давно пользуются старыми синкпадами с опенбзди.
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|4.104, Аноним (-), 20:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все двое? :) Больно уж нишевое развлечение, да и эффективность этих подходов в современном мире совсем уж ни о чем.
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|3.49, Аноним (-), 14:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дистрибутивов без systemd много и они во всем лучше (не знаю зачем десктопному пользователю читать бинарные логи), с pulseaudio нормальные люди постепенно переходят на pipewire, а xorg все же лучше wayland и поможет разае что совсем альтернатива.
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|4.51, Аноним (-), 14:10, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Впрочем и на серверах скорее перезапустят контейнер, чем будут что-то там тыкаться в сыстемды
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|5.69, Аноним (63), 15:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй запустить системд в контейнере и поставь что-нибудь из снапа там. Потом посмотрим над чем ты будешь смеяться в цирке.
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|4.105, Аноним (-), 20:14, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> (не знаю зачем десктопному пользователю читать бинарные логи),
Десктопный юзер может их journalctl'ом в вполне текстовом виде смотреть если оно надо. С другой стороны там хоть какой-то намек на апи и структурирование инфо. Остальные в *никс не смогли и так. Есть махровый энтерпрайз и педальные портяночки. Которые не структурированые и вообще ни в раз не безопасные, ибо внешними данными легко на-о-бываются подстановкой левых CRLF. И ничего между ними? Ну а теперь, вот, есть это. Заодно не ведется на потуги кормить логер хламом, запись в логе это запись в логе. Хоть обложи ее CRLFами, через апи видно что это 1 запись.
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|4.108, Аноним (97), 20:27, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> васяноподелок без systemd много
Исправил, не благодари
Debian, Ubuntu (и наследники), RHEL (Fedora и куча других наследников), Arch Linux, SUSE и openSUSE - все с systemd по умолчанию.
А немаргинальных systemd-free дистров раз-два и обчелся:
- Slackware - наверное единственный общего назначения
- Gentoo - для любителей покомпилять
- Alpine Linux - крайне специфическая штука для контейнеров (один мусл чего стоит)
и все ¯\_(ツ) _/¯
Остальные - antiXы, Artixы, Devuanы и оные - это поделки каких-то "борцунов с системой", которыми пользуются они и еще полторы калеки.
> с pulseaudio на pipewire
все правильно, ничто не будет жить вечно и пульса тоже
> xorg все же лучше wayland
хаха, а ты юморист однако))
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|4.113, Аноним (-), 21:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На FreeBSD.
Еще на помойку предложи. Там будет тот же холодильник что у белого человека, только ржавый, дохлыи и с отставанием на 30 лет.
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|2.92, Аноним (-), 18:05, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да когда ж наконец вы все свалите? Сколько можно собираться сваливать? Рассусоливают они, свалю мол, не вот ей богу свалю, вот прям сейчас задницу от дивана оторву и свалю, не, точно-точно свалю, вы что не поняли?
Будь мужиком, возьми и свали.
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|3.116, YetAnotherOnanym (ok), 21:59, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эк тебя зацепило-то...
Свалю, когда сочту нужным свалить. А пока не могу отказать себе в удовольствии порассусоливать на разные темы, включая грядущее возможное сваливание.
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|3.117, ИмяХ (?), 23:06, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я уже давно свлил на винду десяточку. Всё хорошо работает. Иногда глючит и подтормаживает в самый ответственный момент. В такие моменты мне иногда хочется свалить на линукс. Но почитаю опеннет и думаю "слава биллу гейтсу, что таких проблем я уже давно не знаю"
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|2.68, Аноним (63), 15:38, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл медленно спустится и покроет все стадо фанатиков. И они будут визжать от восторга так же как от Go.
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|1.70, Аноним (70), 15:52, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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я 100% не буду ни писать на расте модули к ядру, ни поддерживать существующие. на расте писать невозможно благодаря его потрясающе ужасному синтаксису. сейчас на русте смузихлебы понаделают модулей, в прод их отправят кривыми и косыми, а кто потом поддерживать их будет? не я 100%. затея мертвая изначально.
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|2.78, Аноним (-), 16:48, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык в обозримом будущем никто не собирается на си в модулях плеваться. Однако советую не халтурить и CVE не лепить, ога :)
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|2.98, Аноним (97), 20:03, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо, мы учтем что ты неосилятор.
Но что-то подсказывает что модули для ядра на Си ты тоже никогда писать не будешь))
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|1.74, freecoder (ok), 16:19, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Несмотря на весь хейт и желчные придирки, объективная реальность такова, что Rust в своем деле хорош.
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|2.90, user90 (?), 17:29, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Rust в своем деле хорош
Каком именно? ;)
Имхо, йазык с таким уродливым синтаксисом хорош быть не может.
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|3.120, Аноним (122), 23:32, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же не пишешь ни на rust, ни на си, какая тебе разница какой синтаксис?
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|2.91, Аноним (-), 17:34, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Несмотря на весь хейт и желчные придирки
> Несмотря
Ты в своём уме? Когда хейт и желчные придирки опеннета влияли на IT? Тебе следовало использовать другое причастие вместо "несмотря", скажем, "как обычно":
"как обычно, хейт и желчные придирки опеннета не имеют ничего общего с объективной реальностью".
Как тебе?
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|2.107, Аноним (-), 20:17, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вот, сантехники и прочие слесаря от IT смогут наконец что-то полировать.
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|1.95, Аноним (122), 19:33, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему в каждой новости на opennet в комментариях пишут какой-то маразм?
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