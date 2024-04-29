Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0

3.13 , Аноним ( 13 ), 11:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Отучаемся говорить за всех.

4.46 , Аноним ( 50 ), 12:44, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отучаемся говорить кому за кого надо говорить.

4.69 , Аноним ( 4 ), 13:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо, 99%. Стало легче? Ради 1.5 человек нормального плеера не напишут.

5.72 , Аноним ( 13 ), 13:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отучаемся говорить за 99%.

6.90 , Аноним ( 90 ), 14:12, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отучаемся говорить что надо говорить тому кто говорит за 99%

5.74 , Аноним ( 13 ), 13:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На винде почему-то пишут.

Впрочем, да, ради 1% (или сколько там сейчас? 2, 3?) точно не напишут.

3.37 , Дора ( ? ), 12:24, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здравствуйте, я Дора и я есть в Spotify!

Но слушаю все равно только скачанную музыку, потому что это в разы удобнее.

/thread

4.70 , Аноним ( 4 ), 13:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем удобнее? Хранить на винте, скачивать и теги править? Вместо того чтобы нажать 2 кнопки?

5.86 , Аноним ( 86 ), 13:54, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На первый взгляд кажется что нет, но на самом деле - да. И когда начнутся проблемы с интернетом (а они начнутся), это станет очевидно.

4.75 , Аноним ( 75 ), 13:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Плюс стриминга, что можно пользоваться с разных устройств и алгоритмы что-нибудь посоветуют:

https://music.youtube.com

3.38 , нейм ( ? ), 12:24, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потом эти "все" осознают что:

а) оффлайн работает оно паршиво

б) рандомные треки могут стать недоступными (время от времени проскакивает в спотифае)

в) стриминги не всегда имеют полную дискографию

г) не всегда вообще можно найти старых исполнителей

д) качество даже на дешевых-мейнстримных ушах/колонках/системах сильно хуже по сравнению с не менее обыкновенным mp3 320/44100

е) из-за дрм параши потребление батарейка выедается сильнее

и либо продолжают страдать, либо ищут все же нормальный плеер

4.53 , AleksK ( ok ), 12:59, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – а) в городе не актуально

б) пофиг

в) кому нафиг нужна полная дискография

г) на стриминговые сервисы подписываются не ради старых исполнителей, а для поиска того что ты ещё не слышал

д) бред

е) в пределах стат погрешности

5.61 , Аноним ( 57 ), 13:14, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чё, за эти стриминговые сервисы ещё и денег хотят? Не, как-нибудь по-старинке, с торрентов.

5.83 , нейм ( ? ), 13:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а) до первого аутейджа/продолба оплаты/локальных работ/etc

б) до первого "я тут нашел, ща пошарю... а, ой". Бонусом сюда же региональные ограничения как по трекам, так и сервису в целом

в) для поиска того, чего еще не слышал

г) Раз - опять же отучаешься говорить за всех. Два - ты мог не слышать старые альбомы или исполнителя, который уже не так активен на текущий момент времени. Если ты из тех, кто без своего мнения и просто "я слушаю то, что сейчас модно и популярно шобы быть в тренде" - вопросов к тебе нет, сказал бы сразу и можно было бы снисходительно отнестись к твоим наивно-глупым речам просто по вышеуказанной причине

д) авторитетное заявление, но лучше б молчал тогда

е) тоже самое, что и выше, сравнение потребления обычного плеера со стриминговым в оффлайне даже не относится к субъективным оценкам

4.73 , Аноним ( 4 ), 13:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а) а твоя коллекция на компе дома работает замечательно в тайге, да?

б) и что? Все остальные 100 миллиардов доступны.

в) все главные хиты есть

г) это каких? Утёсова?

д) в слепом тесте никто не отличает, куча роликов на ютубе, где аудиофилы жидко в рейтузы ходят

е) щито?

5.77 , Аноним ( 13 ), 13:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а) а твоя коллекция на компе дома работает замечательно в тайге, да? В тайге особенно замечательно стриминг работает.

А коллекцию из дома не так сложно на флешке с собой взять в тайгу. > в) все главные хиты есть Главные хиты и по ТВ есть.

6.92 , Аноним ( 90 ), 14:13, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В тайге иногда интернет работает лучше чем в центре Москвы.

5.88 , Аноним ( 40 ), 13:58, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в) все главные хиты есть Увозите

