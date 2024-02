Google выделил миллион долларов на улучшение переносимости между С++ и Rust

3.24 , Василий ( ?? ), 22:50, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Подскажите пожалуйста, а чем плох Rust? Я часто вижу на этом сайте в комментариях негатив по отношению к этому языку программирования. Если можно, то опишите простыми словами минусы языка.

4.32 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:08, 05/02/2024
А кто говорит, что раст плох? Это не раст плох, это растофанатики достали всех бегать по темам и везде размахивать своим энтузиазмом.

4.33 , Ефрщ ( ? ), 23:09, 05/02/2024
Инопланетный синтаксис. Своя экосистема (библиотеки, коих мало). Плохо совместим с библиотеками на других языках (сабж)

5.39 , Аноним ( 39 ), 23:27, 05/02/2024
> Инопланетный синтаксис. А у C++ он с этой планеты?

5.42 , чатжпт ( ? ), 23:55, 05/02/2024
> Плохо совместим с библиотеками на других языках (сабж)\ Совместимость ненужна, цель мировой революции переписать всё на раст и выкинуть си-сипп на свалку истории. Надеюсь через пару-тройку лет разработку на си признают экстремизмом.

6.52 , kusb ( ? ), 00:42, 06/02/2024
Вот. Если воспринимать такие слова, то за такое видимо и не любят.

4.41 , Витюшка ( ? ), 23:53, 05/02/2024
В первую очередь для практически любого средней сложности кода сразу все гарантии куда-то улетучиваются и нужно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО вчитываться в каждую строчку документации каждого метода, где написано как делать можно, как нельзя, сделаешь так - гарантии пропадут, эдак - undefined behaviour. И чем это лучше гарантий С++, в целом, где также нужно вчитываться на cppreference? Для "всё в памяти в heap" и "в основном в одном потоке" вполне неплохой язык. Именно поэтому его так полюбили JavaScript-ры, которые начали свои тулы на него переписывать ("недостаточно быстро"). Ну и я думаю в Rust разбирается буквально две калеки (по-настоящему).

3.30 , Аноним ( 30 ), 23:05, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором

3.34 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:11, 05/02/2024
Не всё, что вылезает из дырки - фарш.

4.37 , Аноним ( 37 ), 23:18, 05/02/2024
Отставить, рядовой Шутник. Это тоже назад не провернуть.

5.53 , kusb ( ? ), 00:43, 06/02/2024
Многое что вылазит из дырок можно провернуть в фарш.