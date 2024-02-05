2.20 , чатжпт ( ? ), 22:43, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нормальный у него синтаксис.

Раст запрещает программистам стрелять себе в ноги и головы, многим эти ограничение не нравятся.

3.25 , Аноним ( - ), 22:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раст запрещает программистам стрелять себе в ноги и головы, многим эти ограничение не нравятся. Как может НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ вообще нравиться любые ограничения?! Наверное, поэтому в своё время многие не любили PHP, потому что он позволял кодить так, как тебе хочется, не используя фреймворки. Как по мне, чем больше гибкости и свободы, тем лучше. А потакание ограничениям, это уже какая-то психическая патология.

4.28 , чатжпт ( ? ), 22:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > поэтому в своё время многие не любили PHP, потому что он позволял кодить так, как тебе хочется, не используя фреймворки. Как по мне Разработчики на php достойны только презрения как каста неприкасаемых в Индии. Аж передернуло от брезгливости.

5.29 , Аноним ( 30 ), 23:04, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором +1 + / – 6.35 , чатжпт ( ? ), 23:13, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором + / – 4.46 , morphe ( ? ), 00:05, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Как по мне, чем больше гибкости и свободы, тем лучше. А потакание ограничениям, это уже какая-то психическая патология. Часто нужна свобода несинхронизированной/неатомарной записи в одну структуру из разных потоков, свобода использования аллокации после освобождения, или свобода разыменования нулевого указателя? Если нет - то добро пожаловать в Rust, ограничения тут связаны в первую очередь с этим, от человека просто требуется писать код так, чтобы компилятор мог понять что подобные вещи не происходят. А по выразительности и гибкости в Rust всё хорошо.

2.27 , Аноним ( - ), 22:56, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Зачем публика носится с Rust? Потому что ажиотаж (ныне модное слово - "хайп"). В наше время, в конце 80х, носились с Ada, и у меня до сих пор две толстенных книги (синяя и коричневая) в виде подставки под монитор используются. С Rust будет то же самое.

3.50 , Витюшка ( ? ), 00:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Читаю исследование Стоунбрейкера (автора Postgresql) про разные модели данных. Там всё тоже самое. Был хайп XML, потом был хайп JSON - иерархические древовидные модели данных, был Map-Reduce, был NoSQL.. В итоге всё сдохло и выродилось в SQL над реляционными базами данных. Сейчас исследователи займутся безопасностью Раст серьезно, полетят CVE-шки как из рога изобилия. На этом хайп закончится. Такое недавно было с процессорами. Взялись за них и оказалось сплошное..., да такое что мама не горюй. Включая обходы всех аппаратных анклавов.

