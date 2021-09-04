Девятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

2.38 , Аноним ( 97 ), 12:25, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хаха, очередной сваливатель. Начитались мы таких в темах про systemd, pulseaudio, xorg. Куда ты свалишь с подводной лодки, когда оно будет в ядре и основные дистры перейдут на него?

Будешь пользоваться васяноподелками? Или кастомным "очищенным" ядром? Уже есть Linux-libre 5.19-gnu - настолько свободное, насколько и бесполезное.

Что будешь делать с нужными драйверами? Будешь использовать старое железо и не обновляться?

Или свалишь на бздю или даже на винду?))

3.39 , Аноним ( 39 ), 12:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так правильно, до сих пор прекрасно живётся без этих кривых поделок (хоть копрошляпа и гадит старательно). Никакого васянства, всё замечательно.

4.121 , Аноним ( 122 ), 23:36, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опеннет экспертам все гадят.

О чем эксперты не стесняйтесь выливают в комментариях

3.42 , Аноним ( 41 ), 12:48, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я снёс linux и поставил haiku!

4.47 , Xo ( ? ), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ставил гайку на нетбуке, в итоге отсутствие wifi, перегрев, нестабильность и кривые обновления!

5.102 , Аноним ( - ), 20:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может тот анон назло бабушке уши отмораживать любит.

4.103 , _kp ( ok ), 20:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну посмотреть и я ставил, и более того даже оставил на одном ноутбуке, благо из у меня много.

Но какое практическое применение для Hauku Вы нашли?

Не флейма ради, просто у меня коллекция компьютерного железа и ОС соответственно.

И если с применением для одной конкретной задачи можно любую ОС, особенно если задача под неё оптимальна, то вопросов нет.

Но использовать вместо привычных ОС.. это уже интересно.

3.44 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До того момента, когда нужные мне драйвера (или какие-то другие ком поненты ядра) будут только на расте, надо ещё дожить.

3.46 , Аноним ( - ), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие мои знакомые в интернете уже давно пользуются старыми синкпадами с опенбзди.

4.104 , Аноним ( - ), 20:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все двое? :) Больно уж нишевое развлечение, да и эффективность этих подходов в современном мире совсем уж ни о чем.

3.49 , Аноним ( - ), 14:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дистрибутивов без systemd много и они во всем лучше (не знаю зачем десктопному пользователю читать бинарные логи), с pulseaudio нормальные люди постепенно переходят на pipewire, а xorg все же лучше wayland и поможет разае что совсем альтернатива.

4.51 , Аноним ( - ), 14:10, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Впрочем и на серверах скорее перезапустят контейнер, чем будут что-то там тыкаться в сыстемды

5.69 , Аноним ( 63 ), 15:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй запустить системд в контейнере и поставь что-нибудь из снапа там. Потом посмотрим над чем ты будешь смеяться в цирке.

4.105 , Аноним ( - ), 20:14, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > (не знаю зачем десктопному пользователю читать бинарные логи), Десктопный юзер может их journalctl'ом в вполне текстовом виде смотреть если оно надо. С другой стороны там хоть какой-то намек на апи и структурирование инфо. Остальные в *никс не смогли и так. Есть махровый энтерпрайз и педальные портяночки. Которые не структурированые и вообще ни в раз не безопасные, ибо внешними данными легко на-о-бываются подстановкой левых CRLF. И ничего между ними? Ну а теперь, вот, есть это. Заодно не ведется на потуги кормить логер хламом, запись в логе это запись в логе. Хоть обложи ее CRLFами, через апи видно что это 1 запись.

4.108 , Аноним ( 97 ), 20:27, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > васяноподелок без systemd много Исправил, не благодари Debian, Ubuntu (и наследники), RHEL (Fedora и куча других наследников), Arch Linux, SUSE и openSUSE - все с systemd по умолчанию. А немаргинальных systemd-free дистров раз-два и обчелся:

- Slackware - наверное единственный общего назначения

- Gentoo - для любителей покомпилять

- Alpine Linux - крайне специфическая штука для контейнеров (один мусл чего стоит)

и все ¯\_(ツ) _/¯ Остальные - antiXы, Artixы, Devuanы и оные - это поделки каких-то "борцунов с системой", которыми пользуются они и еще полторы калеки. > с pulseaudio на pipewire все правильно, ничто не будет жить вечно и пульса тоже > xorg все же лучше wayland хаха, а ты юморист однако))

3.59 , Ann ( ?? ), 15:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На FreeBSD.

4.113 , Аноним ( - ), 21:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На FreeBSD. Еще на помойку предложи. Там будет тот же холодильник что у белого человека, только ржавый, дохлыи и с отставанием на 30 лет.

2.92 , Аноним ( - ), 18:05, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да когда ж наконец вы все свалите? Сколько можно собираться сваливать? Рассусоливают они, свалю мол, не вот ей богу свалю, вот прям сейчас задницу от дивана оторву и свалю, не, точно-точно свалю, вы что не поняли? Будь мужиком, возьми и свали.

3.116 , YetAnotherOnanym ( ok ), 21:59, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эк тебя зацепило-то...

Свалю, когда сочту нужным свалить. А пока не могу отказать себе в удовольствии порассусоливать на разные темы, включая грядущее возможное сваливание.

3.117 , ИмяХ ( ? ), 23:06, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я уже давно свлил на винду десяточку. Всё хорошо работает. Иногда глючит и подтормаживает в самый ответственный момент. В такие моменты мне иногда хочется свалить на линукс. Но почитаю опеннет и думаю "слава биллу гейтсу, что таких проблем я уже давно не знаю"

