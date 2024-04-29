Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0

|
|1.1, Аноним (1), 10:59, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
> Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.
Как раз к окончанию жизненного цикла KDE 5.
|
|
|
|2.8, Вячеслав Великий (?), 11:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Был же в Kubuntu нормальный плеер. Сначала закопали Amarok, вместо него Cantata. Потом закопали Cantata, вместо него Elisa. Ждем когда закопают Elisa и предложат что-то новое? Это ведь такой офигенный аттракцион - менять плееры каждые 2-3 релиза. Менять без причины.
|
|
|
|
|
|4.31, Gamlet (?), 11:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Конечно! Это ведь так сложно - доработать существующий плеер, надо постоянно перескакивать на другой - каждый раз, когда не хватает какой-то фичи...
|
|
|
|5.39, nixbros (?), 12:26, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это ведь так сложно - доработать существующий плеер
Самое смешное, что Cantata хотя-бы уже существовала (если уж чем-то не устроил Amarok). А когда и Cantata перестала их устраивать, они написали новый плейер С НУЛЯ (это уже Elisa). То ли им ресурсы некуда тратить, деньги и время, то ли непонятно чем занимаются.
|
|
|
|6.50, Аноним (50), 12:49, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А кто-то взял старый марок написал нормальный плеер клементин, а потом стробери.
|
|4.49, Аноним (49), 12:48, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по комментариям в баге, там разработчики для аудио-плеера использовали библиотеки от видео-плеера VLC. И внезапно (!) осознали что в библиотекях от видео-плеера отсутствуют нужные для аудио-плеера фичи (бесшовное проигрывание). Вот это шок! Похоже что умений чтобы написать свою обработку звука для своего плеера им не хватает...
|
|2.26, Аноним (-), 11:44, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.
> Как раз к окончанию жизненного цикла KDE 5.
А потому будет много нытья "разработчики ДЕ бропают поддержку устаревших фреймворков! нам что каждые 10 лет преписывать!!!"
(напомню что KDE5 вышло в 2014)
|
|
|
|3.57, Аноним (57), 13:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но в 2023 уже вышел KDE 6. А чтоб не ныть так, подключаться к KDE Gear и в едином цикле, совместно с другими приложениями, двигаться в ногу с мажорными релизами KF.
|
|1.2, Аноним (2), 11:00, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Интересно, а когда под линь выпустят какой-нибудь плеер, который не застрял в 90х? Практически все имеют именно такой UI. Есть исключения в виде Lollypop гномового (есть ещё наверное GNOME Music, но у меня его индексер не смог в xdg dir найти мою музыку, xd), но проблема там в том, что делался он гномом. Выглядит ничего, а пользоваться неудобно. Ещё есть Roon, но GUI нет вообще нативного
|
|
|
|
|
|
|
|4.69, Аноним (4), 13:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хорошо, 99%. Стало легче? Ради 1.5 человек нормального плеера не напишут.
|
|
|
|5.74, Аноним (13), 13:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На винде почему-то пишут.
Впрочем, да, ради 1% (или сколько там сейчас? 2, 3?) точно не напишут.
|
|3.37, Дора (?), 12:24, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Здравствуйте, я Дора и я есть в Spotify!
Но слушаю все равно только скачанную музыку, потому что это в разы удобнее.
/thread
|
|
|
|4.70, Аноним (4), 13:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем удобнее? Хранить на винте, скачивать и теги править? Вместо того чтобы нажать 2 кнопки?
|
|
|
|5.86, Аноним (86), 13:54, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На первый взгляд кажется что нет, но на самом деле - да. И когда начнутся проблемы с интернетом (а они начнутся), это станет очевидно.
|
|3.38, нейм (?), 12:24, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
потом эти "все" осознают что:
а) оффлайн работает оно паршиво
б) рандомные треки могут стать недоступными (время от времени проскакивает в спотифае)
в) стриминги не всегда имеют полную дискографию
г) не всегда вообще можно найти старых исполнителей
д) качество даже на дешевых-мейнстримных ушах/колонках/системах сильно хуже по сравнению с не менее обыкновенным mp3 320/44100
е) из-за дрм параши потребление батарейка выедается сильнее
и либо продолжают страдать, либо ищут все же нормальный плеер
|
|
|
|4.53, AleksK (ok), 12:59, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
а) в городе не актуально
б) пофиг
в) кому нафиг нужна полная дискография
г) на стриминговые сервисы подписываются не ради старых исполнителей, а для поиска того что ты ещё не слышал
д) бред
е) в пределах стат погрешности
|
|
|
|5.61, Аноним (57), 13:14, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чё, за эти стриминговые сервисы ещё и денег хотят? Не, как-нибудь по-старинке, с торрентов.
|
|5.83, нейм (?), 13:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а) до первого аутейджа/продолба оплаты/локальных работ/etc
б) до первого "я тут нашел, ща пошарю... а, ой". Бонусом сюда же региональные ограничения как по трекам, так и сервису в целом
в) для поиска того, чего еще не слышал
г) Раз - опять же отучаешься говорить за всех. Два - ты мог не слышать старые альбомы или исполнителя, который уже не так активен на текущий момент времени. Если ты из тех, кто без своего мнения и просто "я слушаю то, что сейчас модно и популярно шобы быть в тренде" - вопросов к тебе нет, сказал бы сразу и можно было бы снисходительно отнестись к твоим наивно-глупым речам просто по вышеуказанной причине
д) авторитетное заявление, но лучше б молчал тогда
е) тоже самое, что и выше, сравнение потребления обычного плеера со стриминговым в оффлайне даже не относится к субъективным оценкам
|
|4.73, Аноним (4), 13:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а) а твоя коллекция на компе дома работает замечательно в тайге, да?
б) и что? Все остальные 100 миллиардов доступны.
в) все главные хиты есть
г) это каких? Утёсова?
д) в слепом тесте никто не отличает, куча роликов на ютубе, где аудиофилы жидко в рейтузы ходят
е) щито?
|
|
|
|5.77, Аноним (13), 13:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а) а твоя коллекция на компе дома работает замечательно в тайге, да?
В тайге особенно замечательно стриминг работает.
А коллекцию из дома не так сложно на флешке с собой взять в тайгу.
> в) все главные хиты есть
Главные хиты и по ТВ есть.
|
|2.5, Аноним (5), 11:05, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, а когда под линь выпустят какой-нибудь плеер, который не застрял в 90х?
дак полно таких плееров: cmus, moc
Еще mplayer в режиме -novideo
|
|
|
|3.16, Аноним (2), 11:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
TUI плееры? Вы издеваетесь? Это подойдёт только любителям терминала.
|
|
|
|
|
|5.34, Аноним (13), 12:07, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Весьма симптоматично, что любителей терминала вроде как и много, а TUI-дистрибутива нет. Видимо, втихаря под одеялом гуй гоняют.
|
|2.10, Аноним (5), 11:20, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А что не так с UI'ями? Тебе надо круглое окно или плеер в виде треугольника, чтоб это было не как в 90х?
|
|
|
|3.51, Аноним (49), 12:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эх, помню в нулевых был классный плеер Sonique. Там скины делали интерфейс хоть в виде треугольника, хоть в виде круга. По сравнению с ним интерфейс WinAMP'а был убожеством.
|
|
|
|4.71, Аноним (71), 13:37, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, только пользоваться ни этим вашим Sonique, ни большинством школоло-скинов к WinAmp было невозможно. Глаза вытекали. Apollo, а позже и foobar2000 на этом фоне выглядели эталоном удобства.
|
|4.89, Аноним (5), 14:02, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
winamp: прекрасный удобный интерфейс
Sonique: интерфейс в виде треугольника или ленты Мёбиуса
Вывод: в винампе интефейс убожество
|
|2.11, Вася (??), 11:26, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а никогда
причина простая - все и так работает в контексте локального проигрывания музыки.
дальше только расти можно только в сторону организации коллекции, тегания, базадатирования, аи распознавания той музыки, что есть и тд.
В остальном о чем ты, озвучки из игр 90ых реюзают сейчас в ремастерах и всем норм, звук давно "не тухнет".
|
|
|
|3.22, Аноним (2), 11:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хмм, действительно, эти плееры адекватно справятся с коллекцией в несколько сотен треков, однако когда счёт начнёт включать тысячи - будет боль. А боль от UI будет всегда. Ну вот они все слева делают список с артистами, даже без возможности сортировки и фильтрации?
|
|2.17, Аноним (21), 11:35, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хоть я и считаю слово дизай ругательным, но я понимаю что принципы построения интерфейсов очень просты, ничего нового не придумать. в 90-е были придуманы интерфейсы для наиболее эффективного взаимодействия человека с машиной при помощи клавиатуры и манипуляторы типа мышь. Хотя да, основу всех этих интерфейсов задал Xerox Alto ещё в 70-х.
|
|
|
|3.78, Аноним (4), 13:43, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слово дизайн имеет вполне конкретное значение и оно не про треугольные скины для плееров. То что ты пользуешься своим словарем это похвально, но неинтересно.
|
|
|
|3.62, Аноним (62), 13:15, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что, музыку покупать нельзя, стриминговые сервисы это запретили делать?
Есть Bandcamp, Qobuz позволяет треки покупать
|
|
|
|4.80, Аноним (4), 13:44, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ими пользуются полтора скуфа. Стриминговые сервисы вытеснили неудобный формат.
|
|2.68, rmh (?), 13:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идеальный интерфейс у deadbeef. Ничего лишнего, никаких там обложечек (мне музыку слушать, а не на картинку пыриться) или библиотечек (правильная организация музыки на файловой системе - лучшая библиотека).
|
|1.7, Балмерсекс (?), 11:11, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В Линукс всё хорошее или переписывают или дропают, так было с компизом, с gnome2 (mate дрянь редкая), убили единственную продакшен оболочку Unity. Полезные идиоты наряду с откровенными вредителями (Леннарт) правят балом, но вы и дальше наслаждайтесь сменой горизонтальных столов на вертикальные...
|
|
|
|2.12, Аноним (-), 11:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> так было с компизом, с gnome2
У тебя очень странные примеры "хорошего". Такое овнище как gnome2 еще поискать нужно...
> убили единственную продакшен оболочку Unity
А потому что как только кто-то делает хорошо, остальные смотрят... смотрят... и вместо того чтобы помочь в разработке говорят "а мы сделаем еще лучше!" и бегут залечивать пострадавшее чсв.
Лучше делает мало кто.
> Леннарт
Ему наоборот нужно сказать спасибо.
Убунту была первым линуксом для людей. И выглядела не как франкенштейн которого нарисовал местный алкаш.
Там даже были зачатки какого-то дизайна и консистентности.
|
|
|
|3.14, ШГорин (?), 11:32, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ему наоборот нужно сказать спасибо.
Спасибо ему, уже подумываю (после 15 лет) перейти на винду.
|
|
|
|4.81, Аноним (4), 13:45, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так за это и спасибо. Что неадекваши для которых опенсорс это ручное переписывание баш портянок уйдут на привычную для них платформу. Кайф же.
|
|3.15, Аноним (5), 11:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Ему наоборот нужно сказать спасибо.
> Убунту была первым линуксом для людей. И выглядела не как франкенштейн которого нарисовал местный алкаш.
Наркоман? Причем тут убунта и Леннарт? В убунте даже systemd не было, когда он уже везде был
|
|3.19, Аноним (21), 11:40, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Такое овнище как gnome2 еще поискать нужно...
Гном 2 удобнее чем современный Гном. Соответственно Мате удобнее чем современный Гном.
|
|
|
|4.67, Аноним (57), 13:27, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Это сложна для пользователей, поэтому ненужна" началось ещё в GNOME 2.
|
|3.44, 12yoexpert (ok), 12:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> > Леннарт
> Ему наоборот нужно сказать спасибо.
> Убунту была первым линуксом для людей. И выглядела не как франкенштейн которого нарисовал местный алкаш.
так в том числе из-за него убунта и перестала быть дистрибьютвом для людей: когда выкинули upstart и завезли системд
пулса появилась в 8.04 и в это время (года до 2014) убунта была самым юзерфрендли дистром, но геморроя с пулсой было дофига
|
|2.18, Аноним (21), 11:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>с gnome2 (mate дрянь редкая),
В чём визуальное отличие Мате от Гном 2? Визуально одно и то же ведь?
>убили единственную продакшен оболочку Unity.
Что значит продакшен. Юнити была унылым закосом под macos. Абсолютно ничего уникального в ней не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.27, Аноним (21), 11:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мате в сравнении м с другими средами вовсе не тяжелая, шустрая.
|
|3.24, ШГорин (?), 11:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Абсолютно ничего уникального в ней не было.
Зато гнум3/40 униКАЛен как второй андроид, но для отсталых.
|
|2.43, 12yoexpert (ok), 12:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
согласен, Unity была лучшей. сейчас есть какой-то огрызок lomiri, прибитый гвоздями к древней ubuntu touch (ub-ports)
а леннартушка это просто агент мелкомягких, разваливал систему изнутри
|
|
|
|3.82, Аноним (4), 13:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так круто развалил, что количество устройств с линуксом выросло в разы. Видимо премию от Майков не получит))
|
|
|
|4.87, Аноним (57), 13:57, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Каких устройств? Устройств с ядром Linux, да, выросло. Но на тех устройствах нет systemd.
|
|2.45, Аноним (-), 12:39, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> наряду с откровенными вредителями (Леннарт)
Этот господин сделал прекраснейшую вещь - сделал единый стандартный инит для линуксов.
И он оказался настолько хорош, что на него перешли все адекватные дистрибутивы. И оно стало де-факто стандартом.
Впрочем это не удивительно - что угодно лучше уже окаменевших дидовых башкортянок.
Его можно поругать за пш-пш-аудио. Но там проблема в реализации, а не в концепции. И он хотя бы не отрицал проблему и не кричал "альсы хватит всем! вот я написал скриптик для подключения блютус ушей и мне норм."
И уже в качестве работы над ошибками, пульсу заменил pipewire. Правда уже не Поттерингом.
|
|
|
|3.52, Аноним (49), 12:56, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И уже в качестве работы над ошибками, пульсу заменил pipewire. Правда уже не Поттерингом.
А я и не знал что Лёня на опеннет сидит. Лёня, смирись! Пшш-пшш-аудио было убожеством, которое ты везде пропихивал и которое никому кроме тебя не было нужно. Теперь все просто рады что это наконец закопали.
|
|
|
|4.60, Аноним (-), 13:14, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пшш-пшш-аудио было убожеством
Так никто же не спорит.
Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, пшш-пшш-аудио оказалась так себе.
Зато системд получилась отличная.
|
|2.54, Аноним (49), 13:04, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Жду, когда ты возглавишь проект по написанию и поддержке "всего хорошего".
А то как-то сегодня так получается, что 90% опен-сорса пишется профессионалами из корпораций. И они решают какой будет интерфейс согласно своим потребностям, пока плебс пассивно потребляет и жалуется на форумах на вкус бесплатного "хлеба".
|
|
|
|3.56, Аноним (50), 13:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не бесплатный, а свободный. И свободный он не как бесплатный хлеб, а как свобода слова.
|
|
|
|4.63, Аноним (-), 13:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Не бесплатный, а свободный. И свободный он не как бесплатный хлеб, а как свобода слова.
Угу. У тебя есть свобода - или пользоваться чем дадут, или не пользоваться))
> а как свобода слова
Что-то на западном написано. Не получается прочитать.
|