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Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0

29.04.2024 10:38

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. Выпуск пока доступен только в исходных текстах. Amarok 3.0.0 стал первым выпуском, портированным на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

Среди изменений в новой версии:

  • Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.
  • Предоставлена возможность перегруппировки мышью элементов в редакторе очередей, используя режим drag&drop.
  • Включена поддержка перетаскивания в режиме drag&drop треков из контекстных апплетов в список воспроизведения.
  • В меню добавлен пункт для сворачивания всех раскрытых элементов в коллекции.
  • В экранном индикаторе (OSD) задействован более высокий DPI для изображений. Отключены неработающие настройки OSD-экрана в окружениях на базе Wayland.
  • В экранном OSD-индикаторе обеспечено отображение прогресса воспроизведения композиции.
  • Движок для написания скриптов портирован с QtScript на QJSEngine.
  • Добавлена возможность копирования информации о треке через клик на контекстном апплете текущего трека.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и TagLib 2.0.
  • Удалён плагин upnpcollectionplugin.
  • В режиме редактирования в контекстные апплеты добавлена визуальная подсказка, демонстрирующая возможность изменения размера.
  • Добавлена кнопка для остановки автоматического обновления с данных с Wikipedia.
  • Для загрузки текстов песен задействован сервис lyrics.ovh вместо прекратившего работу lyricwiki.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KDE/amarok/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  3. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.3, продолжающий развитие Amarok 1.4
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61085-amarok
Ключевые слова: amarok, music, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.

    Как раз к окончанию жизненного цикла KDE 5.

     
     
  • 2.8, Вячеслав Великий (?), 11:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был же в Kubuntu нормальный плеер. Сначала закопали Amarok, вместо него Cantata. Потом закопали Cantata, вместо него Elisa. Ждем когда закопают Elisa и предложат что-то новое? Это ведь такой офигенный аттракцион - менять плееры каждые 2-3 релиза. Менять без причины.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 11:19, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Ждем когда закопают Elisa и предложат что-то новое? Это ведь такой офигенный аттракцион - менять плееры каждые 2-3 релиза. Менять без причины.

    Есть причины https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=380441

     
     
  • 4.31, Gamlet (?), 11:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно! Это ведь так сложно - доработать существующий плеер, надо постоянно перескакивать на другой - каждый раз, когда не хватает какой-то фичи...
     
     
  • 5.39, nixbros (?), 12:26, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ведь так сложно - доработать существующий плеер

    Самое смешное, что Cantata хотя-бы уже существовала (если уж чем-то не устроил Amarok). А когда и Cantata перестала их устраивать, они написали новый плейер С НУЛЯ (это уже Elisa). То ли им ресурсы некуда тратить, деньги и время, то ли непонятно чем занимаются.

     
     
  • 6.50, Аноним (50), 12:49, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то взял старый марок написал нормальный плеер клементин, а потом стробери.
     
  • 4.49, Аноним (49), 12:48, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по комментариям в баге, там разработчики для аудио-плеера использовали библиотеки от видео-плеера VLC. И внезапно (!) осознали что в библиотекях от видео-плеера отсутствуют нужные для аудио-плеера фичи (бесшовное проигрывание). Вот это шок! Похоже что умений чтобы написать свою обработку звука для своего плеера им не хватает...
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Strawberry https://github.com/strawberrymusicplayer/strawberry ?
     
  • 2.26, Аноним (-), 11:44, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.
    > Как раз к окончанию жизненного цикла KDE 5.

    А потому будет много нытья "разработчики ДЕ бропают поддержку устаревших фреймворков! нам что каждые 10 лет преписывать!!!"
    (напомню что KDE5 вышло в 2014)


     
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в 2023 уже вышел KDE 6. А чтоб не ныть так, подключаться к KDE Gear и в едином цикле, совместно с другими приложениями, двигаться в ногу с мажорными релизами KF.
     
  • 2.59, Lol (??), 13:12, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достойный конкурент гимпу
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:00, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, а когда под линь выпустят какой-нибудь плеер, который не застрял в 90х? Практически все имеют именно такой UI. Есть исключения в виде Lollypop гномового (есть ещё наверное GNOME Music, но у меня его индексер не смог в xdg dir найти мою музыку, xd), но проблема там в том, что делался он гномом. Выглядит ничего, а пользоваться неудобно. Ещё есть Roon, но GUI нет вообще нативного
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:03, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Никогда. Все пользуются стримингами.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Отучаемся говорить за всех.
     
     
  • 4.46, Аноним (50), 12:44, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отучаемся говорить кому за кого надо говорить.
     
  • 4.69, Аноним (4), 13:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, 99%. Стало легче? Ради 1.5 человек нормального плеера не напишут.
     
     
  • 5.72, Аноним (13), 13:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отучаемся говорить за 99%.
     
     
  • 6.90, Аноним (90), 14:12, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отучаемся говорить что надо говорить тому кто говорит за 99%
     
  • 5.74, Аноним (13), 13:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде почему-то пишут.
    Впрочем, да, ради 1% (или сколько там сейчас? 2, 3?) точно не напишут.
     
  • 3.37, Дора (?), 12:24, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте, я Дора и я есть в Spotify!
    Но слушаю все равно только скачанную музыку, потому что это в разы удобнее.
    /thread
     
     
  • 4.70, Аноним (4), 13:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем удобнее? Хранить на винте, скачивать и теги править? Вместо того чтобы нажать 2 кнопки?
     
     
  • 5.86, Аноним (86), 13:54, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На первый взгляд кажется что нет, но на самом деле - да. И когда начнутся проблемы с интернетом (а они начнутся), это станет очевидно.
     
  • 4.75, Аноним (75), 13:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Плюс стриминга, что можно пользоваться с разных устройств и алгоритмы что-нибудь посоветуют:
    https://music.youtube.com
     
  • 3.38, нейм (?), 12:24, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потом эти "все" осознают что:
    а) оффлайн работает оно паршиво
    б) рандомные треки могут стать недоступными (время от времени проскакивает в спотифае)
    в) стриминги не всегда имеют полную дискографию
    г) не всегда вообще можно найти старых исполнителей
    д) качество даже на дешевых-мейнстримных ушах/колонках/системах сильно хуже по сравнению с не менее обыкновенным mp3 320/44100
    е) из-за дрм параши потребление батарейка выедается сильнее


    и либо продолжают страдать, либо ищут все же нормальный плеер

     
     
  • 4.53, AleksK (ok), 12:59, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а) в городе не актуально
    б) пофиг
    в) кому нафиг нужна полная дискография
    г) на стриминговые сервисы подписываются не ради старых исполнителей, а для поиска того что ты ещё не слышал
    д) бред
    е) в пределах стат погрешности
     
     
  • 5.61, Аноним (57), 13:14, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё, за эти стриминговые сервисы ещё и денег хотят? Не, как-нибудь по-старинке, с торрентов.
     
  • 5.83, нейм (?), 13:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а) до первого аутейджа/продолба оплаты/локальных работ/etc
    б) до первого "я тут нашел, ща пошарю... а, ой". Бонусом сюда же региональные ограничения как по трекам, так и сервису в целом
    в) для поиска того, чего еще не слышал
    г) Раз - опять же отучаешься говорить за всех. Два - ты мог не слышать старые альбомы или исполнителя, который уже не так активен на текущий момент времени. Если ты из тех, кто без своего мнения и просто "я слушаю то, что сейчас модно и популярно шобы быть в тренде" - вопросов к тебе нет, сказал бы сразу и можно было бы снисходительно отнестись к твоим наивно-глупым речам просто по вышеуказанной причине
    д) авторитетное заявление, но лучше б молчал тогда
    е) тоже самое, что и выше, сравнение потребления обычного плеера со стриминговым в оффлайне  даже не относится к субъективным оценкам
     
  • 4.73, Аноним (4), 13:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а) а твоя коллекция на компе дома работает замечательно в тайге, да?
    б) и что? Все остальные 100 миллиардов доступны.
    в) все главные хиты есть
    г) это каких? Утёсова?
    д) в слепом тесте никто не отличает, куча роликов на ютубе, где аудиофилы жидко в рейтузы ходят
    е) щито?
     
     
  • 5.77, Аноним (13), 13:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а) а твоя коллекция на компе дома работает замечательно в тайге, да?

    В тайге особенно замечательно стриминг работает.
    А коллекцию из дома не так сложно на флешке с собой взять в тайгу.

    > в) все главные хиты есть

    Главные хиты и по ТВ есть.

     
     
  • 6.92, Аноним (90), 14:13, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тайге иногда интернет работает лучше чем в центре Москвы.
     
  • 5.88, Аноним (40), 13:58, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в) все главные хиты есть

    Увозите

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:05, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, а когда под линь выпустят какой-нибудь плеер, который не застрял в 90х?

    дак полно таких плееров: cmus, moc
    Еще mplayer в режиме -novideo

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 11:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    TUI плееры? Вы издеваетесь? Это подойдёт только любителям терминала.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:41, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже пора сделать TUI дистрибутив.
     
     
  • 5.34, Аноним (13), 12:07, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма симптоматично, что любителей терминала вроде как и много, а TUI-дистрибутива нет. Видимо, втихаря под одеялом гуй гоняют.
     
  • 2.10, Аноним (5), 11:20, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что не так с UI'ями? Тебе надо круглое окно или плеер в виде треугольника, чтоб это было не как в 90х?
     
     
  • 3.35, Аноним (13), 12:08, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот этого-то как раз в 90-е хватало.
     
  • 3.51, Аноним (49), 12:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, помню в нулевых был классный плеер Sonique. Там скины делали интерфейс хоть в виде треугольника, хоть в виде круга. По сравнению с ним интерфейс WinAMP'а был убожеством.
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 13:37, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, только пользоваться ни этим вашим Sonique, ни большинством школоло-скинов к WinAmp было невозможно. Глаза вытекали. Apollo, а позже и foobar2000 на этом фоне выглядели эталоном удобства.
     
  • 4.89, Аноним (5), 14:02, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    winamp: прекрасный удобный интерфейс
    Sonique: интерфейс в виде треугольника или ленты Мёбиуса

    Вывод: в винампе интефейс убожество

     
  • 2.11, Вася (??), 11:26, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а никогда
    причина простая - все и так работает в контексте локального проигрывания музыки.
    дальше только расти можно только в сторону организации коллекции, тегания, базадатирования, аи распознавания той музыки, что есть и тд.
    В остальном о чем ты, озвучки из игр 90ых реюзают сейчас в ремастерах и всем норм, звук давно "не тухнет".
     
     
  • 3.22, Аноним (2), 11:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм, действительно, эти плееры адекватно справятся с коллекцией в несколько сотен треков, однако когда счёт начнёт включать тысячи - будет боль. А боль от UI будет всегда. Ну вот они все слева делают список с артистами, даже без возможности сортировки и фильтрации?
     
  • 3.66, lazyest (ok), 13:26, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    промахнулся тредом
     
  • 2.17, Аноним (21), 11:35, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть я и считаю слово дизай ругательным, но я понимаю что принципы построения интерфейсов очень просты, ничего нового не придумать. в 90-е были придуманы интерфейсы для наиболее эффективного взаимодействия человека с машиной при помощи клавиатуры и манипуляторы типа мышь. Хотя да, основу всех этих интерфейсов задал Xerox Alto ещё в 70-х.
     
     
  • 3.78, Аноним (4), 13:43, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово дизайн имеет вполне конкретное значение и оно не про треугольные скины для плееров. То что ты пользуешься своим словарем это похвально, но неинтересно.
     
  • 2.47, Аноним (50), 12:46, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем для вас для пиратов кому-то стараться?
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 13:15, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, музыку покупать нельзя, стриминговые сервисы это запретили делать?
    Есть Bandcamp, Qobuz позволяет треки покупать
     
     
  • 4.80, Аноним (4), 13:44, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ими пользуются полтора скуфа. Стриминговые сервисы вытеснили неудобный формат.
     
     
  • 5.85, Аноним (13), 13:54, 29/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.68, rmh (?), 13:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идеальный интерфейс у deadbeef. Ничего лишнего, никаких там обложечек (мне музыку слушать, а не на картинку пыриться) или библиотечек (правильная организация музыки на файловой системе - лучшая библиотека).
     
     
  • 3.76, Аноним (71), 13:41, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яковенко, залогинься!
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:00, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не на QT6?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:05, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6 лет писали потому что
     
  • 2.64, Аноним (57), 13:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они его готовят для TDE ;)
     

  • 1.7, Балмерсекс (?), 11:11, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Линукс всё хорошее или переписывают или дропают, так было с компизом, с gnome2 (mate дрянь редкая), убили единственную продакшен оболочку Unity. Полезные идиоты наряду с откровенными вредителями (Леннарт) правят балом, но вы и дальше наслаждайтесь сменой горизонтальных столов на вертикальные...
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > так было с компизом, с gnome2

    У тебя очень странные примеры "хорошего". Такое овнище как gnome2 еще поискать нужно...

    > убили единственную продакшен оболочку Unity

    А потому что как только кто-то делает хорошо, остальные смотрят... смотрят... и вместо того чтобы помочь в разработке говорят "а мы сделаем еще лучше!" и бегут залечивать пострадавшее чсв.
    Лучше делает мало кто.

    > Леннарт

    Ему наоборот нужно сказать спасибо.
    Убунту была первым линуксом для людей. И выглядела не как франкенштейн которого нарисовал местный алкаш.
    Там даже были зачатки какого-то дизайна и консистентности.

     
     
  • 3.14, ШГорин (?), 11:32, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ему наоборот нужно сказать спасибо.

    Спасибо ему, уже подумываю (после 15 лет) перейти на винду.

     
     
  • 4.81, Аноним (4), 13:45, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так за это и спасибо. Что неадекваши для которых опенсорс это ручное переписывание баш портянок уйдут на привычную для них платформу. Кайф же.
     
  • 3.15, Аноним (5), 11:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Ему наоборот нужно сказать спасибо.
    > Убунту была первым линуксом для людей. И выглядела не как франкенштейн которого нарисовал местный алкаш.

    Наркоман? Причем тут убунта и Леннарт? В убунте даже systemd не было, когда он уже везде был

     
  • 3.19, Аноним (21), 11:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такое овнище как gnome2 еще поискать нужно...

    Гном 2 удобнее чем современный Гном. Соответственно Мате удобнее чем современный Гном.

     
     
  • 4.67, Аноним (57), 13:27, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Это сложна для пользователей, поэтому ненужна" началось ещё в GNOME 2.
     
  • 3.44, 12yoexpert (ok), 12:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > > Леннарт
    > Ему наоборот нужно сказать спасибо.
    > Убунту была первым линуксом для людей. И выглядела не как франкенштейн которого нарисовал местный алкаш.

    так в том числе из-за него убунта и перестала быть дистрибьютвом для людей: когда выкинули upstart и завезли системд

    пулса появилась в 8.04 и в это время (года до 2014) убунта была самым юзерфрендли дистром, но геморроя с пулсой было дофига

     
  • 3.65, Аноним (57), 13:24, 29/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (21), 11:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с gnome2 (mate дрянь редкая),

    В чём визуальное отличие Мате от Гном 2? Визуально одно и то же ведь?
    >убили единственную продакшен оболочку Unity.

    Что значит продакшен. Юнити была унылым закосом под macos. Абсолютно ничего уникального в ней не было.  

     
     
  • 3.20, ШГорин (?), 11:41, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Визуально одно и то же ведь?

    Визуально

     
     
  • 4.23, Аноним (21), 11:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ещё может быть? Не визуально? Функционально?
     
     
  • 5.25, ШГорин (?), 11:43, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжёлое и неповоротливое среднего рода.
     
     
  • 6.27, Аноним (21), 11:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мате в сравнении м с другими средами вовсе не тяжелая, шустрая.
     
     
  • 7.30, ШГорин (?), 11:50, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C версии 1.10 это шляпа полнейшая.
     
     
  • 8.32, Аноним (21), 11:53, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, ШГ (?), 13:06, 29/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.79, Аноним (71), 13:43, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш s478 целерон тоже шляпа, но вас ведь это не смущает, правда ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Zenitur (ok), 14:13, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаешь в чём дело, MATE 1 6, который использовался в Linux Mint 16, нормально... текст свёрнут, показать
     
  • 3.24, ШГорин (?), 11:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Абсолютно ничего уникального в ней не было.

    Зато гнум3/40 униКАЛен как второй андроид, но для отсталых.

     
  • 2.43, 12yoexpert (ok), 12:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, Unity была лучшей. сейчас есть какой-то огрызок lomiri, прибитый гвоздями к древней ubuntu touch (ub-ports)

    а леннартушка это просто агент мелкомягких, разваливал систему изнутри

     
     
  • 3.82, Аноним (4), 13:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так круто развалил, что количество устройств с линуксом выросло в разы. Видимо премию от Майков не получит))
     
     
  • 4.87, Аноним (57), 13:57, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких устройств? Устройств с ядром Linux, да, выросло. Но на тех устройствах нет systemd.
     
  • 2.45, Аноним (-), 12:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > наряду с откровенными вредителями (Леннарт)

    Этот господин сделал прекраснейшую вещь - сделал единый стандартный инит для линуксов.
    И он оказался настолько хорош, что на него перешли все адекватные дистрибутивы. И оно стало де-факто стандартом.
    Впрочем это не удивительно - что угодно лучше уже окаменевших дидовых башкортянок.

    Его можно поругать за пш-пш-аудио. Но там проблема в реализации, а не в концепции. И он хотя бы не отрицал проблему и не кричал "альсы хватит всем! вот я написал скриптик для подключения блютус ушей и мне норм."
    И уже в качестве работы над ошибками, пульсу заменил pipewire. Правда уже не Поттерингом.

     
     
  • 3.52, Аноним (49), 12:56, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И уже в качестве работы над ошибками, пульсу заменил pipewire. Правда уже не Поттерингом.

    А я и не знал что Лёня на опеннет сидит. Лёня, смирись! Пшш-пшш-аудио было убожеством, которое ты везде пропихивал и которое никому кроме тебя не было нужно. Теперь все просто рады что это наконец закопали.

     
     
  • 4.60, Аноним (-), 13:14, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пшш-пшш-аудио было убожеством

    Так никто же не спорит.
    Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, пшш-пшш-аудио оказалась так себе.
    Зато системд получилась отличная.

     
  • 2.54, Аноним (49), 13:04, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду, когда ты возглавишь проект по написанию и поддержке "всего хорошего".

    А то как-то сегодня так получается, что 90% опен-сорса пишется профессионалами из корпораций. И они решают какой будет интерфейс согласно своим потребностям, пока плебс пассивно потребляет и жалуется на форумах на вкус бесплатного "хлеба".

     
     
  • 3.56, Аноним (50), 13:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бесплатный, а свободный. И свободный он не как бесплатный хлеб, а как свобода слова.
     
     
  • 4.63, Аноним (-), 13:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не бесплатный, а свободный. И свободный он не как бесплатный хлеб, а как свобода слова.

    Угу. У тебя есть свобода - или пользоваться чем дадут, или не пользоваться))

    > а как свобода слова

    Что-то на западном написано. Не получается прочитать.

     
  • 4.84, Аноним (4), 13:48, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про свободный это выдумка Столлмана, не более.
     

  • 1.33, Аноним (33), 12:00, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он жив! =-O
     
  • 1.41, 12yoexpert (ok), 12:28, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как он там, до сих пор люто бешено тормозит?
     
     
  • 2.58, Аноним (50), 13:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозишь тут только ты.
     

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