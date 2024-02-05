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Google выделил миллион долларов на улучшение переносимости между С++ и Rust

05.02.2024 21:33

Компания Google предоставила организации Rust Foundation целевой грант, размером 1 млн долларов, который позволит профинансировать работу по улучшению взаимодействия кода на языке Rust с кодовыми базами, написанными на языке C++. Грант рассматривается как инвестиция, которая в будущем позволит расширить применение Rust в различных компонентах платформы Android.

Отмечается, что по мере развития инструментов для обеспечения переносимости между С++ и Rust, таких как cxx, autocxx, bindgen, cbindgen, diplomat и crubit, наблюдается снижение барьеров и ускорение внедрения языка Rust. Несмотря на то, что усовершенствование подобных инструментов продолжается, оно часто нацелено на решение задач каких-то отдельных проектов или компаний. Цель гранта - ускорить внедрение Rust, не только в Google, но и во всей отрасли.

Организация Rust Foundation, созданная в 2021 году при участии AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, курирует связанную с языком Rust экосистему, поддерживает основных мэйнтейтнеров, занимающихся разработкой и принятием решений, а также отвечает за организацию финансирования проекта. На полученные средства организация Rust Foundation намерена нанять одного или нескольких разработчиков, которые будут в режиме полного рабочего дня заниматься инициативами по улучшению переносимости между Rust и C++. Также не исключается выделение ресурсов для форсирования разработки существующих проектов, связанных с обеспечением переносимости кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Завершён процесс создания организации Rust Foundation
  3. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  4. OpenNews: Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  5. OpenNews: Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust
  6. OpenNews: Google переписал на языке Rust прошивку pvmfm, используемую в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60556-rust
Ключевые слова: rust, cpp, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:38, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.3, Пограммист (?), 21:42, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну удачи им. Особенно с переносимостью STL v2 на контрактах и ренджах
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:44, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпорация зла которая известна тем что закрывает все что не приносит денег (или даже приносит их слишком мало). Так что вариантов два: либо хруст загнется, либо превратится в такое нечто что мы сто раз пожалеем что он не загнулся.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:09, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://opennet.ru/55901-google
    https://opennet.ru/55815-ostif
     

  • 1.6, DEF (?), 21:53, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Угадайте, в какую сторону будет эта переносимость :)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:23, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.18, чатжпт (?), 22:25, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в другую сторону она и не нужна. Фарш как говорится, не провернуть назад, прихода Раст не остановишь.
     
     
  • 3.24, Василий (??), 22:50, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подскажите пожалуйста, а чем плох Rust? Я часто вижу на этом сайте в комментариях негатив по отношению к этому языку программирования. Если можно, то опишите простыми словами минусы языка.
     
     
  • 4.32, YetAnotherOnanym (ok), 23:08, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто говорит, что раст плох? Это не раст плох, это растофанатики достали всех бегать по темам и везде размахивать своим энтузиазмом.
     
  • 4.33, Ефрщ (?), 23:09, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Инопланетный синтаксис.

    Своя экосистема (библиотеки, коих мало).

    Плохо совместим с библиотеками на других языках (сабж)

     
     
  • 5.39, Аноним (39), 23:27, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Инопланетный синтаксис.

    А у C++ он с этой планеты?

     
  • 5.42, чатжпт (?), 23:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Плохо совместим с библиотеками на других языках (сабж)\

    Совместимость ненужна, цель мировой революции переписать всё на раст и выкинуть си-сипп на свалку истории. Надеюсь через пару-тройку лет разработку на си признают экстремизмом.

     
     
  • 6.52, kusb (?), 00:42, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот. Если воспринимать такие слова, то за такое видимо и не любят.
     
  • 4.41, Витюшка (?), 23:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В первую очередь для практически любого средней сложности кода сразу все гарантии куда-то улетучиваются и нужно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО вчитываться в каждую строчку документации каждого метода, где написано как делать можно, как нельзя, сделаешь так - гарантии пропадут, эдак - undefined behaviour.

    И чем это лучше гарантий С++, в целом, где также нужно вчитываться на cppreference?

    Для "всё в памяти в heap" и "в основном в одном потоке" вполне неплохой язык. Именно поэтому его так полюбили JavaScript-ры, которые начали свои тулы на него переписывать ("недостаточно быстро").

    Ну и я думаю в Rust разбирается буквально две калеки (по-настоящему).

     
  • 3.30, Аноним (30), 23:05, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.34, YetAnotherOnanym (ok), 23:11, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё, что вылезает из дырки - фарш.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 23:18, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отставить, рядовой Шутник. Это тоже назад не провернуть.
     
     
  • 5.53, kusb (?), 00:43, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многое что вылазит из дырок можно провернуть в фарш.
     

  • 1.9, Швондик (?), 22:09, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.10, Аноним (10), 22:11, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Миллион долларов как-то мало для такой грандиозной задачи. Тут речь должна идти о том, чтобы написать нормальный Rust v2, а не вот это вот нагромождение, которое и с самим собой то местами не очень дружит.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:46, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пять разработчиков и тимлид на 1 год. Этого достаточно, чтобы немало пользы нанести в такой узкой нише.
     
  • 2.22, ПомидорИзДолины (?), 22:48, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы всегда можете проспонсировать те инициативы, которые считаете важными. Не обязательно деньгами, можно спонсировать идеями, документами, статьями, открытыми тикетами и комментариями в обсуждениях.

    Хотя бы и на опеннете, но не забывайте измерять "полезнный выхлоп" от затраченной энергии.

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:17, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чего уже можно будет писать в плюсовом стиле на ржавом?
    Очкопрограммеры не осилили как чего куда соотнести?
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:19, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну у плюсов эээ проблемы с аби, у раста нет аби. Определённо, языки одного уровня ненужности, удачи им уничтожить и то и другое.
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:22, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:35, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем публика носится с Rust? Что в нём такого особенного, кроме синтаксиса, приносящего почти физическую боль?

    Просто спрашиваю – а то щас начнётся.

     
     
  • 2.20, чатжпт (?), 22:43, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нормальный у него синтаксис.
    Раст запрещает программистам стрелять себе в ноги и головы, многим эти ограничение не нравятся.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 22:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст запрещает программистам стрелять себе в ноги и головы, многим эти ограничение не нравятся.

    Как может НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ вообще нравиться любые ограничения?! Наверное, поэтому в своё время многие не любили PHP, потому что он позволял кодить так, как тебе хочется, не используя фреймворки. Как по мне, чем больше гибкости и свободы, тем лучше. А потакание ограничениям, это уже какая-то психическая патология.

     
     
  • 4.28, чатжпт (?), 22:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > поэтому в своё время многие не любили PHP, потому что он позволял кодить так, как тебе хочется, не используя фреймворки. Как по мне

    Разработчики на php достойны только презрения как каста неприкасаемых в Индии. Аж передернуло от брезгливости.

     
     
  • 5.29, Аноним (30), 23:04, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.35, чатжпт (?), 23:13, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.46, morphe (?), 00:05, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как по мне, чем больше гибкости и свободы, тем лучше. А потакание ограничениям, это уже какая-то психическая патология.

    Часто нужна свобода несинхронизированной/неатомарной записи в одну структуру из разных потоков, свобода использования аллокации после освобождения, или свобода разыменования нулевого указателя?

    Если нет - то добро пожаловать в Rust, ограничения тут связаны в первую очередь с этим, от человека просто требуется писать код так, чтобы компилятор мог понять что подобные вещи не происходят.

    А по выразительности и гибкости в Rust всё хорошо.

     
  • 2.27, Аноним (-), 22:56, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Зачем публика носится с Rust?

    Потому что ажиотаж (ныне модное слово - "хайп"). В наше время, в конце 80х, носились с Ada, и у меня до сих пор две толстенных книги (синяя и коричневая) в виде подставки под монитор используются. С Rust будет то же самое.

     
     
  • 3.50, Витюшка (?), 00:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаю исследование Стоунбрейкера (автора Postgresql) про разные модели данных.

    Там всё тоже самое. Был хайп XML, потом был хайп JSON - иерархические древовидные модели данных, был Map-Reduce, был NoSQL..

    В итоге всё сдохло и выродилось в SQL над реляционными базами данных.

    Сейчас исследователи займутся безопасностью Раст серьезно, полетят CVE-шки как из рога изобилия. На этом хайп закончится. Такое недавно было с процессорами. Взялись за них и оказалось сплошное..., да такое что мама не горюй. Включая обходы всех аппаратных анклавов.

     

  • 1.26, Bottle (?), 22:54, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Один язык с нестабильным ABI пытаются подружить с языком с другим нестабильным ABI. Ну удачи им. Проще в C++ завезти фишки Раста.
    Кстати, это можно сделать с помощью магии макросов и систем сборки.
     
  • 1.31, Аноним (30), 23:07, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ув. Администратор, зaблoкируйте идиoтa под ником "чатжпт". Ведёт себя по хамски, не уважает собеседников, занимается шyтoвcтвом.
     
  • 1.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:59, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько этих денег хватит?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 00:04, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На два слёта и три парада.
     
     
  • 3.49, C00l_ni66a (ok), 00:12, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.44, Витюшка (?), 00:01, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zig умеет в интероперабельность с С++ через (extern C) и умеет компилировать напрямую С++.

    Как минимум это классная билд система и пакетный менеджер от Zig.

     
  • 1.47, Аноним (47), 00:06, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на поддержку Rust в CMake без использования cargo и его пакетов и с формированием .so/.o и хедеров денег дали.
     
  • 1.48, Аноним (45), 00:07, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они на свой Carbon выделили. Там ожидается хорошая обратная совместимость с кодом на C++.
     

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