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Первый стабильный выпуск zlib-ng, высокопроизводительного форка zlib

17.03.2021 14:14

Доступен релиз библиотеки zlib-ng 2.0 который отмечен как первый стабильный выпуск проекта (следом уже доступен корректирующий выпуск 2.0.1). Zlib-ng совместим с zlib на уровне API, но предоставляет дополнительные оптимизации, не принятые в официальный репозиторий zlib из-за консервативного подхода к приёму изменений. Дополнительно предложен модернизированный API, основанный на zlib, но изменённый для упрощения портирования. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Zlib.

Поведённые на системах x86_64 тесты показали, что при выполнении операций сжатия Zlib-ng примерно в 4 раза быстрее zlib и в 2.1 раза быстрее gzip. При распаковке Zlib-ng примерно в 2.4 раза быстрее zlib и в 1.8 раз быстрее gzip. Добиться существенного повышения производительности сжатия/распаковки в основном удалось благодаря задействованию векторных инструкций SSE*, AVX2, VSX и Neon.

В том числе добавлена реализация алгоритма вычисления контрольных сумм Adler32, оптимизированная при помощи инструкций SSSE3, AVX2, Neon и VSX, реалихация CRC32-B на базе PCLMULQDQ и ACLE, усовершенствованные хэш-таблицы, реализация хэша Slide на базе SSE2, AVX2, Neon и VSX, операции сравнения на базе SSE4.2 и AVX2. В состав также включены нацеленные на повышение производительности изменения, используемые в форках от компаний Intel и Cloudflare. Оптимизирован процесс работы с буферами. Добавлена поддержка сборочных систем CMake и NMake. Для тестирования задействованы системы непрерывной интеграции.

Кроме оптимизаций в Zlib-ng также включены накопившиеся в пакетах дистрибутив патчи и проведена чистка кода от обходных решений, используемых в zlib для поддержки старых компиляторов и платформ, но мешающих реализации более эффективных методов (например, ограничения, необходимые для поддержки 16-разрядных систем и несовместимых с ANSI C компиляторов). Проведена работа по выявлению и исправлению ошибок, выявленных статическими анализаторами, системами fuzzing-тестирования, и инструментами для выявления проблем при работе с памятью (AddressSanitizer и MemorySanitizer).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zlib-ng/zli...)
  2. OpenNews: В рамках проекта zlib-ng развивается высокопроизводительный форк zlib
  3. OpenNews: Компания Intel представила серию патчей, существенно ускоряющих библиотеку сжатия zlib
  4. OpenNews: Компания Google представила совместимый с zlib алгоритм сжатия Zopfli
  5. OpenNews: Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard 1.0
  6. OpenNews: Библиотеки сжатия LZHAM и Crunch переведены в общественное достояние
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54775-zlib-ng
Ключевые слова: zlib-ng, zlib, compress
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:38, 17/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Почему не на Rust? Сам пошутил - сам посмеялся.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:39, 17/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Где-то постом ниже кто-то напишет что нинужно.
     
  • 1.3, Аноним (-), 14:42, 17/03/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    > не принятые в официальный репозиторий zlib из-за консервативного подхода к приёму изменений

    Уважаю zlib, никаких zlib-ng в моей системе не будет.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:52, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да, 16-разрядные системы и несовместимых с ANSI C компиляторы это ваше все!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:02, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты такие слова знаешь, ну прям вааащее
     
  • 3.6, Аноним (5), 15:03, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остатки табуретки уже вынес ? Гарью небось на весь дом воняет
     
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