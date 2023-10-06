DNS-сервер Trust-DNS переименован в Hickory и будет задействован в инфраструктуре Let's Encrypt

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|1.1, Аноним (1), 22:41, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> желание сделать имя более привлекательным для пользователей, разработчиков и спонсоров
> а также зарегистрировать товарный знак и защитить связанный с проектом бренд.
Наверное это существенная причины для переименования
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|2.4, Аноним (4), 23:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дык там пермиссив, понятное дело, что всё с целью закрыть и продать делается.
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|3.5, Аноним (1), 23:15, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всё с целью закрыть и продать делается.
Хм... мне показалось, но звучит как осуждение "желания продать результаты своего труда"?
Надеюсь на работе ты работаешь бесплатно?
(во благо общества естественно)
К сожалению "идеологи" опенсорса не придумали внятных способов зарабатывать на хлеб (кроме попрошайничества или коммунистических идей с гос.налогом)
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|4.14, Аноним (4), 23:49, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все пермиссивные проекты развиваются по одной схеме. Набрать популярность за счёт любителей халявы, встроить телеметрию и бэкдоры, закрыть код, продавать. Есть ещё вариант когда корпы ненужное ненужно выкидывают в расчёте использовать бесплатный труд при случае, либо просто списывают.
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|5.18, Аноним (1), 00:17, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что прям все-все?
Это попахивает балабольством)
Возьмем например МИТ
Из известных
- игровые движки (Box2D, Cocos2d, Godot)
- веб движки (Electron, Node.js, React, React Native)
- утилиты и библиотеки (CURL, Libxml2, PuTTY, Tokio)
- софт (GitLab, Jenkins, Proton Mail)
- операционные системы (Fuchsia, Haiku)
- языки программирования (F#, Lua, Nim, PyPy, Ruby on Railsю, Rustб, Zig)
для Apache добавим
Clang, LLDB и LLVM - без них уж точно жить стало хуже)
OpenCV, Tesseract, TensorFlow, Kubernetes, PyCharm
Home Assistant,
Kotlin, Scala, TypeScript
Неужели они все внедрили телеметрию, закрыли код и начали продавать?
Или может кто-то просто выдумывает?
Просто пермессивные лицензии свободны, а копилефтные ограничивают людей.
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|6.22, Аноним (4), 00:24, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Абсолютно все, просто пока есть альтернативы получше и шансов продавать не очень много (хотя существуют помойки, которые патчат и продают, да, реально). Всё, что ты перечислил, буквально ни одного исключения.
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|2.8, Kuromi (ok), 23:21, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гикори? Интересно как они там будут регистрировать его как бренд с учетом что это такое дерево древесину которого применяют для копчения и в США слово "гикори" на каждой второй бутылке соуса барбекю.
Ну т.е. это как "Березка" или "Желудь" для американцев.
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|3.10, Аноним (1), 23:23, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего связь еды и днс будет достаточно сложно доказать + думаю раньше таких сочетаний еще не было
Значит трейдмарк можно вполне зарегистрировать.
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|4.16, Kuromi (ok), 00:10, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее всего связь еды и днс будет достаточно сложно доказать + думаю
> раньше таких сочетаний еще не было
> Значит трейдмарк можно вполне зарегистрировать.
Ну вообще как по мне практика называть что-то софтово-айтишное названием еды просто ужасна хотя бы потому что одно с другим не связано никак. И Apple и Orange тут тоже виноваты. Опять же никто не называет продукт Anal DNS почему-то.
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|5.20, Аноним (1), 00:18, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> никто не называет продукт Anal DNS почему-то.
Это значит... что ты можешь стать первым!
или что трейдмарка уже занята))
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|3.11, Анонимусс (?), 23:24, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он будет регистрировать "Hickory DNS", а не просто Hickory.
PINE64 смогли зарегистрироваться, а вот просто PINE им, думаю, бы не дали.
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|1.2, Аноним (1), 22:43, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Перед внедрением будет выполнен аудит безопасности, проведена оптимизация производительности
А это звучит очень хорошо!
Впрочем не удивительно от проекта написанном на Rust
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|2.6, Аноним (6), 23:18, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> проект будет перенесён
какую букву в слове "будет" ты не понял?
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|2.15, Аноним (15), 00:01, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть лучше какой-нибудь из существующих закроют, заманали мамкины фишеры.
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|2.19, Аноньимъ (ok), 00:17, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесплатных нафиг ненадо.
А вот свободного, без цензуры, было бы замечательно.
Но этого не будет конечно.
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|2.28, Аноним (28), 04:39, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня вызывает сомнения бесплатность DNS. Если он будет формально бесплатным, то зарабатывать будут на чем-то другом.
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|1.17, Аноньимъ (ok), 00:16, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боже всеблагой.
Во что довольно простая идея DNS превратилась. Как до этого дошло?
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|3.23, Аноньимъ (ok), 00:24, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так "простая" идея DNS оказалась несекьюрным peшeтoм.
Да нет ничего такого несекурного в этом всем особо...
Добавляешь цифровые подписи, и всё в общем.
Ненужно никаких заморочек от слова совсем.
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|2.24, пох. (?), 00:25, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хипстота добралась таки.
> Проект поддерживает полный bullshit-bingo.
И при этом:
> В процессе реализации или пока не готова поддержка бесклассовых IN-ADDR.ARPA,
(Как вообще ЭТОГО добиться можно?!)
> инкрементального трансфера зон, отправки уведомлений вторичным серверам об обновлении зоны
то есть ничего из того что должен уметь authoritative server не локалхоста.
Ну ок. Зато летшиткрипту такое безусловно зайдет.
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|3.27, Аноним (27), 02:06, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будь молодцом, подскажи летшиткрипту как им лучше, пропадут ведь без тебя.
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|2.29, Аноним (28), 05:30, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А корневые точки Норм когда ICANN против реплик корневых серверов DNS изначаль... большой текст свёрнут, показать
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|1.26, Минона (ok), 01:16, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> имя Trust-DNS будет проблематично использовать как товарный знак, так как оно образовано из типовых слов, которые нельзя рассматривать как уникальные
Ух ты, оказывается "Apple" не типовое и уникальное.
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