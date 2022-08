Девятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:46, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И это всё при живом языке Carbon — единственным безопасным и быстрым языком.

3.7 , Аноним ( 7 ), 10:01, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Интересно, какой самый-самый-самый безопастный язык появится завтра?

4.15 , Аноним ( 4 ), 10:39, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я уже и забыл какие было до него. Там чёто какой-то паст, миг, хо главное знать что самый безопасный сейчас это карбон.

4.40 , Аноним ( 40 ), 12:36, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Go без gc. Goc.

4.55 , Аноним ( 53 ), 15:00, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Интересно, какой самый-самый-самый безопастный язык появится завтра? Уже появился, Гугл теперь вместо Раста любимой женой назначил Карбон

5.64 , Аноним ( 63 ), 15:34, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гугл назначил его вместо Go.

3.36 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:15, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И это всё при живом языке Carbon — единственным безопасным и быстрым языком. Не, не цепляет. Троллишь ли ты растофанатиков, или, наоборот, приверженцев C/C++, или гугловских разрабов, выкативших Carbon, или даже пытаешься действительно продвигать новый язык - не цепляет ни с какой стороны.

4.71 , Аноним ( 63 ), 16:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Carbon единственно правильный хотя бы потому что вместо unsafe он просто использует неизменный C++ код. Т.е. его парадигма что ничего переписывать не нужно. Где тебе нужно больше проверок (а не эта мифическая безопасность как в раст, которой нет) там можешь использовать синтаксис Карбона. И всё просто заработает и никаких переписываний не понятно чего непонятно на что как у срастиков.