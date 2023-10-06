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DNS-сервер Trust-DNS переименован в Hickory и будет задействован в инфраструктуре Let's Encrypt

06.10.2023 21:52

Автор DNS-сервера Trust-DNS объявил о переименовании проекта в Hickory DNS. В качестве причины смены имени называется желание сделать проект более привлекательным для пользователей, разработчиков и спонсоров, избежать пересечений при поиске с концепцией "Trusted DNS", а также зарегистрировать товарный знак и защитить связанный с проектом бренд (имя Trust-DNS будет проблематично использовать как товарный знак, так как оно образовано из типовых слов, которые нельзя рассматривать как уникальные).

Изначально проект развивался как эксперимент по созданию системных компонентов на языке программирования, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, но нынешние планы связываются с превращением его в полноценный продукт. Разработка DNS-сервера Hickory будет вестись под покровительством организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует развитию технологий для повышения защищённости интернета (например, под эгидой ISRG развиваются реализации sudo, TLS-модуля к http-серверу Apache, NTP-сервера и декодировщика AV1, написанные на языке Rust).

После переименования проект будет перенесён из личного GitHub-репозитория автора в репозиторий под отдельной организацией Hickory DNS, что упростит участие разработчиков и сопровождающих из сообщества. Crate-пакеты trust-dns-resolver и trust-dns-proto будут переименованы в hickory-resolver и hickory-proto, а основной сервер будет поставляться в пакете hickory-dns. В текущем виде пакеты trust-dns-resolver и trust-dns-proto насчитывают 19 и 20 млн загрузок в Crates.io, ожидается, что c помощью инвестиций от ISRG удастся расширить применение DNS-сервера и сделать его более удобным для рабочих внедрений.

Hickory DNS включает компоненты для обеспечения работы авторитативного DNS-сервера, DNS-клиента, локального резолвера и рекурсивного DNS-сервера. В состав также входят библиотеки с реализациями низкоуровневых протоколов. Проект поддерживает DNSSEC, DoT (DNS over TLS), DoH (DNS over HTTPS), DoQ (DNS over QUIC), mDNS (Multicast DNS), DNS-SD (Service Discovery), ANAME, динамическое обновление записей, CSYNC (Child-to-Parent Synchronization), DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities), DNSKEY, CAA (Certification Authority Authorization). В процессе реализации или пока не готова поддержка бесклассовых IN-ADDR.ARPA, инкрементального трансфера зон, отправки уведомлений вторичным серверам об обновлении зоны, Trusted DNS и S/MIME. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

В будущем Hickory DNS планируют задействовать в инфраструктуре Let's Encrypt. Перед внедрением будет выполнен аудит безопасности, проведена оптимизация производительности и обеспечена поддержка полностью рекурсивных запросов и их валидации через DNSSEC. Из планов также упоминается поддержка NSEC3, политик кэширования разных типов DNS-записей, средства балансировки обработки запросов, белые списки IP-адресов для входящих соединений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.memorysafety.org/b...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust
  3. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  4. OpenNews: Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  5. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  6. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59883-hickory
Ключевые слова: hickory, memorysafety, dns, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:41, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > желание сделать имя более привлекательным для пользователей, разработчиков и спонсоров
    > а также зарегистрировать товарный знак и защитить связанный с проектом бренд.

    Наверное это существенная причины для переименования

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык там пермиссив, понятное дело, что всё с целью закрыть и продать делается.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:15, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  всё с целью закрыть и продать делается.

    Хм... мне показалось, но звучит как осуждение "желания продать результаты своего труда"?
    Надеюсь на работе ты работаешь бесплатно?
    (во благо общества естественно)

    К сожалению "идеологи" опенсорса не придумали внятных способов зарабатывать на хлеб (кроме попрошайничества или коммунистических идей с гос.налогом)

     
     
  • 4.14, Аноним (4), 23:49, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все пермиссивные проекты развиваются по одной схеме. Набрать популярность за счёт любителей халявы, встроить телеметрию и бэкдоры, закрыть код, продавать. Есть ещё вариант когда корпы ненужное ненужно выкидывают в расчёте использовать бесплатный труд при случае, либо просто списывают.
     
     
  • 5.18, Аноним (1), 00:17, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что прям все-все?
    Это попахивает балабольством)

    Возьмем например МИТ
    Из известных
    - игровые движки (Box2D, Cocos2d, Godot)
    - веб движки (Electron,  Node.js, React, React Native)
    - утилиты и библиотеки (CURL, Libxml2, PuTTY, Tokio)
    - софт (GitLab, Jenkins, Proton Mail)
    - операционные системы (Fuchsia, Haiku)
    - языки программирования (F#, Lua, Nim, PyPy, Ruby on Railsю, Rustб, Zig)

    для Apache добавим
    Clang, LLDB и LLVM - без них уж точно жить стало хуже)
    OpenCV, Tesseract, TensorFlow, Kubernetes, PyCharm
    Home Assistant,
    Kotlin, Scala, TypeScript

    Неужели они все внедрили телеметрию, закрыли код и начали продавать?
    Или может кто-то просто выдумывает?

    Просто пермессивные лицензии свободны, а копилефтные ограничивают людей.

     
     
  • 6.22, Аноним (4), 00:24, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Абсолютно все, просто пока есть альтернативы получше и шансов продавать не очень много (хотя существуют помойки, которые патчат и продают, да, реально). Всё, что ты перечислил, буквально ни одного исключения.
     
  • 2.8, Kuromi (ok), 23:21, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гикори? Интересно как они там будут регистрировать его как бренд с учетом что это такое дерево древесину которого применяют для копчения и в США слово "гикори" на каждой второй бутылке соуса барбекю.
    Ну т.е. это как "Березка" или "Желудь" для американцев.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 23:23, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего связь еды и днс будет достаточно сложно доказать + думаю раньше таких сочетаний еще не было
    Значит трейдмарк можно вполне зарегистрировать.
     
     
  • 4.16, Kuromi (ok), 00:10, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее всего связь еды и днс будет достаточно сложно доказать + думаю
    > раньше таких сочетаний еще не было
    > Значит трейдмарк можно вполне зарегистрировать.

    Ну вообще как по мне практика называть что-то софтово-айтишное названием еды просто ужасна хотя бы потому что одно с другим не связано никак. И Apple и Orange тут тоже виноваты. Опять же никто не называет продукт Anal DNS почему-то.

     
     
  • 5.20, Аноним (1), 00:18, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никто не называет продукт Anal DNS почему-то.

    Это значит... что ты можешь стать первым!
    или что трейдмарка уже занята))

     
  • 3.11, Анонимусс (?), 23:24, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он будет регистрировать "Hickory DNS", а не просто Hickory.
    PINE64 смогли зарегистрироваться, а вот просто PINE им, думаю, бы не дали.
     

  • 1.2, Аноним (1), 22:43, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Перед внедрением будет выполнен аудит безопасности, проведена оптимизация производительности

    А это звучит очень хорошо!
    Впрочем не удивительно от проекта написанном на Rust

     
  • 1.3, OpenEcho (?), 22:50, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то с переименованием пошло не так и в итоге на https://github.com/hickorydns пусто... по крайне мере сейчас
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:18, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > проект будет перенесён

    какую букву в слове "будет" ты не понял?

     

  • 1.7, Анонин (?), 23:19, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Автор крут.
    Если посмотреть гитхаб проекта, то он почти в одиночку тащил проект с 2015 года.
    https://github.com/bluejekyll/trust-dns/graphs/contributors?from=2015-08-02&to

    Надеюсь у него получится привлечь финансирование.

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:31, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может они ещё и регистратора бесплатных доменных имён откроют?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:01, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше какой-нибудь из существующих закроют, заманали мамкины фишеры.
     
  • 2.19, Аноньимъ (ok), 00:17, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатных нафиг ненадо.
    А вот свободного, без цензуры, было бы замечательно.
    Но этого не будет конечно.
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:15, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой регистратор уже есть - Freenom.
     
  • 2.28, Аноним (28), 04:39, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вызывает сомнения бесплатность DNS. Если он будет формально бесплатным, то зарабатывать будут на чем-то другом.
     

  • 1.17, Аноньимъ (ok), 00:16, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже всеблагой.

    Во что довольно простая идея DNS превратилась. Как до этого дошло?

     
     
  • 2.21, Анонин (?), 00:19, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так "простая" идея DNS оказалась несекьюрным peшeтoм.
     
     
  • 3.23, Аноньимъ (ok), 00:24, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так "простая" идея DNS оказалась несекьюрным peшeтoм.

    Да нет ничего такого несекурного в этом всем особо...

    Добавляешь цифровые подписи, и всё в общем.
    Ненужно никаких заморочек от слова совсем.

     
  • 2.24, пох. (?), 00:25, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хипстота добралась таки.

    > Проект поддерживает полный bullshit-bingo.

    И при этом:
    > В процессе реализации или пока не готова поддержка бесклассовых IN-ADDR.ARPA,

    (Как вообще ЭТОГО добиться можно?!)

    > инкрементального трансфера зон, отправки уведомлений вторичным серверам об обновлении зоны

    то есть ничего из того что должен уметь authoritative server не локалхоста.

    Ну ок. Зато летшиткрипту такое безусловно зайдет.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 02:06, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь молодцом, подскажи летшиткрипту как им лучше, пропадут ведь без тебя.
     
  • 2.29, Аноним (28), 05:30, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А корневые точки Норм когда ICANN против реплик корневых серверов DNS изначаль... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.26, Минона (ok), 01:16, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > имя Trust-DNS будет проблематично использовать как товарный знак, так как оно образовано из типовых слов, которые нельзя рассматривать как уникальные

    Ух ты, оказывается "Apple" не типовое и уникальное.

     

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