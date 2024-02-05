Google выделил миллион долларов на улучшение переносимости между С++ и Rust

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|1.4, Аноним (4), 21:44, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Корпорация зла которая известна тем что закрывает все что не приносит денег (или даже приносит их слишком мало). Так что вариантов два: либо хруст загнется, либо превратится в такое нечто что мы сто раз пожалеем что он не загнулся.
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|2.18, чатжпт (?), 22:25, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в другую сторону она и не нужна. Фарш как говорится, не провернуть назад, прихода Раст не остановишь.
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|3.24, Василий (??), 22:50, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подскажите пожалуйста, а чем плох Rust? Я часто вижу на этом сайте в комментариях негатив по отношению к этому языку программирования. Если можно, то опишите простыми словами минусы языка.
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|4.32, YetAnotherOnanym (ok), 23:08, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кто говорит, что раст плох? Это не раст плох, это растофанатики достали всех бегать по темам и везде размахивать своим энтузиазмом.
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|4.33, Ефрщ (?), 23:09, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Инопланетный синтаксис.
Своя экосистема (библиотеки, коих мало).
Плохо совместим с библиотеками на других языках (сабж)
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|5.42, чатжпт (?), 23:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Плохо совместим с библиотеками на других языках (сабж)\
Совместимость ненужна, цель мировой революции переписать всё на раст и выкинуть си-сипп на свалку истории. Надеюсь через пару-тройку лет разработку на си признают экстремизмом.
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|6.52, kusb (?), 00:42, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот. Если воспринимать такие слова, то за такое видимо и не любят.
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|4.41, Витюшка (?), 23:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В первую очередь для практически любого средней сложности кода сразу все гарантии куда-то улетучиваются и нужно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО вчитываться в каждую строчку документации каждого метода, где написано как делать можно, как нельзя, сделаешь так - гарантии пропадут, эдак - undefined behaviour.
И чем это лучше гарантий С++, в целом, где также нужно вчитываться на cppreference?
Для "всё в памяти в heap" и "в основном в одном потоке" вполне неплохой язык. Именно поэтому его так полюбили JavaScript-ры, которые начали свои тулы на него переписывать ("недостаточно быстро").
Ну и я думаю в Rust разбирается буквально две калеки (по-настоящему).
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|1.10, Аноним (10), 22:11, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Миллион долларов как-то мало для такой грандиозной задачи. Тут речь должна идти о том, чтобы написать нормальный Rust v2, а не вот это вот нагромождение, которое и с самим собой то местами не очень дружит.
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|2.21, Аноним (21), 22:46, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пять разработчиков и тимлид на 1 год. Этого достаточно, чтобы немало пользы нанести в такой узкой нише.
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|2.22, ПомидорИзДолины (?), 22:48, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы всегда можете проспонсировать те инициативы, которые считаете важными. Не обязательно деньгами, можно спонсировать идеями, документами, статьями, открытыми тикетами и комментариями в обсуждениях.
Хотя бы и на опеннете, но не забывайте измерять "полезнный выхлоп" от затраченной энергии.
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|1.14, Аноним (14), 22:17, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чего уже можно будет писать в плюсовом стиле на ржавом?
Очкопрограммеры не осилили как чего куда соотнести?
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|1.15, Аноним (15), 22:19, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну у плюсов эээ проблемы с аби, у раста нет аби. Определённо, языки одного уровня ненужности, удачи им уничтожить и то и другое.
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|1.19, Аноним (19), 22:35, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зачем публика носится с Rust? Что в нём такого особенного, кроме синтаксиса, приносящего почти физическую боль?
Просто спрашиваю – а то щас начнётся.
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|2.20, чатжпт (?), 22:43, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нормальный у него синтаксис.
Раст запрещает программистам стрелять себе в ноги и головы, многим эти ограничение не нравятся.
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|3.25, Аноним (-), 22:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Раст запрещает программистам стрелять себе в ноги и головы, многим эти ограничение не нравятся.
Как может НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ вообще нравиться любые ограничения?! Наверное, поэтому в своё время многие не любили PHP, потому что он позволял кодить так, как тебе хочется, не используя фреймворки. Как по мне, чем больше гибкости и свободы, тем лучше. А потакание ограничениям, это уже какая-то психическая патология.
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|4.28, чатжпт (?), 22:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> поэтому в своё время многие не любили PHP, потому что он позволял кодить так, как тебе хочется, не используя фреймворки. Как по мне
Разработчики на php достойны только презрения как каста неприкасаемых в Индии. Аж передернуло от брезгливости.
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|4.46, morphe (?), 00:05, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как по мне, чем больше гибкости и свободы, тем лучше. А потакание ограничениям, это уже какая-то психическая патология.
Часто нужна свобода несинхронизированной/неатомарной записи в одну структуру из разных потоков, свобода использования аллокации после освобождения, или свобода разыменования нулевого указателя?
Если нет - то добро пожаловать в Rust, ограничения тут связаны в первую очередь с этим, от человека просто требуется писать код так, чтобы компилятор мог понять что подобные вещи не происходят.
А по выразительности и гибкости в Rust всё хорошо.
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|2.27, Аноним (-), 22:56, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Зачем публика носится с Rust?
Потому что ажиотаж (ныне модное слово - "хайп"). В наше время, в конце 80х, носились с Ada, и у меня до сих пор две толстенных книги (синяя и коричневая) в виде подставки под монитор используются. С Rust будет то же самое.
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|3.50, Витюшка (?), 00:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читаю исследование Стоунбрейкера (автора Postgresql) про разные модели данных.
Там всё тоже самое. Был хайп XML, потом был хайп JSON - иерархические древовидные модели данных, был Map-Reduce, был NoSQL..
В итоге всё сдохло и выродилось в SQL над реляционными базами данных.
Сейчас исследователи займутся безопасностью Раст серьезно, полетят CVE-шки как из рога изобилия. На этом хайп закончится. Такое недавно было с процессорами. Взялись за них и оказалось сплошное..., да такое что мама не горюй. Включая обходы всех аппаратных анклавов.
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|1.26, Bottle (?), 22:54, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Один язык с нестабильным ABI пытаются подружить с языком с другим нестабильным ABI. Ну удачи им. Проще в C++ завезти фишки Раста.
Кстати, это можно сделать с помощью магии макросов и систем сборки.
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|1.31, Аноним (30), 23:07, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ув. Администратор, зaблoкируйте идиoтa под ником "чатжпт". Ведёт себя по хамски, не уважает собеседников, занимается шyтoвcтвом.
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|1.44, Витюшка (?), 00:01, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Zig умеет в интероперабельность с С++ через (extern C) и умеет компилировать напрямую С++.
Как минимум это классная билд система и пакетный менеджер от Zig.
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|1.47, Аноним (47), 00:06, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы на поддержку Rust в CMake без использования cargo и его пакетов и с формированием .so/.o и хедеров денег дали.
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|1.48, Аноним (45), 00:07, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы они на свой Carbon выделили. Там ожидается хорошая обратная совместимость с кодом на C++.
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